Inland

Die Armeefinanzen bestimmen dieser Tage die politische Agenda in Bern. Dank kräftig sprudelnder Steuereinnahmen kann der Bund die Aufstockung der Rüstungsausgaben schneller vorantreiben als ursprünglich geplant, was SVP und FDP nun zu einem Kampf um die verbleibenden Milliarden nutzen. Der Bundesrat richtet die Armee zugleich stärker auf die Abwehr von Cyber- und Drohnenangriffen aus, wobei Kritiker eine gefährliche Lücke zwischen der akuten Bedrohungslage und der tatsächlichen Abwehrfähigkeit bis weit in die 2030er-Jahre hinein orten. NZZ Der Umgang mit einem Ransomware-Angriff auf die Ruag habe zudem offengelegt, wie unvorbereitet der Rüstungsbetrieb auf eine solche Krise war.

Migrationspolitisch bleibt der Druck nach der Abstimmung über die «10-Millionen-Schweiz»-Initiative hoch. Der Bund liefert nun neue Zahlen für die anstehenden Debatten, die freilich nicht alle offenen Fragen klären. NZZ Auffällig: In den Kernstädten wurde die Initiative abgelehnt, in kleinen Dörfern angenommen – ein Stadt-Land-Graben, der das Gefühl verstärkt, in der Politik von der jeweils anderen Seite dominiert zu werden.

Wirtschaft

Die UBS ist mit einem Quartalsgewinn von rund drei Milliarden Dollar deutlich besser gestartet als von Analysten erwartet – ein Plus von rund 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr, angetrieben von Wealth Management und Investment Banking. Die Grossbank hält an ihren Aktienrückkäufen fest und will bis Ende Juli eigene Aktien im Wert von drei Milliarden Dollar zurückkaufen. NZZ Gleichzeitig kursieren laut Finanzblogs Berichte über eine grössere Stellenabbauwelle innerhalb der Bank sowie interne Spannungen in der Compliance-Abteilung.

Die amerikanisch-schweizerischen Handelsgespräche kommen in eine heisse Phase: Bis Ende Juli wollen beide Seiten ein rechtsverbindliches Abkommen zur Zollklärung erzielen. Bern hätte den Amerikanern rasch in einem Punkt entgegenkommen können – bei der Zulassung amerikanischer Medizinaltechnik –, doch innerhalb der Bundesverwaltung gibt es Bremser. NZZ Derweil trifft die neue EU-«Buy European»-Politik mit höheren Stahlzöllen zwar in erster Linie europäische Konsumenten, dürfte die Schweiz nach jetzigem Stand aber vergleichsweise glimpflich überstehen.

Geopolitik

Vor dem Aussenministertreffen in Brüssel wächst der Streit um das nächste EU-Sanktionspaket gegen Russland: Mehrere Mitgliedstaaten blockieren zentrale Massnahmen, wobei auch handfeste wirtschaftliche Interessen – etwa in der Fischerei – eine Rolle spielen. Parallel dazu tauscht Präsident Selenskyj seine Ministerpräsidentin aus und plant weitere Personalwechsel, was als Reaktion auf Korruptionsaffären und schwindenden Rückhalt gilt.

Washington fährt derweil einen zweiten Frontalangriff: Aussenminister Marco Rubio kündigt eine systematische Kampagne zur Schwächung des Internationalen Strafgerichtshofs an, während er zugleich mehr als sechzig Staaten zu einer Konferenz gegen «linken Terrorismus» eingeladen haben soll – ein Vorhaben, das laut Beobachtern nicht wie geplant aufgehen dürfte.

Person im Fokus

Philipp Matthias Bregy, seit einem Jahr im Amt als Mitte-Präsident, äussert sich zur Aufarbeitung jüngster Niederlagen bei kantonalen Wahlen und zu offenen Fragen rund um die EU-Verträge, die das Parlament nun klären muss – ein Lackmustest für seine Partei in einem Jahr, in dem sich die europapolitischen Fronten in Bern neu sortieren.

Zahlen

1,25 Milliarden Franken Risikokapital flossen im ersten Halbjahr 2026 in Schweizer Startups – fast 16 Prozent weniger als im Vorjahr, aber die Zahl der Investments blieb mit 123 stabil. Drei Milliarden Dollar will die UBS bis Ende Juli an eigenen Aktien zurückkaufen. Über vier Millionen Downloads zählt die Swisstopo-App seit ihrer Lancierung 2020.

