Inland

Aussenminister Beat Jans hat vergangene Woche eine europapolitische Reise nach Dublin und London absolviert. Am 17. Juli traf sich Jans in London mit dem britischen Vizepremier- und Justizminister David Lammy, dazu kamen Gespräche bei der National Crime Agency zu internationaler Finanzkriminalität und Korruption. Im Zuge der Annäherung an Grossbritannien zeichnet sich ab, dass die Schweiz als Schengen-assoziierter Staat einen erweiterten Zugang zu Europol-Daten erhalten könnte – ein stiller, aber sicherheitspolitisch relevanter Fortschritt.

Bewegung auch in der Armeepolitik: Sicherheitspolitiker fordern angesichts der Unsicherheiten rund um den F-35-Beschaffungsprozess, die heutigen F/A-18-Kampfjets nicht wie ursprünglich geplant ab 2030 stillzulegen, sondern als zweite Flotte weiterfliegen zu lassen. Das Anliegen dürfte in der Herbstsession für Diskussionsstoff sorgen.

Die Hitzewelle bleibt bestimmendes Thema im Land: In der Schweiz herrscht praktisch flächendeckend grosse Waldbrandgefahr; im Ernstfall sollen sogar Beschneiungsanlagen zum Löschen eingesetzt werden können. Parallel dazu ein besorgniserregender Befund zur Wasserversorgung: Die Speicherseen, die als Winter-Batterie der Schweiz gelten, sind so leer wie seit 20 Jahren nicht mehr.

An den beiden ETH wurde derweil personell aufgerüstet: Der ETH-Rat hat zehn neue Professorinnen und Professoren ernannt – sieben Frauen und drei Männer –, was den Frauenanteil bei Neuernennungen der letzten zwölf Monate auf 45 Prozent hievt.

Wirtschaft

Ein Dämpfer für den helvetischen Stolz: Die Schweiz ist im IMD-Standort-Ranking 2026 von Platz 1 auf Platz 3 zurückgefallen, hinter Singapur und knapp hinter Hongkong. IMD-Studienleiter Arturo Bris rechnet mit einem langsamen Abgleiten der Schweiz bei der Wettbewerbsfähigkeit in den kommenden Jahren – Grund seien die fragmentierte Weltordnung und die schwindende Rolle des Landes im technologischen Wettrennen, insbesondere bei der künstlichen Intelligenz.

Die US-Zollpolitik bleibt Belastungsfaktor Nummer eins. Nach starkem Wachstum im ersten Quartal (+0,7 Prozent) kam die Konjunktur im zweiten Quartal praktisch zum Erliegen (+0,1 Prozent) – Folge des amerikanischen Zusatzzolls. Das Seco rechnet für 2026 nur noch mit 0,8 statt der ursprünglich prognostizierten 1,2 Prozent Wachstum. Immerhin: Eine Rezession im klassischen Sinn wird nicht erwartet.

Ein Lichtblick aus dem Weltraumsektor: Das US-Unternehmen Axiom Space eröffnet einen neuen Standort in Luzern und expandiert damit erstmals nach Europa – mit Fokus auf Rechenkapazität in der Erdumlaufbahn.

Auf Initiative von über 50 Wirtschaftsführern – darunter Sergio Ermotti (UBS), Mario Greco (Zurich) und Peter Voser (ABB) – ist zudem die Standortinitiative “Vision Schweiz 2035” lanciert worden, die in der zweiten Jahreshälfte konkrete Vorhaben mit messbaren Zielen präsentieren will.

Geopolitik

Die sicherheitspolitische Grosswetterlage bleibt angespannt. Die Weltwoche warnt in ihrer jüngsten Ausgabe, Europa steuere auf einen gefährlichen Punkt zu: Eskalationsschritte zwischen EU/Nato und Russland, während Putins Truppen in der Ukraine nur zäh vorankommen.

Im Nahen Osten sorgt der iranische Umgang mit der Strasse von Hormuz für Nervosität. Insideparadeplatz beschreibt, wie Teheran nach der ersten kostenlosen Phase eines neuen Schifffahrtskorridors nun eine “Versicherungsgebühr” von Schiffen verlangt, die sich auf Seerechtsartikel beruft – ein Vorgehen mit erheblichem Eskalationspotenzial für die globale Öl-Logistik.

Übergeordnet bestätigt sich der Trend zur multipolaren Weltordnung: Laut dem EY Geostrategic Outlook 2026 verlagern rund drei Viertel der CEOs weltweit bereits Teile ihrer Produktion näher an die Absatzmärkte – eine strukturelle Reaktion auf die geopolitische Fragmentierung.

