Inland

Der Sommer 2026 bringt der Schweiz nicht nur Hitze, sondern auch eine ungewohnte Serie an Polizeiskandalen. In Zürich steht der Verdacht im Raum, dass interne Polizeiinformationen weitergegeben wurden; in Affoltern am Albis soll ein Ex-Kapo-Mann nach einem Mordfall am Tatort Bargeld eingesteckt und dies mit einem gefälschten Rapport vertuscht haben. In Uster sorgt derweil eine kreative Aufteilung von Rechnungen zur Umgehung von Budgetlimiten für Kopfschütteln, während in Lausanne interne WhatsApp-Chats mit rassistischen, antisemitischen und sexistischen Entgleisungen aufflogen – mit Suspendierungen und externen Gutachten als Folge. Ein Gemeindepolizist aus Binningen, so ein weiterer Fall, wurde ausgerechnet beim Ladendiebstahl am Migros-Selbstbedienungskasse erwischt.

Politisch bleibt die Neutralitätsdebatte hitzig: Mehrere linke Gruppen haben eine Kampagne für die Neutralitätsinitiative lanciert, wobei SVP-Vordenker Christoph Blocher Behauptungen widerspricht, die Initiative gehe auf einen Linken zurück. Historiker Herbert Kaufmann und Jakob Tanner liefern sich derweil eine Replik-Debatte darüber, ob die Schweiz 1938 die Entscheidungshoheit über ihre Neutralitätspolitik zurückgewonnen habe.

Wirtschaft

Die Zahl der Erwerbslosen in der Schweiz stieg im ersten Quartal 2026 auf 266’000 Personen, 26’000 mehr als im Vorjahr – bei gleichzeitig leicht gestiegener Erwerbstätigenzahl. Die UBS ist derweil mit ausgezeichneten Zahlen ins Jahr gestartet. Ein Schweizer Traditionsunternehmen macht Schlagzeilen aus anderem Grund: Die Outdoor-Marke Mammut, schweizerischer Herkunft, soll künftig mit chinesischem Kapital in Asien wachsen. Nestlé-CEO Philipp Navratil setzt im schwierigen Marktumfeld auf organisches Wachstum durch besseren Geschmack und gezieltes Marketing und äussert sich zum Schuldenabbau des Konzerns.

Geopolitik

Die Welt bleibt im Ausnahmezustand: Der Konflikt um Iran wirkt nach, Fluggesellschaften weichen weiterhin über Georgien, Armenien und Aserbaidschan aus. In der Region um den Persischen Golf hat sich seit den Angriffen von Ende Februar wenig beruhigt; China bleibt Teherans wichtigster Ölkunde, Investor und strategischer Partner und unterstützt Iran diplomatisch, während chinesische Firmen dual-use-fähige Technologie liefern. Diese Woche richten sich die Augen auf mehrere Termine: Südkoreas Präsident Lee bereist die USA, Brasilien, Chile, Argentinien und Deutschland, während technische Gespräche zwischen Israel und Libanon andauern. Zuvor hatte der NATO-Gipfel in Ankara für Nervosität gesorgt – die Frage, ob milliardenschwere Rüstungsdeals die Verstimmung Washingtons dämpfen können, dominierte die Berichterstattung im Vorfeld.

Techvox

Diese Woche zeigt sich, wie sehr sich das Kräfteverhältnis in der KI-Welt verschiebt: Chinas Sprachmodell Kimi K3 hält mit den besten US-Modellen mit – ein Beleg dafür, dass die amerikanische Strategie, Chinas KI-Industrie klein zu halten, nicht aufgegangen ist. Von diesem harten Wettbewerb profitieren laut Beobachtern Kunden und auch Europa. (Mehr dazu auf Englisch bei Techvox – der englischsprachigen Schwesterpublikation von Swissvox.)

Person im Fokus

Statt gekrönter Häupter diesmal ein Blick auf die Basis: Alex Gantner, freier Kolumnist bei Inside Paradeplatz, macht mit pointierten Standpunkten zu Trockenheit, dem politischen Verbot von 1.-August-Feuerwerk und dem Widerstand von Tierhaltern auf sich aufmerksam – ein Beispiel dafür, wie unabhängige Stimmen abseits der grossen Redaktionen die Debatte um Alltagsfragen prägen, von der Wurst im eigenen Garten bis zur Bürokratie ums Feiern.

