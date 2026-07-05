INLAND

IV vor dem Abgrund – Sozialwerke unter doppeltem Druck

Die Invalidenversicherung steuert auf eine Finanzkrise zu, wie neue Perspektiven des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) zeigen. Ohne Gegenmassnahmen steigt das jährliche Defizit der IV bis 2030 auf rund 800 Millionen Franken. Hauptgrund ist der starke Anstieg der Neurenten. [SRF](https://www.srf.ch/news/schweiz/sozialversicherungen-iv-steuert-auf-defizit-von-800-millionen-franken-zu) Der Anstieg ist in allen Altersgruppen zu beobachten, insbesondere bei den 18- bis 24-Jährigen und den 60- bis 64-Jährigen. Die IV verzeichnete 2025 insgesamt 25'200 Neurenten – deutlich mehr als im Vorjahresszenario angenommen. [Der Bund](https://www.derbund.ch/iv-defizit-anstieg-der-neurenten-kostet-bis-2030-800-mio-852061958002)

Die Zahlen offenbaren strukturelle Versäumnisse. Das Vermögen der IV beträgt heute 3,5 Milliarden Franken – doch bereits heute hat die IV Schulden in Milliardenhöhe gegenüber der AHV. [NZZ](https://www.nzz.ch/schweiz/sozialwerke-in-schieflage-der-iv-droht-in-den-naechsten-fuenf-jahren-das-geld-auszugehen-und-auch-bei-der-ahv-sieht-es-wieder-schlechter-aus-ld.10013315) Im schlimmsten Szenario würde das gesamte IV-Kapital bis 2034 aufgezehrt. Das Eidgenössische Departement des Innern zieht deshalb die Vernehmlassung zur geplanten IV-Reform auf den Herbst vor. Die Reform soll Neurenten bremsen und eine neue Integrationsleistung für junge Versicherte einführen. [SRF](https://www.srf.ch/news/schweiz/sozialversicherungen-iv-steuert-auf-defizit-von-800-millionen-franken-zu)

Parallel dazu verschlechtert sich die AHV-Lage. Die 2026 erstmals auszubezahlende 13. Rente belastet die AHV mit rund 4 Milliarden Franken jährlich, die bisher nicht finanziert sind. Das Umlagedefizit dürfte von 1,3 Milliarden Franken 2026 auf 4,9 Milliarden Franken 2035 ansteigen. [SRF](https://www.srf.ch/news/schweiz/sozialversicherungen-iv-steuert-auf-defizit-von-800-millionen-franken-zu) Was bleibt, ist eine unbequeme Wahrheit: Der politische Reformeifer erlahmte, sobald sich die Lage vorübergehend besserte – nun holt die Vergangenheit das System ein.

Basel: Hausbesetzung, Räumung und Strassenkrawalle

Anfang Woche eskalierte in Basel ein Konflikt, der exemplarisch für das Spannungsfeld zwischen städtischem Wohnungsbau und autonomer Kultur steht. Am Mittwoch, 1. Juli 2026, räumte die Kantonspolizei Basel-Stadt das seit Ende Mai besetzte Areal an der Klybeckstrasse 229. Drei Gebäude waren von Aktivistinnen und Aktivisten des sogenannten «Zack-Kollektivs» (Zone Autonome Culturelle Klybeck) besetzt worden. [Kanton Basel-Stadt](https://www.bs.ch/medienmitteilungen/jsd/2026-besetztes-areal-geraeumt-massive-sachbeschaedigungen-der-nachfolgenden-demonstration) Eigentümerin ist Swiss Life, die das Gelände gemeinsam mit der Rhystadt AG zum neuen Stadtquartier Klybeckplus entwickeln will.

