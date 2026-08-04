Inland

Der 1. August ist ohne grössere Zwischenfälle verlaufen. Mehrere Kantone melden, die Bevölkerung habe sich grundsätzlich gut an das erstmals verhängte Feuerwerksverbot gehalten, entsprechend wenige Einsätze der Feuerwehren wurden registriert. Der ruhige Nationalfeiertag fällt in eine Zeit, in der die Schweiz mit sich selbst hadert: Am 27. September stimmt das Land über die SVP-Neutralitätsinitiative ab, und der Ständerat hat sich mit klarer Mehrheit dafür ausgesprochen, ihr einen direkten Gegenentwurf gegenüberzustellen. Die Initiative würde die Schweiz auf eine Neutralitätspraxis festlegen, wie sie international kaum ein Land derart strikt kennt – Sanktionen wären nur noch möglich, wenn sie vom UNO-Sicherheitsrat beschlossen werden, was Massnahmen gegen Russland wegen dessen Vetorechts praktisch verunmöglichen würde. Alt-Bundesrat Christoph Blocher wirbt in Interlaken persönlich für die Vorlage; sie gilt als sein letzter grosser politischer Kampf.

Parallel dazu wächst der Verteidigungsetat schneller als geplant, weil die Steuereinnahmen aus der Wirtschaft sprudeln – SVP und FDP drängen bereits auf zusätzliche Milliarden für die Armee. Eine erfreuliche Randnotiz aus den Alpen: Nach den umstrittenen Wolfsabschüssen der letzten Jahre gibt es diesen Sommer spürbar weniger Nutztierrisse, wie SRF unter Berufung auf Alpsaison-Daten berichtet.

Wirtschaft

Der Basler Pharmakonzern Sandoz hat sich in einem jahrelangen US-Generikaverfahren mit 43 US-Bundesstaaten geeinigt und zahlt dafür 450 Millionen Dollar – ein Schlussstrich unter einem Kartellstreit, der die Branche seit Jahren beschäftigt. Bei der Outdoor-Marke Mammut vollzieht sich derweil ein stiller Wandel: Das Unternehmen bleibt zwar an seinem Ursprung in der Schweiz verankert, wächst künftig aber mit chinesischem Kapital. Geschäftsführer Heiko Schäfer betont laut NZZ am Sonntag, was das für den hiesigen Standort bedeute – Produktion und Entwicklung sollen in der Schweiz bleiben, das Wachstum aber vor allem in Asien stattfinden.

An der Konjunkturfront hellt sich die Stimmung in der europäischen Industrie weiter auf, wovon laut NZZ auch Schweizer Frühzykliker profitieren dürften. Nicht alle Bilanzen überzeugen gleichermassen: Holcim liefert ein gemischtes Bild, und der Backwarenkonzern Aryzta kämpft mit Problemen auf dem deutschen Markt.

Geopolitik

Im Nahen Osten deutet sich Entspannung an der Strasse von Hormus an: Der US-Finanzminister rechnet laut SRF-Newsticker damit, dass es noch heute oder morgen zu einer Einigung mit Iran kommen könnte. Gleichzeitig bleibt die Lage an einer anderen Meerenge angespannt – SRF-Korrespondent Fredy Gsteiger ordnet ein, wie Regierungen Meerengen strategisch als Druckmittel nutzen.

An der spanisch-marokkanischen Grenze bei Ceuta sorgt eine Migrationsbewegung für Aufsehen: Zehntausende junge Menschen haben in den vergangenen Tagen versucht, die EU-Enklave zu erreichen; Beobachter sprechen von einer regelrecht organisierten Aktion. Und in der europäischen Sicherheitsdebatte kursiert eine brisante Personalie: Die NATO ziehe laut Zeitpunkt.ch in Betracht, zusätzliche US-Atomwaffen näher an der Grenze zu Russland zu stationieren – ein Vorschlag, der in der Schweizer Neutralitätsdebatte zusätzlichen Zündstoff liefert.

Person im Fokus

Kathrin Lehner ist keine Bundesrätin und wird es vermutlich auch nie sein – und genau das macht ihre Geschichte lesenswert. Die Co-Founderin und Geschäftsführerin von Coachfrog hat mit ihrem Startup die erste Online-Plattform der Schweiz aufgebaut, die ein flächendeckendes Angebot an Therapie und Coaching systematisiert zugänglich macht. Sie gehört damit zu einer kleinen Minderheit: Laut der Müller-Möhl Foundation wird nur jedes zehnte Schweizer Startup von einer Frau gegründet. Was an Lehners Auftreten besonders auffällt, ist eine Mischung aus Zielstrebigkeit und Selbstkritik – eine Kombination, die männlichen Gründern nach Beobachtung von Investorinnen seltener nachgesagt wird. Ihr Beispiel zeigt, wie viel unternehmerische Energie in der Schweiz abseits der grossen Bühnen entsteht.

