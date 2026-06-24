Inland

Bürgenstock: Schweiz als stille Bühne, Vance als Hauptdarsteller

Am 21. und 22. Juni wurden auf dem Bürgenstock Gespräche zur Umsetzung des Memorandums zwischen den USA und dem Iran fortgesetzt. Was mit diplomatischer Stille begann, endete mit einem klaren Signal: US-Vizepräsident JD Vance erklärte, die Gespräche hätten «sehr solide Grundlagen» für ein endgültiges Abkommen mit Teheran geschaffen – und verliess das Resort am Montagabend kurz nach 19 Uhr.

Das EDA betonte, die Schweiz biete «einen diskreten und verlässlichen Rahmen» für solche Gespräche – und hielt sich ansonsten diplomatisch bedeckt. Der Bürgenstock, bekannt seit der Ukraine-Konferenz 2024, gehört dem katarischen Staatsfonds. Katar ist gemeinsam mit Pakistan Hauptmediator der Verhandlungen. Die Schweiz war diesmal nicht Vermittlerin, sondern Gastgeberin.

Inside Paradeplatz zitiert den früheren Schweizer Botschafter Tim Guldimann mit einer ernüchternden Einschätzung: Der Bundesrat spielte US-Iran-Vermittler – doch laut Guldimann war er nur «Hüttenwart». Die eigentliche Revolution sei Trumps Konfrontationskurs gegenüber Israel.

Abstimmung vom 14. Juni – Nachbeben

Die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» der SVP wurde vom Stimmvolk abgelehnt. Bei einer Annahme hätte die Schweiz als erstes Land der Welt einen Bevölkerungsdeckel eingeführt. In der zweiten Vorlage stimmte das Volk für die Erschwerung des Wechsels von der Armee zum Zivildienst.

Die Polarisierung war geografisch deutlich sichtbar: Das klarste Nein kam aus dem urbanen Basel-Stadt, das stärkste Ja aus dem ländlichen Appenzell-Innerrhoden. Bemerkenswert war das knappe Ergebnis im Tessin – einem Kanton, der lange als EU- und migrationsskeptisch galt. Die Nachwirkungen dieser Abstimmung werden die politische Debatte bis zu den Nationalratswahlen 2027 begleiten.

Spital Altstätten schliesst früher

Das Spital Altstätten schliesst bereits Ende Juni – und damit früher als geplant. Eigentlich hätten Notfall und stationäres Angebot erst 2027 ganz aufgegeben werden sollen. Ein weiterer Schritt im schweizweiten Abbau der Spitalversorgung in ländlichen Regionen – ohne politisches Aufhebens.

Wirtschaft

Parmelin auf glattem Parkett – Industrie zwischen Widersprüchen

Am Swissmem-Industrietag in Basel beschwor Verbandspräsident Martin Hirzel die Notwendigkeit von Freihandelsabkommen und Offenheit. Doch Bundespräsident Guy Parmelin von der SVP, die solche Abkommen grundsätzlich ablehnt, stand daneben – und niemand wagte den Widerspruch anzusprechen.

Im ersten Quartal 2026 lag der Auftragseingang in der Schweizer Industrie immerhin mit über 10 Prozent im Plus. Auf der Bühne unterzeichneten die Schweiz und Indonesien ein Memorandum of Understanding für den Zugang zu kritischen Mineralien – ein kleiner, aber symbolisch bedeutsamer Schritt weg von der chinesischen Rohstoffabhängigkeit.

Schweiz folgt EU-Protektionismus gegen China

Die Schweiz will sich dem EU-Protektionismus gegen chinesische Online-Händler wie Temu und Shein anschliessen. Anbieter sollen künftig Warn- und Sicherheitshinweise geben, eine Kontaktstelle in der Schweiz benennen und mit Vollzugsorganen zusammenarbeiten. Der Aufbau eines Überwachungssystems kostet rund 3,5 Millionen Franken pro Jahr. muula.ch kommentiert trocken: Das sei «nichts anderes als eine Importsteuer à la Donald Trump, wie sie die Schweiz eigentlich ablehnt.»

UBS: Too Big To Fail bleibt ungelöst

Der Bundesrat hat am 22. April 2026 die Botschaft zur Revision des Bankengesetzes verabschiedet. Systemrelevante Banken müssen ihre Beteiligungen an ausländischen Tochtergesellschaften künftig vollständig mit hartem Eigenkapital unterlegen. Das Parlament kann ab Sommer 2026 über die Vorlage beraten. UBS-Präsident Colm Kelleher nennt die Anforderungen eine «ernsthafte Bedrohung» und droht mit Verlagerungen ins Ausland. Gleichzeitig meldete die Grossbank Rekordergebnisse. Beides passt zusammen – und das ist das Problem.

