INLAND

XXL-Schweiz: Das Volk sagt Ja zur offenen Gesellschaft

Die Schweiz hat entschieden: Die SVP-Initiative zur Begrenzung der Einwohnerzahl auf zehn Millionen ist deutlich gescheitert. Das Nein kam nicht knapp – es kam mit einer Wucht, die selbst Optimisten im Nein-Lager überraschte. In Basel-Stadt stimmten drei von vier Wahlberechtigten dagegen, in Genf zwei von drei. Das Waadtland, bürgerlich und wirtschaftsaffin, schloss sich fast gleichauf an. Auch der Kanton Zürich blieb mit weniger als 40 Prozent Ja-Stimmen klar diesseits der Annahme-Grenze.

Der Rösti-Graben zeigte sich deutlicher denn je. Die Westschweiz – sprachlich und institutionell europanah – wollte von einem Bevölkerungsdeckel gar nichts wissen. Die Deutschschweizer Agglomerationen folgten. Einzig einige ländliche Deutschschweizer Kantone stimmten mehrheitlich Ja.

Für SVP-Nationalrat Thomas Matter ist das Resultat eine historische Weichenstellung in die falsche Richtung: Er erwartet in den nächsten zwanzig Jahren weitere zwei bis drei Millionen Zuzüger. «Das wird das Land nicht verkraften», sagte er. SP-Co-Präsident Cédric Wermuth interpretierte das Ergebnis gegenteilig: Das Volk wolle einen tragfähigen Bilateralendeal mit der EU – nun sei das politisch unbestreitbar. Die Paralleldebatte zur Umsetzung des Rahmenabkommens bekommt damit erheblichen Rückenwind.

Das Resultat ist aber kein behagliches. Es ist ein Auftrag an die Gewinner: Wohnungsnot, Lohndruck, Infrastrukturüberlastung – die Probleme, auf die die SVP zeigte, existieren. Sie wurden nur nicht mehrheitlich dem Bevölkerungswachstum angelastet. Die Antwort darauf bleibt die Koalition aus Links und Wirtschaft schuldig.

Nationalrat streitet um Atomkraft – Jodtabletten als Kulisse

Gleichzeitig rang der Nationalrat um eine der grossen energiepolitischen Weichenstellungen: die Initiative «Blackout stoppen», die das seit 2017 geltende Neubauverbot für Kernkraftwerke aufheben will. Die Debatte war von Symbolik geprägt. Grünen-Nationalrätin Manuela Weichelt (Zug) wurde nach bloss acht Worten von der Ratsleitung unterbrochen – sie hatte zwei Schachteln Jodtabletten hochgehalten, um auf Nuklearrisiken hinzuweisen. Das Reglement untersagt Requisiten; es gibt keine Ausnahme für rhetorische Schachteln.

Inhaltlich blieb die Spaltung tief. SVP-Nationalrat Erich Hess betonte die Notwendigkeit von Energie unabhängig von der EU; SP-Nationalrätin Anna Rosenwasser warnte, ein neues AKW könne frühestens 2050 ans Netz gehen. Knapp vor 19 Uhr wies der Nationalrat den Gegenvorschlag mit 100 zu 97 Stimmen an den Bundesrat zurück – ein Dämpfer für Energieminister Rösti, der nun einen neuen Gegenvorschlag mit vertiefen Finanzierungsabklärungen ausarbeiten muss. Das definitive Ergebnis wird am Freitag erwartet.

WIRTSCHAFT

Swissmedic unter Druck: Das Erbe Berset

Das Schweizer Heilmittelinstitut Swissmedic hat im Geschäftsjahr 2025 einen Verlust von 31,7 Millionen Franken verbucht – nach einem Fehlbetrag von 23,4 Millionen im Vorjahr. Die Reserven sind stark geschmolzen. Schuld trägt laut einer Analyse von muula.ch zu einem erheblichen Teil ein havariertes IT-Projekt, das 2022 unter der Bezeichnung «Transformation Swissmedic Plattformen» (TSP) gestartet wurde und bis heute keine funktionierenden neuen Systeme liefert. Die Ablösung der veralteten IT-Landschaft soll nun erst bis 2030 abgeschlossen sein.

