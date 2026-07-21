Inland

Die Post-WM-Stimmung dominiert die Schweiz, doch die eigentlichen Debatten laufen woanders. Die Staatspolitische Kommission des Ständerats hält an ihrer Linie fest: Die EU-Verträge lassen sich ohne Verfassungsänderung nicht abschliessen, wobei ein Referendum sui generis als Option im Raum bleibt — eine Frage, die die Bundesbern-Debatte in den kommenden Monaten prägen dürfte.

Parallel dazu sorgt der Rückzug des «Sonntags-Blick» nach 57 Jahren für Unruhe in der Medienlandschaft. Der Entscheid des Ringier-Verlags trifft auch die verbleibenden Sonntagszeitungen: Weil sich die drei Titel bisher die Vertriebskosten teilten, verteuert sich der Betrieb für «NZZ am Sonntag» und «SonntagsZeitung» nun spürbar, auch wenn beide Blätter vorerst am gewohnten Kurs festhalten wollen. Ein weiteres Signal, wie sehr der publizistische Wettbewerb in der Schweiz ausdünnt.

Aus der Bankenwelt meldet Inside Paradeplatz eine harte Restrukturierungswelle bei der UBS: Der Personalbestand in der Branche ist 2025 um 3’000 Stellen geschrumpft, verglichen mit 2011 sind es gar 24’000 weniger – nun kürzt die Grossbank weiter, während das Offshore-Geschäft dahindümpelt.

Wirtschaft

Der starke Franken bleibt das beherrschende Thema der Schweizer Wirtschaftspolitik. Die Nationalbank nähert sich einer geldpolitischen Normalisierung, weil die Deflationsrisiken nachlassen, doch Wechselkursüberlegungen bremsen jede Zinswende – Ökonom Jean Dalbard rechnet weiterhin frühestens im Dezember mit der ersten Erhöhung. Das Bruttoinlandprodukt wuchs im ersten Quartal um 0,4 Prozent, getragen von einer robusten Industrie.

Die politische Kritik am «zu teuren» Franken hält derweil an – Handelszeitung-Chefredaktor Markus Diem Meier hält dagegen: Ein Zuckerschub durch eine billigere Währung tauge nicht als Rezept, die Politik solle lieber ihre eigenen Hausaufgaben für die Exportbranche machen, statt auf die SNB zu zeigen.

Techvox

Auf dem Radar der Schweizer Tech-Debatte bleibt der KI-Wettstreit mit Asien präsent. Eine NZZ-Kolumne warnt eindringlich davor, China in der KI-Entwicklung zu unterschätzen: Das Wunschdenken, wonach chinesische KI bloss Nachahmung sei und Zensur gute Modelle verhindere, habe sich als gefährliche Selbsttäuschung erwiesen.

Geopolitik

Der Ukraine-Krieg bleibt in der Sackgasse. Präsident Selenskyj hat nach Protesten gegen seinen bisherigen Armeechef Olexander Syrskyj gehandelt: Neuer Oberbefehlshaber wird General Mychajlo Drapatyj. Der Schritt folgt auf wachsenden innenpolitischen Druck.

Auf diplomatischer Ebene haben Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und die Ukraine Russland zu einer sofortigen Waffenruhe aufgerufen und fünf Bedingungen für einen «gerechten und dauerhaften Frieden» formuliert: Ende der Kampfhandlungen, die aktuelle Frontlinie als Verhandlungsbasis, rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien für Kiew, eingefrorene russische Vermögenswerte bis Kriegsende und gewahrte europäische Sicherheitsinteressen. Moskau hat bislang nicht reagiert.

Militärisch verschärft sich derweil die Lage für Russland: Die Ukraine attackiert weiter Treibstofflager und Ölterminals auf der besetzten Krim, während Moskau erstmals einräumt, dass dem Land selbst der Treibstoff auszugehen droht – ukrainische Drohnen verstärken zugleich die Seeblockade der Halbinsel. Für den Westen bleibt laut NZZ-Analyse kaum noch Zeit, Russland auf diesem Weg zu echten Verhandlungen zu zwingen.

Person im Fokus

Mychajlo Drapatyj, Jahrgang 1978, übernimmt als neuer ukrainischer Armeechef eines der heikelsten Ämter Europas. Der General, der zuvor als Kommandeur an mehreren Frontabschnitten diente, folgt auf Olexander Syrskyj, gegen den zuletzt öffentlicher Unmut wegen hoher Verluste und strittiger Personalentscheide laut geworden war. Selenskyj reagierte mit dem Wechsel unmittelbar auf den Druck der Strasse – ein seltener Fall, in dem ziviler Protest in Kriegszeiten eine derart rasche personelle Konsequenz auslöst. Drapatyjs Aufgabe: die angeschlagene Moral der Truppe stabilisieren, während Kiew gleichzeitig auf ein europäisches Fünf-Punkte-Friedensangebot hofft.

