Inland

Hitzewelle bricht historische Rekorde – und die Politik schweigt

Die Schweiz hat gerade die früheste und intensivste Hitzewelle seit Messbeginn 1864 hinter sich. In Basel/Binningen wurde Ende Juni mit 39 Grad ein neuer Allzeitrekord für die Deutschschweiz gemessen, zwölf Hitzetage in Folge waren keine Seltenheit. Meteo Schweiz rechnet vor: Ohne den Klimawandel wäre dieselbe Wetterlage rund 3,5 Grad kühler ausgefallen. Bemerkenswert ist, wie wenig diese Zahlen die politische Agenda verändern – die Republik weist in einem aktuellen Beitrag darauf hin, dass die Rekordtemperaturen «unser Leben beherrschen – aber nicht die politische Agenda».

Kein Zürifäscht – dafür ein Vorgeschmack auf 2029

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten fällt das traditionsreiche Zürifäscht aus. Offiziell werden höhere Sicherheitsauflagen, strengere Umweltvorgaben und steigende Kosten genannt. Inside Paradeplatz kommentiert süffisant, wer heute noch ein Volksfest organisieren wolle, brauche «weniger Enthusiasmus als einen Stab aus Juristen, Klimaberatern und Bewilligungsexperten». Die nächste Ausgabe ist erst 2029 vorgesehen – mutmasslich mit veganer Bratwurst und Drohnenshow statt Feuerwerk.

Ausschreitungen in Basel nach Räumung eines Chemie-Areals

Mehrere Hundert Personen demonstrierten in Basel gegen die Räumung eines besetzten Chemie-Areals und zogen vom Kleinbasel in die Innenstadt. Die Polizei setzte laut SRF Reizgas und Wasserwerfer ein. Der Vorfall reiht sich in eine Serie städtischer Konflikte um Freiräume und Verdichtung ein, die derzeit landesweit an Schärfe zunehmen.

IV droht das Geld auszugehen

Für 2026 rechnet der Bund bei der Invalidenversicherung mit einem strukturellen Minus von 300 Millionen Franken. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider will die nächste Reform beschleunigen, während im November das Stimmvolk ohnehin über die AHV-Finanzierung entscheidet. Die Häufung sozialpolitischer Baustellen auf einmal dürfte den Herbst zu einem harten Abstimmungskampf machen.

Wirtschaft

Bundesrat plant schärfere Konzernverantwortung als die EU

Wie eine Analyse der NZZ zeigt, hat SP-Justizminister Beat Jans im mehrheitlich bürgerlichen Bundesrat einen überraschenden Vorstoss gelandet: Als indirekter Gegenvorschlag zur zweiten Konzernverantwortungsinitiative plant die Landesregierung ein Regulierungswerk, das laut Weltwoche strenger ausfallen könnte als das EU-Pendant. Der Gewerbeverband warnt, Konzern-Rechtsabteilungen würden bei Klagen «die Schuld bei den Lieferanten suchen». Der Widerstand in der Vernehmlassung, die am 9. Juli endet, ist programmiert.

EU drosselt zollfreie Stahlimporte massiv

Ab Juli reduziert die EU die zollfreien Einfuhrmengen für Stahl aus Partnerländern um rund 33 Prozent – ohne Ausnahme, wie SRF berichtet. Für Schweizer Stahlhersteller ist das ein Nachteil, für europäische Konsumenten bedeutet es laut NZZ höhere Preise. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, wie protektionistische Reflexe in Brüssel Kollateralschäden auch bei neutralen Drittstaaten erzeugen.

SNB belässt Leitzins bei null Prozent

Die Schweizerische Nationalbank hat den Leitzins im Rahmen der vierteljährlichen Lagebeurteilung unverändert bei 0,00 Prozent gehalten und signalisiert laut blue News weiterhin erhöhte Interventionsbereitschaft am Devisenmarkt. Gleichzeitig mahnt die SNB laut SRF-Wirtschaftsredaktion, der Bankensektor sei zwar grundsätzlich stabil, Risiken lauerten aber im Ausland.

Tesla: starke Auslieferungen, harter Kurssturz

Tesla übertraf im zweiten Quartal 2026 die Absatzerwartungen deutlicher als von der Wall Street erwartet – und wurde trotzdem mit einem der stärksten Tagesverluste der vergangenen elf Monate abgestraft. Analysten wie Gene Munster von Deepwater Asset Management sehen darin klassische Gewinnmitnahmen nach starkem Kursanstieg. Klarheit soll der Quartalsbericht am 22. Juli bringen.

