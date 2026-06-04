Inland

Partners Group: Notbremse gezogen, Aktie im freien Fall

Der Zuger Private-Equity-Riese Partners Group hat seinen europäischen Flaggschiff-Fonds für vermögende Privatkunden faktisch dichtgemacht. Weil die Kundenflucht rapide anschwoll, schlossen die Firmengründer um Fredy Gantner das «Gate» – Investoren können neu pro Quartal maximal 5 Prozent des Fondswerts abziehen. Ein klassischer Bank-Run auf einen Anlagefonds, nur eben im Schatten der unregulierten Private-Equity-Industrie.

Die Aktie verlor an einem einzigen Handelstag 18 Prozent. Seit Jahresbeginn hat der Titel des Baarer Finanzmultis einen Drittel seines einstigen Werts verloren. Der Absturz hat eine Vorgeschichte: Im April hatte der US-Shortseller Grizzly Research die Partners Group attackiert, mit dem Vorwurf überhöhter Beteiligungsbewertungen und eines Portfolios voller KI-gefährdeter Softwarefirmen. Partners Group drohte damals mit Klagen – seither Schweigen.

Beobachter sprechen von einer strukturellen Krise der gesamten Branche. «In der Private-Equity-Industrie droht ein Meltdown wie 2008 bei den Banken», zitiert Inside Paradeplatz eine Auskunftsperson. Die Parallele ist nicht zufällig: Nach der Finanzkrise floss die durch Notenbanken geschaffene Liquidität nicht mehr in die regulierten Bankbilanzen, sondern in den Schattenfinanzsektor. Partners Group wuchs in diesem Umfeld zur Grösse von 185 Milliarden Dollar verwaltetem Vermögen. Jetzt zeigen sich die Risse.

Quelle: Inside Paradeplatz

Schutzstatus S: Sozialhilfestreit zwischen Bund und Kantonen eskaliert

Ab März 2027 werden die ersten ukrainischen Geflüchteten seit fünf Jahren in der Schweiz sein – und damit juristisch Anspruch auf Sozialhilfe im Schweizer Standard haben. Die Sozialdirektoren der Kantone erhöhten nun den Druck auf Bundesrat Beat Jans: Bis Ende August soll der Bundesrat eine Verordnungsänderung anstossen oder zumindest eine verbindliche Zusage liefern.

Der finanzielle Schock für die Kantone ist beträchtlich. Der Zuger Sozialdirektor Andreas Hostettler (FDP) rechnet vor: Die Mehrkosten durch höhere Sozialhilfe und den gleichzeitigen Wegfall der Bundesabgeltung würden den Kanton Zug von rund 21 Millionen Franken im Jahr 2026 auf rund 30 Millionen Franken im Jahr 2027 belasten – eine Erhöhung von 42 Prozent.

«Der Bund darf sich nicht aus der Finanzierung zurückziehen und den Kantonen gleichzeitig höhere Leistungen vorschreiben», kritisiert Hostettler. «Wir werden Bundesrat Jans sehr genau auf die Finger schauen.» Jans habe angekündigt, die Verordnungsänderung bis März 2027 umzusetzen. Die Kantone reagieren skeptisch: Man glaube erst an ein Resultat, wenn man es sehe.

Quelle: Blick

Stellenmarkt: Schweizer im eigenen Land übergangen

Von einem Dutzend Neuanstellungen an der Fachhochschule Ostschweiz in Rapperswil kamen letztes Jahr nur ganz wenige Schweizer zum Zug, der überwiegende Rest stammte aus Deutschland. Auch an der Universität Zürich zeigt sich das Muster: deutsche Staatsangehörige besetzen Lehrstühle für Schweizer Familienrecht und Stiftungsrecht.

Bei der UBS-Investmentbank in Zürich-Opfikon funktioniert das Prinzip nach Nationalitäten-Netzwerken: Französische Chefs holen Franzosen, italienische Chefs Italiener, deutsche Chefs Deutsche. Auf eine Stelle auf Director-Stufe, auf die sich laut einer Insider-Quelle über hundert Kandidaten mehrheitlich aus der Schweiz bewarben, wurde ein Manager aus dem Backoffice in Polen geholt.

Der Artikel steht im unmittelbaren Vorfeld der Volksabstimmung über die 10-Millionen-Initiative vom 14. Juni – und trifft einen Nerv. Ob struktureller Fachkräftemangel oder systematische Bevorzugung ausländischer Netzwerke: die Debatte ist aufgeheizt.

