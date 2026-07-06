🇨🇭 INLAND

AHV und IV unter Druck – Sozialwerke am Scheideweg

Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat die Finanzperspektiven von AHV, IV, EO und EL aktualisiert. Die finanziellen Aussichten der IV haben sich weiter verschlechtert. Ohne Gegenmassnahmen steigt das jährliche Defizit bis 2030 auf schätzungsweise rund 800 Millionen Franken. Hauptgrund ist der starke Anstieg der Neurenten. Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) zieht deshalb die Vernehmlassung zur IV-Reform zeitlich vor. Swiss Government

Bei der AHV kippt das Umlageergebnis 2026 ins Negative. Grund ist die 13. AHV-Rente, die in diesem Jahr erstmals ausbezahlt wird, aber derzeit nicht finanziert ist. Swiss Government Die Entscheidung des Stimmvolks von 2024 entfaltet ihre ersten Kostenwirkungen: Die Schweizer Bevölkerung wird voraussichtlich im November 2026 über die vom Parlament beschlossene Teilfinanzierungslösung abstimmen. Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung

Parallel dazu sorgt die demografische Dynamik für strukturellen Druck. Frauen mit Jahrgang 1962 gehen 2026 erst im Alter von 64 Jahren und 6 Monaten in Rente. Blick Die schrittweise Angleichung auf Rentenalter 65 ist im Gang – ein Kompromiss, der politisch weiterhin umkämpft bleibt.

Confiserie Schiesser in Basel meldet Konkurs

Das Kaffeehaus mit Backstube am Basler Marktplatz gibt es seit 1870 – es ist eines der ältesten der Schweiz. Das Traditionslokal hat Konkurs angemeldet. SRF Ein Verlust nicht nur für Basel, sondern für die Schweizer Kaffeehauskultur insgesamt.

Protest gegen Rechenzentrum in Beringen

Aktivistinnen und Aktivisten errichteten in Benken ZH ein Widerstandscamp gegen das geplante Rechenzentrum in Beringen SH. Die Kantonspolizei Zürich setzte ihnen eine Räumungsfrist. Swissinfo Der Widerstand gegen Datenzentren in der Agglomerationszone nimmt zu – ein Spannungsfeld zwischen Digitaloffensive und Naturschutzinteressen.

Züri Fäscht fällt erneut aus

Das Züri-Fäscht, das alle drei Jahre am ersten Juli-Wochenende Zürich in den Ausnahmezustand versetzte, fand erneut nicht statt. Die Tramstrecken blieben offen, die Festbuden im Lager – und der Duft von Bratwurst wurde durch den Geruch frisch gedruckter Reglemente ersetzt. Inside Paradeplatz Wer heute noch ein Volksfest organisieren will, so das bittere Fazit von Insideparadeplatz, brauche weniger Enthusiasmus als einen Stab aus Juristen und Klimaberatern.

📈 WIRTSCHAFT

Super-Rezession: Schweizer Jobwunder am Ende?

Die SonntagsZeitung schreibt von einer «Super-Rezession»: 5,2 Prozent wollen arbeiten, finden aber keine Stelle. Vorzeige-Pharma und -Banking befinden sich in der Krise. Swissmem-Präsident Martin Hirzel sieht nach fast 7’000 Stellenabbau im Jahr 2025 die helvetische Exportindustrie in einer «Super-Rezession». Novartis baut in einem einzigen Werk, im aargauischen Stein, auf einen Schlag über 550 Stellen ab. Inside Paradeplatz

Die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes senkt ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in der Schweiz. Für das Jahr 2026 wird ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum von 0,9 Prozent prognostiziert. Die Krise im Nahen und im Mittleren Osten führt zu höheren Energiepreisen und dämpft die Weltwirtschaft. SECO

Das KOF-Institut der ETH Zürich senkt seine Wirtschaftsprognose: Das reale BIP-Wachstum, bereinigt um Sportveranstaltungen, wird 2026 auf 0,8 Prozent geschätzt. Der Iran-Krieg und die damit verbundenen höheren Ölpreise belasten die Aussichten stärker als zuvor angenommen. Ethz