Geopolitik

Iran verschärft Kontrolle über die Strasse von Hormus

Teheran hat ein neues Betriebsregelwerk für seine «Persische Golfstrassen-Autorität» veröffentlicht. Kernpunkt ist eine neue Meldepflicht: Jedes Schiff muss künftig 44 Stunden vor der Durchfahrt eine detaillierte «Vessel Information Declaration» einreichen – inklusive Eigentumsketten, Charterdaten, Besatzungsnationalitäten und Frachtlisten. Ein Report von Inside Paradeplatz ordnet dies als Teil eines grösseren geopolitischen Musters ein, bei dem europäische Raffinerien wegen ausbleibenden Nahost-Rohöls zunehmend auf ungeeignetes leichtes US-Fracking-Öl ausweichen müssen – mit Folgen für die Kerosinversorgung europäischer Flughäfen.

Nato wirbt bei Trump um Rückhalt für Aufrüstung

Vor dem Nato-Gipfel in Ankara betont Generalsekretär Mark Rutte im Interview mit der Financial Times, die europäische Aufrüstung sichere fast 200’000 amerikanische Arbeitsplätze. Die Botschaft zielt erkennbar darauf, US-Präsident Trump bei der Stange zu halten, während gleichzeitig aus Washington über US-Verteidigungsminister Pete Hegseth der Druck auf die Europäer für noch mehr Engagement steigt.

AfD-Chefin Weidel wirbt für Energie-Wiederannäherung an Russland

Im Reuters-Interview fordert Alice Weidel ein Ende des Boykotts russischen Öls und Gases und bezeichnet günstige russische Energie als «Geheimnis des Erfolgs» des deutschen Wirtschaftsstandorts. Parallel dazu reiste der AfD-Abgeordnete Markus Frohnmaier zu Gazprom-Chef Alexei Miller und sprach sich für eine Reaktivierung von Nord Stream aus – ein Vorstoss, der in Berlin naturgemäss auf scharfe Kritik stösst.

AfD-Parteitag in Erfurt sorgt für Grossaufgebot der Sicherheitskräfte

Am 4. und 5. Juli tagt die AfD in Thüringen – exakt hundert Jahre nach dem NSDAP-Reichsparteitag von 1926 in Weimar, wie die NZZ anmerkt. Linke, Grüne und weitere Organisationen haben zu Protesten aufgerufen; die Polizei rechnet mit bis zu 50’000 Demonstrierenden, darunter 2000 bis 2500 als gewaltbereit eingeschätzte Personen.

Person im Fokus

Gianni Infantino – der Trump-Flüsterer im Fussballanzug

Der gebürtige Walliser und Fifa-Präsident hat sich während der laufenden Fussball-WM als einer der geschicktesten Vermittler zwischen Sport und amerikanischer Politik positioniert. Inside Paradeplatz beschreibt süffisant, wie Infantino den «unberechenbaren US-Präsidenten bei Laune hält» – ein Balanceakt, der von manchen Kommentatoren explizit als Vorbild für Bundespräsident Guy Parmelin im laufenden Zollstreit mit Washington genannt wird. Kritisiert werden unterdessen die dreiminütigen «Hydration Breaks» während der WM-Halbzeiten, die selbst Fans und Trainer nerven, sowie Infantinos ökologischer Fussabdruck: Laut «Hugodecrypte» hat er seit Turnierbeginn bereits eine Privatjet-Strecke von über 61’000 Kilometern zurückgelegt – anderthalb Erdumrundungen.

Zahlen

300 Millionen Franken : Erwartetes Defizit der Invalidenversicherung für 2026.

–33 Prozent : Kürzung der zollfreien Stahlimportquote der EU für Partnerländer ab Juli.

44 Stunden : Neue Vorlaufzeit für Schiffsmeldungen vor Durchfahrt der Strasse von Hormus.

39 Grad : Neuer Hitzerekord in Basel/Binningen Ende Juni 2026 – höchster je gemessener Wert in der Deutschschweiz.

CHF 3,3 Milliarden: Finanzierungsvolumen für Schweizer Startups 2025, ein Plus von 44 Prozent gegenüber 2024.

Kurzmeldungen

Die Schweizer Fussballnati schlägt Algerien im WM-Sechzehntelfinal 2:0 und übersteht damit erstmals seit 1938 eine WM-K.o.-Runde. Der Achtelfinal gegen Kolumbien oder Ghana steigt am 7. Juli in Vancouver.

Deutscher Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht bei einer Reise nach Lörrach kurz die Schweiz – mit dem Velo, wie SRF berichtet.

