INLAND

Skyguide am Boden: Systemversagen zum Sommerstart

Am Sonntagmorgen, dem 21. Juni, stand der Flughafen Zürich-Kloten still. Die Informatik der Flugsicherung Skyguide fiel aus – zum wiederholten Mal in kurzer Zeit. Kein einziger Jet konnte zum offiziellen Sommerstart vom grossen Interkontinental-Hub der Schweiz abheben. Der Krisenstab wurde aufgeboten. Der Schaden für Passagiere, Airlines und den gesamten helvetischen Luftverkehrssektor ist immens.

Im Zentrum der Kritik steht Verwaltungsratspräsident Aldo Schellenberg. Nach zwei Jahren Schellenberg-Präsidium und bald acht Monaten des operativen Chefs Merz zerfällt die Skyguide in Echtzeit. Zuletzt hatte das Unternehmen den Abbau von mindestens 200 Stellen und die allfällige Schliessung eines seiner beiden Zentren angekündigt. Zum Sommerstart ein Totalausfall am wichtigsten Schweizer Drehkreuz: Swiss Quality vom Strübsten. (Quelle: insideparadeplatz.ch)

Wohnungsnot bleibt: Das Nein der Städte, der Zorn der Dörfer

Das Volk hat am 14. Juni die SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» abgelehnt. Bei einer Annahme hätte die Schweiz als erstes Land der Welt einen Bevölkerungsdeckel eingeführt. Doch die eigentlichen Strukturprobleme bleiben ungelöst. Das Nein zur SVP-Initiative zwingt die Politik zum Handeln. Doch Bauen ist bürokratisch, es gibt Einsprachen, und in vielen Städten drohen Stillstand und steigende Mieten.

Das Abstimmungsresultat offenbart einen tiefen gesellschaftlichen Graben. Die Kernstädte lehnten die Initiative ab, kleine Dörfer stimmten ihr zu. Das Gefühl, in der Politik dominiert zu werden, wächst auf beiden Seiten. Die Weltwoche kommt zum Schluss: Die SVP verliert die Abstimmung – und siegt trotzdem. Die Partei hat Bevölkerungswachstum und Wohnungsnot dauerhaft auf die nationale Agenda gesetzt. Und sie nutzt die Niederlage für den nächsten Zug: Die Volkspartei will das Justizdepartement von SP-Magistrat Beat Jans übernehmen und hat dafür einen Kandidaten im Auge – ihren Asylchef aus dem Thurgau. (Quellen: NZZ, weltwoche.ch)

WIRTSCHAFT

Offshore-Banking: Hongkong überholt Zürich

Die Schweizer Privatbanken verlieren strukturell an Terrain. Zum ersten Mal verwalten Vermögensverwalter in Hongkong mehr grenzüberschreitende Vermögen als Schweizer Privatbanken. Die Boston Consulting Group beziffert das Volumen auf 2,9 Billionen Dollar, davon rund 60 Prozent aus dem chinesischen Festland.

Hinter der Verschiebung steckt mehr als Wirtschaftsdynamik: Reiche Kunden verteilen ihr Vermögen nicht mehr nur aus steuerlichen Gründen, sondern zunehmend aus geopolitischer Vorsicht. Jurisdiktionen werden dabei selbst zu Risiken – Kapital wird gestreut, um sich gegen Sanktionen und politische Eingriffe abzusichern. Für den Finanzplatz Schweiz, der jahrzehntelang von Stabilität und Diskretion lebte, ist das eine strukturelle Herausforderung ohne einfache Antwort.(Quelle: insideparadeplatz.ch)

Bundesverwaltung als stille Regulierungsmaschine

Abseits der grossen Abstimmungsdebatten läuft ein anderer Prozess. Die Weltwoche beobachtet, dass die Bundesverwaltung jede Gelegenheit ergreift, die Schweiz EU-konform zu machen – still, systematisch, ohne Volksabstimmung. Der Vorwurf ist nicht neu, gewinnt aber im Kontext der Bilateralen III an Brisanz. Wer bestimmt wirklich, was «dynamische Rechtsübernahme» in der Praxis bedeutet – das Volk oder die Verwaltung? Eine Frage, die die politische Rechte zunehmend mobilisiert. (Quelle: weltwoche.ch)

GEOPOLITIK

Bürgenstock: Iran-Gespräche mit holprigem Auftakt

Die Schweiz wollte Gastgeberin eines historischen Moments sein. Erste Verhandlungen über die Umsetzung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran fanden auf dem Bürgenstock statt – die Schweiz trat dabei jedoch nicht als Vermittlerin auf. Als solche fungierten Pakistan und Katar.

Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs wurde von den Präsidenten beider Länder digital unterzeichnet. Es gibt erste Ergebnisse: Die Kriegsparteien wollen bei der Öffnung der Strasse von Hormuz und mit Blick auf den Libanon kooperieren. Viele Streitthemen sind jedoch noch offen. Die Schweiz als Gastgeberin ohne Vermittlerrolle – eine symbolische Figur, die den reduzierten aussenpolitischen Spielraum der Eidgenossenschaft sichtbar macht. (Quellen: NZZ, bluewin.ch)

Starmer tritt zurück – Grossbritannien vor weiterem Machtvakuum

Der britische Premierminister Keir Starmer hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Nach den jüngsten Wahlergebnissen und wachsenden Spannungen in der Labour-Partei verlässt er das Amt. Hinter der Labour-Krise steht laut Einschätzungen eine tiefergehende Staatskrise.

Für die Schweiz hat der Umbruch unmittelbare Relevanz: Zehn Jahre nach der Brexit-Abstimmung versucht sich Grossbritannien der EU wieder anzunähern – mit der Schweiz als Vorbild. Wie stabil dieser Annäherungsprozess unter einem neuen Regierungschef bleibt, ist vollkommen offen. (Quellen: NZZ, SRF)

Gaza und die Stille der Schweizer Öffentlichkeit

Während der Bürgenstock-Gipfel die Schlagzeilen dominiert, rückt ein anderer Konflikt aus dem Bewusstsein. Zeitpunkt.ch gibt Mitarbeiter Abdullah Younis eine Plattform, der direkt aus Gaza berichtet: Wenig hört man noch über Gaza. Wie geht es den Menschen im palästinensischen Küstenstreifen, der in weiten Teilen zerstört wurde? In einer Medienlandschaft, in der Gaza zunehmend aus den Schlagzeilen fällt, ist das eine notwendige Gegenstimme. Auch Claudia Aranda schreibt auf zeitpunkt.ch: Es gibt Momente in der Geschichte, in denen die Tatsachen so offensichtlich sind, dass nicht mehr Informationen fehlen, sondern der Wille, etwas zu unternehmen. Gaza hat diesen Punkt erreicht.(Quelle: zeitpunkt.ch)

PERSON IM FOKUS

Johan Manzambi – der neue Nati-Liebling

Der 20-jährige Genfer Johan Manzambi ist an der Fussball-WM 2026 zum gefeierten Joker der Schweizer Nationalmannschaft avanciert. Mit seinem Doppelpack gegen Bosnien-Herzegowina verzückte er die Massen. Sein ungewöhnlicher Jubel sorgte international für Rätsel. Sohn kongolesischer Wurzeln, aufgewachsen in Genf – Manzambi ist in einem Land, das politisch über Migration und Integration streitet, ein lebendiges Argument für gelungene Nachwuchsförderung. Was er auf dem Platz leistet, sagt mehr als jedes politische Programm.

KURZMELDUNGEN

— Der Kanton Wallis bereitet als erster Kanton der Schweiz ein Abschussgesuch für Luchse vor, um deren Bestand zu regulieren. (SRF)

— Der Bundesrat plant umfassende Reformen der Armee: weniger Stäbe, mehr Drohnen. Verteidigungsminister Martin Pfister erläuterte die neuen Strukturen und Prioritäten. (SRF)

— Am Bielersee gibt es erstmals eine Putzanlage, die Wasserleitungen von Quagga-Larven befreit – ein technischer Durchbruch für die Trinkwasserversorgung. (SRF)

— Im Tessin warnen die Behörden vor Blaualgen im Lago Maggiore. Badende werden zur Vorsicht aufgerufen. (SRF)

— Das Parlament reagiert auf die Pannenserie bei der RUAG: Der Ransomware-Angriff zeigte, wie schlecht das Unternehmen auf solche Krisen vorbereitet war – und in der Kommunikation danach agierte es erneut unüberlegt. (NZZ)

