INLAND

Hitzewelle trifft die Schweiz mit historischer Wucht

Der Sommer 2026 ist noch jung – und bereits erlebt die Schweiz eine Hitzewelle, die in vielerlei Hinsicht rekordverdächtig ist. SRF In Luzern wird die 30-Grad-Marke bis Montag an 13 aufeinanderfolgenden Tagen überschritten – ein Novum seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1886. SRF MeteoSchweiz spricht vom zweitheissesten Juni seit über 270 Jahren. Der Höhepunkt mit den heissesten Tagen steht noch bevor – die Kombination aus Dauer und frühem Zeitpunkt macht die aktuelle Hitzewelle auch aus historischer Sicht besonders bemerkenswert. MeteoNews

Die Gesundheitsbehörden haben Hitzewarnungen der Stufen 3 und 4 herausgegeben. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Kleinkinder und Personen mit chronischen Erkrankungen. Ein kritisches Infrastrukturproblem tritt dabei ans Licht: Zwischen dem Alarm und der konkreten Hilfe für gefährdete Menschen klafft mancherorts eine Lücke – vor allem in der Deutschschweiz. NZZ

AHV: Parlament einigt sich auf Mehrwertsteuererhöhung

Eine wochenlange parlamentarische Auseinandersetzung hat ein Ende gefunden. In den Schlussabstimmungen vom 19. Juni 2026 haben sich beide Kammern für eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte ab 2028 ausgesprochen. Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung Der Normalsatz soll von 8,1 auf 8,5 Prozent steigen, der Sondersatz für die Hotellerie von 3,8 auf 4 Prozent. Der reduzierte Satz für Güter des täglichen Bedarfs bleibt bei 2,6 Prozent. Watson

Das Kompromisspaket deckt aber nur rund die Hälfte der anfallenden Kosten. Die 13. AHV-Rente wird Ende 2026 erstmals allen Pensionierten in der Schweiz ausbezahlt. Im ersten Jahr kostet sie 4,2 Milliarden Franken. Watson Die Schweizer Bevölkerung wird voraussichtlich im November 2026 über die vom Parlament beschlossene Teilfinanzierungslösung abstimmen. Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung SVP und FDP kündigen bereits eine Gegenkampagne an.

Schweiz spielt WM-Entscheidungsspiel gegen Kanada

Heute Abend steigt das letzte Vorrundenspiel der Schweizer Nati an der FIFA-WM 2026. In Vancouver bestreitet die Schweiz gegen Kanada das Duell um den Gruppensieg. SRF Trainer Murat Yakin liess an der gestrigen Medienkonferenz keinen Zweifel: «Fussball ist kein Wunschkonzert.» Die Nati ist gewarnt – in Vancouver scheiterte die Frauennati 2015. Die Partie wird live auf SRF 1 übertragen.

WIRTSCHAFT

NZZ im Allzeittief: Milliarden weg, Zukunft offen

Der NZZ-CEO Felix Graf versucht, das Restpolster mit einer Aufstockung bei der Plakatgesellschaft APG von 25 auf 45 Prozent zu sichern. Der mit Fremdkapital unterstützte Kauf kostete 165 Millionen Franken – pro Aktie gab die NZZ 220 Franken aus. Aktuell liegt der Kurs des APG-Titels bei 180 Franken: Man hat bereits 30 Millionen Verluste eingefahren. Inside Paradeplatz Kleinaktionäre stossen Titel ab, Stützungskäufe können das Schlimmste gerade noch verhindern. Die Spirale einer einst grossen Mediensäule dreht sich weiter abwärts.