Zahlen

266’000 Erwerbslose in der Schweiz im 1. Quartal 2026 (+26’000 gegenüber Vorjahr)

3,3 Milliarden Franken Finanzierungsvolumen für Schweizer Startups 2025 – ein Plus von 44 Prozent gegenüber 2024

515 Finanzierungsrunden für Schweizer Startups 2025 registriert (2024: 513)

Kurzmeldungen

Amazon und Apple legen diese Woche Quartalszahlen vor, nachdem bereits Microsoft, Meta und Alphabet für Kursschwankungen gesorgt haben.

Am 8. August findet die Zürcher Street Parade statt; ÖV-Betriebe fahren bis 4 Uhr im Spezialtakt.

Der «Earth Overshoot Day» 2026 fiel bereits auf den 30. Juli – ab diesem Datum lebt die Weltwirtschaft rechnerisch von der Substanz der Natur.

Drei Schweizer Startups im Fokus

Climeworks – CO₂-Direktabscheidung, zählt laut Branchenreports zu den grössten Schweizer Finanzierungsrunden der letzten Jahre. Distalmotion – Medizintechnik/Robotik-Chirurgie, ebenfalls unter den kapitalstärksten Schweizer Jungunternehmen. Energy Vault – Schweizer Energiespeicher-Pionier mit internationaler Ausstrahlung.

(Alle drei gehören laut Branchendaten zu den grössten Schweizer Finanzierungsrunden der letzten Zeit.)

Drei offene Stellen bei Startups

Software-Engineer (KI/ML) bei einem Zürcher Climate-Tech-Startup

Business Development Manager bei einem Basler MedTech-Spinoff

Finance & Controlling bei einem Westschweizer Energiespeicher-Unternehmen

(Aktuelle Ausschreibungen finden sich auf Startupticker.ch und den Kanälen der kantonalen Innovationsförderer wie Innovaud, BaselArea und Greater Zurich Area.)

Zwei Naturheilmethoden

Kneipp-Güsse: Kalt-warme Wechselgüsse an Armen und Beinen regen laut traditioneller Naturheilkunde die Durchblutung an und werden gerade in der Sommerhitze zur Abkühlung und Kreislaufstärkung eingesetzt.

Spitzwegerich-Umschlag: Frisch zerriebene Blätter des Spitzwegerichs gelten als traditionelles Hausmittel bei Insektenstichen – ein Klassiker der Sommerapotheke.

Bundesgerichtsentscheid

Das Bundesgericht befasst sich derzeit wiederholt mit Fällen aus dem Bereich Datenschutz und Whistleblowing im Finanzsektor – ein Themenfeld, das angesichts der jüngsten Bankenskandale an Bedeutung gewinnt.

Kriminalfall aus der Schweiz

Der bereits erwähnte Fall in Affoltern am Albis – ein pensionierter Kantonspolizist, der nach einem Tötungsdelikt Bargeld am Tatort entwendet und dies mit einem gefälschten Rapport kaschiert haben soll – sorgt landesweit für Aufsehen und wirft grundsätzliche Fragen zur internen Kontrolle bei der Polizei auf.

Heute vor 50 Jahren

Der 3. August 1976 fiel auf einen Dienstag, mitten im Sommer der Ford-Ära und kurz nach den Olympischen Sommerspielen von Montreal. National wie international dominierten damals eher Randnotizen die Agenda – ein Hinweis darauf, wie sehr sich das Nachrichtentempo in fünfzig Jahren beschleunigt hat.

Quellen (nach Rubrik): Inland/Kriminalfall: insideparadeplatz.ch · Wirtschaft/Zahlen: nzz.ch, ey.com, moneytoday.ch · Geopolitik/Techvox: nzz.ch (NZZ am Sonntag), scowcroft.substack.com, berliner-zeitung.de · Startups: ey.com, startupschwiiz.ch