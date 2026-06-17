Inland

Acht Millionen für die Weltrettung im Kleinformat Die Stadt Zürich hat 7,7 Millionen Franken bereitgestellt, um Bürgerideen für eine «zukunftsfähigere» Stadt zu fördern. Gesundheits- und Umweltvorsteher Andreas Hauri (GLP) zeigt sich begeistert: Von 233 eingereichten Vorschlägen schafften es 26 in die engere Auswahl, darunter eine neue Zürcher Lokalwährung, weil Franken und Rappen «von unterschiedlichsten Seiten kritisiert» würden. Die ZHAW schlägt zudem vor, der Plakatgesellschaft APG ihre Werbeflächen zu entziehen, drei Privatpersonen wünschen sich ein gläsernes Kleiderschrank-Lokal für gebrauchte Textilien. Im September entscheidet die Stadt, welche Ideen sie tatsächlich finanziert. Dass eine Lokalwährung in der Schweiz rechtlich heikel ist, zeigte sich schon 1996 in Grächen VS, wo die Nationalbank den «Grächen-Dollar» wieder einkassierte.

Die Schweiz und ihre liebste Einnahmequelle Eine satirische Reportage von Inside Paradeplatz begleitet einen fiktiven EU-Zuzüger namens Gustave durch seinen ersten Arbeitstag im Aargau: zwei Radarblitze innerorts und in einer Tempo-30-Zone, eine Kolonnenüberholung, eine Parkbusse fürs Motorrad auf einem Velo-Parkplatz. Bilanz nach acht Stunden: vier Bussen, davon eine mit Verfahrenskosten, Führerausweisentzug und einem Betrag, der laut Schätzung der Kommentarspalte eher gegen 15’000 Franken als gegen 1’000 Franken tendieren dürfte. Die Pointe der föderalistischen Zuständigkeit – ein Blitzer Solothurn, der nächste Aargau – illustriert, wie unübersichtlich die Schweizer Verkehrsregelung für Neuankömmlinge tatsächlich ist.

Wirtschaft

Treue mit Grenzen Laut einer Marktanalyse von bonus.ch mussten 69 Prozent der Schweizer Autohalter in den letzten zwei Jahren höhere Motorfahrzeugprämien hinnehmen, im Tessin sogar 78 Prozent. Trotzdem wechselten letztes Jahr nur 12 Prozent den Versicherer – allerdings der höchste Wert seit Beginn der Erhebung und deutlich über dem Vor-Corona-Niveau von 7 bis 9 Prozent. Hauptgrund für die Treue bleibt die Servicequalität, nicht der Preis. Ein ähnliches Muster zeigt sich bei Nestlé und Lindt & Sprüngli, die nach Preiserhöhungen nun mit Rabattschlachten reagieren müssen.

Gewinnverschiebung als Standardpraxis Eine Analyse der «New York Times» zeigt: US-Konzerne haben 2025 mindestens 40 Milliarden Dollar an Steuern gespart, indem sie Gewinne nach Malta, Bermuda, Singapur, auf die Cayman-Inseln – und auch in die Schweiz – verschoben. Abbott Laboratories deklarierte seine globalen Gewinne über eine maltesische Tochter ohne eigenes Personal, Pepsi nutzte Bermuda, Honeywell die Schweiz. Lokal sorgt der Fall Lufthansa/Swiss für Stirnrunzeln: Über interne Verrechnungspreise fliessen Konzerngewinne zur Schweizer Tochter, deren Zahlen die SRF-Tagesschau unkommentiert als «erfreulich» feierte.