Partners Group: Kundenrun und «Gate»-Schliesssung

Die Zuger Private-Equity-Grösse Partners Group erlebt schwere Turbulenzen. Weil die Kundenflucht rapide anschwoll, schlossen die Gründer das «Gate» bei ihrem europäischen Flaggschiff-Fonds für reiche Privatkunden. Pro Quartal können die Investoren neu noch maximal 5 Prozent des Fonds-Werts abziehen. Inside Paradeplatz Der Fonds mit den Private-Equity-Anlagen in Europa macht mit knapp 9 Milliarden US-Dollar Wert nur einen Bruchteil der total 185 Milliarden Dollar aus, welche die Partners Group verwaltet. Inside Paradeplatz Die Aktie verlor 18 Prozent. Marktbeobachter sprechen vom «Subprime-Moment» der Private-Equity-Branche.

Konjunktur: Wachstum unterdurchschnittlich, Risiken bleiben

Für das Jahr 2026 prognostiziert die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum von 0,9 Prozent. Die Krise im Nahen und Mittleren Osten führt zu höheren Energiepreisen und dämpft die Weltwirtschaft. SECO Die Teuerung zog im Frühjahr überraschend an – Erdölprodukte, Energie sowie Treibstoffe verteuerten sich gegenüber dem Vorjahresmonat mit +17,7 Prozent bzw. +6,0 Prozent. Muula

GEOPOLITIK

Bürgenstock-Gespräche: Iran und USA ringen um Friedensarchitektur

Die Schweiz ist erneut Schauplatz globaler Diplomatie. Die Gespräche zwischen den USA, dem Iran sowie den Mediatoren Pakistan und Katar starteten am Sonntag, 21. Juni 2026, auf dem Bürgenstock. Swiss Federal Department of Foreign Affairs Greifbarstes Ergebnis bisher: Die USA und der Iran haben sich bei ihren Verhandlungen auf die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte im Umfang von zwölf Milliarden Dollar verständigt. Weltwoche

Doch die Lage bleibt fragil. Der iranische Chefunterhändler und Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf kündigte nach seiner Rückkehr aus der Schweiz an, die Strasse von Hormus werde «niemals in den Zustand vor dem Krieg zurückkehren». Weltwoche Teheran erhebt damit faktisch einen verstärkten Kontrollanspruch über den wichtigsten Ölkorridor der Welt. Nahost-Experten schreiben in der Fachzeitschrift Foreign Affairs, der Krieg habe «einen neuen Iran hervorgebracht» – selbstbewusster, pragmatischer und strategisch flexibler als zuvor. Weltwoche

USA-Schweiz: Neutralität unter Druck

Der Bürgenstock-Einsatz wirft innenpolitische Fragen auf. Der Bundesrat hat für die Sicherung des Treffens Armeeeinsatz bewilligt – mit Kosten zu Lasten des Schweizer Steuerzahlers. Inside Paradeplatz titelte lakonisch: «Dumme Schweiz blecht für Evian und Bürgenstock.» Die einstige Vermittlermacht gibt Infrastruktur, nicht mehr Einfluss.

Ukraine: Kein Frieden in Sicht

Im Sommer 2026 scheinen die Chancen auf einen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland geringer zu sein als jemals zuvor. An der Front hat sich ein «Gleichgewicht des Todes» eingestellt, das von Drohnen, Zermürbung und schrittweisen Gebietsgewinnen geprägt ist. NZZ

MEDIEN & GESELLSCHAFT

Hitzewelle offenbart Infrastrukturlücken – Physiotherapy-Streit eskaliert auf LinkedIn

Zwei disparate, aber symptomatische Schweizer Debatten dieser Woche: Einerseits die Frage, wie der Staat gefährdete Bevölkerungsgruppen bei extremer Hitze schützt. Andererseits der offene Krieg im Gesundheitswesen: In der Welt der Schweizer Physiotherapie fliegen die Fetzen. Aus einer trockenen Tarifreform ist ein politischer Flächenbrand geworden – Verbände gegen Verbände, Grosspraxen gegen Einzelpraxen, Tarifexperten gegen Unternehmer. Inside Paradeplatz Im Zentrum: Wer profitiert von der künftigen Finanzierungslogik – die kleinen Praxen oder die industrialisierten Physio-Ketten?

