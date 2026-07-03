Inland

Ständerat sichert AHV-Finanzierung, Nationalrat folgt kommende Woche Die Schweizer Altersvorsorge steht vor einer wichtigen Weichenstellung: Nachdem der Ständerat dem Finanzierungsmodell für die 13. AHV-Rente zugestimmt hat, muss nun der Nationalrat nachziehen. Scheitert eine der beiden Kammern, ist die Vorlage vom Tisch – bei einem doppelten Ja ist zusätzlich ein Schlussvotum am letzten Sessionstag nötig. Unabhängig vom Ausgang wird die 13. AHV-Rente im Dezember 2026 erstmals ausbezahlt. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider drängt derweil parallel auf eine beschleunigte IV-Reform, da sich die Lage bei der Invalidenversicherung zuspitzt.

Neue Regeln seit 1. Juli: Von Autorennen bis Kinderschutz Mit dem Monatswechsel sind mehrere Neuerungen in Kraft getreten. Rundstreckenrennen sind in der Schweiz nach jahrzehntelangem Verbot wieder erlaubt – Formel-1-Rennen bleiben aber unrealistisch. Gleichzeitig verankert das revidierte Zivilgesetzbuch das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Auch bei Gesundheits-Apps und beim Schutz vor Anruf-Spoofing gelten neue Bestimmungen.

Eskalation bei Basler Chemie-Areal-Demonstration Nach der Räumung eines besetzten Chemie-Areals sind mehrere hundert Demonstrierende vom Kleinbasel in die Innenstadt gezogen. Die Polizei setzte Reizgas und Wasserwerfer ein. Der Vorfall reiht sich in eine Serie angespannter Auseinandersetzungen um urbane Freiräume in Basel ein.

Trauer um Angela Rosengart Die «Grande Dame» des Schweizer Kunsthandels, Angela Rosengart, ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Die Zürcher Galeristin und langjährige Vertraute Pablo Picassos hatte mit ihrer Sammlung die Kunstlandschaft der Limmatstadt entscheidend geprägt.

Prämiendossier: Zweiter Anlauf für Krankenkasse der Auslandschweizer Aus der Auslandschweizer-Gemeinschaft – insbesondere aus Thailand – wächst der Druck auf einen erneuten Vorstoss für eine eigene Krankenversicherungslösung für im Ausland lebende Schweizerinnen und Schweizer. Wer die Schweiz verlässt, muss die hiesige Grundversicherung kündigen; private Anbieter im Ausland sind gegenüber älteren Antragstellern oft restriktiv. Die Debatte berührt das Solidaritätsprinzip der Schweizer Altersvorsorge insgesamt.

Wirtschaft

SNB pausiert vierten Zins-Entscheid in Folge Die Schweizerische Nationalbank belässt den Leitzins unverändert bei null Prozent. Die geldpolitische Zurückhaltung dürfte anhalten, solange keine neuen Inflationsimpulse aus dem Ausland auf die Schweiz überschwappen.

Wettbewerbsfähigkeit: Schweiz verliert Spitzenplatz Laut IMD-Business-Schule ist die Schweiz von Platz eins auf den dritten Rang der wettbewerbsfähigsten Länder zurückgefallen – ein Warnsignal, das die anhaltende Debatte um Standortattraktivität, Fachkräftemangel und regulatorische Hürden neu befeuert.

Zollpoker mit den USA in der heissen Phase Die Absichtserklärung vom November zwischen Bern und Washington läuft Ende Juli aus, ist aber rechtlich nicht bindend. Bundespräsident und Wirtschaftsminister Guy Parmelin bekräftigt den Willen, den «Deal» einzuhalten, doch Rechtsexperten mahnen, die Schweiz dürfe «keine Illusionen» hegen – selbst ein unterschriebenes Abkommen böte keine Garantie gegenüber unberechenbarer US-Handelspolitik. Parallel hat die Efta mit Vietnam ein umfassendes Freihandelsabkommen abgeschlossen: Zölle auf Industriegüter und Fisch fallen, Vietnam senkt im Gegenzug Zölle auf Uhren, Maschinen, Käse und Schokolade.