Quelle: Inside Paradeplatz

Crans-Montana: Gemeindepräsident bricht Schweigen

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana, die im Januar 2026 mehrere Dutzend Gebäude zerstörte, hat sich Gemeindepräsident Nicolas Féraud erstmals öffentlich geäussert. Die Strafuntersuchung gegen ihn läuft noch. Laut NZZ und SRF zeigte Féraud bei seinem Auftritt wenig Einsicht und liess Fragen zur Verantwortung weitgehend offen.

Quellen: NZZ / SRF

Wirtschaft

JPMorgan-Expertin warnt vor KI-Überhitzung

Eine Analystin der amerikanischen Grossbank JPMorgan mahnt zur Vorsicht im KI-Boom. Laut dem Schweizer Finanzportal Cash warnte sie: «Wenn die Nachfrage einbricht, zum Beispiel wegen sinkendem Bedarf an Rechenzentren, haben wir ein grosses Problem.» Die Aussage fällt in einen Moment, in dem Milliarden in KI-Infrastruktur geflossen sind – und in dem erste Risse, etwa bei Partners Group mit ihren Software-Portfolio-Firmen, sichtbar werden.

Quelle: Cash

Microsoft baut Unabhängigkeit von OpenAI aus

Der US-Technologiekonzern Microsoft hat laut Le Monde eigene KI-Modelle lanciert, um seine Abhängigkeit von OpenAI zu reduzieren. Obwohl Microsoft massgeblicher Investor bei OpenAI ist, verfolgt der Konzern offensichtlich eine Diversifikationsstrategie. Eine weitere Konsolidierung der KI-Industrie zeichnet sich ab.

Quelle: Le Monde

Visa und Mastercard stoppen Zahlungen auf Kuba

Die US-Zahlungsdienstleister Visa und Mastercard haben ihre Dienste auf Kuba eingestellt. Die Massnahme trifft die kubanische Bevölkerung hart und dürfte den ohnehin katastrophalen Devisenmangel auf der Insel weiter verschärfen. Der Schritt steht im Kontext der amerikanischen Sanktionspolitik unter der Trump-Administration.

Quelle: Bluewin

Geopolitik

Deutscher AfD-Politiker trifft Kreml-Vertraute

Laut Financial Times hat ein hochrangiger Funktionär der deutschen AfD Treffen mit engen Vertrauten des Kremls abgehalten. Der Bericht dürfte die Debatte über die Moskau-Nähe der Partei weiter befeuern – und kommt zu einem Zeitpunkt, da die AfD nach ihrem Bundestagsergebnis politisch an Gewicht gewonnen hat. Details zu den Gesprächsinhalten wurden nicht bekannt.

Quelle: Financial Times

«Der Feind sitzt in Washington, nicht in Moskau»

Inside Paradeplatz veröffentlichte einen Kommentar, der Washington als eigentliche Bedrohung für Schweizer Interessen identifiziert – stärker als Russland. Der Beitrag reflektiert eine wachsende Strömung in konservativen und wirtschaftsliberalen Kreisen der Schweiz, die die US-Aussenpolitik unter Trump als destabilisierend für Europa und den Schweizer Finanzplatz bewertet.

Quelle: Inside Paradeplatz

Gaza: Trinkwasser als täglich erkämpfte Ressource

Zeitpunkt.ch berichtet über die humanitäre Lage im Gazastreifen, wo Vertriebene täglich ums Trinkwasser kämpfen. Amnesty International bezeichnete Berichte über die Lage als «erschütternd» und forderte unabhängige Ermittlungen – laut Infosperber insbesondere zu mutmasslichen Verstössen gegen humanitäres Völkerrecht.

Quellen: Zeitpunkt.ch / Infosperber

Person im Fokus

Scott Pelley – der Moderator, der CBS anklagte

Der langjährige CBS-Korrespondent und «60 Minutes»-Moderator Scott Pelley wurde entlassen – und schlug zurück. Laut The Guardian erhebt Pelley den Vorwurf, CBS habe ihn angewiesen, wissentlich falsche Informationen in seine Beiträge einzubauen. Der Fall wirft ein grelles Licht auf die Abhängigkeit amerikanischer Medienkonzerne von politischen und wirtschaftlichen Interessen. Pelley gilt als einer der seriösesten Namen im US-Journalismus; sein Aufstand gegen den eigenen Arbeitgeber dürfte nachwirken.