Zahl des Tages: 324 Millionen Franken – so viel sammelten Schweizer Hardware-Startups allein im ersten Halbjahr 2026 ein, mehr als 60 Prozent über dem bisherigen Rekordhalbjahr.

Zwei Naturheilmethoden

Kneipp-Güsse: Wechselwarme Anwendungen nach Sebastian Kneipp regen die Durchblutung an und werden traditionell zur Kreislaufstärkung und Immunmodulation eingesetzt – besonders in den aktuell heissen Sommerwochen ein Klassiker vieler Schweizer Kurhäuser.

Ringelblumensalbe (Calendula): Die Blüten der Ringelblume gelten in der Volksheilkunde als entzündungshemmend und wundheilungsfördernd; Salben daraus werden traditionell bei kleineren Hautreizungen und Sonnenbrand angewendet.

Drei Schweizer Startups im Fokus

Nestermind (Zürich): Das PropTech-Startup hat eine siebenstellige Seed-Finanzierung abgeschlossen, getragen von strategischen Investoren aus der Immobilienbranche; das Kapital fliesst in Produktentwicklung und Teamaufbau einer KI-gestützten CRM-Plattform für Immobilienmakler.

Isospec Analytics (Waadt, EPFL-Spin-off): Das auf die Identifikation biologischer Moleküle für die medizinische Forschung spezialisierte Unternehmen erhält ein «Tech Growth»-Darlehen von 400’000 Franken von der Stiftung für Innovation und Technologie.

Monitoris (Zürich): Das von Islam Alijaj mitgegründete Unternehmen übernimmt bis zum 21. September 2026 sämtliche Gründungsgebühren für Einzelfirmen, GmbH und AG – inklusive Handelsregister und Notariat, um Gründerinnen und Gründern den Start zu erleichtern.

Drei offene Stellen bei Startups

Business Development, Dagsmejan Ventures AG, Zürich

Software Development, Riverkin AG, Zürich

Software Development, Ikerian AG (RetinAI), Bern

Kurzmeldungen

ABB steigerte im zweiten Quartal 2026 Umsatz und Auftragseingang zweistellig, bei weiter hoher operativer Marge. Die Swisstopo-Kartenapp erhält ein Update mit neuen Orientierungspunkten und verbesserter Suche. Anhaltende Hitze setzt in der Schweiz nicht nur Menschen, sondern auch Haus- und Wildtieren zu; Tierschutzorganisationen warnen vor Hitzeschlag und giftigen Blaualgen.

Heute vor 50 Jahren

Am 17. Juli 1976 eröffnete Königin Elizabeth II. im kanadischen Montreal die Olympischen Sommerspiele, die bis zum 1. August dauerten. Bundeskanzler Helmut Schmidt sorgte am selben Tag mit einer Äusserung gegenüber der US-Presse für Aufsehen: Westliche Staaten könnten Italien im Falle einer Regierungsbeteiligung der Kommunisten keine Kredithilfe gewähren Was war Wann? – ein Satz, der in Rom heftige Kritik auslöste, mitten in einer Zeit, in der Bettino Craxi gerade erst die italienischen Sozialisten übernommen hatte.

Schweizer Musiker der Woche

Irène Schweizer (1941–2024) aus Schaffhausen war eine der prägendsten Figuren des europäischen Free Jazz. Als Pianistin verband sie freie Improvisation mit einer unverwechselbaren rhythmischen Energie und wurde zur Mitbegründerin der Feminist Improvising Group. Ihre Alben erschienen unter anderem bei den Labels Intakt und FMP, mit denen sie über Jahrzehnte die europäische Improvisationsszene mitprägte. Sie starb am 16. Juli 2024 in Zürich – vor bald zwei Jahren, fast auf den Tag genau.

Person des Tages: Stefan Brupbacher, Direktor von Swissmem, der die 2000-seitigen EU-Rahmenverträge als Beleg für die «brutale» Verhandlungsführung Berns gegenüber Brüssel bezeichnet.

Quellen nach Rubrik Inland/Wirtschaft: nzz.ch (Schweiz, Wirtschaft, Briefing); Geopolitik: berliner-zeitung.de, marktundmittelstand.de; Startups/Zahlen: finews.ch, moneycab.com; Jobs: startup.ch; Historisches: was-war-wann.de; Musik: Wikipedia (Irène Schweizer)

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