Am Abend zogen mehrere hundert Personen vom Kleinbasel in die Innenstadt. Die Polizei, in Vollmontur und mit Kastenwagen, reagierte mit Wasserwerfern und Reizgas. [SRF](https://www.srf.ch/news/schweiz/ausschreitungen-in-basel-nach-raeumung-von-chemie-areal-eskaliert-die-demonstration-dagegen) Farbbeutel, Stühle und Böller flogen in Richtung Polizei. Die Fassaden von Globus und einer UBS-Filiale wurden mit Farbbeuteln beworfen. Auch das Rathaus wurde verschmiert. [20 Minuten](https://www.20min.ch/story/basel-hausbesetzer-harren-seit-32-stunden-auf-dach-aus-demo-eskaliert-103594224) Die SVP nutzt die Ausschreitungen, um für ihre Anti-Chaoten-Initiative zu werben, die am 27. September 2026 zur Abstimmung kommt. [Onlinereports](https://onlinereports.ch/a/nach-zack-raeumung-im-klybeck-in-basel-demonstration-eskaliert)

Der Vorfall wirft grundsätzliche Fragen auf: Eine wachsende Stadt braucht sowohl Wohnraum als auch kulturelle Freiräume. Beides gegeneinander auszuspielen ist politisch bequem – aber inhaltlich kurzsichtig.

WIRTSCHAFT

Zollfront und Stahlmauern: Schweizer Exporteure unter Druck

Ab Juli gelten in der EU höhere Zölle und niedrige Quoten für Stahlimporte. Das ist nicht nur schlecht für Schweizer Hersteller, sondern auch für Europas Konsumenten. [NZZ](https://www.nzz.ch/wirtschaft) Parallel dazu laufen die Verhandlungen mit Washington weiter. Die Schweiz kann den USA im Zollstreit keine Zusicherung abringen – der Chef der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer empfiehlt, Donald Trump zumindest ein bisschen zu vertrauen. [NZZ](https://www.nzz.ch/wirtschaft)

Das Gesamtbild bleibt angespannt. Das KOF Institut der ETH Zürich rechnet mit einem BIP-Wachstum von rund 1,0 Prozent für 2026. Der Iran-Krieg hat die Energiepreise erhöht und die globalen Lieferketten gestört. [Ethz](https://kof.ethz.ch/en/news-and-events/media/press-releases/2026/03/swiss_economy_in_the_shadow_of_global_power_politics.html) Die SNB hat ihren Leitzins bei 0 Prozent belassen, was die Finanzierungsbedingungen günstig hält. Die Inflation bleibt mit rund 0,3 Prozent für 2026 historisch tief. [Landesspiegel](https://landesspiegel.li/2026/03/schweizer-wirtschaft-waechst-2026-trotz-globalem-gegenwind/)

Konsumenten flüchten ins Ausland – HSG-Studie widerlegt Politik

Ein offenes Rechnungsheft für die Schweizer Detailhändler: Laut einer HSG-Studie bewirkt die tiefere Freigrenze für Auslandsimporte genau das Gegenteil des Gewünschten. Drei von vier Schweizern shoppen weiterhin mindestens einmal jährlich ennet der Grenze – sie fahren jetzt einfach öfter und geben noch mehr aus. [Inside Paradeplatz](https://insideparadeplatz.ch/2026/07/02/befehl-aus-bern-so-habt-ihr-zu-shoppen-und-trinken/) Der Einkaufstourismus ist strukturell, nicht konjunkturell. Solange Mieten und Krankenkassenprämien explodieren, rettet der Konsument sein Budget im Ausland. Der politische Appell zur Binnentreue ist ohne Preisparität wirkungslos.