— Zeitpunkt.ch-Kolumnistin Kerstin Chavent: «Unsere tiefste Angst ist es nicht, ungenügend zu sein. Unsere tiefste Angst ist, dass wir über alle Massen kraftvoll sind.» Ein philosophischer Kontrapunkt zum politischen Tagesgeschäft. (zeitpunkt.ch)

— Eine grosse Schweizer Versicherung sucht seit über einem halben Jahr Mieter für die teuerste Wohnung Zürichs – ein Zeichen für den überhitzten und gleichzeitig stockenden Luxusimmobilienmarkt. (insideparadeplatz.ch)

3 SCHWEIZER STARTUPS IM FOKUS

1. ANYbotics AG (Zürich) – Der laufende Roboter

ANYbotics wurde 2016 als Spin-off aus den Robotiklabors der ETH Zürich gegründet und hat sich auf autonome Inspektionsroboter für komplexe und gefährliche Industrieumgebungen spezialisiert. Der vierbeinine Roboter ANYmal besteigt Treppen, navigiert Hindernisse und ist als erster seiner Art für explosionsgefährdete Bereiche zertifiziert. Im Juni 2026 eröffnete ANYbotics ein neues Büro in Barcelona und setzt damit seinen internationalen Wachstumskurs fort. Das Gesamtkapital übersteigt 150 Millionen Dollar. Kunden: Equinor, Petrobras, ENI. → anybotics.com

2. BTRY AG (Zürich) – Die Batterie der Zukunft

BTRY ist ein Spin-off von ETH Zürich und Empa und hat eine ultradünne Festkörperbatterie entwickelt, die die Energiedichte von Lithium-Ionen mit der Leistung von Superkondensatoren verbindet – weniger als 0,1 mm dünn, flexibel und in einer Minute aufladbar. Ideal für IoT, MedTech und Konsumerelektronik. Im Mai 2026 gewann BTRY den HERMES Startup Award an der Hannover Messe. Im Juni 2026 erhielt das Unternehmen einen EIC-Accelerator-Grant von 2,2 Millionen Euro. → btry.ch

3. Mosaic SoC (Zürich) – Chip für räumliche Intelligenz

Mosaic SoC ist ein Schweizer Halbleiter-Startup, das dedizierte Wahrnehmungs-Chips entwickelt, die räumliche Intelligenz in energiebeschränkte Geräte bringen. Das Unternehmen schloss im April 2026 eine Finanzierungsrunde von 3,2 Millionen Euro ab. Das Ziel: Drohnen, Industrierobotern und Wearables ein Echtzeit-Sehvermögen bei minimalem Energieverbrauch verleihen. Bereits im ersten Jahr wurden nennenswerte Einnahmen aus Engineering-Verträgen erzielt.→ startupticker.ch

3 OFFENE STELLEN BEI STARTUPS IN DER SCHWEIZ

1. Senior Robotics Software Engineer – ANYbotics AG (Zürich) Das ETH-Spin-off sucht Softwareingenieure für die Weiterentwicklung des autonomen Navigationssystems des ANYmal-Roboters. Gefragt sind Kenntnisse in ROS, C++ und maschinellem Lernen. Internationales Team, direkter Impact auf Industrieautomation weltweit. → anybotics.com/careers

2. Process Engineer Thin-Film Batteries – BTRY AG (Zürich) Das Empa/ETH-Spin-off sucht Ingenieure für die Skalierung der Vakuum-Fertigungsprozesse für Festkörperbatterien. Hintergrund in Materialwissenschaften oder Halbleitertechnik von Vorteil. Kleines, hochmotiviertes Team in Zürich. → btry.ch/jobs

3. Junior Growth Manager – Diverse Startups (Region Zürich / St. Gallen) Mehrere Schweizer Startups suchen Junior-Profile für Wachstum, Business Development und Marketing. Pensum flexibel ab 40%, ideal für Quereinsteigende. Einstieg ins Schweizer Startup-Ökosystem. → LinkedIn Schweiz: «Junior Growth Manager Startup»

ZAHL DES TAGES

14’666

So viele Unternehmen wurden im ersten Quartal 2026 in der Schweiz neu gegründet. Das entspricht einem Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2025. Besonders dynamisch entwickelten sich die Ostschweiz mit plus 9,2 Prozent und das Tessin mit plus 17,1 Prozent. Trotz konjunktureller Unsicherheit gründet die Schweiz so viel wie selten zuvor – ein starkes Signal.

