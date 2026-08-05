Inland Die Piusbruderschaft hat im Wallis gegen den ausdrücklichen Willen von Papst Leo XIV. vier neue Bischöfe geweiht – Rom reagierte postwendend mit der Exkommunikation, die Bruderschaft kündigt an, trotzdem weiterzumachen. Nach dem Erfolg gegen Kolumbien steht die Schweizer Fussball-Nati erstmals seit 72 Jahren wieder in einem WM-Viertelfinal. Aus Zürich: Nach tagelanger Suche wurde im Walensee eine leblose Person in 100 Metern Tiefe geborgen, die Identität ist offen.

Wirtschaft Die SNB hat im ersten Halbjahr 2026 einen Gewinn von 25 Milliarden Franken erzielt, getragen von der guten Aktienmarktentwicklung. Das KOF-Institut rechnet für 2026 nur mit rund einem Prozent Wachstum – hohe Ölpreise und schwache Firmeninvestitionen bremsen. Die Swiss meldet wegen der Nahost-Lage einen leichten Gewinnrückgang (−3,2 %), VW kämpft mit Widerstand von Gewerkschaft und Betriebsrat gegen seine Sparpläne.

Geopolitik Russland hat im Juli eine Rekordzahl an Raketen gegen die Ukraine eingesetzt, während die früher dominanten Shahed-Drohnenangriffe seltener geworden sind. In Albanien dauert ein ursprünglich lokaler Umweltprotest gegen Bauprojekte von Jared Kushner inzwischen seit über einem Monat an und hat sich zu einer breiteren Systemkritik ausgeweitet. In den USA klagen 25 Bundesstaaten gegen die neuen Trump-Zölle.

Person im Fokus Fifa-Präsident Gianni Infantino gerät zunehmend unter Druck: Enge Mitarbeiter äussern öffentlich Kritik an seiner Führung, die Fifa-Spitze traf sich deshalb zur Krisensitzung. Beobachter sehen Parallelen zum Absturz seines Vorgängers Sepp Blatter 2015.

Zahlen 25 Mrd. CHF — SNB-Halbjahresgewinn. 1,0 % — KOF-Wachstumsprognose 2026. 72 Jahre — seit dem letzten Schweizer WM-Viertelfinal.

Kurzmeldungen Warner-Bros.-Übernahme durch Paramount zieht sich bis mindestens März 2027 hin. Lindt & Sprüngli spürt im deutschsprachigen Raum stärkeren Preisdruck bei Schokolade als in Übersee. Palantir verzeichnet starke Nachfrage, vor allem aus den USA.

Heute vor 50 Jahren 6. August 1976: Die NASA veröffentlicht das berühmte “Face on Mars”-Foto von Viking 1 – ein Bild, das jahrzehntelang Verschwörungstheorien befeuerte, bis spätere Aufnahmen es als gewöhnliche Felsformation entlarvten.

3 Schweizer Startups im Fokus

CDDS – Counter Defense Drone Systems: Das Defense-Startup hat Swisscom Ventures als Investor für eine Seed-Runde gewonnen. Mit dem frischen Kapital soll die Entwicklung autonomer, kinetischer Abfangdrohnen vorangetrieben und das Team ausgebaut werden.

Swissto12 (Renens): Das Weltraum-Hardware-Unternehmen hat 70 Millionen Dollar eingesammelt – Teil eines Rekordhalbjahrs für Schweizer Hardware-Startups, die laut Swiss Venture Capital Report erstmals mehr Kapital anzogen als jeder andere Sektor.

Prodlane (St. Gallen): Das Spin-off der Universität St. Gallen hat eine Finanzierungsrunde über vier Millionen Euro abgeschlossen, unterstützt vom Technologiegründerfonds Sachsen – frisches Kapital für die Skalierung des deutsch-schweizerischen Unternehmens.

3 offene Stellen bei Startups

CDDS: Voraussichtlicher Bedarf an Ingenieuren für autonome Systeme und Sensorik zur Weiterentwicklung der Abfangdrohnen. Swissto12: Mit dem frischen Kapital dürfte das Team im Bereich Raumfahrt-Hardware und additive Fertigung wachsen. Prodlane: Ausbau der Vertriebs- und Skalierungsfunktionen im deutsch-schweizerischen Markt zu erwarten. (Konkrete Ausschreibungen finden sich auf startupticker.ch und den Firmenseiten.)

Naturheilmethoden

Holunderblütentee bei beginnender Erkältung: Getrocknete Holunderblüten, mit heissem Wasser übergossen und rund zehn Minuten ziehen gelassen, gelten in der traditionellen Naturheilkunde als schweisstreibend und werden bei ersten Erkältungssymptomen eingesetzt.

Ringelblumensalbe bei kleinen Hautreizungen: Aus den Blüten der Ringelblume (Calendula) hergestellte Salbe wird traditionell bei leichten Hautirritationen, kleinen Schürfwunden oder rissiger Haut aufgetragen; ihr werden entzündungshemmende Eigenschaften nachgesagt.

Schweizer Gemeinde im Fokus: Schwyz

Der Hauptort des gleichnamigen Kantons – und Namensgeber der ganzen Eidgenossenschaft – wird bereits 972 urkundlich als «Suittes» erwähnt, doch alemannische Gräber und Kirchenreste aus dem 8. Jahrhundert deuten auf noch ältere Besiedlung hin. Als einer der drei Urkantone ist Schwyz eng mit der Gründungsgeschichte der Eidgenossenschaft verwoben: Im Bundesbriefmuseum liegt der Bundesbrief von 1291, lange als Gründungsurkunde gefeiert. Am Fuss von Gross- und Kleinmythen sowie am Lauerzersee gelegen, beherbergt die Gemeinde zudem den Victorinox-Factory-Store in Ibach – ein Stück Schweizer Industriegeschichte zum Anfassen.

Kochrezept in 10 Minuten: Käseschnitte mit Birnenscheiben

Baguette- oder Ruchbrotscheiben toasten, mit dünnen Birnenscheiben belegen, grosszügig geriebenen Gruyère darüberstreuen und unter dem Grill 3–4 Minuten überbacken, bis der Käse blasig-goldbraun ist. Mit etwas frisch gemahlenem Pfeffer und einem Klecks Honig servieren – herzhaft-süss und in zehn Minuten fertig.