KI-Startups als einzige Lichtblicke

Trotz wirtschaftlichem Gegenwind zeigt der Schweizer Startup-Sektor Resilienz. Laut dem EY Startup Barometer Schweiz 2026 haben Schweizer Startups 2025 ein Finanzierungsvolumen von 3,3 Milliarden Franken generiert – 44 Prozent mehr als 2024. MoneyToday Die Investitionen in KI-Startups stiegen um 206 Prozent, von 345 Millionen auf rund 1,1 Milliarden Franken. Der Anteil von KI-Startups am gesamten Finanzierungsvolumen stieg innerhalb von zwei Jahren von 5 auf 32 Prozent. EY

UBS im Fokus

UBS-Chef Ermotti wurde auf Insideparadeplatz mit dem Vorwurf konfrontiert, die Monster-Bank habe «bereits genug Kapital» – sein Widerstand gegen die Kapitalverschärfung aus Bern sei nur Show mit dem Ziel «Bigger in USA». Inside Paradeplatz Die Debatte um Too-big-to-fail und die Post-CS-Regulierung bleibt virulent.

🌍 GEOPOLITIK

Iran: Khamenei-Begräbnis als Machtdemonstration – Nachfolger unsichtbar

Mehr als vier Monate nach seiner Tötung haben in Iran unter grossen Sicherheitsvorkehrungen die öffentlichen Trauerfeiern für den obersten Führer Ajatollah Ali Khamenei begonnen. Aufnahmen im Staatsfernsehen zeigten Särge des Religionsführers und mehrerer seiner Familienmitglieder aufgebahrt in der Grossmoschee Mosalla. Der Leichnam bleibt zunächst drei Tage in Teheran, danach sind Trauerzeremonien in der Pilgerstadt Ghom sowie dem Irak geplant. NZZ

Das eigentliche Drama liegt jedoch anderswo: Mojtaba Khamenei, der seinen Vater als Oberster Führer beerbt hat, ist noch nie öffentlich aufgetreten und soll schwer verletzt sein. Der Deal zwischen den USA und dem Iran basiert damit auf einem Handschlag mit den Gesandten eines Phantoms, gesteuert von den Hardlinern der Revolutionswächter, die nun mächtiger und gefährlicher sind denn je. News.at

Die Waffenruhe vom Frühsommer bleibt fragil: Die USA und Iran befinden sich seit Februar 2026 im Kriegszustand. Zwar vereinbarten die beiden Länder Mitte Juni eine Waffenruhe, doch diese ist fragil. NZZ Israel untergräbt die Kampfpause im Libanon weiterhin.

Ukraine: Vom Fokus der Welt verdrängt

Da die Welt nun vor allem auf die Ereignisse im Iran und weniger auf die Ukraine blickt, haben die Ukrainer Sorge, in der Unterstützung in den Hintergrund zu geraten. Der Politikwissenschaftler Vadym Denysenko befürchtet, dass vor allem ein lang andauernder Krieg im Nahen Osten negative Folgen für ausländische Militärunterstützung der Ukraine haben könnte. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Bundeskanzler Friedrich Merz rief bei der Ukraine Recovery Conference in Gdańsk zu Friedensverhandlungen auf. Er sprach von der «unbeirrbaren Entschlossenheit» Deutschlands, die Ukraine zu unterstützen, und bezeichnete die EU-Mitgliedschaft der Ukraine als ihr «künftiges Ziel». deutschland.de

NATO und Türkei: Pragmatischer Neubeginn

Nach jahrelangen Konfrontationen ist die NATO plötzlich voll des Lobes für die Türkei. Auch Ankara bekennt sich wieder stärker zum Bündnis. Hinter dem gegenseitigen Pragmatismus stehen geopolitische Verschiebungen. NZZ

🏅 PERSON IM FOKUS

Johan Manzambi – die neue Nummer des Schweizer Fussballs

Der 20-jährige Johan Manzambi ist zur überraschenden Entdeckung der WM 2026 geworden. An der Fussball-Weltmeisterschaft begeistert der 20-jährige Johan Manzambi mit Spielfreude und toller Wirkung SRF – er war an mehreren entscheidenden Treffern beteiligt. Ob er der neue Xhaka wird? Die Frage stellt sich im Land bereits laut.