Elternentführungen nehmen zu

Immer öfter hat eine Mutter oder ein Vater in der Schweiz Angst, dass der andere Elternteil das eigene Kind ins Ausland entführt. SRF 2025 wurde in der Schweiz im Schnitt jeden vierten Tag ein Kind von einem Elternteil über die Grenze gebracht – ein Rekord, der aufhorchen lässt.

3 SCHWEIZER STARTUPS IM FOKUS

ANYbotics AG (Zürich) – Der Hersteller von Industrierobotern für gefährliche Umgebungen hat eine strategische Partnerschaft mit Outokumpu geschlossen, um Unfälle in der Stahlindustrie zu eliminieren. Das Zürcher DeepTech-Unternehmen gilt als eines der vielversprechendsten Robotics-Startups Europas.

Ikerian AG / RetinAI (Bern) – Das auf medizinische KI spezialisierte Unternehmen hat gleich mehrere neue Stellen in Engineering und Software Development ausgeschrieben. Das Startup entwickelt KI-gestützte Bildanalyseplattformen für die Ophthalmologie.

FruitfulAI AG (Zürich) – Das auf industrielle KI-Bildverarbeitung fokussierte Startup hat eine strategische Investition von 40Factory erhalten. Die Technologie analysiert Videoströme in Echtzeit für industrielle Überwachungsanwendungen.

3 OFFENE STELLEN BEI STARTUPS IN DER SCHWEIZ

Avientus AG (Zürich) – Engineering-Position, ausgeschrieben seit 18. Juni 2026 (startup.ch)

OptimalPSI AG (Basel) – Engineering-Stelle, ausgeschrieben seit 18. Juni 2026 (startup.ch)

DuoKey SA (Prilly/VD) – Finance-Stelle, ausgeschrieben seit 11. Juni 2026 (startup.ch) – Spezialist für kryptografische Datensicherheit in Cloud-Umgebungen

PERSON IM FOKUS

Jean Ziegler (1934–2026)

Hunderte Menschen haben in der Kathedrale Saint-Pierre in Genf Abschied von Jean Ziegler genommen. Rednerinnen und Redner – darunter Ex-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey und SP-Co-Präsident Cédric Wermuth – würdigten den am 10. Juni verstorbenen Intellektuellen als moralische Stimme gegen Hunger und Ungleichheit. Tages-Anzeiger Zum Abschluss der Trauerfeier erklang die Internationale. Jean Ziegler war Soziologe, langjähriger UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung und unbequemes Gewissen der helvetischen Bourgeoisie. Sein Lebenswerk, seine Bücher und sein Zorn bleiben. Die Frage, die er stellte – «Warum verhungern Menschen in einer Welt des Überflusses?» – bleibt unbeantwortet.

KURZMELDUNGEN

Tessiner Bruch: Die Tessiner SVP tritt im April mit einer eigenen Liste an und beendet damit die Zusammenarbeit mit der Lega – eine tektonische Verschiebung im rechtsbürgerlichen Lager des Kantons.

Ärzte ohne Grenzen: Ein interner Bericht zeigt, dass Mitarbeitende der Organisation geflüchtete Frauen sexuell missbraucht haben sollen. Der Fall erschüttert das Vertrauen in eine der wichtigsten Hilfsorganisationen weltweit.

UK-Wirtschaft: Der britische Premierminister Keir Starmer ist gescheitert und hat seinen versprochenen Wandel nicht erreicht. Die wirtschaftlichen Herausforderungen Grossbritanniens sind zehn Jahre nach dem Brexit erheblich.

Bundesrat spart: Dank Steuermehreinnahmen von 1,8 Milliarden Franken verzichtet der Bundesrat für 2027 auf weitere Sparübungen.