Zahlen

1,3 Milliarden Franken : So viel Kapital flossen im ersten Halbjahr 2026 an Schweizer Startups – ein Minus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Investorenvereinigung SECA meldet.

498 Millionen Franken : Verlust der SNB im ersten Quartal 2026, primär wegen des starken Frankens auf den Fremdwährungspositionen.

0,4 Prozent: BIP-Wachstum der Schweiz im ersten Quartal 2026.

Kurzmeldungen

Die EU verhängt eine Strafe von 550 Millionen Euro gegen den chinesischen Online-Marktplatz Aliexpress wegen gefälschter Kleidung, unsicherem Spielzeug und gefährlicher Kosmetika, die trotz Meldungen zu lange online blieben.

Bei der Fussball-WM sichert sich England mit einem 6:4-Sieg gegen Frankreich in einem irrwitzigen Spiel um Platz 3 die Bronzemedaille; Kylian Mbappé zieht dabei mit seinem Doppelpack an Lionel Messi vorbei und wird alleiniger WM-Rekordtorschütze.

Der Schweizerische Alpen-Club warnt angesichts der Hitze vor zusätzlichen Herausforderungen auf Bergtouren – schmelzende Gletscher und Steinschlaggefahr erschweren derzeit viele Routen.

2 Naturheilmethoden

Ringelblumensalbe (Calendula officinalis): Traditionell bei kleinen Hautreizungen, Insektenstichen und rissiger Haut eingesetzt. Die entzündungshemmenden Flavonoide der Blüte gelten als hautberuhigend; die Anwendung erfolgt äusserlich als Salbe oder Umschlag.

Pfefferminzöl bei Spannungskopfschmerz: Äusserlich auf Schläfen und Nacken aufgetragen, wird Pfefferminzöl wegen seines kühlenden Menthol-Effekts traditionell zur Linderung von Verspannungskopfschmerzen genutzt. Bei anhaltenden oder starken Beschwerden bleibt der Arztbesuch die richtige Adresse.

3 Schweizer Startups im Fokus

Isospec Analytics (EPFL-Spinoff, Waadt): Spezialisiert auf die Identifizierung biologischer Moleküle für die medizinische Forschung, erhält ein «Tech Growth»-Darlehen von 400’000 Franken der Stiftung für Innovation und Technologie. Microcaps: Der Zürcher Duft- und Aromenkonzern Givaudan beteiligt sich an dem Schweizer Technologieunternehmen, um seine Verkapselungs-Kompetenzen für Parfüm und Kosmetik zu stärken. Swiss Champions Fund: Kein klassisches Startup, aber ein neuer Hebel für den Sektor – der Fonds investiert gezielt als Lead- oder Co-Lead-Investor in Series-A- und -B-Runden von Alumni des Venture-Leaders-Programms.

3 offene Stellen bei Startups

Medizinisch-technische:r Analyst:in bei Isospec Analytics, Lausanne – Molekülidentifikation für biomedizinische Forschung.

Business Development Manager Kosmetik/Duftstoffe bei Microcaps, Genf – Schnittstelle zur Givaudan-Partnerschaft.

Investment Associate Series A/B beim Swiss Champions Fund, Zürich – Begleitung von Venture-Leaders-Alumni-Unternehmen.

Heute vor 50 Jahren

Am 22. Juli 1976 nimmt die griechische Polizei in Athen den mutmasslichen Terroristen Rolf Pohle fest – ein Fall, der damals wegen der europäischen Verflechtungen linksextremer Gewalt auch in der Schweiz mit Sorge verfolgt wurde. Zeitgleich laufen in Montreal die Olympischen Sommerspiele: Im Boxring der Schwergewichtsklasse beginnt an diesem Tag das Turnier, das der kubanische Ausnahmeboxer Teófilo Stevenson für sich entscheiden wird. Ein Sommer, der zwischen politischem Schatten und sportlichem Glanz pendelte – nicht ganz unähnlich dem heutigen Juli 2026.

Quellen nach Rubrik: Inland: nzz.ch, insideparadeplatz.ch, srf.ch/news · Wirtschaft: bilanz.ch, cash.ch · Techvox: nzz.ch · Geopolitik: zdfheute.de, bpb.de, nzz.ch · Zahlen: moneycab.com, bilanz.ch, cash.ch · Kurzmeldungen: srf.ch/news, srf.ch/sport · Startups/Stellen: moneycab.com

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