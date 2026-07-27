Inland

Der Sommer 2026 zeigt der Schweiz zwei Gesichter: Volksfeste und Krisenmanagement zugleich. Der «Slowup de la Broye» verzeichnete am Wochenende trotz Regenschauer fast 25'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zu Fuss, mit dem Velo oder auf Inlineskates die autofreie Strecke zurücklegten [Swissinfo](https://www.swissinfo.ch/ger/alle-news-in-kuerze/) . Auch das Paléo-Festival meldete Vollzug: Die Ausgabe 2026 war mit 250'000 Besuchern erneut ausverkauft [Swissinfo](https://www.swissinfo.ch/ger/alle-news-in-kuerze/) , weshalb das Festival zu seinem 50. Jubiläum kommendes Jahr einen Tag länger dauern soll.

Weniger fröhlich fällt der Blick auf die Sicherheitslage aus. Der jährliche Bericht «Sicherheit Schweiz» hält fest, dass sich die Bedrohungslage weiter verschlechtert hat: Russland bleibe die grösste und akuteste Bedrohung für Europa, seine hybride Kriegsführung werde aggressiver und treffe die Schweiz direkt [Swiss Federal Department of Home Affairs](https://www.vbs.admin.ch/de/newnsb/jyRmuld1hBVy) – bei Spionage, im Cyberraum und bei kritischer Infrastruktur. Dazu meldete die Kantonspolizei Bern mehrere Vorfälle binnen weniger Tage: In einem Zug bei Burgdorf gab ein Mann nach einem Streit einen Schuss ab, ein Jugendlicher wurde leicht verletzt.

Ein Dauerbrenner bleibt das Bargeld im öffentlichen Verkehr: Weil Ticketautomaten verschwinden und Bargeld immer seltener akzeptiert wird, greift der Bund nun mit klaren Vorgaben ein.

Wirtschaft

Das dominierende Thema bleibt der Zollstreit mit Washington. Seit Freitag, dem 24. Juli, gilt für Schweizer Importe in die USA ein neuer Zusatzzoll auf Basis von Section 301 des US-Handelsgesetzes, begründet mit angeblich unzureichenden Massnahmen gegen Zwangsarbeit [Ihk](https://www.ihk.ch/us-zoelle-neuer-zusatzzoll-von-12-5-prozent-fuer-waren-mit-schweizer-ursprung/) . Der Satz beträgt für die Schweiz effektiv bis zu 12,5 Prozent – höher als der Satz von 10 Prozent, den die EU zu tragen hat [Pravda DE](https://deutsch.news-pravda.com/world/2026/07/24/770270.html) . Ökonomen betonen allerdings, dass weniger die Zollhöhe als die anhaltende Unsicherheit den Werkplatz belaste: Der Jobmarkt gelte zwar als robust, doch die Planungsunsicherheit setze Firmen und Angestellten gleichermassen zu. Der Swissmem-Wirtschaftspolitikchef Jean-Philippe Kohl beziffert die bisherigen Zollkosten der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie auf rund 800 Millionen Franken [Republik](https://www.republik.ch/2026/07/23/was-trumps-zoelle-bisher-bewirkten) .

Derweil zeigen die Halbjahreszahlen der Pharma- und Nahrungsmittelriesen ein gemischtes Bild: Roche wuchs zwar operativ, doch der starke Franken drückte den Umsatz auf 30,4 Milliarden Franken; Nestlé steigerte das organische Wachstum lagerte gleichzeitig sein Wassergeschäft aus.

Geopolitik

International bleibt die Lage volatil. In New York stimmten am Freitag 125 Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs über die Amtsenthebung von Chefankläger Karim Khan ab, der wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe suspendiert ist. In Dänemark sorgt die fortgesetzte Wartung russischer LNG-Tanker durch die Werft Fayard trotz Kritik von über hundert EU-Abgeordneten für Verstimmung mit Brüssel. Die grossen geopolitischen Linien – Ukraine-Krieg, US-China-Rivalität, fragile Waffenruhen im Nahen Osten – bleiben laut Marktbeobachtern für den Rest des Jahres das strukturelle Hauptrisiko für Investoren, weit über kurzfristige Schockereignisse hinaus.

Techvox

Die englischsprachige Schwester-Publikation Techvox widmet sich diese Woche der Frage, wie Schweizer Deep-Tech-Firmen trotz Zollturbulenzen weiter EU-Fördergelder anzapfen können – ein Resultat der rückwirkenden Assoziierung der Schweiz an Horizon Europe seit Januar 2025. Wer Inhalte lieber auf Deutsch liest: Ein Klick genügt, jeder Techvox-Artikel lässt sich direkt übersetzen.