Palantir akzeptiert das Urteil des Zürcher Handelsgerichts im Streit mit dem Onlinemedium Republik und verzichtet auf eine Anfechtung – ein von Reporter ohne Grenzen als «Sieg für die internationale Pressefreiheit» gewertetes Verdikt.

Am Gotthard drohen in den kommenden Wochen bis zu 15 Kilometer Stau, insbesondere am Ferienstart-Wochenende vom 11. Juli.

Julian Nagelsmann tritt nach dem sensationellen deutschen WM-Aus gegen Paraguay als Bundestrainer zurück; als möglicher Nachfolger wird Jürgen Klopp gehandelt.

Zahl des Tages

44 Stunden – so viel Vorlaufzeit verlangt Iran künftig von jedem Schiff, das die Strasse von Hormus durchfahren will, bevor es überhaupt den fünf Seemeilen breiten Korridor zwischen Qeshm und Larak erreicht.

Person des Tages

Gianni Infantino – der Fifa-Präsident navigiert die laufende Fussball-WM als geopolitisches Bühnenstück zwischen sportlichem Erfolg, amerikanischer Symbolpolitik und wachsender Kritik an seinem CO₂-Fussabdruck.

Heute vor 50 Jahren

Am 4. Juli 1976 feierten die Vereinigten Staaten ihr 200-jähriges Bestehen – ein Fest von nationaler Symbolkraft, das bis heute als «Bicentennial» in Erinnerung ist und mit dem diesjährigen 250. Jubiläum eine bewusste historische Parallele bildet. Nur einen Tag zuvor, am 3./4. Juli 1976, führte Israel die spektakuläre Befreiungsaktion von Entebbe durch: Ein Elitekommando befreite über hundert Flugzeugpassagiere, die von palästinensischen und deutschen Terroristen in Uganda festgehalten wurden. Beide Ereignisse prägten das geopolitische Selbstverständnis ihrer jeweiligen Staaten bis in die Gegenwart.

3 Schweizer Startups im Fokus

HAIMAT (Kanton Schwyz): Hat eine vollständig selbst entwickelte KI-Lösung für Kundenkommunikation auf Schweizerdeutsch lanciert – primär gedacht für KMU mit steigendem Anrufaufkommen. Erste produktive Einsätze laufen bereits diese Woche. CCRAFT: Der Photonic-Chip-Hersteller hat eine Finanzierungsrunde über USD 7,8 Millionen abgeschlossen, mit Investoren aus der Schweiz und Deutschland. Ziel ist der Aufbau einer industrialisierten Produktionslinie für Tier-1-Kunden. LOXO (Bern): Nach erfolgreichen Tests seiner autonomen Fahrlösung für Nutzfahrzeuge geht das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem US-IT-Konzern DXC Technology ein, um die Industrialisierung voranzutreiben.

3 offene Stellen bei Startups in der Schweiz

Business Development / Vertrieb (Frühphase) – diverse Zürcher Fintech- und SaaS-Startups suchen laufend Einsteiger mit Fokus auf Kundenakquise und Beziehungspflege. KI-Engineering (Schweizerdeutsch-NLP) – wachsender Bedarf bei KMU-orientierten KI-Anbietern wie HAIMAT im Bereich Sprachmodelle und Kundenkommunikation. Hardware-/Prozessingenieur:in Photonik – Deep-Tech-Firmen wie CCRAFT bauen ihre Produktionskapazität aus und suchen Fachkräfte für die Industrialisierung der Chip-Fertigung.

2 Naturheilmethoden des Tages

Kneipp-Wechselgüsse: Kalt-warme Armbäder nach Sebastian Kneipp gelten traditionell als kreislaufanregend und werden bei sommerlicher Hitze zur sanften Abkühlung eingesetzt. Kamillentee-Inhalation: Warme Kamillendämpfe werden traditionell zur Beruhigung der Atemwege und bei leichten Reizungen der Schleimhäute angewendet.

Quellen nach Rubriken

Inland: Republik (republik.ch), Inside Paradeplatz (insideparadeplatz.ch), SRF News (srf.ch/news)

Wirtschaft: Weltwoche (weltwoche.ch), NZZ (nzz.ch), blue News (bluewin.ch), finanzen.ch

Geopolitik: Inside Paradeplatz (insideparadeplatz.ch), Weltwoche (weltwoche.ch), NZZ (nzz.ch)

Person im Fokus: Inside Paradeplatz (insideparadeplatz.ch)

Zahlen/Kurzmeldungen: SRF (srf.ch/news), 20 Minuten, MeteoSchweiz, Berliner Zeitung (berliner-zeitung.de)

Startups/Jobs: Startupticker (startupticker.ch), StartupSchwiiz.ch, MoneyToday.ch