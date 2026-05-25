INLAND

Pharma-Meltdown geht weiter: Roche feuert in Rotkreuz

Der Schweizer Pharmastandort kommt nicht zur Ruhe. Unzählige Mitarbeiter von Roche Diagnostics in Rotkreuz (ZG) erhielten diese Woche die Kündigung, weitere müssen in die Frührente – obwohl sie gerne noch weiter aktiv geblieben wären. Eine Roche-Sprecherin bestätigte den Abbau mit dem üblichen Managementsprech über «kontinuierliche Anpassungen an ein sich wandelndes Umfeld». Wie viele Stellen konkret betroffen sind, blieb vage. Beruhigend gemeint, aber wenig überzeugend: Man stelle in Rotkreuz auch ein – derzeit rund 30 offene Stellen.

Das Bild ist Teil eines breiteren Musters. Novartis schloss kürzlich die Produktion im aargauischen Stein und strich 1’500 Jobs. Takeda Pharma strich in Zürich 280 Stellen. CSL Behring in Bern entliess über 200 Mitarbeitende. Pfizer hat seine Schweizer Belegschaft gleich um 40 Prozent auf noch 270 Leute zusammengestrichen. Die Erwerbslosenquote klettert unterdessen auf über 5 Prozent – mehr als eine Viertelmillion Schweizer würde gerne arbeiten und findet nichts.

Gotthard-Tunnel: SBB im Tunnelchaos

Tief im Gotthardmassiv ist ein Projekt aus dem Ruder gelaufen. Der Ersatz der Tunnelfunkanlage verzögert sich massiv – auf der Beschaffungsplattform Simap sprechen die SBB von «massiven Verzögerungen» und einem Projekt, bei dem «auch ein Abbruch als Alternative im Raum steht». Der externe Lieferant kämpft mit technischen und organisatorischen Problemen, die Hitze im Tunnel (40 Grad) erschwert die Arbeiten zusätzlich. Die SBB verlängern nun die Wartungsverträge mit dem bisherigen Betreiber um zwei Jahre, mit Option auf bis zu sechs weitere Jahre. Das Kostendach liegt bei über 4,6 Millionen Franken. Wer die Mehrkosten trägt – SBB oder Lieferfirma – ist noch offen. Die Sicherheit des Zugverkehrs sei nicht gefährdet, beteuert man. Die Reputation des Projektmanagements hingegen schon.

Vincenz: Bundesgericht bestätigt Steuerbusse

Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz muss wegen Steuerhinterziehung eine Busse von knapp einer Million Franken bezahlen. Das Bundesgericht wies Anfang Mai seine Beschwerde gegen ein Urteil des Obergerichts Appenzell Ausserrhoden ab. Das Obergericht hatte im April 2025 festgestellt, dass Vincenz zwischen 2012 und 2015 rund 3,4 Millionen Franken nicht korrekt deklariert hatte. Der Fall ist damit auf einer weiteren Ebene abgeschlossen – das parallel laufende Zürcher Strafverfahren wegen Betrugs, Veruntreuung und weiterer Delikte ist noch hängig. Die Gerichtskosten von 12’500 Franken trägt Vincenz als Beschwerdeführer ebenfalls.

WIRTSCHAFT

KI verdrängt Entwickler – und niemand hat einen Plan

Im Silicon Valley nimmt die Zahl arbeitssuchender Softwareentwickler laufend zu. Meta startet mit dem Abbau von bis zu 8’000 Stellen – 10 Prozent der weltweiten Belegschaft. Auch Cloudflare, Dell, Atlassian und Microsoft bauen Personal ab. Laut dem Bureau of Labor Statistics der USA erreichten offene Stellen im Silicon Valley 2023 ihren Höchststand, danach folgte der Rückgang: minus 7,4 Prozent 2024, minus 6,5 Prozent 2025.

Der Grund ist nicht konjunkturell, sondern strukturell: KI-Modelle von OpenAI, Anthropic und anderen ermöglichen heute den Bau vollständiger Applikationen. Kleine, starke Teams können mit KI plötzlich mehr leisten als aufgeblähte Abteilungen mit endlosen Meetings und Offshore-Schlaufen. Für die Schweiz besonders pikant: UBS, Zürich, Lonza bauen im indischen Hyderabad aus, Helvetia in Warschau, Swisscom in Lettland, die Post in Portugal. Diese Offshore-Wetten werden im KI-Zeitalter noch schwerer zu kontrollieren. Wahrscheinlicher ist eine Gegenbewegung hin zu kleinen, schlagkräftigen KI-Inhouse-Teams.

Musk greift Schweizer Kernkompetenzen an

Elon Musks X Money bietet Testkunden bereits sechs Prozent Zinsen auf Ersparnisse, Cashbacks, Peer-to-Peer-Überweisungen und eine eigene Debitkarte – alles in einer App. UBS, ZKB und Postfinance müssen sich warm anziehen. Daneben macht SpaceX mit Starlink die milliardenschwere Glasfaser-Strategie der Swisscom teilweise obsolet – die Preise für Internetanschlüsse aus dem Weltall liegen in der Schweiz bereits unter jenen der staatlichen Swisscom. Neuralink setzt Roche und Novartis unter Druck, Tesla Energy greift Axpo und Co. an. Der Angriff ist seit Jahrzehnten im Gange – die Frage ist nur, wann die Schweiz es vollständig kapiert.