Geopolitik

Iran-Deal: 60 Tage Fahrplan, viele offene Flanken

Am 28. Februar 2026 begannen Israel und die USA den Krieg mit dem Iran. Am 17. Juni unterzeichneten beide Seiten eine 14-Punkte-Absichtserklärung zur Beendigung der Feindseligkeiten. Auf dem Bürgenstock wurde diese Woche die Umsetzung verhandelt.

USA und Iran einigten sich auf einen 60-Tage-Fahrplan sowie auf die Einrichtung eines «Konfliktlösungsstabs» mit der libanesischen Regierung, um die Einstellung der Kämpfe im Libanon sicherzustellen. Doch die Achillesferse bleibt Israel: Teheran knüpft den Erfolg der Gespräche an ein Ende der Kämpfe im Libanon. Israel beharrt weiterhin auf der Besetzung libanesischen Gebiets und auf freie Hand im Kampf gegen die Hisbollah.

US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, der Iran habe zugesagt, die Schifffahrt durch die Strasse von Hormuz zu gewährleisten und IAEA-Inspektoren ins Land zu lassen. Die USA lockerten daraufhin die Öl-Sanktionen gegen Teheran bis Ende August 2026.

Zusätzlich prüfen Iran und Oman eine Arbeitsgruppe zur Erhebung von Durchfahrtsgebühren in der Strasse von Hormuz – was Trumps Versicherung einer kostenlosen Öffnung direkt widerspricht. Die Lage bleibt fragil. Die 60-Tage-Uhr tickt.

Kolumbien schwenkt nach rechts

Der Wahlsieg von De la Espriella beendet Kolumbiens linkes Experiment und rückt das Land deutlich näher an Trumps USA. Südamerika richtet sich neu aus – und die Schweiz, die mit dem Kontinent traditionell starke Wirtschaftsbeziehungen pflegt, wird die geopolitischen Implikationen zu spüren bekommen.

Person im Fokus

Jean Ziegler – ein Intellektueller geht, der Streit bleibt

Hunderte Menschen haben in der Kathedrale Saint-Pierre in Genf Abschied von Jean Ziegler genommen, der am 10. Juni verstorben ist. Unter den Rednern waren Ex-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey und SP-Co-Präsident Cédric Wermuth, die den Intellektuellen als moralische Stimme gegen Hunger und Ungleichheit würdigten. Am Schluss der Trauerfeier erklang «Die Internationale». Ziegler war zeitlebens umstritten – genau darin lag seine Stärke. Wer ihn liebte, liebte ihn bedingungslos. Wer ihn hasste, hasste ihn ebenso. Eine Neutralität, die er selbst stets verweigert hätte.

3 Schweizer Startups im Fokus

ANYbotics AG (Zürich) – Der Robotik-Spezialist ANYbotics hat eine Kooperation mit dem finnischen Stahlkonzern Outokumpu abgeschlossen, um die Arbeitssicherheit in Industrieumgebungen zu erhöhen. Gleichzeitig eröffnet das Zürcher Unternehmen ein neues Büro in Barcelona und baut seine europäische Präsenz weiter aus. ANYbotics gehört zu den international beachtetsten Deeptech-Startups der Schweiz.

FruitfulAI AG (Zürich) – Das auf KI-gestützte Machine-Vision spezialisierte Startup hat eine strategische Investition von 40Factory erhalten. Das Investment soll die intelligente Analyse von Videostreams in industriellen Überwachungsumgebungen vorantreiben. KI trifft Industrie 4.0 – ein Segment mit wachsender Nachfrage.

Ikerian AG / RetinAI (Bern) – Das Berner Medtech-Unternehmen, spezialisiert auf KI-gestützte ophthalmologische Diagnostik, sucht aktuell Ingenieure und Softwareentwickler. Ikerian AG hat kürzlich sein Produkt Oncular für die Überwachung von Uveal-Melanomen in den USA lanciert – in Partnerschaft mit dem US-Diagnostikunternehmen TrilliumBiO.

3 offene Stellen bei Startups in der Schweiz

Engineering – OptimalPSI AG, Basel (18. Juni 2026) – Basler Startup im Bereich Druckmessung und Fluidsensorik sucht Ingenieure mit Background in Physik oder Maschinenbau. Bewerbung via startup.ch/jobs.

Software Development – LatticeFlow AG, Zürich (11. Juni 2026) – ETH-Spinoff spezialisiert auf vertrauenswürdige KI und Datenqualität sucht Full-Stack-Entwickler. Internationale Kundenbasis, attraktives Startup-Umfeld.

Business Development – deskbird AG, St. Gallen (11. Juni 2026) – SaaS-Plattform für hybrides Arbeiten und moderne Büroverwaltung sucht BD-Profil mit Affinität zu HR-Tech. Wachstumsstarkes Team mit europäischer Expansion.

(Quellen: startup.ch/jobs)

Kurzmeldungen

— Die Hitzewelle in der Schweiz erreicht diese Woche ihren Höhepunkt. MeteoSchweiz erwartet bis zu 37 Grad und warnt vor einer Serie von bis zu 14 aufeinanderfolgenden Hitzetagen. Allzeitrekorde für den Monat Juni könnten fallen.

