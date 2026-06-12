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Schweizer Komponisten: Ernest Bloch

Ernest Bloch wurde am 24. Juli 1880 in Genf geboren — als Sohn eines Uhrmachers, der ihn ursprünglich in dessen Geschäft einbinden wollte. Doch Blochs musikalischer Geist war stärker, und jeder Gedanke an eine Uhrmacherkarriere wurde rasch verdrängt. Mit neun Jahren begann er Violine zu spielen, und sein Lehrer am Genfer Konservatorium erkannte schnell seine kompositorische Begabung.

Seine Ausbildung führte ihn durch halb Europa: Studienaufenthalte in Genf bei Émile Jaques-Dalcroze, in Brüssel beim Geiger Eugène Ysaÿe, in Frankfurt bei Iwan Knorr, in München bei Ludwig Thuille und schliesslich Paris. Den Durchbruch brachte 1910 die Pariser Uraufführung seiner Oper «Macbeth», ein Werk, das sowohl von Richard Strauss’ Spätromantik als auch von Debussys Impressionismus geprägt war.

Der jüdische Zyklus

Blochs bekanntestes Schaffen entstand zwischen 1912 und 1916: die «Drei jüdischen Gedichte» (1913), «Drei Psalmen» (1912–14), die Sinfonie «Israel» (1912–16) und schliesslich «Schelomo» — eine hebräische Rhapsodie für Violoncello und Orchester (1916). In «Schelomo» verkörpert das Solo-Cello die Stimme des biblischen Königs Salomo im Dialog mit seinem Volk, das durch das vielstimmige Orchester spricht. Bloch wollte dabei jüdische Musik nicht archäologisch rekonstruieren — ihn interessierte der tiefere hebräische Geist dieser Musik. Es war das letzte Werk, das er noch in der Schweiz vollendete, bevor er in die USA übersiedelte.

Amerika und das Ende

1924 erhielt Bloch die amerikanische Staatsbürgerschaft. In den USA übernahm er Professuren an der Ostküste und später in San Francisco, kehrte in den 1930er-Jahren aber immer wieder nach Europa zurück — vor allem in die Schweiz, nach Paris und London — bis ihn die zunehmend bedrohliche politische Lage 1938 endgültig in die USA zurückbrachte. Ab 1941 lebte er in Agate Beach, Oregon, weil ihn die Berge und Wälder dort an seine Schweizer Heimat erinnerten. Er starb 1959 in Portland an Darmkrebs, seine Asche wurde dem Meer bei Agate Beach übergeben.

Inside Paradeplatz

SP-Nationalrätin Jacqueline Badran, prominente Befürworterin der Wohnschutz-Initiative, lebt mit ihrem Partner in einer 250 Quadratmeter grossen Wohnung in Wipkingen — zwei zusammengelegte Wohnungen plus ausgebautem Dachstock mit Dachterrasse, in der laut Grundbuch theoretisch acht Personen Platz hätten. (Quelle)

Zoé Baches präsentiert in einem mehrteiligen Bericht erstmals Einblick in interne Raiffeisen-Dokumente zur Affäre Pierin Vincenz: Die Geschäftsleitung genehmigte 2015 einen Blankokredit über 47 Millionen Franken an Leonteq-Gründer Jan Schoch unter Abweichung von internen Vorgaben, ein Darlehen von 1,5 Millionen an Vincenz für den Investnet-Einstieg wurde falsch klassifiziert, und die Finma attestierte dem Verwaltungsrat eine schwere Verletzung der Aufsichtspflicht. (Quelle)

Markus Presta beschreibt in einer satirischen Kolumne die Selbstinszenierung der “coolen” Zürcher Café-Szene — Englisch sprechende Influencer mit Kopfhörern, die ihre Umgebung ignorieren. (Quelle)

Heinz Lyner berichtet von einem Betrugsfall: Er überwies rund 4’500 Euro für eine spanische Ferienwohnung auf ein Revolut-Konto in Litauen — das Angebot war ein Betrug, die mietende Firma existierte zwar legal, wusste aber nichts von dem litauischen Konto; er kritisiert mangelnde Sorgfaltspflicht von Revolut bei der Kontoeröffnung. (Quelle)

muula.ch

Richemonts Jahresabschluss 2025/26 offenbart erhebliche M&A-Probleme trotz 27% Gewinnsteigerung: Der Verkauf von Baume & Mercier an Damiani kostete 59 Mio. Euro, bei Delvaux gab es Abschreiber von 75 Mio. Euro, bei Gianvito Rossi einen Goodwill-Abschreiber, und beim YNAP-Verkauf an Mytheresa entstand ein Verlust von über 1 Milliarde Euro. (Quelle)

Bei der Basler Krankenkasse Sympany wird CFO Christian Meindl per November durch Florian Grunholzer ersetzt — beide kommen, ebenso wie CEO Christian Conti, von der kleinen Orion Rechtsschutz-Versicherung bzw. deren Mutterhaus Zurich Insurance, was als auffälliger “Zufall” kommentiert wird. (Quelle)

Infosperber

Jean Ziegler ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Aus diesem Anlass veröffentlichte Infosperber einen Nachruf-Artikel zu seinem letzten Buch “Trotz alledem!” neu, in dem er den “Kapitalismus” als nicht reformierbar bezeichnet und zu einer “massiven Mobilisierung” gegen die “kannibalische Weltordnung” aufruft. (Quelle 1, Quelle 2)