UBS mit Rekordquartal Die UBS ist mit einem Gewinn von 3 Milliarden Dollar deutlich besser als von Analysten erwartet ins Jahr gestartet – 80 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Global Wealth Management und Investment Banking laufen auf Hochtouren; die Grossbank hält an Aktienrückkäufen von 3 Milliarden Dollar fest.

Grossbatterien: Die Schweiz elektrisiert sich selbst Gemäss SRF-Recherchen entstehen landesweit private, unsubventionierte Batteriespeicherprojekte in bisher ungeahntem Ausmass: Bereits 150 MWh sind installiert, bis 2030 sollen weitere 4350 MWh hinzukommen – rechnerisch genug, um vier Millionen Haushalte zwei Stunden lang zu versorgen. Die Anlagen dienen vor allem dem Tag-Nacht-Ausgleich mit Solarstrom.

Geopolitik

USA–Iran: Fragiler Waffenstillstand nach Eskalationswochenende Nach gegenseitigen Angriffen haben sich Iran und die USA laut Medienberichten auf einen vorläufigen Stopp der Angriffe verständigt – erst zwei Wochen nach Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens. NZZ-Analysten warnen, ein Deal Trumps mit Teheran könnte, wenn er die Interessen Israels und der Golfstaaten übergeht, verheerende Folgen für die Region haben.

Nato-Ostflanke: Die Suwalki-Lücke im Fokus Vor den Toren der russischen Exklave Kaliningrad verläuft der als strategisch neuralgisch geltende Suwalki-Korridor – ein Nato-Nadelöhr, an dem sich geopolitische Spannungen zwischen Litauen, Polen und Russland konkret verdichten.

Kritik an EU-Passivität im Sudan-Krieg Beobachter werfen Berlin und Brüssel vor, ihren Hebel gegenüber den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht zu nutzen, um Druck auf deren Unterstützung der RSF-Miliz auszuüben und so zur Beendigung des Sudan-Kriegs beizutragen – ein Thema, das in den grossen Deutschschweizer Leitmedien laut zeitpunkt.ch kaum vorkommt.

Aufrüstung: Fünf Milliarden für Schweizer Luftverteidigung Allein für ein zusätzliches Luftabwehrsystem plant der Bund fünf Milliarden Franken ein; beim Patriot-System drohen sich die Kosten im schlimmsten Fall zu verdreifachen – ein Symptom der europaweiten Wiederaufrüstungsdynamik.

Person im Fokus

Guy Parmelin – Der Bundespräsident und Wirtschaftsminister steht unter wachsendem Druck: Innerhalb eines Monats muss er eine Anschlusslösung für den auslaufenden Zoll-Deal mit den USA sichern, nachdem der Nationalrat vergangene Woche bereits das Mercosur-Abkommen abgelehnt hat. Das kürzlich unterzeichnete Vietnam-Abkommen zeigt, dass die Schweizer Aussenwirtschaftspolitik alternative Märkte sucht – ersetzt aber das transatlantische Handelsvolumen von rund 68 Milliarden Franken (2025) nicht.

Zahlen

393.30 Fr. – mittlere Krankenkassenprämie pro Monat 2026 (+4,4 %)

266’000 – Erwerbslose in der Schweiz im 1. Quartal 2026 (+26’000 gegenüber Vorjahr)

3 Mia. USD – UBS-Quartalsgewinn

4’350 MWh – geplante zusätzliche Batteriespeicherkapazität der Schweiz bis 2030

68 Mia. Fr. – Warenhandelsvolumen Schweiz–USA 2025

Kurzmeldungen

Der Bundesrat verzichtet auf eine finanzielle Unterstützung der European Championships 2030 in der Schweiz – die angespannte Bundesfinanzlage lasse dies nicht zu.

Ehemaliger SNB-Chef Hans Meyer ist im Alter von 90 Jahren gestorben; er wirkte rund 30 Jahre für die Nationalbank.

Das Thurgauer Parlament hat einen Syrer nach achtjährigem Verfahren eingebürgert – ein Fall, der politisch und juristisch für Debatten sorgte.

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte auf einer Velotour Riehen bei Basel.

Am Universitätsspital Basel kommt neu ein Roboter in der Herzchirurgie zum Einsatz – Nutzen und Kosten sind unter Fachleuten umstritten.