— Verkehrsminister Albert Rösti hat die Vernehmlassung «Verkehr ‘45» gestartet. Der Schwerpunkt liegt beim Bahnausbau mit 24 Milliarden Franken – geplant sind der Durchgangsbahnhof Luzern, der Zimmerberg-Basistunnel II und ein Viertelstundentakt Bern–Zürich ab 2035.

— Das Schweizer Heilmittelinstitut Swissmedic ist laut muula.ch in eine Schieflage geraten. Verantwortung dafür trage teils noch der frühere SP-Bundesrat Alain Berset.

— Die Art Basel 2026 schloss mit rund 90 000 Besuchern ab – leicht mehr als im Vorjahr. Kritiker monieren jedoch, der Anteil kaufkräftiger VIPs sei weiter gesunken. Das globale Expansionsnetz der Messe (Paris, Miami, Hongkong, Katar) schwäche zunehmend die Strahlkraft des Stammorts Basel.

— WM 2026 in Nordamerika: Die Schweiz trifft heute Abend in Vancouver auf Kanada. Mit vier Punkten aus zwei Spielen brauchen die Nati einen Sieg für den Gruppensieg. Kanada reicht ein Unentschieden.

Heute vor 50 Jahren – 24. Juni 1976

Am 24. Juni 1976 verabschiedete der Deutsche Bundestag in Bonn das sogenannte Anti-Terrorismus-Gesetz: Die «Bildung einer terroristischen Vereinigung» wurde als neuer Straftatbestand ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Hintergrund war der zunehmende Druck der Roten Armee Fraktion (RAF). Ebenfalls an diesem Tag verhinderten die USA im UN-Sicherheitsrat mit ihrem Veto die Aufnahme Angolas in die Vereinten Nationen – mit der Begründung, kubanische Truppen seien weiterhin im Land präsent. Zwei Vetomächte, zwei Lehrstunden über die Grenzen des Rechts.

Zahl des Tages

90 000 – So viele Besucher zählte die Art Basel 2026 an ihrem Hauptstandort in Basel – ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr, aber weit unter früheren Höchstwerten. 290 Galerien aus 43 Ländern waren vertreten.

Person des Tages

Guy Parmelin – Der Bundespräsident stand am Swissmem-Industrietag in Basel im Widerspruch zu sich selbst. Während Verbandspräsident Hirzel Freihandel und Offenheit beschwor, verkörperte Parmelin als SVP-Vertreter das exakte Gegenteil – und niemand traute sich, den Widerspruch offen anzusprechen. Parmelin genoss das Bad in der Menge und versprach mit einem Lächeln Offenheit. In der Schweizer Konkordanzpolitik gilt das als Führungsstärke.

Quellenverzeichnis

Inland / Politik

SRF News (Spital Altstätten, Hitzewelle, Abstimmungen): https://www.srf.ch/news

EDA Bund (Bürgenstock MoU): https://www.eda.admin.ch/de/memorandum-of-understanding-zwischen-den-usa-und-dem-iran

Kanton Nidwalden (Bürgenstock): https://www.nw.ch/dienstleistungen/8929

Watson.ch (Abstimmungsresultate 14. Juni): https://www.watson.ch/schweiz/liveticker/431556069

NZZ (Abstimmungen, Bürgenstock): https://www.nzz.ch

Geopolitik

20 Minuten (Bürgenstock-Ticker): https://www.20min.ch/story/buergenstock-treffen-iran-aussenminister-wesentliche-fortschritte-103484302

Nau.ch (Öl-Sanktionen USA/Iran): https://www.nau.ch/news/ausland/iran-burgenstock-iran-gesprache-gehen-auf-arbeitsebene-weiter-67141143

Epoch Times (Verhandlungsrunde): https://www.epochtimes.de/politik/ausland/us-iran-verhandlungen-in-buergenstock-a5527899.html

Pravda Schweiz (Hormus/Details): https://switzerland.news-pravda.com/world/2026/06/22/18029.html

Wirtschaft / Finanzen

muula.ch (Parmelin/Swissmem, China-Protektionismus, Swissmedic, Art Basel): https://muula.ch

Inside Paradeplatz (Guldimann, UBS, KI-Welle): https://insideparadeplatz.ch

EFD Bund (Too Big to Fail): https://www.efd.admin.ch/de/credit-suisse

Kultur / Person

Tagesanzeiger (Jean Ziegler, Verkehr ‘45): https://www.tagesanzeiger.ch

Zeitpunkt.ch: https://www.zeitpunkt.ch

Startups / Jobs

Startupticker.ch: https://www.startupticker.ch/en/news

Startup.ch (Jobs): https://www.startup.ch/jobs

WM 2026

Bundesligatrend.de: https://www.bundesligatrend.de/schweiz-kanada-prognose-tipp-24-juni-2026.html

Historisch