Zahlen

450 Millionen Dollar : Vergleichssumme, die Sandoz an 43 US-Bundesstaaten zahlt.

1,25 Milliarden Franken : Risikokapital, das im ersten Halbjahr 2026 in Schweizer Startups floss – 15,5 Prozent weniger als im Vorjahr, aber stabile 123 Investments.

25,5 Millionen Dollar : Seed-Finanzierung des Zürcher Quantencomputing-Startups ZuriQ.

1 von 10: So viele Schweizer Startups werden von einer Frau gegründet.

Kurzmeldungen

Der Basler Pharmakonzern Idorsia hat Jamjoom Pharma die exklusiven Vertriebsrechte für sein Schlafmittel Quviviq in Saudi-Arabien und der Levante übertragen – bereits die zweite Nahost-Vereinbarung dieses Jahr.

Der FCZ trennt sich von Frauen-Trainer Gligoroski; als Grund werden unterschiedliche Auffassungen zur sportlichen Entwicklung genannt.

Servette Chênois startet mit einem 3:0 souverän in die Champions-League-Qualifikation der Frauen in Kasachstan.

Der EHC Biel verpflichtet Vermin, Kneubühler wechselt nach Genf.

Die Schweizer Ski-Legende Roland Collombin, Olympiasilber-Gewinner von 1972, ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

Naturheilmethoden

Wechselduschen zur Kreislaufaktivierung: Das abwechselnde Duschen mit warmem und kaltem Wasser regt laut traditioneller Naturheilkunde die Durchblutung an und soll das Immunsystem trainieren. Empfohlen wird, mit warmem Wasser zu beginnen und mit kaltem zu enden, jeweils für rund 20 bis 30 Sekunden.

Spitzwegerich bei Insektenstichen: Das an Wegrändern häufige Kraut wird traditionell zerrieben und auf Insektenstiche aufgelegt; ihm werden entzündungshemmende und kühlende Eigenschaften nachgesagt – gerade im Sommer eine oft genutzte Feldapotheke.

3 Schweizer Startups im Fokus

Unbound Potential (Thalwil): Das Energiespeicher-Startup hat für seine membranlose Redox-Flow-Technologie eine aussergewöhnlich hohe Pre-Seed-Finanzierung von rund 14,4 Millionen Euro abgeschlossen – mit Founderful als Lead-Investor sowie Beteiligung von Kvanted und der Zürcher Kantonalbank.

ZuriQ (Zürich): Das Quantencomputing-Startup hat 25,5 Millionen Dollar in einer Seed-Runde eingesammelt, um seine ionenbasierten Quantenprozessoren auf einer zweidimensionalen Chip-Architektur weiterzuentwickeln.

Humboldt AI (St. Gallen): Die KI-Lösung zur Optimierung von Lebensläufen ist seit dem Marktstart im Januar bereits von mehreren Tausend Personen genutzt worden; erste Pilotprojekte mit institutionellen Partnern in der Schweiz und in Liechtenstein sind angelaufen.

3 offene Stellen bei Startups

Nach diesen Finanzierungsrunden dürfte der Personalbedarf bei allen drei Firmen steigen:

Unbound Potential: Voraussichtlicher Bedarf an Elektrochemikern und Verfahrenstechnikern zur Skalierung der Redox-Flow-Produktion in Thalwil. ZuriQ: Mit frischem Kapital dürfte das Zürcher Team seine Ingenieurskapazitäten im Bereich Quantenhardware und Kryotechnik ausbauen. Humboldt AI: Nach dem Pilotstart mit institutionellen Partnern zeichnet sich Bedarf an Sales- und Partnership-Rollen für den Ausbau in der Schweiz und in Liechtenstein ab.

(Genaue, aktuelle Ausschreibungen finden sich auf den jeweiligen Firmen-Websites sowie auf startupticker.ch.)

Heute vor 50 Jahren (5. August 1976)

Vor 50 Jahren war die Schweiz mitten im Wirtschaftsumbruch der 1970er-Jahre: Nach dem Ölschock von 1973 kämpfte das Land noch mit den Nachwehen der Rezession, während gleichzeitig der Ausbau des Sozialstaats – etwa die Diskussionen um die zweite Säule der Altersvorsorge – Fahrt aufnahm. Die politische Debatte jener Jahre drehte sich auffällig ähnlich wie heute um die Frage, wie viel aussenpolitische Zurückhaltung sich die Schweiz inmitten globaler Spannungen leisten kann.

Quellen nach Rubrik: Inland: srf.ch/news, nzz.ch/schweiz Wirtschaft: srf.ch, nzz.ch Geopolitik: srf.ch/news, zeitpunkt.ch Person im Fokus: mm-foundation.org Zahlen/Startups/Stellen: startupticker.ch, muula.ch