Inland

Die Schweizer Politik verdaut weiterhin das Resultat vom 14. Juni: Mit 55 Prozent hat das Stimmvolk die SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» verworfen, wobei sich ein deutlicher Stadt-Land-Graben zeigte – ausgerechnet dort, wo der Dichtestress am grössten ist, fiel das Nein am deutlichsten aus NZZ. Beim gleichzeitig zur Abstimmung stehenden Zivildienstgesetz war das Bild uneinheitlicher: Die Schweiz nahm die Verschärfung mit 52,5 Prozent an. Die NZZ ordnet ein, dass gerade die Zuwanderungsinitiative die notwendige Mehrheit für das Zivildienstgesetz mitgezogen habe. Die Debatte ist mit dem Nein aber nicht beendet: Kommentatoren verweisen darauf, dass die 45 Prozent Ja-Stimmen ein Unbehagen zeigen, dem Wirtschaft und Politik künftig mit mehr als Warnungen vor Chaos begegnen müssten.

Für Aufsehen sorgt in Bern ein Fall aus dem Asyl- und Sicherheitsbereich: Wie die NZZ berichtet, sahen sowohl der Nachrichtendienst des Bundes als auch das Staatssekretariat für Migration zunächst keinen Grund für ein Einreiseverbot gegen einen israelkritischen Journalisten – bis eine ehemalige hochrangige Polizeivertreterin interveniert haben soll. Der Betroffene spricht von einer politisch motivierten Entscheidung.

In Zürich wird derweil über den Rückzug traditioneller Grossanlässe diskutiert. Das Züri-Fäscht findet nach 30 Jahren nicht mehr im gewohnten Rhythmus statt; auch die Zurich Pride pausiert 2026 aus finanziellen und organisatorischen Gründen. Kommentatoren bei Inside Paradeplatz sehen darin ein strukturelles Muster: steigende Sicherheitsauflagen, Umweltvorgaben und Kosten würden Volksfeste zunehmend unrentabel machen.

Wirtschaft

Republik zieht in ihrem Jahresrückblick eine nüchterne Bilanz zur Schweizer Aussenwirtschaftspolitik: Nach den ursprünglich verhängten hohen US-Strafzöllen sanken diese im Gegenzug für Investitionszusagen der Schweiz in Höhe von 200 Milliarden Dollar in den USA auf 15 Prozent. Ein verbindlicher Vertrag zur Absicherung dieses Niveaus soll demnach im ersten Quartal 2026 folgen. Gleichzeitig zeigen die neuen Klimaszenarien CH2025 laut Republik eine deutlich schnellere Erwärmung der Schweiz mit mehr Hitzetagen und Starkniederschlägen, während das Parlament ausgerechnet das kantonale Gebäudeprogramm zur Heizungsförderung geschwächt hat.

Im Bankensektor sorgt bei Inside Paradeplatz die fortschreitende Auslagerung von Stellen ins Ausland für Debatten: Grossbanken und Versicherer bauen ihre IT- und Backoffice-Kapazitäten in Hyderabad, Warschau, Lettland und Portugal aus. Kommentatoren warnen, dass mit der zunehmenden Verbreitung von KI-generiertem Code die Kontrolle über Offshore-Projekte eher ab- als zunehme, was mittelfristig zu einer Gegenbewegung hin zu kleinen, schlagkräftigen Inhouse-Teams führen könnte.

Positiv fällt der Rückblick auf das Schweizer Startup-Ökosystem aus: Der Swiss Venture Capital Report von Startupticker und SECA verzeichnet für 2025 einen Anstieg der Investitionen in wissensbasierte Jungunternehmen um rund 24 Prozent auf 2,9 Milliarden Franken, nach mehreren schwächeren Jahren.