Die Schweiz trifft im WM-Achtelfinal am Dienstag, 7. Juli, um 22 Uhr Schweizer Zeit in Vancouver auf Kolumbien. Trainer Murat Yakin warnt vor der spielerischen Qualität des Gegners: technisch stark, schnelle und kreative Offensivspieler. SRF Im kolumbianischen Kader grassiert zudem ein Grippevirus, von dem Captain James Rodríguez selbst betroffen ist. 20 Minuten

3 SCHWEIZER STARTUPS IM FOKUS

1. Climeworks (Zürich) – Der Pionier der direkten Luftabsorption von CO₂ bleibt einer der international sichtbarsten Schweizer Cleantech-Akteure. Laut EY-Barometer gehört der Energiesektor zu den Verlierern des VC-Jahres 2025 (–55%), was den Druck auf Climeworks illustriert.

2. Windward Bio (Life Sciences) – Biotechunternehmen im Bereich der Atemwegsforschung; gehört laut EY Startup Barometer 2026 zu den grossen Schweizer Finanzierungsrunden 2025. Startupschwiiz

3. GlycoEra (Basel) – Startups im Gesundheitsbereich dominierten 2025 die Schweizer VC-Landschaft. Mit 147 Finanzierungsrunden und rund 1,5 Milliarden Franken ist der Gesundheitssektor weiterhin die stärkste Branche – 44 Prozent des gesamten Venture-Capital-Volumens. Moneycab

💼 3 OFFENE STELLEN BEI STARTUPS

(Symbolisch-redaktionelle Auswahl auf Basis der Sektordynamik)

1. KI-Ingenieur/in – Zürich-Ökosystem: Nachfrage nach ML-Engineers und Prompt-Engineers steigt laut EY-Barometer stark.

2. Klinische Studienkoordination – MedTech Basel: Gesundheitssektor wächst, regulatorische Expertise gesucht.

3. Business Development Manager – Cleantech Deutschschweiz: Trotz schwierigem Energiesektor-Jahr suchen Frühphaseunternehmen Vertriebsprofis mit EU-Marktkenntnissen.

🌿 2 NATURHEILMETHODEN DES TAGES

1. Heublumenbad – Ein klassisches Schweizer Hausmittel: Heublumen (Rückstände der Alpenmahd) werden in heissem Wasser aufgekocht und als Badezusatz verwendet. Die enthaltenen ätherischen Öle und Cumarine wirken muskelentspannend und fördern die Durchblutung – bewährt bei Verspannungen und rheumatischen Beschwerden.

2. Fastenkur nach Bircher-Benner – Der Schweizer Arzt Maximilian Bircher-Benner (1867–1939) propagierte Rohkost, Licht und Enthaltsamkeit als therapeutische Prinzipien. Kurzfastenperioden (16:8 oder 24-Stunden-Fasten) zeigen in der modernen Forschung positive Effekte auf Entzündungsmarker und Insulinsensitivität – eine der wenigen Volksmedizin-Praktiken mit solider wissenschaftlicher Datenlage.

📰 KURZMELDUNGEN

— Die erste Hälfte des Jahres 2026 war von Turbulenzen geprägt: Krieg, Ölkrise, geopolitische Spannungen und ein kaum gebremster KI-Boom. Die Börsen steckten diese jedoch mit Bravour weg. NZZ

— Die Migros hat in Herisau den ersten Schweizer Supermarkt mit durchgehenden 24-Stunden-Öffnungszeiten in Betrieb genommen. Swissinfo

— Die Glückskette hat über zehn Millionen Franken an Spenden für die Erdbeben-Opfer in Venezuela gesammelt. Swissinfo

— Bundesrat Ignazio Cassis hat als amtierender OSZE-Vorsitzender vor der Parlamentarischen Versammlung in Den Haag die Prioritäten der Schweiz für ihren Vorsitz dargelegt. Swiss Government

— Der Juni 2026 war der drittwärmste seit Messbeginn 1864 in der Schweiz: Die landesweite Monatstemperatur lag 3,5 Grad über der Referenzperiode 1991–2020. MeteoSchweiz

🔢 ZAHL DES TAGES

0,8 % — Das revidierte BIP-Wachstum der Schweiz für 2026 gemäss KOF ETH, nach unten korrigiert wegen des Iran-Kriegs und hoher Ölpreise. Ursprünglich hatte man mit 1,5 Prozent gerechnet.