GEOPOLITIK

Chamenei-Begräbnis und die Frage nach Irans Zukunft

Millionen Trauergäste werden zum Begräbnis des iranischen Obersten Führers Ali Chamenei erwartet. [SRF](https://www.srf.ch/news) Sein Tod markiert das Ende einer Ära. Der Iran befindet sich nach dem militärischen Konflikt mit den USA und Israel in einer tiefen Systemkrise. Die Frage nach der Nachfolge ist noch nicht abschliessend geklärt – und damit bleibt die geopolitische Unsicherheit im Nahen Osten auf hohem Niveau. Der Iran hatte mit Raketen Rechenzentren in den Golf-Emiraten angegriffen. Das hat das Interesse an alten Schweizer Bunkern als sicherer Datenspeicher erhöht. [Swissinfo](https://www.swissinfo.ch/ger/geopolitik/)

Die Schweiz ist in diese Entwicklung eingebunden: Bundesrat Ignazio Cassis besuchte als amtierender OSZE-Vorsitzender die Niederlande und hielt vor der Parlamentarischen Versammlung der OSZE eine Rede zu den Prioritäten der Schweizer Präsidentschaft. [Swiss Government](https://www.admin.ch/de/newnsb) Dialekt der Aussenpolitik: gut positioniert, aber geopolitisch klein.

PERSON IM FOKUS

Johan Manzambi – der neue Schweizer Stürmer-Typ

An der Fussball-Weltmeisterschaft begeistert der 20-jährige Johan Manzambi mit Spielfreude und einem enormen Talent – Schweizer Sportjournalisten diskutieren bereits, ob er der neue Xhaka der Nati werden könnte. [SRF](https://www.srf.ch/news) Der Mittelfeldstürmer, der gegen Algerien die entscheidende Vorarbeit zum 1:0 leistete, verkörpert eine neue Generation der Nati: technisch versiert, unbekümmert, explosiv. Manzambi liess Gegenspieler Aïssa Mandi alt aussehen, zog los und passte in die Mitte, wo Breel Embolo nur noch den Fuss hinhalten musste. [Watson](https://www.watson.ch/sport/fussball/927305227-wm-2026-die-schweiz-schlaegt-algerien-und-steht-verdient-im-achtelfinal) Der WM-Achtelfinal gegen Kolumbien am 7. Juli wird zeigen, ob sein Auftritt Substanz hat oder bloss ein Ausreisser war.

ZAHLEN

300 Millionen – das erwartete IV-Defizit für das laufende Jahr 2026 gemäss Bundesratsangaben.

450 – Personen, die an der unbewilligten Demo in Basel nach der Zack-Räumung teilnahmen.

25'200 – neue IV-Renten, die 2025 zugesprochen wurden; das sind deutlich mehr als in früheren Szenarien angenommen.

4,9 Milliarden Franken – das erwartete jährliche AHV-Umlagedefizit bis 2035, hauptsächlich durch die 13. Rente bedingt.

KURZMELDUNGEN

WM-Achtelfinal gegen Kolumbien. Die Schweiz trifft am Dienstag, 7. Juli, um 22 Uhr Schweizer Zeit in Vancouver auf Kolumbien. Das Spiel ist live auf SRF zwei zu sehen. [SRF](https://www.srf.ch/sport/fussball/fifa-wm-2026/wm-2026-nati-gegner-bekannt-die-schweiz-trifft-im-achtelfinal-auf-kolumbien) Kolumbien besiegte Ghana im Sechzehntelfinal mit 1:0 durch ein Tor von Jhon Arias in der 14. Minute. [SRF](https://www.srf.ch/sport/fussball/fifa-wm-2026/wm-2026-1-16-final-col-gha-kolumbien-macht-achtelfinal-duell-mit-der-schweiz-perfekt)

Tribunal Tessin–Italien. Das Tessin hält 50 Millionen Franken an Steuerrückvergütungen an die Lombardei zurück und provoziert damit eine Krise mit Rom. [SRF](https://www.srf.ch/news/schweiz) Der Streit um die kantonale Steuer auf Grenzgänger schwelt seit Monaten.

