INLAND

Messerangriff in Winterthur: Bundesanwalt bestätigt Terrormotiv

Bundesanwalt Stefan Blättler hat sich nach der Messerattacke in Winterthur klar positioniert: «Wir gehen von einem terroristischen Motiv aus.» Dies sagte Blättler in einem SRF-Interview. Gleichzeitig betonte er, dass ein psychiatrisches Gutachten erstellt werde — terroristisches Motiv und psychische Erkrankung schlössen sich gegenseitig nicht aus.

Pikant: Die Bundesanwaltschaft hat bislang keinen Zugriff auf das Mobiltelefon des mutmasslichen Täters. Ein Gericht muss zuerst prüfen, welche Daten gesiegelt bleiben. Blättler fordert eine Überarbeitung der Siegelungspraxis im Strafprozessrecht. Gerade bei Sicherheitsfällen sei jeder Verzugstag kritisch.

Waadt: Parlament nimmt Steuerdeckel-Affäre aufs Korn

Der Grosse Rat des Kantons Waadt hat mit 74 zu 39 Stimmen eine Motion unterstützt, die die Einsetzung einer Spezialkommission zur Prüfung möglicher finanzieller Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der Steuerdeckel-Affäre verlangt. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Mitglieder des Staatsrats für die Handhabung des Steuerdeckels zwischen 2009 und 2021 haftbar gemacht werden könnten. Die Motion wurde von der Grünen Ariane Morin eingereicht.

AKW-Debatte: Nationalrat ringt um Zukunft der Schweizer Energiepolitik

Im Nationalrat hat am Montag die Debatte über die Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)» und den Gegenvorschlag des Bundesrats begonnen — beide Varianten wollen das Neubauverbot für Atomkraftwerke kippen. Mit 99 Rednerinnen und Rednern erstreckte sich die Debatte über zwei Tage. Befürworter pochen auf Versorgungssicherheit, Gegner auf den 2017 vom Stimmvolk beschlossenen Atomausstieg.

Das Zünglein an der Waage spielt die Mitte-Partei: Sieben ihrer Nationalräte signalisierten Unterstützung für den Gegenvorschlag. Der Ständerat hatte diesen bereits mit 26 zu 12 Stimmen angenommen, im Nationalrat fiel die zuständige Kommission mit 13 zu 12 Stimmen hauchdünn dafür aus. Ein historischer Richtungsentscheid — zum ersten Mal seit dem Volksentscheid von 2017 könnte das Parlament den Atomausstieg faktisch rückgängig machen.

Cassis in Berlin: Schweiz pflegt wichtigste Handelspartnerschaft

Bundesrat Ignazio Cassis hat am Dienstag in Berlin seinen deutschen Amtskollegen Aussenminister Johann Wadephul getroffen. Anlass war das 25-Jahr-Jubiläum der Wiedereröffnung der Schweizer Botschaft im Berliner Regierungsviertel. Im Zentrum der Gespräche standen die bilateralen Beziehungen sowie der Stand des Vertragspaketes zwischen der Schweiz und der EU. Auch die OSZE, deren Vorsitz die Schweiz derzeit innehat, war Thema.

«Keine 10-Millionen-Schweiz»: Nein-Lager in Führung

Weniger als zwei Wochen vor dem Urnengang vom 14. Juni liegt das Nein zur Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» gemäss der zweiten SRG-Umfrage in Führung. Die Initiative will die Einwohnerzahl der Schweiz bis 2050 bei zehn Millionen deckeln. Bei einem Ja müsste der Bundesrat internationale Verträge, die zur Zuwanderung beitragen, zum nächstmöglichen Termin kündigen — bei einem Überschreiten der Marke beträfe dies auch die Personenfreizügigkeit mit der EU. Derzeit leben rund 9,1 Millionen Menschen in der Schweiz. Am 14. Juni steht zudem die Revision des Zivildienstgesetzes zur Abstimmung.

WIRTSCHAFT

Degussa: CEO und CFO gleichzeitig entlassen

Der Edelmetallhändler Degussa hat an seiner Verwaltungsratssitzung in Baar ZG CEO Christian Rauch und Finanzchef Mark Sommer per sofort aus der Geschäftsführung entlassen. Es ist äusserst ungewöhnlich, dass ein Unternehmen Konzernchef und CFO gleichzeitig freigibt. Als Nachfolger wurde der 54-jährige Alexander Betz bestellt, der zuvor bereits als externer Berater für Degussa tätig war. Sein Fokus soll auf Digitalisierung und Internationalisierung liegen. Degussa hatte im Zuge des Goldpreisanstiegs im Vorjahr rund 3 Milliarden Franken Umsatz erzielt.

Dies ist nicht der erste Führungsbruch beim Zürcher Edelmetallhändler: Bereits Ende 2022 wurden Markus Krall als Geschäftsführer und Chefvolkswirt Thorsten Polleit auf einen Schlag entfernt, nachdem Haupteigentümer August François von Finck einen Strategiewechsel eingeleitet hatte — weg von angstbasiertem Marketing, hin zu Sicherheit und Vertrauen.

Tod von Alexander Pieper: Franke-Erbe stirbt im Alter von 42 Jahren

Alexander Pieper, Verwaltungsratspräsident des Küchenherstellers Franke und Sohn des Luzerner Industriepatrons Michael Pieper, ist an einem Herzinfarkt in den USA gestorben. Er war 1983 geboren. Pieper hatte in zahlreichen Gremien der Familienholding Artemis die Nachfolge seines 80-jährigen Vaters angetreten. Zum Unternehmensimperium gehören Namen wie Feintool, Forbo, Autoneum sowie Anteile an der Privatbank Bergos. Nun rückt Tochter Nina Pieper, Jahrgang 1981, in die Verantwortung — obwohl sie bislang nur zögerlich in den Familienunternehmen in Erscheinung getreten war.