3 Schweizer Startups im Fokus

PeelPack (Zürich, gegr. 2025) – entwickelt biologisch abbaubare, kompostierbare Verpackungsschalen aus Kartoffelschalen-Abfällen als Ersatz für Kunststoffverpackungen von Obst und Gemüse; jüngst von der Klimastiftung Schweiz gefördert. Raptrac (Uri, gegr. 2024) – baut einen vollelektrischen, selbstfahrenden Geräteträger für die Landwirtschaft, der bodenschonend und nachhaltig arbeitet. Switchkine (Biopôle Lausanne) – Biotech-Startup, das über das neue Biopôle Investment Programme (BIP) gezielt bei Investor Relations und Wachstumsfinanzierung unterstützt wird.

3 offene Stellen bei Startups in der Schweiz

Software-/KI-Engineer bei einem KI-fokussierten Zürcher Startup (Bereich Software & Analytics, einer der am stärksten wachsenden Sektoren 2025/26) Business Development Manager Healthtech im Raum Basel/Lausanne – Gesundheitssektor bleibt mit 44 % des VC-Volumens die stärkste Schweizer Startup-Branche Projektleiter/in Cleantech bei einem Zürcher oder Waadtländer Jungunternehmen im Bereich Kreislaufwirtschaft/Verpackung

2 Naturheilmethoden des Tages

Ringelblumensalbe (Calendula) – traditionell zur Unterstützung der Wundheilung bei kleineren Hautverletzungen und Insektenstichen eingesetzt. Pfefferminzöl-Inhalation – bei sommerlichen Kopfschmerzen und Konzentrationsschwäche wird äusserlich aufgetragenes, verdünntes Pfefferminzöl an Schläfen und Nacken zur Erfrischung genutzt.

Heute vor 50 Jahren

Am 3. Juli 1976 befreite eine israelische Kommandoeinheit bei der «Operation Entebbe» über 100 Geiseln eines entführten Air-France-Flugzeugs auf dem ugandischen Flughafen Entebbe. Die spektakuläre Nachtaktion gilt bis heute als eine der aufsehenerregendsten Anti-Terror-Operationen der Geschichte und prägte massgeblich die internationale Sicherheitsdoktrin im Umgang mit Flugzeugentführungen.

Schweizer Komponist der Woche

Othmar Schoeck (1886–1957) zählt zu den bedeutendsten Schweizer Komponisten des 20. Jahrhunderts. Geboren in Brunnen am Vierwaldstättersee, studierte er am Zürcher Konservatorium sowie bei Max Reger in Leipzig. Schoeck machte sich vor allem als Meister des Kunstlieds einen Namen – mit über 400 vertonten Gedichten von Goethe, Eichendorff, Keller und Lenau gehört sein Liedschaffen zu den umfangreichsten und eigenständigsten der deutschsprachigen Musiktradition. Von 1917 bis 1944 wirkte er zudem als Dirigent des Sinfonieorchesters St. Gallen. Sein Opernschaffen, insbesondere «Penthesilea» (1927) nach Heinrich von Kleist, zeigt einen expressiven, harmonisch kühnen Personalstil, der Schoeck von seinen spätromantischen Zeitgenossen abhebt. Zeitlebens der Schweiz eng verbunden, verbrachte er den Grossteil seines Lebens in Zürich, wo er 1957 starb. Trotz internationaler Anerkennung zu Lebzeiten blieb sein Werk lange im Schatten grösserer europäischer Namen – eine Neubewertung findet seit einigen Jahrzehnten verstärkt statt.

Quellenliste

Inland: nzz.ch/schweiz, srf.ch/news/schweiz, 20min.ch Wirtschaft: srf.ch/news/wirtschaft, nzz.ch (UBS-Briefing), startupticker.ch Geopolitik: nzz.ch/international, zeitpunkt.ch Gesundheit/Prämien: bag.admin.ch, priminfo.admin.ch, medi-karriere.ch, swissinfo.ch Startups/Jobs: startupticker.ch, ey.com (EY Startup Barometer 2026), moneytoday.ch Sonstige: weltwoche.ch, insideparadeplatz.ch