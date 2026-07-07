Inland

Der Schweizer Arbeitsmarkt zeigt sich im Sommer 2026 uneinheitlich. Das SECO meldete am 6. Juli, dass die Arbeitslosenquote im Juni gegenüber dem Vormonat leicht auf 2,9 Prozent sank, saisonbereinigt aber bei 3,1 Prozent verharrte – ein Anstieg von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Insgesamt waren 225’791 Personen stellensuchend gemeldet. Die Jugendarbeitslosigkeit legte leicht zu, während die Zahl älterer Arbeitsloser (50–64) leicht zurückging.

Politisch beschäftigt die Aufarbeitung der Abstimmung «Keine 10-Millionen-Schweiz» vom 14. Juni weiterhin Bern: Die NZZ verweist darauf, dass Bauvorschriften und Einsprachen den nötigen Wohnungsbau bremsen, während sich in der SVP eine neue Debatte über die Stossrichtung der Aussenpolitik entfacht. Der Bundesrat treibt zudem die Umrüstung der Armee auf Cyber- und Drohnenabwehr voran, nachdem Österreich angekündigt hat, noch dieses Jahr erste Drohnenabwehrsysteme aus Oerlikon zu erhalten.

Ein Zürcher Jugendgericht verurteilte einen heute 17-Jährigen, der 2024 als 15-Jähriger einen jüdischen Mann in Zürich-Selnau schwer verletzt hatte, zur Höchststrafe des Jugendstrafrechts – einem Jahr Freiheitsentzug, aufgeschoben zugunsten einer erzieherisch-therapeutischen Unterbringung.

Wirtschaft

Die Konjunkturaussichten für die Schweiz bleiben verhalten. Das SECO senkte seine Wachstumsprognose für 2026 leicht auf 0,9 Prozent, während das KOF der ETH Zürich mit rund einem Prozent rechnet – vorausgesetzt, die Ölpreise sinken bald wieder. Der anhaltende Nahost- resp. Iran-Konflikt drückt weiter auf Energiepreise und Lieferketten; laut Raiffeisen Economic Research erinnert die aktuelle Energiekrise an die Ölschocks der 1970er-Jahre, wobei die Schweiz heute deutlich weniger ölabhängig und damit widerstandsfähiger sei.

Bei der UBS rollt laut Inside Paradeplatz eine neue Entlassungswelle, die im Juni erneut Dutzende, laut Angaben sogar Hunderte Stellen in der Schweiz treffen soll – nach der bereits erfolgten März-Runde. An der Börse sorgt derweil der SPI-Höhenflug für eine paradoxe Situation bei der Verlegerfamilie des Tages-Anzeigers, die mit eigenen Medienaktien Verluste einfährt.

Der digitale Euro rückt näher: Wie zeitpunkt.ch berichtet, hat der Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments den Gesetzentwurf am 23. Juni nach monatelangen Verhandlungen angenommen; eine entscheidende Plenarabstimmung steht nun bevor.

Geopolitik

Der Krieg im Nahen Osten bleibt bestimmendes Thema. Tkp.at berichtet, dass der US-Krieg gegen den Iran anhält und in Doha weiterhin um eine Lösung für die Strasse von Hormus gefeilscht wird, während Teheran nach der Beerdigung des verstorbenen Ajatollah Khamenei trauert. Parallel dazu kommentiert das Portal, die EU versuche, die USA stärker in den Konflikt hineinzuziehen. Laut MarineTraffic-Daten passierten am 2. Juli nur noch 38 Schiffe die Strasse von Hormus – vor Kriegsbeginn waren es rund 130 täglich.

In Osteuropa sorgt laut zeitpunkt.ch der bevorstehende NATO-Gipfel für Ankündigungen aus Berlin und Brüssel zum Ausbau einer «europäischen NATO». Tkp.at wiederum thematisiert kritisch die Frage, warum Russland demnach mit einem Angriff auf die NATO zögere, und ordnet die aktuelle Lage in eine längere historische Perspektive ein, die an die Vorkriegsjahre vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg erinnere.

In Albanien weitet sich die sogenannte «Flamingo-Revolution» aus – die grösste Protestwelle des Landes seit 1990, ausgelöst durch ein umstrittenes Luxusprojekt. Die WM in den USA, Kanada und Mexiko bleibt politisch aufgeladen: US-Präsident Trump soll laut Weltwoche-Berichten wiederholt gedroht haben, Spiele aus demokratisch regierten Städten zu verlegen.