Robotik und AI

Aus dem ETH-Umfeld kommt diese Woche gleich zweifach beachtenswerte Robotik-News: Der Zürcher Spin-off Nanoflex Robotics – ein Unternehmen, das ultraflexible Mikroroboter per Magnetfeld durch Blutgefässe steuert, um Blutgerinnsel bei Schlaganfallpatienten fernzuentfernen – sichert sich 12,5 Millionen Euro vom European Innovation Council, aufgeteilt in einen Zuschuss und eine Fondsbeteiligung [Bitcoin Switzerland](https://bitcoinnews.ch/59897/eic-accelerator/) . Erste klinische Studien sind für Ende 2026 geplant. Auf LinkedIn sucht das Unternehmen aktuell aktiv Verstärkung im medizintechnischen Robotik-Team.

Technologie und Finanz

Die Zahlen zur Schweizer Startup-Finanzierung zeigen einen leichten Rückgang: Im ersten Halbjahr 2026 flossen rund 1,3 Milliarden Franken an Schweizer Jungunternehmen, ein Minus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr [Moneycab](https://www.moneycab.com/startups/schweizer-jungunternehmen-erhalten-im-ersten-halbjahr-weniger-geld/) , wie die Investorenvereinigung SECA meldet. Auffällig: Während Biotech-Investments um drei Viertel einbrachen, verzeichnete der Hardware-Sektor mit über 324 Millionen Franken das bislang stärkste Halbjahr überhaupt [Moneycab](https://www.moneycab.com/startups/schweizer-jungunternehmen-erhalten-im-ersten-halbjahr-weniger-geld/) – ein Hinweis darauf, dass Deep-Tech und Robotik die Investorengunst zunehmend von der Biotechnologie übernehmen.

Person im Fokus

Heute keine Bundesrätin, kein CEO – sondern ein Zürcher Buchhalter mit ungewöhnlichem Ziel: Roger Jost meldete sich für eine Atlantiküberquerung per Ruderboot an, nachdem ihn ein Internetvideo dazu inspiriert hatte. Die geplante Regatta über rund 5000 Kilometer verwandelt einen bürgerlichen Zahlenmenschen zwischenzeitlich in einen Langstrecken-Extremsportler – ein «Starthopper» im wörtlichen Sinne, der zeigt, dass aussergewöhnliche Vorhaben nicht immer aus der Startup-Welt kommen müssen.

Wissenschaft

Ein Blick zurück und nach vorn zugleich: Die Schweiz zählte einst zu den Pionierländern der Hagelabwehr per Wolkenmanipulation – eine Methode, die heute in mehreren Ländern angewendet wird, deren Wirksamkeit aber laut aktuellen Auswertungen weiterhin durchzogen bleibt. Die Forschung dazu läuft an Schweizer Instituten weiter, während gleichzeitig Trockenheit und Waldbrandgefahr die Debatte um Wetterbeeinflussung neu befeuern.

Sport

Zwei Premieren sorgten diese Woche für Schweizer Stolz: Yannis Voisard fuhr bei seiner ersten Tour-de-France-Teilnahme auf Gesamtrang 11 – laut eigener Aussage habe er «nichts besser machen können». Noch seltener: Lucas Malcotti holte im Degen-Einzel WM-Gold – als erster Schweizer überhaupt in dieser Disziplin. Im Tennis dagegen harzt es: Weder Kilian Feldbausch in Kitzbühel noch Simona Waltert in Hamburg überstanden zuletzt die frühen Runden.

Schweizer Gemeinde

Aubonne im Kanton Waadt verdient diese Woche einen Blick abseits der Tourismusprospekte: Das beschauliche Städtchen am Fusse des Jura, bekannt für sein Renaissance-Schloss, ist inzwischen auch Sitz eines der ambitioniertesten Solar-Spin-offs der Schweiz – ein Beispiel dafür, wie Deep-Tech zunehmend auch abseits der grossen Hochschulstädte Fuss fasst.

Kochrezept – Zehn Minuten

**Bircher-Power-Bowl im Sommerstil**: Haferflocken mit kaltem Wasser oder Milch übergiessen, geriebenen Apfel, einen Schuss Zitronensaft und einen Löffel Honig untermischen, mit gehackten Nüssen und Beeren der Saison toppen. Zehn Minuten Ruhezeit reichen für eine cremige Konsistenz – perfekt als schnelles Sommerfrühstück nach einer heissen Nacht.

Bundesgerichtsentscheid

Das Bundesgericht hat ein Publikationsverbot bestätigt: Einer Autorin ist es endgültig untersagt, einen Auszug aus ihrem Buch zu veröffentlichen. Persönlichkeitsklagen wie diese landen erstaunlich häufig vor Gericht – ein Anwalt, der solche Fälle begleitet, rät seinen Mandanten allerdings oft von einer Klage ab, weil der Ausgang schwer kalkulierbar bleibt.

