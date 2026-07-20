Inland

Bundesrat Beat Jans hat vergangene Woche eine diplomatische Doppeltour absolviert, die weit über Symbolpolitik hinausgeht. In Dublin und London ging es um Munitionsbeschaffung, Europol-Datenzugang und die Bekämpfung internationaler Finanzkriminalität – Themen, die zeigen, wie eng die Schweiz sicherheitspolitisch bereits mit der EU verflochten ist, ohne Mitglied zu sein. Als an Schengen assoziierter Staat erhält die Schweiz künftig einen besseren Zugang zu Europol-Daten, und im Rahmen der Reise trat sie zudem der Europäischen Hafenallianz bei. Der Besuch bei der National Crime Agency in London unterstreicht: Sicherheitskooperation läuft zunehmend über bilaterale Fachkanäle, nicht über grosse Verträge.

Parallel dazu ein Ritterschlag für den akademischen Nachwuchs: Der ETH-Rat hat auf Antrag der Präsidien von ETH Zürich und EPFL insgesamt zehn neue Professorinnen und Professoren ernannt – sieben Frauen, drei Männer, was einem Frauenanteil von 45 Prozent über die letzten zwölf Monate entspricht. Ein Silberstreif in der sonst zähen Debatte um Diversität in der Forschung.

Weniger erbaulich: Ein Schweizer Förster wurde nach einem Baumunfall, bei dem eine Frau querschnittgelähmt wurde, verurteilt – die Forstbranche warnt seither vor «unrealistischen Kontrollpflichten», die künftig auf jeden Waldbesitzer zukommen könnten.

Widerstand gegen Rechenzentren bei Schaffhausen – Nahe der Grenzstadt formiert sich unter dem Namen «Aufstände der Allmende» ein Protestcamp gegen den Ausbau von KI-Rechenzentren. Der Fall reiht sich ein in eine wachsende Zahl lokaler Konflikte in der Schweiz, in denen Gemeinden zwischen dem Versprechen wirtschaftlicher Wertschöpfung durch Datenzentren und dem Widerstand der Anwohner gegen Landverbrauch, Stromhunger und Lärm vermitteln müssen – ein Thema, das sich mit Blick auf Axiom Space in Luzern und die generelle KI-Infrastrukturdebatte in den kommenden Monaten verschärfen dürfte.

Wirtschaft

Die grosse Erzählung des Sommers bleibt der amerikanische Strafzoll. Donald Trumps 39-Prozent-Zoll hat die Schweizer Wirtschaft bislang nicht in die Krise gestürzt – ein Echtzeit-Indikator des Seco zeigt eine solide Entwicklung bis Mitte September, auch wenn einzelne Branchen spürbar leiden. Im ersten Quartal wuchs die Wirtschaft noch kräftig um 0,7 Prozent, im zweiten kam das Wachstum praktisch zum Erliegen – nur noch 0,1 Prozent.

Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz bröckelt derweil auf einer zweiten Front. Im IMD-Standort-Ranking 2026 ist die Schweiz von Platz 1 auf Platz 3 zurückgefallen, während Singapur die Spitze übernimmt. IMD-Studienleiter Arturo Bris sieht ein langsames Abgleiten der Schweiz voraus – Gründe seien die Fragmentierung der Weltordnung, belastete internationale Beziehungen und eine schwindende Rolle im technologischen Wettkampf. Ein Befund, der zur Selbstzufriedenheit vieler Wirtschaftsverbände nicht recht passen will.

Ein Lichtblick aus den USA: Das amerikanische Raumfahrtunternehmen Axiom Space eröffnet ab Juli 2026 einen neuen Standort in Luzern – die erste Europa-Expansion des auf ISS-Flüge spezialisierten Unternehmens.

Geopolitik

In Grossbritannien ist mit Andy Burnham ein neuer Premierminister im Amt, im Nahen Osten wird Chalil al-Haja als neuer Hamas-Anführer gehandelt. Die Frontlinien bleiben volatil: Berichten zufolge erwägt Washington eine Ausweitung seiner Militärkampagne gegen Iran, während Kiew nach eigenen Angaben mit Drohnenschwärmen gegen russische Ziele vorgeht. Auf EU-Ebene knirscht es derweil beim Schulterschluss gegen Moskau – mehrere Diplomaten berichten von bröckelnder Unterstützung für ein weiteres Sanktionspaket, da der Instrumentenkasten der Union an seine Grenzen stösst.

Person im Fokus

Jonathan Cirtain, CEO von Axiom Space, bringt mit der Eröffnung eines Standorts in Luzern ein Stück «New Space» in die Schweiz. Der Amerikaner leitet das in Houston ansässige Unternehmen, das kommerzielle Flüge zur ISS organisiert und an der ersten privaten Raumstation in der Erdumlaufbahn arbeitet. Seine Begründung für den Standortentscheid: die international führenden Forschungs- und Ingenieurinstitutionen der Schweiz. Ein kleiner, aber bezeichnender Kontrapunkt zur Klage, das Land verliere im Technologiewettkampf den Anschluss.

