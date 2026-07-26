Inland

Der Bundesrat baut die Armee gezielt für neue Bedrohungsformen um: Cyber- und Drohnenangriffe rücken ins Zentrum der Verteidigungsplanung, während gleichzeitig ein Verteilkampf um die zusätzlichen Armeemilliarden tobt – SVP und FDP drängen auf höhere Ausgaben, finanziert durch überraschend üppige Steuererträge. SVP und FDP machen dabei Druck, während der Bundesrat die Armee auf die Abwehr von Cyber- oder Drohnenangriffen trimmt.

Aussenpolitisch gerät ein Grundpfeiler der Schweizer Identität ins Wanken: die Rolle als neutrale Vermittlerin. CSS-Experte Daniel Möckli konstatiert, die Schweiz habe kein Alleinstellungsmerkmal mehr mit ihren Guten Diensten – Friedensvermittlung sei zu einem umkämpften Markt geworden. Zeitgleich sorgt ein Justizfall für Aufsehen: Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des Journalisten Lukas Hässig abgewiesen, womit die Zürcher Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen ihn erheben muss – wegen eines Berichts von 2016 über verdeckte Geschäfte des früheren Raiffeisen-Chefs Pierin Vincenz.

Wirtschaft

Die US-Zollpolitik trifft die Schweiz härter als die EU. Washington belegt Schweizer Exportprodukte neu mit 12,5 Prozent Zoll – schlechter als die Konditionen der EU. Für Konsumenten drohen zusätzlich steigende Preise durch neue EU-Stahlzölle. Seit Juli gelten in der EU höhere Zölle und niedrigere Quoten für Stahlimporte, was Schweizer Hersteller und europäische Konsumenten gleichermassen belastet.

Bei den Halbjahreszahlen zeigt sich ein gemischtes Bild: Nestlé hat das organische Wachstum im ersten Halbjahr gesteigert und die Absatzmengen erhöht, während Roche zwar weiter wächst, der starke Franken die Bilanz aber belastet. Der VW-Konzern meldet unterdessen einen herben Gewinneinbruch: Die angekündigten Sparpläne treffen bei Gewerkschaft und Betriebsrat auf Widerstand. Positiver das Bild bei Orell Füssli: Der Buchhändler legt im ersten Halbjahr 2026 weiter zu und baut sein Filialnetz aus, während mit Ex Libris ein langjähriger Konkurrent aus den Innenstädten verschwindet.

Geopolitik

Im Roten Meer droht neue Eskalation: Die Huthi drohen mit einer Seeblockade, die rund sieben Prozent der weltweiten Ölexporte betreffen und den Welthandel über einen Afrika-Umweg verteuern würde – Saudi-Arabien könnte militärisch reagieren.

Auf internationaler Ebene markiert die Absetzung von IStGH-Chefankläger Karim Khan einen Wendepunkt für die Institution: Khan war bereits im Juni vorläufig suspendiert worden und wurde nun definitiv abgesetzt.

Person im Fokus

Kein Bundesrat, kein Grosskonzern-Chef – sondern ein Bauer im Baselbiet. Wegen der anhaltenden Trockenheit geht ihm das Heu aus, weshalb er in Reigoldswil BL über eine Internet-Sammelaktion Geld für Futter für seine Milchkühe sammelt. Eine kleine, aber typische Geschichte darüber, wie Schweizer Landwirtschaft im Klimastress zu pragmatischen, digitalen Lösungen greift.

Zahlen

12,5 % – neuer US-Zoll auf Schweizer Exportprodukte

3,3 Mrd. CHF – Finanzierungsvolumen Schweizer Startups 2025, ein Plus von 44 Prozent gegenüber 2024

4,2 Mrd. CHF – nötige Summe für die erstmalige Auszahlung der 13. AHV Ende 2026

Kurzmeldungen

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verlangt von der Schweiz eine Entschädigung wegen eines Besuchsverbots für den mutmasslichen Vater einer schwangeren Frau in Untersuchungshaft.

Eine Kommission fordert nach dem Zürcher Herzchirurgie-Skandal, dass Ärztinnen und Ärzte ihre Interessenbindungen künftig zwingend offenlegen müssen.

Genf: Ein weiterer tödlicher Unfall rückt illegale Strassenrennen wieder ins Zentrum der Debatte.

Städte suchen Lösungen im E-Trotti-Wirrwarr; Zürich will die Zahl der Leih-Trottinette deutlich verkleinern.

3 Schweizer Startups im Fokus

Talentir: Das schweizerisch-österreichische B2B-Fintech mit KI-nativer Payout-Infrastruktur hat frisches Kapital erhalten, um Freelancern, Creators und externen Teams weltweit schneller, günstiger und regelkonform Auszahlungen zu ermöglichen.

LEM Surgical: Das Medtech-Unternehmen hat für seinen Wirbelsäulen-Operationsroboter eine zweite US-Zulassung erhalten.

Swisstastic: Das Neuenburger Unternehmen lanciert nach dem Erfolg seiner ersten Rubbelkarte, von der über 1500 Stück verkauft wurden, eine grossformatige «Swiss Travel Map» zur Entdeckung der 26 Kantone.

3 offene Stellen bei Startups

ANYbotics AG (Zürich) – Engineering, ausgeschrieben am 20.07.2026

Planted Foods AG (Kemptthal) – Business Development, ausgeschrieben am 20.07.2026

Aepsy – Community Management, mit Fokus auf den Aufbau des Netzwerks französischsprachiger Psychologinnen und Psychologen

Naturheilmethoden

Kamillendampfbad – bei Erkältungsbeschwerden lindert warmer Kamillendampf gereizte Schleimhäute und unterstützt das Abschwellen der Nasenwege.

Beinwell-Umschlag – traditionell bei Prellungen und Zerrungen eingesetzt, wirkt entzündungshemmend und wird äusserlich als kühlender Wickel angewendet.

Heute vor 50 Jahren

Am 27. Juli 1976 wurde der frühere japanische Ministerpräsident Kakuei Tanaka wegen seiner Verstrickung in die Lockheed-Affäre verhaftet – einer der grössten politischen Bestechungsskandale der Nachkriegszeit, der die japanische Politik jahrelang erschütterte.

Zahl des Tages: 12,5 % (neuer US-Zoll auf Schweizer Waren) Person des Tages: Der Baselbieter Milchbauer, der per Internet-Sammelaktion gegen die Dürre kämpft

Quellen nach Rubrik

Inland: nzz.ch, insideparadeplatz.ch Wirtschaft: srf.ch/news Geopolitik: weltwoche.ch, srf.ch/news Person im Fokus: srf.ch/news Startups: startupticker.ch, startup.ch Heute vor 50 Jahren: chroniknet.de