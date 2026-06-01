Inland

UBS rasiert CS-Team in Bern – Kaderfrau landet auf dem RAV

Der Abbau bei der UBS geht unvermindert weiter und erfasst immer neue Bereiche. In Bern hat der lokale UBS-Chef ein ganzes ehemaliges Credit-Suisse-Team ohne Vorwarnung aufgelöst. Eine Kaderfrau, die das Team leitete, meldete sich laut Inside Paradeplatz innerhalb von 48 Stunden nach ihrer Entlassung beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum an. Der Fall illustriert die Brutalität des laufenden Integrationsprozesses: Kein Aufbauversprechen, kein Sozialdialog – stattdessen vollendete Tatsachen. Die CS-Übernahme durch die UBS entpuppt sich für viele Betroffene als Einbahnstrasse in die Arbeitslosigkeit.

Quelle: Inside Paradeplatz, 1.6.2026

Mietskandal: Gekündigte Wohnungen auf Booking.com für 8200 Franken

Schweizer Mieterinnen und Mieter werden mit dem Argument «Renovation» gekündigt – und finden ihre angeblich zu sanierenden Wohnungen wenig später als Ferienwohnungen auf Booking.com, zu Preisen von bis zu 8200 Franken pro Monat. Der Fall, den blue News dokumentiert hat, reiht sich in ein bekanntes Muster ein: Mieter werden verdrängt, damit Vermieter lukrativere Kurzvermieter-Renditen erzielen können. Das geltende Mietrecht bietet dagegen kaum wirksamen Schutz.

Quelle: blue News / Bluewin, 1.6.2026

Kinderfest-Prozess in Basel beginnt – Polizeiaufgebot vor Gericht

In Basel hat der Prozess im sogenannten Kinderfest-Fall begonnen. Der Beginn der Verhandlung war von hoher Polizeipräsenz begleitet. Über Hintergrund und Anklageinhalt berichtet blue News; Details zur Tat und zu den Beschuldigten werden im laufenden Verfahren weiter bekannt.

Quelle: blue News / Bluewin

Crans-Montana: Gedenkkonzert für Brandopfer

Ein Jahr nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS erinnert ein Gedenkkonzert an die Opfer des verheerenden Feuers. Die Veranstaltung steht für den Willen der betroffenen Gemeinschaft, Trauer öffentlich zu tragen und gleichzeitig den Wiederaufbau voranzutreiben.

Quelle: blue News / Bluewin

Fristlose Kündigung ohne Fundament: Firma verliert vor Gericht

Ein Schweizer Unternehmen hat eine Angestellte nach Darstellung von Blick einer regelrechten Schikane ausgesetzt – mit Verhören und anschliessender fristloser Kündigung. Das Gericht stellte sich auf die Seite der Mitarbeiterin; die Firma muss nun zahlen. Der Fall zeigt exemplarisch, wie Arbeitgeber zuweilen Einschüchterung als Managementinstrument einsetzen – und dabei rechtlich auf verlorenem Posten stehen.

Quelle: Blick

Campingplätze in der Krise: Behörden in der Kritik

Viele Schweizer Campingplätze müssen schliessen – Engpässe und unkontrolliertes Wildcampen drohen. Blick berichtet über behördliches Versagen und fehlende Perspektiven für einen Sektor, der gerade nach der Pandemie boomt, aber strukturell unter Druck steht.

Quelle: Blick

Wirtschaft

Bundessteuereinnahmen 2025: Der Staat kassiert kräftig

Der Schweizer Bund kassierte 2025 von Bürgern und Unternehmen deutlich mehr als erwartet – einzelne Kantone überraschen beim Aufkommen der direkten Bundessteuer besonders. Zuwächse bei der Mehrwertsteuer und beim Zoll tragen ebenfalls zum Anstieg bei. Die sprudelnden Einnahmen dürften den politischen Druck auf Bundesrat und Parlament mildern – zumindest kurzfristig.