Notenbank im Spannungsfeld Im cash-Interview erklärt Sarasin-Chefökonom Karsten Junius, weshalb die SNB im Gegensatz zur EZB die Zinsen kaum anheben dürfte: Die Schweizer Inflation liege deutlich unter zwei Prozent, das Lohnwachstum von 1,0 bis 1,5 Prozent erzeuge keinen Preisdruck. Der Euro-Franken-Kurs sei zuletzt von rund 0,90 auf 0,92 gestiegen – ein Niveau, das der Nationalbank offenbar zu extrem gewesen sei. Junius rechnet mit einer wachsenden Zinsdifferenz zugunsten des Euro, sieht die Schweizer Industrie dank Nischenprodukten aber widerstandsfähiger als das europäische Umfeld.

Ein Rekordtag für die Vermögenselite Die 500 reichsten Menschen der Welt mehrten ihr Vermögen am Montag um 336 Milliarden Dollar – der grösste Tageszuwachs in der Geschichte des Bloomberg-Milliardärsindex. Allein Elon Musk legte um über 10 Prozent auf 1,27 Billionen Dollar zu, getrieben vom Börsendebüt von SpaceX. Die 50 reichsten Personen kontrollieren nun 6,5 Billionen Dollar – fast so viel wie die übrigen 450 Indexmitglieder zusammen.

Bitcoin verliert die Erzählhoheit Während Bitcoin am Freitag unter 60’000 Dollar fiel und damit rund die Hälfte seines Höchstwerts einbüsste, wächst das Stablecoin-Geschäft ungebremst: Das Transaktionsvolumen stieg 2025 um 72 Prozent auf 33 Billionen Dollar, tokenisierte Vermögenswerte übersteigen bereits 30 Milliarden Dollar. Beobachter sprechen von einer Reifephase, in der Kurs und tatsächliche Nutzung der Technologie zunehmend auseinanderfallen.

Geopolitik

Das Schweizer Sanktionsdickicht Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft (WBF) hat die Ukraine-Russland-Sanktionsliste um 16 Personen und 7 Organisationen erweitert. Allein dieses Massnahmenpaket umfasst laut Seco mittlerweile über 1’000 Seiten – für KMU ohne externe Beratung kaum mehr zu durchschauen. Während sich die Schweiz bei der Krim-Annexion 2014 noch neutral verhalten hatte, übernahm der Bundesrat ab Februar 2022 die EU-Sanktionen vollständig, verzögert deren Umsetzung aber bisweilen um Monate. Bemerkenswert: Schweizer Firmen haften bei Verstössen maximal mit 5’000 Franken, Privatpersonen bis zu einer halben Million.

Ramsteins Apparat bleibt unangetastet Infosperber kritisiert die jüngste «Echo der Zeit»-Reportage über die US-Air-Base Ramstein als nahezu unkritische Wohlfühlgeschichte. Ausgeblendet bleibt, dass Ramstein als technisches Drehkreuz für US-Drohnenkriege fungiert und Juristen die deutsche Mitwirkung als möglichen Verstoss gegen das Grundgesetz werten. Der von Trump angekündigte Abzug von 5’000 der 35’000 stationierten US-Soldaten dürfte am Standort wenig ändern: Bei Weilerbach entsteht gerade für 1,8 Milliarden Euro das grösste US-Militärspital ausserhalb Amerikas.

Leben auf einem Drittel des Bodens Ein Bericht aus Gaza-Stadt schildert, wie die israelische Armee inzwischen rund 65 Prozent des 365 Quadratkilometer grossen Gazastreifens kontrolliert und über zwei Millionen Menschen auf die verbleibenden 35 Prozent gedrängt hat. Trotz des im Oktober 2025 verkündeten Waffenstillstands wurden bis Anfang Juni 2026 nach Angaben des Autors 932 weitere Zivilisten getötet. Laut UNO und Weltbank sind rund 85 Prozent der Gebäude und Infrastruktur zerstört oder beschädigt.