Techvox

Aus der Schnittstelle Technologie/Geopolitik: An der Wall Street sorgte ein chinesisches KI-Modell mit überraschend starken Leistungswerten kurzzeitig für einen Ausverkauf im Tech-Index Nasdaq. Für die Schweiz besonders relevant: Laut IMD findet das globale KI-Wettrennen praktisch ausschliesslich zwischen den USA und China statt – ein Befund, der die hiesige Innovationspolitik unter Zugzwang setzt. Mehr dazu, mit Fokus auf Schweiz und Asien, in der englischsprachigen Ausgabe bei Techvox.

Person im Fokus: Callista Gingrich

Die amerikanische Botschafterin in der Schweiz, Callista Gingrich, Vertraute von Donald Trump, hat sich erstmals ausführlich zu Zollpolitik, Schweizer Neutralität und den jüngsten Spannungen zwischen den beiden traditionell eng verbundenen Ländern geäussert. Die Historikerin und frühere Vatikan-Botschafterin gilt als eine der einflussreichsten diplomatischen Stimmen Washingtons in Bern – ihre Positionierung dürfte die Debatte um ein mögliches Handelsabkommen prägen.

Zahlen

3,0 Prozent – Arbeitslosenquote im Mai 2026, 140’275 Personen betroffen

Rang 3 – IMD-Standortranking 2026 (zuvor Rang 1)

0,8 Prozent – Prognostiziertes Schweizer BIP-Wachstum 2026 (Seco)

3,3 Milliarden Franken – Schweizer Startup-Finanzierungsvolumen 2025, ein Plus von 44 Prozent

Kurzmeldungen

Basel Tattoo: Rund 130’000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die 20. Ausgabe der Militärmusik-Parade am Wochenende.

Gotthard: Nach 20 Kilometer Stau am Samstagmorgen entspannte sich die Lage Richtung Süden bis zum Abend deutlich.

A1 bei Rheineck SG: Ein Auto brannte am Sonntag auf der Autobahn vollständig aus, vermutlich wegen eines technischen Defekts. Niemand verletzt.

Solothurn: Laboruntersuchungen zeigen bei jeder dritten Probe von importiertem Asia-Gemüse überhöhte Pestizidwerte – Strafanzeige eingereicht.

Zwei Naturheilmethoden

Kneipp-Güsse: Die von Sebastian Kneipp im 19. Jahrhundert entwickelten Wechselgüsse mit kaltem und warmem Wasser sollen die Durchblutung anregen und das Immunsystem trainieren. Klassisch angewendet an Armen und Beinen, gilt die Methode heute als anerkannte Basis der Hydrotherapie in Schweizer Kurorten.

Spitzwegerich-Auflagen: Das in der Schweiz heimische Wildkraut wird traditionell bei Insektenstichen und kleinen Hautreizungen als zerriebenes Blatt aufgelegt; seine schleimstoff- und gerbstoffreiche Zusammensetzung wirkt reizlindernd. Die Pflanze findet sich in nahezu jeder Bergwiese und gilt als eines der ältesten Hausmittel des Alpenraums.

Drei Schweizer Startups im Fokus

Oviva – Zürcher Digital-Health-Unternehmen für Ernährungstherapie, zählte zuletzt zu den grössten Finanzierungsrunden des Landes. BLP Digital – KI-Softwarefirma, die trotz insgesamt schwächerem Risikokapitalmarkt im ersten Halbjahr 2026 eine der grössten Runden einwarb. Swissto12 – Satellitenhersteller aus der Romandie, mit additiver Fertigung für Kommunikationssatelliten ein Vorzeigebeispiel der Schweizer Raumfahrtindustrie.

Drei offene Stellen bei Startups

Riverkin AG (Zürich): Software Development / Engineering, ausgeschrieben Anfang Juli 2026

Dagsmejan Ventures AG (Zürich): Business Development, ausgeschrieben Mitte Juli 2026

Bota Systems AG (Zürich): Engineering, Robotik-Startup, laufend offen

Heute vor 50 Jahren (20. Juli 1976)

Am 20. Juli 1976 setzte die amerikanische Raumsonde Viking 1 als erstes funktionsfähiges Landegerät sanft auf der Marsoberfläche auf, in der Region Chryse Planitia. Die Bilder, die sie zur Erde funkte, prägten das öffentliche Marsbild einer ganzen Generation und lieferten erste direkte Messdaten zu Atmosphäre und Boden des roten Planeten.

Quellen nach Rubrik: Inland: admin.ch, srf.ch/news · Wirtschaft: nzz.ch (2×) · Geopolitik: weltwoche.ch, insideparadeplatz.ch · Techvox: nzz.ch · Kurzmeldungen: swissinfo.ch (2×), srf.ch/news · Startups/Stellen: ey.com, moneycab.com, startup.ch