PERSON DES TAGES

Keir Starmer – Der britische Premierminister trat heute zurück, nach gut zwei Jahren an der Macht. Sein Abgang markiert das Ende eines Experiments: Labour an der Regierung, ohne kohärente wirtschaftliche und gesellschaftliche Agenda. Für Europa verliert ein pro-europäischer Regierungschef die Bühne – ausgerechnet in einem Moment, in dem die Briten die Annäherung an Brüssel und Bern neu verhandeln. Ursula von der Leyen verabschiedete ihn mit den Worten: «It can take many leaders years to grow into the statesman you became in just two years.» Chapeau für die Loyalität – und ein stilles Eingeständnis, wie schwierig die politischen Verhältnisse in London wirklich sind.

HEUTE VOR 50 JAHREN – 23. Juni 1976

Am 23. Juni 1976 leitete die UNO-Vollversammlung formell die Erarbeitung eines internationalen Vertrags zum Verbot chemischer Waffen ein – ein früher Meilenstein auf dem langen Weg zur Chemiewaffenkonvention, die erst 1993 unterzeichnet wurde. Der Impuls kam aus dem Vietnam-Krieg: Der grossflächige Einsatz von Agent Orange und anderen Entlaubungsmitteln durch die USA hatte weltweit Entsetzen ausgelöst und die Forderung nach verbindlichen Regeln befeuert. Die Resolution war moralisch wirksam, aber rechtlich noch zahnlos – sie markierte dennoch einen Wendepunkt im humanitären Völkerrecht.

QUELLENVERZEICHNIS

Inland

insideparadeplatz.ch (Skyguide): https://insideparadeplatz.ch/2026/06/21/skyguide-krise-immer-groesser-kloten-steht-still/

NZZ Schweiz (Abstimmung/Wohnen): https://www.nzz.ch/schweiz

NZZ Abstimmungsresultate: https://www.nzz.ch/visuals/alle-resultate-zu-den-abstimmungen-in-der-schweiz-vom-14-juni-2026-ld.10011120

weltwoche.ch (SVP-Analyse): https://weltwoche.ch/aktuelle-ausgabe/

Wirtschaft

insideparadeplatz.ch (Offshore-Banking): https://insideparadeplatz.ch/2026/05/27/goetterdaemmerung-im-offshore-banking/

weltwoche.ch (Bundesverwaltung/EU): https://weltwoche.ch/

SRF (Olympia 2038): https://www.srf.ch/news/schweiz

Geopolitik

NZZ Briefing (Bürgenstock/Iran): https://www.nzz.ch/briefing/briefing-am-morgen-int-19062026-ld.10012056

bluewin.ch (Iran-Deal): https://www.bluewin.ch/de/news/international.html

NZZ (Starmer-Rücktritt): https://www.nzz.ch/international/der-britische-premierminister-keir-starmer-gibt-seinen-ruecktritt-bekannt-ld.10012343

SRF: https://www.srf.ch/news

zeitpunkt.ch (Gaza/Naher Osten): https://www.zeitpunkt.ch/

Kurzmeldungen

SRF Inland: https://www.srf.ch/news/schweiz

NZZ (RUAG): https://www.nzz.ch/schweiz

insideparadeplatz.ch: https://insideparadeplatz.ch/

zeitpunkt.ch (Kolumne Chavent): https://www.zeitpunkt.ch/

Startups & Jobs

startup.ch: https://www.startup.ch/

startupticker.ch: https://www.startupticker.ch/en/news

EU-Startups (ANYbotics): https://www.eu-startups.com/2025/09/swiss-robotics-developer-anybotics-raises-over-e127-million-for-its-four-legged-workforce/

EU-Startups (Mosaic SoC): https://www.eu-startups.com/2026/04/swiss-semiconductor-startup-mosaic-soc-raises-e3-2-million-to-bring-spatial-intelligence-to-low-power-devices/

BTRY: https://btry.ch/

startups.ch (Gründungsstatistik Q1 2026): https://www.startups.ch/blog/quartalsbericht-neugrundungen-in-der-schweiz-q1-2026

LinkedIn Schweiz: https://ch.linkedin.com/jobs/startup-stellen

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