Fauci-Affäre: Trumps oberste Geheimdienstchefin liess eine Bombe platzen: Anthony Fauci soll den Kongress zur Labor-These belogen und Kritiker ausgebremst haben. Die Angelegenheit geht in eine neue Runde.

HEUTE VOR 50 JAHREN – 25. Juni 1976

Am 25. Juni 1976 verabschiedete das Schweizer Parlament das revidierte Bundesgesetz über den Zivilschutz. Die Reform war Teil einer tiefgreifenden Neuausrichtung der schweizerischen Sicherheitspolitik im Kalten Krieg. Die Schweiz investierte in jener Dekade massiv in Schutzraumkapazitäten – bis heute verfügt das Land über eine der höchsten Schutzraumdichten der Welt. Das Datum fügt sich in eine Phase, in der die direkte Demokratie systematisch auf Fragen der nationalen Sicherheit angewendet wurde.

ZAHL DES TAGES

4,2 Milliarden Franken – So viel kostet die 13. AHV-Rente im ersten Auszahlungsjahr 2026. Die Mehrwertsteuererhöhung ab 2028 deckt davon lediglich rund 1 Milliarde – eine Finanzierungslücke, die die politische Schweiz noch Jahre beschäftigen wird.

PERSON DES TAGES

Murat Yakin – Der Schweizer Nationaltrainer steht heute Abend in Vancouver vor der wohl wichtigsten Entscheidung seiner Amtszeit. Das Gruppenspiel gegen Gastgeber Kanada entscheidet über Rang und Achtelfinallos der Nati. Yakin, bekannt für taktischen Eigensinn, hat klargemacht: Gekungelt wird nicht.

QUELLEN

Inside Paradeplatz

NZZ im Allzeittief / APG-Investition: https://insideparadeplatz.ch/2026/05/28/nzz-wirtschaftsblatt-im-allzeittief/

Partners Group / Kundenrun: https://insideparadeplatz.ch/2026/06/03/panik-bei-partners-group-kunden-rennen-zum-exit/

Physiotherapie-Tarifstreit: https://insideparadeplatz.ch/2026/06/19/physio-branche-brennt/

SRF News

WM 2026 / Schweiz – Kanada: https://www.srf.ch/news

Hitzewelle – Rekordwerte: https://www.srf.ch/news/schweiz/hitze-in-grafiken-wo-die-hitzewelle-in-der-schweiz-am-heftigsten-ist

AHV / Baume-Schneider: https://www.srf.ch/news/schweiz/nach-dreiwoechigem-ringen-baume-schneider-jetzt-hat-die-13-ahv-rente-einen-preis

Elternentführungen: https://www.srf.ch/news (HeuteMorgen, 24. Juni 2026)

NZZ / NZZ am Sonntag

Wohnungspolitik nach Abstimmung: https://www.nzz.ch/schweiz

Ukraine / «Gleichgewicht des Todes»: https://www.nzz.ch/briefing-am-morgen

Weltwoche

USA-Iran / Bürgenstock: https://weltwoche.ch/daily/iran-gespraeche-in-der-schweiz-us-unterhaendler-witkoff-reist-zu-ersten-verhandlungen-nach-rahmenabkommen/

Iran nach dem Krieg / Foreign Affairs: https://weltwoche.ch/daily/krieg-in-nahost-warum-die-us-israelische-intervention-keinen-regime-change-gebracht-hat-aber-einen-wandel-des-iranischen-staates/

muula.ch

Schweiz Konjunktur / SECO-Prognose: https://muula.ch/aktuell/schweizer-wirtschaft-wachst-robust-bip-seco-industrie-dienstleistungen-iran-boom/

Teuerung Mai 2026: https://muula.ch/aktuell/neue-inflationsmessung-hilft-der-schweiz-abermals-bfs-lik-teuerung-importe-erdoelprodukte-energie-trump-iran/

Zeitpunkt.ch

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MeteoSchweiz / SRF Meteo

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