Geopolitik

Der digitale Euro rückt laut Zeitpunkt.ch einen Schritt näher an seine Einführung: Der Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments hat den Gesetzesentwurf Ende Juni angenommen, eine Abstimmung im Plenum steht bevor. Kritische Stimmen auf der Plattform sehen darin einen weiteren Schritt zu mehr digitaler Kontrolle über Zahlungsströme.

In Lateinamerika bleibt die Lage angespannt: Zeitpunkt.ch beschreibt unter Berufung auf america21 einen von der US-Regierung verfolgten strategischen Plan eines «Gross-Nordamerika», der die gesamte westliche Hemisphäre nördlich des Äquators als exklusive Einflusszone der USA definieren soll – inklusive Grönland, Kanada, Mexiko, Kolumbien und Venezuela. Der im Januar 2026 erfolgte Militärschlag gegen Venezuela sowie die verschärfte Kubablockade werden in diesem Kontext als Teile einer kohärenten Strategie gedeutet.

Republik richtet den Blick zusätzlich auf die Zusammenarbeit zwischen Schweizer Technologiekonzernen und der israelischen Regierung: Eine Recherche zeigt, dass Google von Zürich aus israelische Behörden auch in Kriegsfragen berät, während der Konzern zugleich eine frühere Klausel gestrichen hat, wonach seine KI nicht zur Schädigung Dritter eingesetzt werden dürfe.

Person im Fokus

Christoph Blocher dominiert dieser Tage die innenpolitische Bühne. Der 85-jährige SVP-Übervater tritt am 31. Juli in Interlaken mit einer neutralitätspolitischen Grundsatzrede auf – einen Tag vor Bundespräsident Guy Parmelins offizieller Ansprache. Inside Paradeplatz kommentiert süffisant, Blocher inszeniere sich mit Tellenspiel und Apfelschuss geschickter als der amtierende Bundespräsident, stellt aber zugleich die Widersprüche seiner Neutralitätsrhetorik heraus: Wer die Schweiz vor der EU habe schützen wollen, habe sie in Wahrheit in einen teuren bilateralen Sonderweg gedrängt.

Zahlen

55 % – Anteil des Nein zur SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» am 14. Juni 2026 (Quelle: NZZ)

9,1 Mio. – aktuelle ständige Wohnbevölkerung der Schweiz; Grenzwert der abgelehnten Initiative läge bei 10 Millionen bis 2050 (Quelle: NZZ)

3,3 Mrd. CHF – 2025 in Schweizer Startups investiertes Kapital, ein Plus von 44 % gegenüber 2024 (Quelle: EY Startup Barometer)

15 % – reduzierter US-Zollsatz auf Schweizer Exporte nach der Zollvereinbarung (Quelle: Republik)

16,1 °C – landesweite Monatsmitteltemperatur Juni 2026, +3,5 °C über dem Referenzwert 1991–2020 (Quelle: MeteoSchweiz)

3 Schweizer Startups im Fokus

Tethys Robotics (Zürich) – Unterwasserrobotik-Startup, das laut aktuellen Stelleninseraten seine Teams im Bereich maritime Deep-Tech-Anwendungen ausbaut. Aepsy (Zürich) – Plattform für Online-Psychotherapie, die ihr Netzwerk an Psycholog:innen insbesondere in der Romandie erweitert. Climeworks (Zürich, ETH-Spinoff) – das CO2-Abscheidungs-Unternehmen sicherte sich 2025 mit 128 Millionen Franken die zweitgrösste Finanzierungsrunde des Schweizer Startup-Jahres.

3 offene Stellen bei Startups in der Schweiz

Management Assistant Intern (100 %) bei Tethys Robotics, Zürich – Unterwasserrobotik. Customer Success Manager bei aspaara AG, Zürich – KI-gestützte SaaS-Plattform, inkl. Aktienoptionen. Praktikum Prozessoptimierung bei einem ETH-Spinoff für nachhaltige Biomaterialien, Grossraum Zürich, 80–100 %, 6–12 Monate.