Quelle: muula.ch, 1.6.2026

Detailhandel boomt – Trump als unfreiwilliger Rückenwind

Die Geschäfte von Migros, Coop, Aldi, Lidl und Konkurrenten laufen gut – und erhalten laut muula.ch sogar Rückenwind von US-Präsident Donald Trump. Der Mechanismus liegt auf der Hand: Trumps Zollpolitik und die damit verbundene Frankenstärke verbilligen Importe und stärken die Kaufkraft Schweizer Haushalte. Ein klassisches Paradox der Globalisierung.

Quelle: muula.ch, 1.6.2026

ABB-Präsident Voser warnt vor SVP-Zuwanderungsinitiative

ABB-Verwaltungsratspräsident Peter Voser hat sich dezidiert gegen einen Zuwanderungsdeckel ausgesprochen – ein bemerkenswertes Zeichen aus der Schweizer Unternehmerschaft, die sich politisch selten exponiert. Voser argumentiert mit dem Fachkräftebedarf der exportorientierten Industrie. Ob seine Stimme die Abstimmungslandschaft bewegt, bleibt offen.

Quelle: muula.ch, 1.6.2026

SNB ändert Interventionsstrategie – Euro-Franken-Kurs im Fokus

Peter Kinsella, Leiter Devisenstrategie bei der Genfer Privatbank UBP, äussert sich gegenüber cash zur Entwicklung des Frankens und zum Reformdruck in der Eurozone. Die SNB hat ihre Interventionsmethoden laut dem Bericht grundlegend verändert – weg von direkten Devisenkäufen, hin zu subtileren Instrumenten. Für Exporteure bleibt die Frankenstärke eine strukturelle Dauerbelastung.

Quelle: cash.ch, 31.5.2026

SpaceX-IPO: Grösstes der Geschichte – und eine Erpressungsgeschichte?

Gegen alle bisherigen Regeln soll SpaceX an der Nasdaq kurz nach dem Börsengang in den Index aufgenommen werden. Inside Paradeplatz berichtet von einem IPO-Prozess, der mit massivem politischem Druck und gezielter Einflussnahme verbunden gewesen sein soll. Ein Fall, der zeigt, wie Finanzmarktregeln in der Ära Trump-Musk zur Verhandlungsmasse werden.

Quelle: Inside Paradeplatz, 1.6.2026

Geopolitik & Gesellschaft

Sexismus und Gewalt im Krankenhaus: Medizinstudentinnen ergreifen das Wort

Fünf Medizinstudentinnen haben sich auf dem Deutschen Ärztetag über Übergriffe beklagt – und die Frage gestellt, ob sich etwas ändern wird. Infosperber beleuchtet systematische Missstände in einem Milieu, das nach aussen Heilung verspricht, nach innen aber Hierarchie und Schweigen pflegt. Ein Thema mit direkter Relevanz für Schweizer Spitäler, wo ähnliche Strukturen bekannt sind.

Quelle: Infosperber, 1.6.2026

Aquakultur: Den Fischen droht der Hühnerstall

Infosperber warnt vor industrialisierten Fischzucht-Methoden, die Tierschutz und Ökologie opfern. Das Bild des «Hühnerstalls für Fische» steht für eine Entwicklung, bei der Effizienz die Biologie schlägt – mit absehbaren Folgen für Ökosysteme und Konsumenten.

Quelle: Infosperber

Zeuge in Abschiebehaft: «Neben mir wurde ein Mann verprügelt»

Ein erschütternder Erfahrungsbericht aus einem Schweizer Abschiebezentrum, dokumentiert von Infosperber: Ein Betroffener schildert, wie er an die Wand starrte, während ein anderer Häftling misshandelt wurde. Der Bericht wirft Fragen nach Aufsicht, Verhältnismässigkeit und Rechtsstaat auf.

Quelle: Infosperber

Person im Fokus

Mandy (†15): Ein Jahr nach dem Mord – ihre Mutter verlässt die Schweiz

Die Mutter von Mandy, die vor einem Jahr in Berikon AG erstochen wurde, wandert nach Portugal aus. «Ich kann nicht mehr in der Schweiz leben», sagt sie gegenüber Blick. Ein persönliches Drama, das zugleich strukturelle Fragen aufwirft: über Sicherheit, Justiz, Täter-Herkunft – und die emotionale Unerträglichkeit, an einem Ort zu leben, der nur an den Verlust erinnert.