Person im Fokus

Guy Parmelin, Schweizer Bundespräsident 2026, sorgte für Aufsehen: Nach seinem viel beachteten «Switzerland – Great Since 1291»-Käppi zeigte er sich am Montag mit Artemis-Cap bei der NASA in Houston und telefonierte anlässlich seines WM-Aufenthalts in den USA mit der Crew der Raumstation ISS – mit der Bitte um ein Foto des Genfersees aus dem All.

Zahlen

2,9 % – Arbeitslosenquote Schweiz im Juni 2026 (SECO)

0,9 % – prognostiziertes Schweizer BIP-Wachstum 2026 (SECO)

38 – Schiffsdurchfahrten durch die Strasse von Hormus am 2. Juli (vor Kriegsbeginn: rund 130/Tag)

4,2 Mrd. CHF – nötige Mittel für die erste Auszahlung der 13. AHV-Rente Ende 2026

Kurzmeldungen

Die Investmentfirma Castlelake bietet rund 5,2 Milliarden Pfund für eine britische Fluggesellschaft; die europäische Politik befürchtet eine Zerschlagung mit Folgen für Flughäfen wie Genf und Basel.

Appenzell Ausserrhoden dürfte über ein kantonales Handyverbot an Schulen abstimmen, nachdem eine Initiative der Jungen SVP zustande gekommen ist.

Der Bundesrat verzichtet auf finanzielle Unterstützung der European Championships 2030 in der Schweiz.

In Luzern sollen Touristinnen und Touristen künftig mit einer innerstädtischen Luftseilbahn statt mit Cars anreisen – das Projekt hat laut NZZ einen schweren Stand.

2 Naturheilmethoden / Hausmittel

Bei Erkältung: Ein warmer Ingwertee mit Honig und Zitrone gilt seit Generationen als bewährtes Hausmittel – die ätherischen Öle im Ingwer wirken durchblutungsfördernd, der Honig beruhigt gereizte Schleimhäute.

Bei Muskelverspannungen: Ein warmes Bad mit Bittersalz (Magnesiumsulfat) wird traditionell zur Entspannung verkrampfter Muskulatur eingesetzt; Magnesium unterstützt zudem generell die Muskelfunktion.

(Hinweis: Diese Hinweise ersetzen keine ärztliche Beratung.)

3 Schweizer Startups im Fokus

SmartHelio – erhielt am 19. Juni eine strategische Investition von quantumEDGE Ventures zur Förderung autonomer, KI-gestützter Energiebetriebsabläufe. Safirum AG – lanciert einen in der Schweiz regulierten CHF-Stablecoin auf der Solana-Blockchain; die effektive Einführung ist für Q3 2026 geplant. Winduction (ETH-Spin-off, ZH) – entwickelte eine kabellose Ladelösung für E-Busse, bei der Energie direkt von im Boden integrierten Elementen an die Räder übertragen wird, und wurde im Rahmen der ersten Förderrunde 2026 der Klimastiftung Schweiz unterstützt.

3 offene Stellen bei Startups in der Schweiz

Bota Systems AG (Zürich) – Engineering deskbird AG (St. Gallen) – Business Development LatticeFlow AG (Zürich) – Software Development

Zahl des Tages

2,9 Prozent – die Schweizer Arbeitslosenquote im Juni 2026.

Person des Tages

Guy Parmelin, Schweizer Bundespräsident, der bei der WM in den USA mit einem Anruf zur ISS für Schlagzeilen sorgte.

Heute vor 50 Jahren

Am 8. Juli 1976 startete Indonesien mit «Palapa A1» seinen ersten im eigenen Land konzipierten Satelliten – ein Meilenstein für die Satellitenkommunikation eines Schwellenlands und Vorbote der heutigen globalen Vernetzung über Weltraumtechnologie. Der Satellit ermöglichte es Indonesien, sein riesiges Inselreich erstmals über ein eigenes Telekommunikationsnetz zu verbinden.

Quellen (nach Rubriken)

Inland: nzz.ch/schweiz; seco.admin.ch (Arbeitsmarkt Juni 2026); tagesanzeiger.ch

Wirtschaft: seco.admin.ch (Konjunkturprognosen); raiffeisen.ch; bilanz.ch; insideparadeplatz.ch; zeitpunkt.ch

Geopolitik: tkp.at (Politik/Wissenschaft); zeitpunkt.ch; weltwoche.ch; en.wikipedia.org (July 2026)

Person im Fokus / Kurzmeldungen: tagesanzeiger.ch; nzz.ch

Startups/Jobs: moneycab.com; startupticker.ch; startup.ch

Heute vor 50 Jahren: takemeback.to; studiotheatre.org