Inland

Verteidigungsminister Martin Pfister ist im Bundesrat mit einem Eilantrag über fünf Milliarden Franken für ein zweites Luftabwehrsystem abgeblitzt. Ein Entwurf, den SRF gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz einsehen konnte, zeigt: Pfister wollte die Schweiz zusätzlich zum bestellten US-System Patriot rasch mit einem weiteren, weitreichenderen System ausrüsten und dem Parlament dafür noch vor der Sommerpause eine «Sonderarmeebotschaft» vorlegen — mit Entscheid im Eilverfahren bereits im Dezember. Begründet hatte das Verteidigungsdepartement dies mit einem drohenden «Verwundbarkeitsfenster», weil Russlands Rüstungsproduktion hochlaufe und das künftige US-Engagement in Europa unsicher bleibe.

Die übrigen Departemente wollten von diesem Tempo nichts wissen. Der Bundesrat strich Pfister den Eilantrag noch vor der Sitzung vom 24. Juni und erteilte ihm stattdessen lediglich den Auftrag, unverbindliche Gespräche mit Herstellern aus Frankreich, Südkorea und Israel aufzunehmen — ohne Zeitplan. Nach aussen liess sich der Verteidigungsminister an der anschliessenden Medienkonferenz nichts anmerken und sprach nur vage davon, man wolle «mittelfristig» ein zweites System beschaffen.

Am Geld allein lag die Bremse nicht: Am selben Tag beschloss der Bundesrat, dem Parlament eine Mehrwertsteuererhöhung zu je nach Quelle 0,5 Prozentpunkten zu beantragen, die auch die Zusatzbeschaffung finanzieren soll — schrittweise begonnen worden war diese Debatte bereits im Herbst 2025 mit einem ursprünglich diskutierten Aufschlag von 0,8 Prozent. Am Patriot-Geschäft selbst hält der Bundesrat trotz drohender Verdreifachung der Kosten fest: Ein Ausstieg würde die Schweiz 500 Millionen bis eine Milliarde Franken kosten und aus VBS-Sicht während der laufenden Zollverhandlungen ein falsches Signal nach Washington senden.

Warum die Kollegen Pfisters Bedrohungsanalyse nicht als Grund für ein Eilverfahren akzeptierten, blieb hinter verschlossenen Türen — ein weiteres Beispiel dafür, dass sich Sicherheitspolitik in Bern derzeit vor allem im Spannungsfeld zwischen operativer Dringlichkeit und kollegialer Bremse abspielt.

Im Verteidigungsdepartement wechselt derweil Personal: Die stellvertretende Chefin des neuen Staatssekretariats für Sicherheit, Pälvi Pulli, verlässt ihren Posten per Ende Oktober im gegenseitigen Einvernehmen — ein Schritt, der seit Wochen als Teil von Verteidigungsminister Martin Pfisters Absicht kursierte, Doppelspurigkeiten zwischen Armee-Führung und neuem Staatssekretariat abzubauen. Die Armee selbst profitiert von der Zoll- und Steuer-Konjunktur: Dank hoher Steuererträge kann Bern die Rüstungsausgaben schneller erhöhen als geplant, was bereits einen Verteilkampf um die letzten Armee-Milliarden zwischen SVP und FDP auslöst.

Wirtschaft

Der Zollstreit mit Washington bleibt das zentrale Unsicherheitsmoment für die Exportindustrie. Aktuell gilt ein pauschaler US-Zusatzzoll von zehn Prozent auf Basis von Section 122, der bis zum 24. Juli 2026 befristet ist — danach dürften ihn neue Massnahmen aus zwei laufenden Section-301-Untersuchungen ablösen. Staatssekretärin Helene Budliger Artieda äusserte sich zuletzt optimistisch, dass die Schweiz bei rund 15 Prozent landen könnte, während die entsprechende Absichtserklärung mit den USA kommende Woche ausläuft. Die Nationalbank registriert bei den befragten Unternehmen unterdessen nur verhaltene Zuversicht: Maschinen-, Metall- und Uhrenindustrie leiden weiterhin unter US-Handelsunsicherheit, schwacher deutscher Autonachfrage und chinesischem Gegenwind.

Der Frankenkurs bleibt der zweite Belastungsfaktor: Der sichere Hafen Schweiz bleibt gefragt, was Exporteure zusätzlich zu den Zöllen unter Druck setzt. Auf Inside Paradeplatz kommentierte Swissmem-Chef Stefan Brupbacher den 2000-seitigen EU-Rahmenvertrag als Beleg dafür, wie hart Bern mit Brüssel verhandelt habe Inside Paradeplatz — aus seiner Sicht ein deutlich besseres Ergebnis als Trumps einseitiges Zollvorgehen gegenüber der EU. Bei der UBS wiederum schrumpft laut Inside Paradeplatz der Personalbestand im Offshore-Geschäft weiter, während die Grossbank zentrale Positionen im Asset Management nach Polen verlagert.

Positiv: Die Schweiz und das Vereinigte Königreich haben ihre Verhandlungen über ein erweitertes, dienstleistungsorientiertes Freihandelsabkommen abgeschlossen, das Handel, Investitionen und Arbeitsplätze fördern soll.