Zug führt Steuerrabatt ein. Als erster Kanton überhaupt erhalten Zugerinnen und Zuger künftig in Jahren mit guter Finanzlage des Kantons einen Steuerrabatt zurück. [SRF](https://www.srf.ch/news/schweiz)

Solothurner Spitäler. Der Ex-Spitalchef der Solothurner Spitäler AG muss eine halbe Million Franken zurückzahlen. Mehrere Gutachten zeigen Verstösse gegen das Personalrecht des Kantons. [SRF](https://www.srf.ch/news)

Confiserie Schiesser in Konkurs. Das Traditionslokal Confiserie Schiesser hat Konkurs angemeldet. [SRF](https://www.srf.ch/news) Ein weiterer Verlust für das historische Stadtbild Basels.

Grossbatterien. In der Schweiz beginnt das Zeitalter der Grossbatterien für das Stromnetz der Zukunft. [SRF](https://www.srf.ch/news/schweiz)

3 SCHWEIZER STARTUPS IM FOKUS

1. Riverkin AG (Zürich) – Biotechnologie-Startup, das nachhaltige Biomaterialien aus Mikroorganismen entwickelt. ETH-Spin-off mit Fokus auf fermentationsbasierte Hochleistungswerkstoffe als Ersatz für petrochemische Zusätze in Klebstoffen, Verbundwerkstoffen und Körperpflegeprodukten. Derzeit auf Wachstumskurs und aktiv auf Recruitingmärkten. *(startup.ch)*

2. Ikerian AG / RetinAI (Bern) – KI-gestütztes Medtech-Startup mit Fokus auf ophthalmologische Diagnostik durch maschinelles Lernen. Sucht aktuell Fachkräfte in Software Development und Engineering. Verbindet Augenheilkunde mit Deep Learning. *(startup.ch)*

3. Alpi Technologies SA (Cheseaux-sur-Lausanne) – Deep-Tech-Startup im Bereich Halbleiterkühlung. Entwickelt fortschrittliche Kühlungstechnologien, um einen der kritischsten Engpässe in der modernen Halbleiterproduktion zu überwinden. Teil der wachsenden Lausanner Startup-Szene. *(startup.ch / Wellfound)*

3 OFFENE STELLEN BEI SCHWEIZER STARTUPS

1. Sales Representative – RealAdvisor AG (Zürich)

Innovative Immobilienplattform (Gründung 2017) sucht Vertriebstalent für Wachstumsstrategie im Schweizer Markt. Anforderung: Schweizerdeutsch, gutes Englisch, Vertriebsstärke. Attraktives Fixgehalt plus leistungsabhängige Komponente. *(JobScout24)*

2. Research-Stelle – Riverkin AG (Zürich)

ETH-Spin-off im Bereich fermentationsbasierter Biomaterialien sucht Unterstützung im Labor und bei der Prozessoptimierung. Für Interessierte an der Schnittstelle von Biotechnologie und Materialwissenschaft. Ausschreibung seit 29. Juni 2026. *(startup.ch)*

3. Engineering-Stelle – Alpi Technologies SA (Cheseaux-sur-Lausanne)

Deep-Tech-Startup in der Halbleiterkühlung sucht Ingenieurspersonal. Anspruchsvolles Umfeld mit internationalem Wachstumspotenzial. Für erfahrene Fachleute aus Maschinenbau oder verwandten Disziplinen. Ausschreibung seit 23. Juni 2026. *(startup.ch)*

2 NATURHEILMETHODEN DES TAGES

1. Brennnessel-Tee bei Gelenkbeschwerden

Die Brennnessel (*Urtica dioica*) ist eine der am besten erforschten Heilpflanzen der Volksmedizin. Ihr Gehalt an Flavonoiden, Kieselsäure und entzündungshemmenden Polysacchariden macht sie wirksam bei Gelenkschmerzen, leichten Harnsäure-Problemen und zur Unterstützung der Nierenfunktion. Zubereitung: 2 Teelöffel getrocknete Brennnesselblätter mit 250 ml heissem Wasser übergiessen, 10 Minuten ziehen lassen, zwei bis drei Mal täglich trinken. Bei Nierenerkrankungen vor Anwendung Arzt konsultieren.