Zur Finanzierung der 13. AHV-Rente liessen SP- und Grüne-Parlamentarier (Maillard, Wasserfallen, Marti, Graf) Anfragen von Infosperber zu Mikrosteuern auf Derivaten oder Kapitalgewinnsteuern unbeantwortet, während bürgerliche Vertreter (Ettlin, Gutjahr, Rechsteiner) Kapitalsteuern klar ablehnten. (Quelle)

zeitpunkt.ch

Ein Meinungsbeitrag argumentiert gegen den Einsatz von Pubertätsblockern bei Minderjährigen mit Geschlechtsdysphorie, verweist auf eine Undercover-Recherche in Irland sowie auf Studien aus England, Schweden und Finnland und kritisiert, dass die Schweiz (anders als die meisten westlichen Länder) ihre Leitlinien dazu nicht überarbeitet habe. (Quelle)

Bluewin/SDA

Ein 70-jähriger Schweizer Rentner und ehemaliger Kantonsbeamter wurde in einem Spital in Formia, Italien, festgenommen — er soll als Amtsleiter fast 500’000 Franken veruntreut und dazu Dokumente gefälscht haben; ein Auslieferungsverfahren an die Schweiz läuft. (Quelle)

Milchbauer Peter Blöchlinger aus Benken SG erhält nach 17 Jahren Streit doch noch Bundeszulagen: Das Bundesverwaltungsgericht spricht ihm rund 9’031.65 Franken plus 5% Zins seit 2009 zu — total rund 16’600 Franken plus 5’000 Franken Parteientschädigung; das Bundesamt für Landwirtschaft hatte sich jahrelang fälschlicherweise auf Verjährung berufen. (Quelle)

Das Bezirksgericht Rheinfelden AG verurteilte die drei Hauptangeklagten im “Wolfsrudel”-Prozess zu 8 Jahren 3 Monaten, 6 Jahren 4 Monaten bzw. 4 Jahren Freiheitsstrafe — wegen Sabotage von Glasfaserkabeln, eines Hemmschuhs auf Bahngleisen, gewerblichem Diebstahl, Brandstiftung und Erpressung; als Motiv nannten die fünf 20- bis 21-Jährigen Adrenalinkick und Gruppenzugehörigkeit. (Quelle)

Über die Medien-Atelier Suisse AG in Urdorf wurde am 20. Mai 2026 der Konkurs eröffnet — betroffen sind die Markenrechte von “Wohnrevue”, “Kochen”, “WirEltern” und “Swissmom”; Meta Hiltebrand erklärte via Instagram, ihr Team trage keine Verantwortung für die finanzielle Situation und habe vom Ausmass der Schulden erst spät erfahren. (Quelle)

EU-Kommission: Wachsende Klagewelle gegen von der Leyen

Die Europäische Kommissionspräsidentin sieht sich einer zunehmenden Zahl von Rechtsstreitigkeiten wegen mangelnder Transparenz gegenüber. Der deutsche Europaabgeordnete und BSW-Chef Fabio De Masi reichte beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg Klage ein und warf von der Leyen mangelnde Transparenz und undurchsichtige Kontakte zur Rüstungsindustrie vor. Hintergrund ist das rund 800 Milliarden Euro schwere Aufrüstungsprogramm, das teilweise über neue EU-Schulden im Eilverfahren ohne Parlamentsbeteiligung finanziert wird.

De Masi hatte im März 2025 Auskunft über alle Kontakte der Kommissionschefin mit Rüstungsherstellern verlangt — Treffen, Telefonate, Videokonferenzen, E-Mails und Briefwechsel. Die Antwort kam erst im Oktober 2025 und war seiner Darstellung nach unvollständig. Das ist kein Einzelfall: EU-Abgeordnete aller Fraktionen klagen über mangelnde Transparenz und schleppende Bearbeitung ihrer Anfragen durch von der Leyens Kommission, auch NGOs wie Transparency International und Lobbycontrol kritisieren dies wiederholt.

Dies fügt sich in eine längere Reihe juristischer Niederlagen zum Thema Transparenz. Bereits zuvor hatte der Gerichtshof in der Frage der SMS-Nachrichten zwischen von der Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla gegen die Kommission entschieden — die «New York Times» sprach von einem «Sieg für Transparenz und Rechenschaft», und Euractiv sah darin ein Signal gegen den «stark zentralistischen Führungsstil» der Kommissionschefin. Linksfraktions-Co-Vorsitzender Martin Schirdewan erklärte, die Kommissionschefin habe durch ihre Intransparenz die Demokratie in der EU nachhaltig beschädigt.

Bereits 2024 hatte der Gerichtshof der EU entschieden, dass die Kommission der Öffentlichkeit keinen ausreichenden Zugang zu den Covid-19-Impfstoffverträgen gewährt habe — die Begründung für die Schwärzung von Dokumenten sei fehlerhaft gewesen. Im Herbst legte die Kommission gegen zwei entsprechende Urteile vom Juli 2024 Rechtsmittel ein, die den Zugang zu ungeschwärzten Impfstoffverträgen sowie zu Erklärungen über Interessenkonflikte betreffen.

(Quellen: taz.de, nd-aktuell.de, weltwoche.de)