An der Spitze des Institutsrates steht seit 2020 Lukas Bruhin – langjähriger Generalsekretär des damaligen Gesundheitsministers Alain Berset. Bruhin bescheinigte sich bei Amtsantritt «fundierte Managementkenntnisse». Die Bilanz nach fünf Jahren: zweistellige Millionenverluste, rückwirkend freigegebene Budgets, ein IT-Projekt mit massiven Kostenabweichungen – über zehn Millionen Franken allein für Projektleitungen und Konzepte – und kein Ende in Sicht. Die ursprüngliche Projektsumme von rund 30 Millionen Franken ist fast vollständig ausgegeben; die Systeme laufen nicht.

Der Bundesrat nahm die Zahlen am vergangenen Freitag «zur Kenntnis». Diese Formulierung, nüchtern wie sie ist, beschreibt einen gravierenden Kontrollverlust bei einer Behörde, die jährlich Medikamentenzulassungen für Pharmakonzerne im Milliardenumfang abwickelt. Die Eidgenössische Finanzkontrolle wäre gut beraten, die Frage zu stellen, wer von den Projektausgaben profitiert hat.

Erzeugerpreise sinken – Energieproblem bleibt

Der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise sank im Mai 2026 gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und liegt im Jahresvergleich 1,8 Prozent tiefer, wie das Bundesamt für Statistik bekanntgab. Das klingt erfreulich. Doch der Teufel steckt in der Struktur: Während pharmazeutische Produkte und Elektrizität für Grossverbraucher günstiger wurden, sind die Energieimportpreise im Jahresvergleich um 55 Prozent gestiegen – Mineralölprodukte sogar um knapp 70 Prozent. Der US-israelische Angriffskrieg gegen Iran schlägt direkt auf die Schweizer Energiekosten durch.

Das strukturelle Problem ist bekannt: Die Schweiz importiert einen erheblichen Teil ihrer Energie und ist damit anfälliger für Preisschocks als Länder mit eigenem Energieangebot. Die Debatte um Kernkraft bekommt damit eine wirtschaftliche Grundlage jenseits ideologischer Präferenzen.

GEOPOLITIK

Wenn der Atomstrom schwitzt: Frankreichs Nukleardilemma

Eine warme Vorwarnung aus dem Nachbarland: Ende Mai verzeichneten die Strompreise in Frankreich einen Anstieg von knapp zwölf Prozent gegenüber Ende März – wegen steigender Flusstemperaturen und der Sorge, dass Kernkraftwerke entlang von Rhône und Garonne gedrosselt werden müssen. Das Wasser der Rhône bei Genf erreichte Ende Mai 21 Grad, acht Grad mehr als eine Woche zuvor. Die Preise stiegen, weil nicht die aktuelle Situation, sondern die Befürchtung die Märkte bewegte.

Frankreich deckt einen grossen Teil seines Strombedarfs über Kernkraft, doch Reaktoren ohne Kühlturm sind bei Hitzewellen vulnerabel. Im Sommer 2025 mussten mehrere Reaktoren abgeschaltet werden, weil Quallen die Kühlwasserzufuhr blockierten. Laut Fraunhofer-Energieexperte Leonhard Gandhi wird zudem die wachsende Solarstromproduktion an heissen Sommertagen mittelfristig zur Belastung für die EDF: Reaktoren drosseln zu müssen, erhöht die Materialermüdung bei gleichbleibenden Fixkosten. Der Klassikerkonflikt zwischen Grundlast und erneuerbarer Volatilität ist in Frankreich real – und betrifft die Schweiz, die stark vom französischen Stromnetz abhängt.

KI-Exportkontrolle: Wenn Washington den Stecker zieht

Das US-amerikanische KI-Unternehmen Anthropic veröffentlichte kürzlich ein neues Spitzenmodell – verfügbar für die breite Öffentlichkeit, leistungsfähig, und nach Berichten von Entwicklern in der Lage, mehrtägige Programmieraufgaben in Stunden zu erledigen. Drei Tage nach dem Launch sperrte Anthropic das Modell vollständig. Offizielle Begründung: ein möglicher Jailbreak, also eine Methode zur Umgehung von Sicherheitsmechanismen. Der eigentliche Hintergrund ist laut Inside Paradeplatz ein handfester Machtkampf: Das Pentagon wollte exklusiveren Zugang zu den Modellen; Anthropic lehnte ab, da es seine Technologie nicht uneingeschränkt für autonome Waffen und Massenüberwachung freigeben will. Die Trump-Regierung reagierte mit Exportkontrollen.