Quelle: Blick

Zahlen

8200 Franken – Monatspreis einer als «renovationsbedürftig» gekündigten Wohnung auf Booking.com (Bluewin)

48 Stunden – So kurz dauerte es von der fristlosen Teamauflösung bis zum RAV-Gang der entlassenen UBS-Kaderfrau (Inside Paradeplatz)

CHF 150’000 – Maximalförderung durch Venture Kick für Schweizer Startup-Gründerteams (Venturelab)

Kurzmeldungen

– Eishockey WM 2026: Das Schweizer Eishockey-Nationalteam wurde nach dem Silbergewinn im Zürcher Volkshaus frenetisch empfangen. Torhüter Leonardo Genoni soll laut NZZ bis morgens um vier Uhr gefeiert haben. (NZZ)

– Berner Wirtschaftsforum: Glamouröser Auftritt am Berner Wirtschafts-Forum – Inside Paradeplatz berichtet von einem Event, der mehr Schein als Substanz verströmte. (Inside Paradeplatz, 31.5.2026)

– Brünig Mega Safe Lungern: Die NZZ porträtiert eine Hochsicherheits-Schatzkammer tief in den Schweizer Alpen – ein Nischenprodukt für Superreiche, das international Nachfrage findet. (NZZ)

– Sexarbeit im Mittelalter: Ein kulturhistorisches Stück der NZZ beleuchtet fünf Persönlichkeiten aus dem spätmittelalterlichen Prostitutionsmilieu – ein Fenster in eine oft verdrängte Sozialgeschichte. (NZZ)

Startup-Radar: 5 offene Stellen in Schweizer Startups

Ausgewählt aus aktuell verifizierten Ausschreibungen – direkt bewerben lohnt sich:

1. Synthara AG – Software Development Engineer (Vollzeit, Zürich) In-Memory-Computing-Spezialist mit über 11 Mio. USD Finanzierung. Synthara entwickelt KI-Chips der nächsten Generation. Gesucht werden Softwareingenieure mit Erfahrung in eingebetteten Systemen und KI-Infrastruktur. → startup.ch/Synthara

2. PXL Vision AG – Marketing Werkstudent (Zürich) Schweizer Marktführer im Bereich automatisierte Identitätsprüfung (KYC/SaaS). Gesucht: Werkstudenten mit digitalem Marketing-Know-how für ein international wachsendes Scale-up. → pxlvision.com

3. Alentis Therapeutics – Human Resources Manager (Vollzeit, Allschwil BL) Biotechfirma aus dem Basel Area Innovation Park im Bereich Lebererkrankungen. Gesucht: HR-Profil mit Erfahrung im Life-Sciences-Umfeld. → alentistx.com

4. Arqh – Business Development Manager (Vollzeit, Bülach ZH) Junges Schweizer Startup im Bereich Daten- und Prozessautomatisierung. Sucht Vertriebsprofil mit Startup-Mentalität und Bereitschaft zur eigenverantwortlichen Marktentwicklung. → startupsucht.com

5. ZULAGE – Finance & Accounting Werkstudent (Zürich) Fintech-Startup, das Lohnnebenleistungen für KMU digitalisiert. Sucht Werkstudenten mit Interesse an Buchhaltung und Finanzprozessen im Startup-Kontext. → startupsucht.com

Heute vor 50 Jahren

2. Juni 1976: Die Schweizer Stimmbevölkerung lehnt die Volksinitiative «Mitbestimmung» ab, die Arbeitnehmern weitreichende Mitspracherechte in Unternehmen gesichert hätte. Das Ergebnis gilt als Wendepunkt in der Diskussion um Gewerkschaftsmacht und Wirtschaftsdemokratie in der Schweiz – Themen, die bis heute nicht an Aktualität verloren haben.

Swissvox Daily Briefing – unabhängiger Schweizer Journalismus. swissvox.news