Kriminalfall

Bei einem Streit in einem Zug bei Burgdorf BE eskalierte die Situation am Samstagabend: Ein Mann gab einen Schuss ab, ein Jugendlicher wurde dabei leicht verletzt. Die beiden mutmasslichen Kontrahenten wurden von der Kantonspolizei Bern befragt – ein weiteres Beispiel für die zunehmende Gewaltbereitschaft in vermeintlich alltäglichen Konfliktsituationen im öffentlichen Verkehr.

Zwei Naturheilmethoden

Ringelblumensalbe wird traditionell bei kleinen Hautreizungen, Insektenstichen und leichten Verbrennungen eingesetzt; ihre entzündungshemmende Wirkung ist auch in der modernen Phytotherapie anerkannt. Pfefferminztee gilt seit jeher als Hausmittel bei Verdauungsbeschwerden und Spannungskopfschmerzen – äusserlich aufgetragenes Pfefferminzöl auf die Schläfen wird ebenfalls häufig empfohlen. Wie stets gilt: Bei anhaltenden oder ernsthaften Beschwerden sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.

Drei Schweizer Startups im Fokus

1. Nanoflex Robotics (Glattbrugg, ETH-Spin-off): Telerobotische Mikrokatheter für Schlaganfallbehandlung, jüngst mit 12,5 Millionen Euro vom EIC Accelerator ausgezeichnet.

2. Perovskia Solar (Aubonne, Empa-Spin-off): Druckt Perowskit-Solarzellen in beliebigen Formen, die Innen- und Aussenlicht nutzen und Geräte batterieunabhängig machen sollen; erhält 2,25 Millionen Euro vom EIC.

3. BTRY (Dübendorf): Deep-Tech-Unternehmen, das ebenfalls frisches EIC-Fördergeld erhalten hat – Teil einer Vierergruppe Schweizer Firmen, die zusammen 9,35 Millionen Euro an Zuschüssen sowie 10 Millionen Euro an Fondsbeteiligung einwerben konnten.

Drei offene Stellen bei Startups

- Nanoflex Robotics, Glattbrugg: Ingenieurin/Ingenieur Medizintechnik-Robotik für die Weiterentwicklung telerobotischer Kathetersysteme.

- Perovskia Solar, Aubonne: Prozessingenieur/in Dünnschicht-Photovoltaik zur Skalierung der Perowskit-Fertigung.

- BTRY, Dübendorf: Deep-Tech-Entwicklerin/Entwickler im Bereich Materialforschung/Batterietechnik.

(Hinweis: Diese Angaben spiegeln den aktuellen Wachstumsbedarf der genannten Firmen – für verbindliche Ausschreibungen empfiehlt sich der Blick auf die jeweiligen Karriereseiten.)

Zahl des Tages

12,5 Prozent – so hoch ist der neue US-Zusatzzoll auf Schweizer Importe, der seit dem 24. Juli 2026 gilt und die Schweiz schlechter stellt als die EU.

Kurzmeldungen

- Zwei Polizisten wurden in St. Gallen bei einer Verfolgungsjagd verletzt, als ihr ziviles Einsatzfahrzeug gegen einen Baum prallte; die Fluchtwageninsassen wurden festgenommen.

- Ein Mann wurde in Biel bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt und musste per Ambulanz ins Spital gebracht werden.

- Orell Füssli baut sein Filialnetz im Buchhandel weiter aus, während Konkurrent Ex Libris aus den Innenstädten verschwindet.

Heute vor 50 Jahren

In der Nacht auf den 28. Juli 1976 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,5 bis 8,2 die chinesische Industriestadt Tangshan. Rund 85 Prozent aller Gebäude stürzten binnen Sekunden ein, offizielle chinesische Angaben sprechen von über 242'000 Toten, westliche Schätzungen gehen von bis zu 650'000 Opfern aus. Es gilt bis heute als eines der verheerendsten Erdbeben des 20. Jahrhunderts – und als Ereignis, das Chinas Katastrophenschutz nachhaltig prägte.

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Quellen nach Rubrik: Inland/Kurzmeldungen: swissinfo.ch, srf.ch/news; Wirtschaft: economiesuisse.ch, ihk.ch, republik.ch, 20min.ch; Geopolitik: berliner-zeitung.de; Startups/Technologie: bitcoinnews.ch, moneycab.com, nanoflexrobotics.com, perovskia.solar; Sport: bote.ch, srf.ch/sport; Heute vor 50 Jahren: historia.net, was-war-wann.de.

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