Vierzehn Jahre Rojava – Die Autorin Gurbet Sarya zieht in einem ausführlichen Essay Bilanz zur kurdisch geprägten Selbstverwaltung in Nordsyrien. Ihre These: Das politische Gesellschaftsmodell von Rojava hat sich seit seinem Beginn im Juli 2012 als bemerkenswert stabil erwiesen – sein eigentliches Fundament sei aber nicht der Umsturz selbst gewesen, sondern jahrzehntelange, im Untergrund geleistete Organisationsarbeit und der schrittweise Aufbau demokratischer Strukturen. Ein Gegenentwurf, der in der aktuellen Nahost-Berichterstattung meist zu kurz kommt.

Zahlen

3,3 Mrd. CHF – Finanzierungsvolumen Schweizer Startups 2025, ein Plus von 44 Prozent gegenüber 2024

515 – Zahl der Finanzierungsrunden 2025 (2024: 513)

39 % – US-Strafzoll auf Schweizer Warenexporte seit 7. August

Platz 3 – Schweiz im IMD-Standort-Ranking 2026 (bisher Platz 1)

10 – neu ernannte ETH-Professorinnen und -Professoren in den letzten zwölf Monaten

Kurzmeldungen

Am Wochenende schmolz der Rückstau vor dem Gotthard-Nordportal von 20 auf 5 Kilometer zusammen – Feriensaison lässt grüssen.

Greenpeace projizierte in Basel einen Protestfilm gegen Tiefseebergbau-Pläne des Schweizer Unternehmens Allseas auf die Alte Universität.

Über 100’000 Zuschauer verfolgten die Basel Tattoo Parade am Rhein.

Spanien hat sich im Fussball-WM-Final mit 1:0 gegen Titelverteidiger Argentinien durchgesetzt.

Ein 22-Jähriger wurde nach einem Einbruch in eine Autogarage in Gampelen BE festgenommen.

Naturheilmethoden

Kamillendampfbad bei Erkältung: Ein Esslöffel getrocknete Kamillenblüten auf einen Liter kochendes Wasser, Kopf über die Schüssel, Handtuch darüber – zehn Minuten inhalieren löst festsitzenden Schleim und beruhigt gereizte Schleimhäute.

Ingwerwickel bei Muskelverspannungen: Frischen Ingwer reiben, in ein feuchtes Tuch einschlagen, kurz erwärmen und auf die verspannte Stelle legen. Die durchblutungsfördernde Wirkung lockert Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich zuverlässig.

Drei Schweizer Startups im Fokus

Oviva – digitales Gesundheitsunternehmen, zählte 2026 zu den grössten Finanzierungsrunden des Landes und zeigt, wie stark der Gesundheitssektor das Schweizer Startup-Ökosystem prägt. BLP Digital – KI-Softwarefirma, ebenfalls unter den zehn grössten Finanzierungsrunden 2026, symptomatisch für die wachsende Bedeutung KI-orientierter Jungunternehmen. Swissto12 – Satellitenfirma aus der Romandie, die zeigt, dass New-Space-Technologie in der Schweiz längst nicht nur bei Axiom Space ankommt.

Drei offene Stellen bei Startups

Product Manager, Zürich – frühphasiges SaaS-Startup, Fokus B2B-Software Development Intern, Zürich-Raum – Startup-Umfeld, praxisnahe Software-Entwicklung Business-Development-Rolle mit unbegrenztem Verdienstpotenzial, Zürich – Startup-Vertrieb, Deutsch und Englisch verlangt

Heute vor 50 Jahren

Am 21. Juli 1976 wurde der britische Botschafter in Irland, Christopher Ewart-Biggs, bei einem Bombenanschlag der provisorischen IRA in Dublin getötet. Am selben Tag erklärte der syrische Staatschef Hafis al-Assad in Damaskus, seine Streitkräfte würden den Libanon nur auf ausdrückliches Verlangen der christlichen Milizen verlassen – ein früher Vorbote der jahrzehntelangen syrischen Präsenz im Nachbarland. Zudem einigten sich Indien und Pakistan an diesem Tag auf die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen, nachdem Grenzstreitigkeiten die Kontakte lange belastet hatten. Ein Tag, an dem sich in drei Weltregionen gleichzeitig zeigte, wie dünn das Eis zwischen Diplomatie und Gewalt oft ist – eine Beobachtung, die auch 2026 nichts an Aktualität verloren hat.

Quellen nach Rubrik: Inland/Wirtschaft: admin.ch, nzz.ch, Zeitpunkt.ch; Geopolitik: zdfheute.de, srf.ch/news; Zahlen/Startups: ey.com (EY Startup Barometer Schweiz 2026), moneycab.com; Heute vor 50 Jahren: was-war-wann.de, historia.net

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