Geopolitik

Der NATO-Gipfel vom 7./8. Juli in Ankara markiert aus europäischer Sicht eine sicherheitspolitische Zäsur. Zentrales Ergebnis ist die konkrete Umsetzung der 2025 vereinbarten Lastenverschiebung: Deutschland erhöht seinen Verteidigungshaushalt 2026 auf 124 Milliarden Euro und erreicht das 3,5-Prozent-Ziel bereits 2029 statt erst 2035. Bundeskanzler Merz bezeichnete den Gipfel als Wendepunkt, NATO-Generalsekretär Rutte lobte Deutschlands Vorreiterrolle. Gleichzeitig zeigte sich der transatlantische Riss offen, etwa im Konflikt der US-Regierung mit Spanien. Alle 32 Alliierten bekräftigten in der Abschlusserklärung ihre Unterstützung für die Ukraine, wobei deren Finanzierung allein bei Europa und Kanada liegt — Trump stellte Kiew in Aussicht, künftig eigene Patriot-Raketen zu bauen. Parallel zum Gipfel flogen die USA neue Angriffe gegen Iran.

Auf der Gegenerzählung dieser Woche: regierungskritische Quellen werten die europäische Zurückhaltung gegenüber Russland als Zeichen einer schwindenden strategischen Eigenständigkeit gegenüber Washington — ein Deutungsmuster, das sich in alternativen Medien seit dem Gipfel verstärkt zeigt.

Person im Fokus

Ignazio Cassis amtiert derzeit als OSZE-Vorsitzender und stellte an der Eröffnung der 33. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung in Den Haag die Prioritäten der Schweizer Präsidentschaft vor. Der Aussenminister balanciert damit zwei Rollen gleichzeitig: die diplomatische Vermittlung in einer von Sicherheitsfragen dominierten OSZE-Agenda und die innenpolitische Verantwortung für die laufenden Zollverhandlungen mit Washington, die just in diesen Tagen in eine entscheidende Phase treten.

Zahlen

800 Millionen Franken — das geschätzte jährliche IV-Defizit bis 2030 ohne Reform. 124 Milliarden Euro — Deutschlands neuer Verteidigungshaushalt 2026. 1,25 Milliarden Franken — Risikokapital für Schweizer Startups im ersten Halbjahr 2026, ein Rückgang von rund 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Kurzmeldungen

Der Kantonale Führungsstab Baselland verbietet wegen der Trockenheit die Wasserentnahme aus dem Birsig. — Bern verfügt den Abschuss des Wolfs M574 im Oberhasli nach vier gerissenen Schafen. — Das Bundesamt für Meteorologie meldet neue Tages-Temperaturrekorde auf Jungfraujoch, Säntis, Grossem Sankt Bernhard und Grimselpass. — Der Kanton Solothurn ruft Kurt Fluri als SOH-Verwaltungsratspräsident ab, die Nachfolge löst politischen Streit aus. — Das Bundesgericht bestätigt einen Verleumdungs-Schuldspruch gegen Journalistin Michèle Binswanger wegen eines Tweets. — Nach einem Ransomware-Angriff steht die Rüstungsfirma Ruag wegen ihrer Krisenkommunikation in der Kritik.

Naturheilmethoden

Bei anhaltender Sommerhitze gilt Pfefferminztee traditionell als kühlend und krampflösend bei Hitzekopfschmerz — die enthaltenen Menthol-Verbindungen wirken gefässerweiternd auf der Haut und vermitteln ein Kühlgefühl. Bei Erschöpfung durch hohe Temperaturen setzt die Volksmedizin zudem auf Lindenblütentee, dem schweisstreibende und leicht beruhigende Eigenschaften zugeschrieben werden, was ihn zu einem klassischen Hausmittel bei sommerlicher Kreislaufbelastung macht.

3 Schweizer Startups im Fokus

Isospec Analytics, ein EPFL-Spin-off aus dem Kanton Waadt, erhält von der Stiftung für Innovation und Technologie (FIT) ein «Tech Growth»-Darlehen über 400’000 Franken zur Weiterentwicklung seiner Technologie zur Identifizierung biologischer Moleküle für die medizinische Forschung. — Der Duft- und Aromenkonzern Givaudan beteiligt sich am Zürcher Technologieunternehmen Microcaps, um seine Verkapselungs-Kompetenz im Parfüm- und Beauty-Geschäft zu stärken. — Bei den grössten Finanzierungsrunden des ersten Halbjahrs 2026 zeigt sich laut Swiss-Venture-Capital-Report ein Trend zu etablierteren Firmen mit Umsatz, darunter die Satellitenfirma Swissto12 und die KI-Softwarefirma BLP Digital.

3 offene Stellen bei Startups

Riverkin AG (Zürich) sucht aktuell gleich mehrfach Verstärkung in Software Development, Engineering und Research. — Bota Systems AG (Zürich) hat offene Engineering-Stellen ausgeschrieben. — Popety.io, ein Zürcher SaaS-Anbieter für den Immobilienmarkt, sucht einen Full-Stack-Engineer mit Fokus auf KI- und Agentic-Systeme, der gemeinsam mit dem CTO die Dateninfrastruktur und ML-Modelle aufbaut.

Person des Tages: Ignazio Cassis, OSZE-Vorsitzender. Zahl des Tages: 800 Millionen Franken IV-Defizit bis 2030.

Heute vor 50 Jahren

Am 15. Juli 1976 akzeptierte Jimmy Carter auf dem Parteitag der Demokraten in New York offiziell die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei — der Auftakt zu einer Kampagne, die im November desselben Jahres mit seinem Wahlsieg über Gerald Ford endete.

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