GEOPOLITIK

Selenskyj lehnt Sonderstatus ab – Vollmitgliedschaft oder nichts

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt in einem Brief an die EU-Spitzen einen Sonderstatus für die Ukraine ab. «Es wäre ungerecht für die Ukraine, in der Europäischen Union präsent zu sein, aber ohne Stimme zu bleiben», schreibt er. Der Brief ist eine direkte Antwort auf Bundeskanzler Friedrich Merz, der sich für einen Status als «assoziiertes Mitglied» ausgesprochen hatte. Aus Regierungskreisen in Berlin heisst es, die Vollmitgliedschaft bleibe das langfristige Ziel, der Sonderstatus-Vorschlag solle eine Debatte über «pragmatische Zwischenschritte» eröffnen. Selenskyj will diese Debatte nicht. Die Formel seiner Videobotschaft ist unmissverständlich: vollständig und gleichberechtigt, oder gar nicht.

EU-Haushalt: Liberale Denkfabriken fordern 220 Milliarden Einsparpotenzial

Eine neue Studie des europäischen Netzwerks Epicenter kommt zum Schluss, dass Brüssel zahlreiche Aufgaben übernommen habe, die nichts mehr mit dem ursprünglichen Auftrag der Europäischen Union zu tun hätten. Die Autoren fordern eine Kürzung des EU-Haushalts um rund 220 Milliarden Euro. Im Visier stehen Agrarsubventionen, Kohäsionszahlungen, Klimafonds und milliardenschwere Industrieprogramme. Statt neuer Förderprogramme solle Brüssel regulatorische Hürden abbauen und Kapitalmärkte reformieren. Brüssel plant für den Zeitraum 2028–2034 einen Rekordhaushalt von 1,763 Billionen Euro – ein Plus von rund 45 Prozent. Ob das liberale Argument Gehör findet, ist mehr als fraglich, solange von der Leyen und Parlament in dieser Richtung weitermarschieren.

PERSON IM FOKUS

Pierin Vincenz – der Fall ohne Ende

Was einst als schillernde Karriere an der Spitze des grössten Schweizer Genossenschaftsbankers begann, ist zu einem juristischen Dauerlauf geworden. Die Bundesgerichts-Entscheidung dieser Woche ist nicht das Ende, sondern eine weitere Etappe. Vincenz steht exemplarisch für eine Klasse von Spitzenkräften, die im Schutz von Compliance-Abteilungen und PR-Stäben jahrelang im Verborgenen agierte – und deren Vergehen erst durch Hinweise und Parallelverfahren ans Licht kamen. Das Appenzeller Obergericht hatte die Steuerhinterziehung von 3,4 Millionen über vier Jahre festgestellt. Das Bundesgericht sieht keinen Grund zur Korrektur. Das Zürcher Strafgericht wartet noch.

ZAHLEN

980’000 CHF – Steuerbusse gegen Pierin Vincenz, bestätigt durch Bundesgericht

4,6 Mio. CHF – Kostendach für Gotthard-Tunnel-Debakel bei den SBB

220 Mrd. EUR – Einsparpotenzial im EU-Haushalt laut Epicenter-Studie

5 % – Erwerbslosenquote in der Schweiz, laut Inside Paradeplatz

8’000 – Stellen, die Meta im Rahmen der KI-bedingten Umstrukturierung streicht

KURZMELDUNGEN

Aus Indien meldet SRF: Eine neu gegründete satirische Partei, die nach einer Kakerlake benannt ist, hat in kürzester Zeit Millionen junger Anhänger mobilisiert – ein Zeichen für das wachsende Misstrauen indischer Jugendlicher gegenüber dem Establishment. Das Phänomen wird als Protestbewegung mit Humor eingestuft, deren politische Sprengkraft noch nicht abzuschätzen ist.

Der Dentalketten-Fall «Shiny» (Inside Paradeplatz) zeigt exemplarisch, wie in der Schweiz Private-Equity-gestützte Rollups auch im Gesundheitssektor an ihre Grenzen stossen: Giga-Schulden, aufgeblähte Strukturen, fragliche Substanz – die «Zahnfeen» kämpfen ums Überleben.

Die UN-Berichterstatterin für Versammlungsfreiheit warnte in der Weltwoche vor Parteiverboten in Deutschland und kritisierte die Praxis des Verfassungsschutzes scharf. Parteiverbote, so das Argument, untergraben die Demokratie – selbst wenn sie gegen Parteien gerichtet sind, die die Demokratie selbst ablehnen. Eine Debatte, die auch für die Schweiz nicht irrelevant ist.

HEUTE VOR 50 JAHREN

Am 25. Mai 1976 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Resolution 3379, die den Zionismus mit Rassismus gleichsetzte – ein diplomatischer Eklat, der die Westmächte und Israel empörte. Die Resolution war Ausdruck des damaligen Ost-West-Grabens in der UNO und wurde 1991 als einzige UN-Resolution ihrer Art wieder aufgehoben. Sie bleibt ein Musterbeispiel dafür, wie Grossmächte internationale Foren zur ideologischen Kriegführung instrumentalisieren.

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