2 Naturheilmethoden / Hausmittel

Ingwertee bei Hitze-Erschöpfung: Ein milder Aufguss aus frischem Ingwer wirkt durchblutungsfördernd und kann bei sommerlicher Kreislaufschwäche unterstützend wirken – als Ergänzung, nicht als Ersatz für ausreichend Flüssigkeit und Schatten an heissen Tagen.

Kühle Wadenwickel: Bei Überhitzung helfen feuchte, handwarme (nicht eiskalte) Wadenwickel, die Körpertemperatur schonend zu senken – eine traditionelle Massnahme, die gerade in den aktuellen Hitzewellen wieder an Bedeutung gewinnt.

Kurzmeldungen

Die Schweizer Nati steht nach einem 4:3-Penaltyschiessen gegen Kolumbien im WM-Viertelfinal und trifft dort auf Argentinien.

Marine Le Pen darf laut einem Pariser Berufungsurteil bei der französischen Präsidentschaftswahl kandidieren.

Ein Dielsdorfer Jugendgericht hat einen radikalisierten 17-Jährigen für den Messerangriff auf einen jüdischen Mann in Zürich-Selnau 2024 zur Höchststrafe von einem Jahr Freiheitsentzug verurteilt.

Das Palantir-Gegendarstellungsverfahren gegen die Republik wurde vom Zürcher Handelsgericht in erster Instanz entschieden.

Zürich steht vor einer grösseren Rochade im Stadtrat: Nach 36 Jahren SP-Präsidium kandidiert Raphael Golta als designierter Nachfolger von Corine Mauch.

Heute vor 50 Jahren

Am 9. Juli 1976 litt die Schweiz – wie weite Teile Europas – unter einer historischen Dürre. Ausgerechnet an diesem Tag, während in Stein (AR) der Spatenstich für die spätere Schaukäserei erfolgte, setzte nach Wochen der Trockenheit endlich ersehnter Regen ein. Die Appenzeller Zeitung von damals dokumentierte, wie sich Wassernot, Ernteausfälle und improvisierte «Wasserpredigten» durch den Sommer zogen – ein Vorläufer heutiger Debatten um Trockenheit und Klimawandel.

Zahl des Tages

44 Prozent – so stark stieg das in Schweizer Startups investierte Kapital 2025 gegenüber dem Vorjahr.

Person des Tages

Christoph Blocher – mit 85 Jahren erneut Taktgeber der innenpolitischen Debatte vor der Sommerpause.

Über Swissvox: Swissvox ist eine unabhängige, leserfinanzierte Schweizer Medienplattform ohne Anbindung an Parteien, Verbände oder Konzerne. Sie widmet sich kritischem Journalismus zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft mit besonderem Fokus auf direkte Demokratie, institutionelle Transparenz und finanzielle Eigenständigkeit der Schweiz.

Quellen nach Rubriken

Inland: nzz.ch (Abstimmungsresultate 14.6.2026, Ali-Abunimah-Fall, Stadtratswahlen Zürich); insideparadeplatz.ch (Züri-Fäscht, Zurich Pride)

Wirtschaft: republik.ch (Jahresrückblick Schweizer Politik/Wirtschaft 2025/26); insideparadeplatz.ch (Offshoring-Debatte); startupticker.ch / SECA (Swiss Venture Capital Report 2025)

Geopolitik: zeitpunkt.ch (digitaler Euro, «Gross-Nordamerika»); republik.ch (Google/Israel-Recherche)

Person im Fokus: insideparadeplatz.ch (Blocher/Parmelin)

Zahlen: nzz.ch; ey.com (EY Startup Barometer Schweiz 2026); meteoschweiz.admin.ch (Klimabulletin Juni 2026); republik.ch

Startups & Jobs: ey.com; startupticker.ch; indeed.ch; jobs.ch

Kurzmeldungen: srf.ch/news; tagesanzeiger.ch; republik.ch

Heute vor 50 Jahren: appenzellerzeitung.ch