Person im Fokus: Urs Wietlisbach

Der Partners-Group-Mitgründer trennt sein gemeinsames Family Office PG3 erstmals in eine unabhängige Einheit auf – ein erstes sichtbares Zeichen seiner Nachfolgeplanung. Geleitet wird die neue Einheit von Jascha Forster, derzeit Anlagechef im Family Office von Thomas Schmidheiny. Der Schritt fällt in eine unruhige Phase: Die Partners-Group-Aktie verlor seit Jahresbeginn rund 30 Prozent, nachdem Kunden Gelder aus Evergreen-Fonds abgezogen hatten und das Unternehmen Rückzüge begrenzen musste; die Leerverkäufer von Grizzly Research werfen dem Konzern zudem überbewertete Investitionen vor. Politisch zählt Wietlisbach zu den einflussreichsten Wirtschaftsfiguren der Schweiz – er engagiert sich für eine Lockerung der Bindungen zur EU, während sein Mitgründer Alfred Gantner direkt mit der US-Regierung tiefere Zölle aushandelte. Die Sonntagsabstimmung über eine Zehn-Millionen-Grenze für die Schweizer Bevölkerung, die mit der Personenfreizügigkeit kollidiert hätte, wurde derweil abgelehnt.

Zahlen

7,7 Mio. Franken — Pilotbudget der Stadt Zürich für Bürgerideen, darunter eine eigene Lokalwährung. über 1’000 Seiten — Umfang allein der Schweizer Sanktionsregeln zum Ukraine-Russland-Konflikt. 40 Mrd. Dollar — von US-Konzernen 2025 durch Gewinnverschiebung in Steueroasen vermiedene Steuern. 336 Mrd. Dollar — Vermögenszuwachs der 500 reichsten Menschen der Welt an einem einzigen Tag. 12 Prozent — Anteil der Schweizer Autohalter, die 2025 ihre Motorfahrzeugversicherung wechselten, ein Rekordwert.

Kurzmeldungen

Brugg AG: Das Bezirksgericht hat eine 50-jährige Litauerin vom Vorwurf der Gehilfenschaft freigesprochen. Sie soll ihrer Schwester – einer 2025 verurteilten falschen «Schönheitsärztin» – bei einer Wundversorgung assistiert haben, will aber nichts gewusst haben: «Wer weniger weiss, schläft besser.»

Crans-Montana VS: Die Walliser Staatsanwaltschaft untersucht laut jüngstem Stand des Ermittlungstickers nun auch einen Brand im früheren Moretti-Lokal «Vieux Chalet» von 2024 – ausgelöst durch einen Verdachtshinweis der Geldwäscherei-Meldestelle des Bundes.

Oberösterreich: Ein Flugzeugzulieferer erhielt statt bestellter Faserverbundteile acht gekühlte menschliche Torsi. Ursache war eine Paketverwechslung am Flughafen München; die Körperteile waren eigentlich für ein deutsches Forschungslabor bestimmt.

Zürich: Ein 44-jähriger Anwalt entdeckte mit einem Online-DNA-Test, dass er aus einer anonymen Samenspende der 1970er-Jahre stammt. Er fand bislang 14 Halbgeschwister und schätzt, sein biologischer Vater könnte bis zu 300 Kinder gezeugt haben.

Brasilien: Eine Fallstudie beschreibt, wie eine über 80-jährige Patientin im Spätstadium von Alzheimer nach einer hohen Psilocybin-Dosis vorübergehend wieder gehen, sprechen und Angehörige erkennen konnte. Forscher warnen ausdrücklich vor Verallgemeinerung des Einzelfalls.

Heute vor 50 Jahren

Am 17. Juni 1976 fanden in zahlreichen westdeutschen Städten Kundgebungen und Kranzniederlegungen zum «Tag der deutschen Einheit» statt, dem seit 1954 bestehenden gesetzlichen Feiertag zum Gedenken an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR. Bundeskanzler Helmut Schmidt bezeichnete den Tag als politische Herausforderung – hatte aber bereits ein Jahr zuvor öffentlich angezweifelt, ob ein Tag, der eine Niederlage der deutschen Freiheitsbewegung markiere, überhaupt als Feiertag taugt. Erst mit der Wiedervereinigung 1990 wurde der 17. Juni durch den 3. Oktober als Nationalfeiertag abgelöst.