Quelle: The Guardian

Zahlen

42 % – um diesen Prozentsatz steigen die Sozialhilfekosten für den Kanton Zug ab 2027, wenn Ukrainer mit Status S auf den Schweizer Standard hochgestuft werden und die Bundesbeiträge gleichzeitig entfallen. (Quelle: Blick)

18 % – Kursverlust der Partners-Group-Aktie an einem einzigen Handelstag. Seit Januar 2026 hat der Titel rund einen Drittel seines Werts verloren. (Quelle: Inside Paradeplatz)

185 Mrd. USD – so viel Kapital verwaltete Partners Group vor dem aktuellen Kurseinbruch. Der geschlossene Europafonds hat ein Volumen von knapp 9 Milliarden Dollar. (Quelle: Inside Paradeplatz)

6 Mikrometer – Grösse der an ETH und Universität Zürich entwickelten «NPC-Bots», die verletztes Rückenmark mit Stammzellen reparieren. Ein menschliches Haar ist 8- bis 16-mal dicker. (Quelle: Blue News / Nature Materials)

Kurzmeldungen

Zwei Drittel der Deutschschweizer wollen Bevölkerungswachstum bremsen. Eine neue Umfrage zeigt laut Infosperber, dass eine klare Mehrheit in der Deutschschweiz die Bevölkerungsentwicklung als zu schnell empfindet – mit direktem Bezug auf die am 14. Juni anstehende 10-Millionen-Initiative. (Quelle: Infosperber)

Blocher denkt über UBS-Volksinitiative nach. SVP-Doyen Christoph Blocher, 85, prüft laut Blick die Lancierung einer Volksinitiative gegen die UBS. Zum Inhalt äusserte er sich noch nicht konkret. (Quelle: Blick)

Wim Wenders zieht Film zurück. Der deutsche Regisseur hat einen frühen Film aus dem Jahr 1975 aus dem Umlauf gezogen, in dem die damals 13-jährige Nastassja Kinski oben ohne zu sehen ist. Laut The Guardian reagierte Wenders damit auf öffentlichen Druck. (Quelle: The Guardian)

Rekord bei deutschen Auswanderungen. Immer mehr Deutsche verlassen ihr Heimatland. Die Weltwoche berichtet von einem neuen Rekordwert – Hauptgründe seien wirtschaftliche Unsicherheit, Bürokratie und ein zunehmend schwieriges Klima für Unternehmer und Leistungsträger. (Quelle: Weltwoche)

NDB-Vertrauen gespalten. SRF hat zwei Experten zum Nachrichtendienst des Bundes befragt – mit entgegengesetzten Einschätzungen. Die Frage, ob dem NDB in Zeiten geopolitischer Anspannung zu vertrauen sei, bleibt politisch heikel. (Quelle: SRF)

Zürcher Mikroroboter-Durchbruch. ETH und Universität Zürich haben winzige Roboter aus lebenden Nervenzellen entwickelt, die mittels Magnetfeldern an Verletzungsstellen im Rückenmark navigiert werden und dort die Regeneration fördern. In Tierversuchen normalisierten sich Bewegungsmuster von Mäusen mit vollständig durchtrenntem Rückenmark nach 28 Tagen. Bis zur Anwendung beim Menschen sind weitere Studien nötig. (Quelle: Blue News / Nature Materials)

Schweizer sparen bei Badeferien. Trotz Nachfragedruck zeigen sich Schweizer Reisende laut muula.ch deutlich zurückhaltender bei Buchungen ans Mittelmeer – Spanien und Griechenland verlieren Marktanteile, Budgetdruck macht sich bemerkbar. (Quelle: muula.ch)

Heute vor 50 Jahren

4. Juni 1976: In Laos verkündete die neu gegründete Volksdemokratische Republik Laos, unter Führung der kommunistischen Pathet-Lao-Bewegung, ihre neuen Verfassungsprinzipien. Das Land war erst im Dezember 1975 zur Volksrepublik umgewandelt worden, nachdem die königliche Monarchie nach jahrhundertelangem Bestehen abgelöst wurde – ein direktes Nachbeben des Vietnamkriegs und der kommunistischen Machtübernahme in ganz Indochina.

Swissvox Daily Briefing – 4. Juni 2026 | Redaktion: Nico Stino | swissvox.news