Das Ergebnis ist eine de-facto-Militarisierung von KI-Zugang auf Knopfdruck. Für Europa, das in dieser Auseinandersetzung weder als Anbieter noch als strategischer Akteur vorkommt, ist die Botschaft ernüchternd: Wer über keine eigene KI-Infrastruktur verfügt, ist Zuschauer – nicht Mitspieler. Die EU-Regulierungspräferenz, die sich als Standortvorteil verstand, hat in diesem Rennen bisher keine Früchte getragen.

PERSON IM FOKUS

Michela Seggiani – die unfreiwillig ehrliche Politikerin

Michela Seggiani ist SP-Grossrätin in Basel-Stadt und Unternehmerin. Sie hat kürzlich eine Sachbearbeiterin entlassen, weil eine KI deren Aufgaben übernimmt. Statt das zu verschweigen, spricht sie offen darüber – und fordert gleichzeitig eine Robotersteuer, die die entstehenden Steuerlücken schliessen soll. Das ist entwaffnend aufrichtig. Es wirft aber auch Fragen auf: Wie tragfähig ist eine linke Politik, die einerseits KI-bedingte Entlassungen vornimmt und andererseits Steuern auf genau diesen Prozess fordert?

Inhaltlich ist Seggianes Vorstoss nicht isoliert. Der Nationalrat zwang den Bundesrat im März 2026 mit 100 zu 88 Stimmen gegen dessen ausdrücklichen Willen zu einer Studie über ein reformiertes Steuersystem im KI-Zeitalter. Der Genfer Steuerrechtsexperte Xavier Oberson warnt seit Jahren vor einer «finanziellen Katastrophe» der Sozialwerke, falls KI tatsächlich breite Beschäftigungsschichten verdrängt. Die Gegenseite – mit LDP-Grossrat Adrian Iselin – hält dagegen: Neue Technologien vernichten keine Stellen, sie verschieben sie. Wer von beiden recht hat, ist die vielleicht wichtigste wirtschaftspolitische Frage der nächsten Dekade.

ZAHLEN

31,7 Millionen Franken Verlust verbuchte Swissmedic im Jahr 2025, nach 23,4 Millionen im Vorjahr – zusammen über 55 Millionen in zwei Jahren. Das IT-Projekt, das die Verluste mitverursacht, soll erst 2030 abgeschlossen sein.

KURZMELDUNGEN

Anthropic hält die Reaktion der US-Regierung auf den Claude-Jailbreak intern für überzogen und wehrt sich juristisch gegen die Exportkontrollen. Das Unternehmen warnt, solche staatlichen Eingriffe könnten neue Modelleinführungen branchenweit verlangsamen.

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 begann mit einer Reihe von Vorfällen an der US-Grenze: Breel Embolo wurde zusätzlichen Kontrollen unterzogen, der irakische Nationalspieler Aymen Hussein fast sieben Stunden festgehalten, der als bester afrikanischer Schiedsrichter ausgezeichnete Omar Abdulkadir Artan erhielt trotz Diplomatenpasses kein Visum. Zeitpunkt.ch kommentiert: Wenn eine Feier gemeinsamer Menschlichkeit mit Demütigung beginnt, sollte der Spiegel, den man dabei aufhält, zumindest kurz angeschaut werden.

Im Nationalrat läuft die Atomenergie-Debatte parallel zur grossen Einwanderungsabstimmung – eine politische Doppelbelastung, die zeigt, wie viele strukturelle Grundsatzentscheide die Schweiz gleichzeitig vor sich herschiebt.

HEUTE VOR 50 JAHREN

Am 16. Juni 1976 begannen in Soweto, Südafrika, die Schüleraufstände gegen das Apartheid-Regime. Auslöser war ein Dekret, das den Unterricht an schwarzen Schulen auf Afrikaans umstellte – die Sprache der Unterdrücker. Tausende Schülerinnen und Schüler gingen auf die Strassen; die Polizei eröffnete das Feuer. Mindestens 176 Menschen wurden getötet, Schätzungen gehen von mehreren Hundert aus. Die Bilder – insbesondere das Foto des sterbenden Hector Pieterson – gingen um die Welt und wurden zum Symbol des Widerstands gegen die Apartheid. Der 16. Juni ist in Südafrika heute Nationalfeiertag: Youth Day.

Nico Stino