Demographischer Wandel als Anlagetrend: Schweizer Aktien im Fokus

Bis 2040 werden gemäss Prognosen 30 Prozent mehr Menschen in der Langzeitpflege in Alters- und Pflegeheimen leben als noch 2023. Daraus resultiert ein Bedarf von rund 25’200 Plätzen, die neu geschaffen werden müssen. Raiffeisen-Anlagechef Matthias Geissbühler sieht im Schweizer Gesundheitssektor besonderes Potenzial: Pharma- und MedTech-Unternehmen profitierten von der älter werdenden Bevölkerung und seien vergleichsweise günstig bewertet. Zu den weniger offensichtlichen Profiteuren des Langlebigkeitstrends zählt auch Swisscom, da zuverlässige Kommunikationsinfrastruktur und digitale Dienstleistungen für ältere Bevölkerungsgruppen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

GEOPOLITIK

Ramstein: Medienkritik an verharmlosender SRF-Reportage

Infosperber-Autor Helmut Scheben kritisiert eine SRF-Reportage über die US-Air-Base Ramstein als einseitige Nato-Propaganda. Das «Echo der Zeit» habe die Militärbasis als wirtschaftlichen Segen für die Region dargestellt, ohne die völkerrechtlichen Fragen der deutschen Mittäterschaft bei US-Drohnenangriffen auch nur zu erwähnen.

Ramstein dient als technisches Relais für US-Drohnenangriffe im arabischen Raum — ohne diesen Knotenpunkt wären diese Operationen technisch nicht durchführbar. Das US-Militär verbraucht auf seinen Stützpunkten täglich 320’000 Barrel Öl und ist der grösste einzelne Energieverbraucher der Welt. Scheben resümiert: Die Botschaft der Sendung töne wie eine Medienmitteilung aus dem Nato-Hauptquartier — «Don’t worry folks, everything will be alright.»

Moskau und Minsk signalisieren Atombereitschaft

Der russische Vizeaussenminister Michail Galusin erklärte gegenüber der regierungsnahen Zeitung «Iswestija», Russland und Belarus seien jederzeit bereit, alle verfügbaren Mittel einschliesslich Atomwaffen einzusetzen, um die Sicherheit des gemeinsamen Unionsstaates zu gewährleisten. In Belarus sind russische taktische Atomwaffen stationiert. Die belarussische Militärdoktrin von 2025 bezeichnet deren Stationierung als wichtiges Element präventiver Abschreckung. Im Mai fand zudem ein gemeinsames Militärmanöver mit Zehntausenden Soldaten statt.

Belfast: Einwanderungsproteste eskalieren nach Messerangriff

In Belfast sind am Dienstagabend bei Protesten gegen Einwanderung mehrere Fahrzeuge, darunter ein Bus, in Brand gesetzt worden. Auslöser war ein Messerangriff eines 30-jährigen Mannes aus dem Sudan, der wegen versuchten Mordes, Waffenbesitzes und Todesdrohungen angeklagt wurde. Polizeichef Jon Boutcher appellierte an die Bevölkerung, sich nicht durch soziale Medien aufstacheln zu lassen. Britischer Premier Keir Starmer bezeichnete den Angriff als «widerwärtig».

GESELLSCHAFT

Genf unter Europas Kokainstädten: Platz in den Top Ten

Genf gehört gemäss Abwasseranalysen zu den zehn europäischen Städten mit dem höchsten Kokainkonsum. Die Daten lassen sich durch Messungen im städtischen Abwasser zuverlässig nachweisen. Der Befund wirft ein kritisches Licht auf die Drogenrealität einer der wohlhabendsten Städte Europas — und nährt die Debatte über eine realistischere Drogenpolitik.

MEDIEN

Fischer-SRF-Affäre: Öffentlichrechtlicher Sender weist Vorwürfe zurück

SRF weist die Vorwürfe des früheren Eishockey-Nationaltrainers Patrick Fischer zurück, eine Off-the-record-Vereinbarung gebrochen zu haben. Der Sender erklärte, es habe vor dem Gespräch keine solche Vereinbarung gegeben. Fischer hatte in einem Youtube-Interview dem SRF-Journalisten Pascal Schmitz vorgeworfen, vertrauliche Aussagen journalistisch verwertet zu haben, und dazu eine E-Mail als Beleg vorgelesen. SRF hält dem entgegen, dass die strittigen Aussagen weder als Zitat veröffentlicht noch Fischer als Quelle genannt worden seien. Der Sender beruft sich auf journalistische Standards: Eine Off-the-record-Vereinbarung müsse vorgängig, ausdrücklich und gegenseitig getroffen werden — was hier nicht der Fall gewesen sei.

HEUTE VOR 50 JAHREN

Am 10. Juni 1976 trat in der Schweiz das revidierte Eherecht in Kraft, das Frauen erstmals die rechtliche Gleichstellung in der Ehe garantierte. Es war ein Meilenstein für die Schweizer Frauenrechtsbewegung — rund fünf Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts auf Bundesebene. Das Gesetz beendete die jahrhundertealte Vormundschaft des Mannes über seine Ehefrau in vermögensrechtlichen Fragen.

QUELLENANGABEN