Drei Schweizer Startups im Fokus

Während die Schweiz politisch über Lokalwährungen und Bussenkataloge streitet, zeigt das Startup-Ökosystem, wozu das Land tatsächlich fähig ist: 2025 flossen laut EY Startup Barometer 3,3 Milliarden Franken in 515 Finanzierungsrunden – ein Plus von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Drei Beispiele, die diesen Trend exemplarisch zeigen.

Neural Concept (Lausanne) – KI für den Maschinenbau

Die 2018 als Spin-off des EPFL-Computer-Vision-Labors gegründete Firma hat eine KI-Plattform entwickelt, die Konstrukteuren in Echtzeit voraussagt, wie sich ein 3D-Design physikalisch verhält – ohne die sonst üblichen, oft tagelangen Simulationsläufe. Im Dezember 2025 schloss Neural Concept eine Serie-C-Finanzierung über 100 Millionen Dollar ab, angeführt von Goldman Sachs Alternatives, nach einer Serie B von 27 Millionen Dollar im Jahr 2024. Zu den Kunden zählen laut eigenen Angaben über 70 Prozent der weltgrössten Autohersteller sowie Firmen wie Renault, Leonardo und GE Vernova. Gründer Pierre Baqué wirbt damit, die Entwicklungszeit eines Elektrofahrzeugs von vier Jahren auf eineinhalb Jahre zu verkürzen – ein Versprechen, das angesichts des Konkurrenzdrucks aus China bei westlichen Autobauern auf offene Ohren stösst.

Distalmotion (Lausanne/Épalinges) – der Operationsroboter, der den Chirurgen nicht verdrängt

Aus dem EPFL-Robotiklabor 2012 ausgegründet, verfolgt Distalmotion mit seinem Roboter Dexter einen Gegenentwurf zu den dominanten, sehr teuren OP-Robotersystemen: Der Chirurg bleibt im sterilen Feld und kann jederzeit zwischen klassischer Laparoskopie und robotergestütztem Eingriff wechseln. Im November 2025 sammelte das Unternehmen in einer Serie-G-Runde 150 Millionen Dollar ein, angeführt von Revival Healthcare Capital – nach einer Serie E von 90 Millionen Dollar 2022. Das frische Kapital soll vor allem den US-Marktzugang für ambulante Operationszentren beschleunigen, nachdem die FDA bereits gynäkologische Indikationen zugelassen hat. Dexter wird in Épalinges entwickelt und gefertigt und ist in Europa bereits im klinischen Alltag bei allgemeinchirurgischen, urologischen und gynäkologischen Eingriffen im Einsatz.

GlycoEra (Wädenswil) – Protein-Abbau statt Immunsuppression

GlycoEra wurde 2020 als Ausgründung der Schlieremer LimmaTech Biologics gegründet und hat sich auf sogenannte «Degrader» spezialisiert: bispezifische Moleküle, die krankheitsauslösende Proteine im Körper gezielt und nachhaltig abbauen, ohne das Immunsystem grossflächig zu unterdrücken. Das Leitprogramm GE8820 zielt auf das Protein IgG4, einen Treiber diverser Autoimmunerkrankungen. Im Mai 2025 schloss das Unternehmen eine überzeichnete Serie-B-Finanzierung über 130 Millionen Dollar ab, angeführt vom dänischen Investor Novo Holdings, mit Beteiligung von Bristol Myers Squibb und Roche Ventures. Das Kapital soll noch dieses Jahr erste klinische Studien am Menschen ermöglichen – ein Schritt, der zeigt, weshalb der Gesundheitssektor 2025 erneut sechs der zehn grössten Schweizer Finanzierungsrunden für sich verbuchte.