👤 PERSON DES TAGES

Mojtaba Khamenei – Der 56-jährige Sohn des getöteten iranischen Revolutionsführers Ali Khamenei ist seit März 2026 formal der mächtigste Mann der Islamischen Republik – und doch ein Phantom. Schwer verletzt, nie öffentlich aufgetreten, von den Hardlinern der Revolutionsgarden instrumentalisiert. Dass er beim mehrtägigen Staatsbegräbnis seines Vaters erscheint, ist offen. Sein Auftritt oder Nicht-Auftritt könnte über die Stabilität des Regimes entscheiden.

📅 HEUTE VOR 50 JAHREN – 6. Juli 1976

Am 6. Juli 1976 öffnete das Smithsonian Institution’s National Air and Space Museum in Washington D.C. seine Pforten – damals das meistbesuchte Museum der Welt. Der Bezug zur Schweiz: Die Eidgenossenschaft hatte in den 1970er-Jahren ihre eigene Raumfahrtdebatte, die zur Beteiligung an ESA-Programmen führte. Der Tag steht sinnbildlich für den Optimismus der Nachkriegsmoderne, die glaubte, Technologie werde alle Probleme lösen – eine Illusion, die heute, 50 Jahre später, durch den Iran-Krieg und die KI-Disruption auf brutale Weise kommentiert wird.

🎼 SCHWEIZER KOMPONIST DER WOCHE: Arthur Honegger (1892–1955)

Arthur Honegger gehört zu den bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und nimmt in der Schweizer Musikgeschichte einen aussergewöhnlichen Platz ein – auch wenn sein Verhältnis zur Heimat komplex war. Geboren in Le Havre als Sohn eines Schweizer Vaters, aufgewachsen in der Normandie, ausgebildet am Zürcher Konservatorium und am Pariser Conservatoire, lebte er den Grossteil seines Lebens in Frankreich, galt aber als Schweizer Staatsbürger und identifizierte sich mit beiden Kulturen.

Als Mitglied der legendären «Groupe des Six» stand er für eine Musik der Moderne, die sich vom spätromantischen Schwulst lösen wollte: klar, rhythmisch, direkt. Sein wohl bekanntestes Werk ist «Pacific 231» (1923), eine sinfonische Tondichtung, die eine Dampflokomotive in Fahrt setzt – ein Manifest des Industriezeitalters, das heute wie ein Kommentar zur Beschleunigung der Moderne klingt. Sein Oratorium «Le Roi David» (1921), ursprünglich für eine Schweizer Theatertruppe in Mézières VD komponiert, machte ihn international bekannt und zählt bis heute zum Repertoire grosser Chöre und Orchester weltweit.

In der Schweiz wird Honegger oft als «einer von uns, der draussen gross wurde» beschrieben – ein produktives Missverständnis, das die Porositität der helvetischen Kulturidentität offenbart. Seine Orchesterwerke sind selten zu hören; ein Wiederhören lohnt sich, gerade in Zeiten, da Europa nach Orientierung sucht.

Empfehlung: «Pacific 231» (1923) sowie die fünf Sinfonien – vor allem die Dritte Symphonie («Liturgique», 1946), entstanden im Schatten des Zweiten Weltkriegs.

📚 QUELLEN (nach Rubriken)

Inland: admin.ch, srf.ch/news, swissinfo.ch, bluewin.ch

Wirtschaft: insideparadeplatz.ch, seco.admin.ch, kof.ethz.ch, moneytoday.ch, ey.com

Geopolitik: nzz.ch, tachles.ch, lpb-bw.de, de.wikipedia.org, deutschland.de, friedensbildung-bw.de, news.at

WM/Sport: srf.ch/sport, 20min.ch, tagblatt.ch, watson.ch

Sozialversicherungen: bsv.admin.ch, sozialesicherheit.ch, blick.ch, penso.ch

Klima: meteoschweiz.admin.ch

Komponist: Musikhistorische Standardquellen zu Honegger