2. Schüssler-Salz Nr. 7 (Magnesium phosphoricum) bei Krämpfen und Verspannungen

In der Naturheilkunde wird das Biochemische Mittel Nr. 7 – Magnesium phosphoricum – traditionell bei Muskelkrämpfen, Menstruationsbeschwerden, Verspannungen und nervösen Erschöpfungszuständen eingesetzt. Anwendung der sogenannten «heissen 7»: 10 Tabletten in heissem Wasser auflösen und in kleinen Schlucken trinken. Besonders beliebt als rasche Hausmedizin. Wissenschaftlich noch nicht abschliessend belegt, klinisch jedoch weit verbreitet und frei verkäuflich in Apotheken.

HEUTE VOR 50 JAHREN

Am 5. Juli 1976 fand in den USA die offizielle Operation Bicentennial statt – drei Tage nach dem 200. Unabhängigkeitstag am 4. Juli 1776. Die Nation feierte sich selbst mit Millionen von Besucherinnen und Besuchern, Tausenden von Schiffssirenen und einem nationalen Bewusstsein, das nach Vietnam und Watergate wieder zu sich fand. 1776 hatten 56 Männer die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet – ein Text, der die Welt bis heute prägt, auch wenn die Realität seiner Zeit mit seinen eigenen Versprechen brach.

ZAHL DES TAGES

10,3 Milliarden Franken – so hoch sind die Altschulden der IV gegenüber der AHV aus den 1990er Jahren, die bis heute nicht vollständig abbezahlt sind. Diese Zahl steht sinnbildlich für ein Jahrzehnte altes Problem, das die Politik jahrelang verdrängt hat.

PERSON DES TAGES

Elisabeth Baume-Schneider, Bundesrätin und Vorsteherin des Eidgenössischen Departements des Innern. Angesichts ihrer Vergangenheit no comment.

QUELLENLISTE

Inland

– SRF News: IV steuert auf Defizit von 800 Millionen Franken zu (3.7.2026)

– NZZ: Sozialwerke in Schieflage: IV droht das Geld auszugehen (3.7.2026)

– admin.ch/Bundesrat: Neue Finanzperspektiven der Sozialwerke (3.7.2026)

– SRF News: Ausschreitungen in Basel nach Räumung (2.7.2026)

– Kanton Basel-Stadt Medienmitteilung: Besetztes Areal geräumt (1.7.2026)

– 20min.ch: Klybeck-Areal «Zack» – Demo eskaliert (2.7.2026)

Wirtschaft

– NZZ Wirtschaft: EU-Stahl-Zölle ab Juli (30.6.2026)

– KOF ETH Zürich: Swiss Economy in the Shadow of Global Power Politics (18.3.2026)

– Inside Paradeplatz: Befehl aus Bern – Shoppingverhalten (2.7.2026)

– Inside Paradeplatz: Schweiz will Mieter, keine Besitzer (2.7.2026)

Geopolitik

– SRF News: Echo der Zeit – Chamenei-Begräbnis (3.7.2026)

– swissinfo.ch: Irankrieg erhöht Interesse an Rechenzentren in ehemaligen Bunkern (13.5.2026)

– admin.ch: Bundesrat Cassis an OSZE-Parlamentarischer Versammlung (3.7.2026)

Person im Fokus / Sport

– SRF Sport: Manzambi – der neue Xhaka? (3.7.2026)

– SRF Sport: WM-Achtelfinal Schweiz–Kolumbien (4.7.2026)

– watson.ch: Schweiz schlägt Algerien 2:0 (3.7.2026)

Startups / Stellen

– startup.ch/jobs (Riverkin, Ikerian, Alpi Technologies, Juli 2026)

– JobScout24.ch (RealAdvisor, Juli 2026)

Zeitpunkt.ch

– Zeitpunkt.ch: Das Paradoxon progressiver Erfolge – Kolumbien (29.6.2026)

– Zeitpunkt.ch: Gutachten zur Schweizer Neutralität von 1992 – Einordnung aktueller Aussenpolitik (28.6.2026)

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