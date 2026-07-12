Inland

Die Schweizer Innenpolitik steht im Zeichen der Sozialwerke. Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat seine Finanzperspektiven für AHV, IV, EO und EL aktualisiert – mit besorgniserregendem Befund: Ohne Gegenmassnahmen droht bei der Invalidenversicherung bis 2030 ein jährliches Defizit von rund 800 Millionen Franken, hauptsächlich wegen der stark steigenden Zahl an Neurenten. Das Departement des Innern zieht deshalb die Vernehmlassung zur IV-Reform vor. Auch bei der AHV wird das Umlageergebnis 2026 ins Negative kippen – Stichwort 13. AHV-Rente, deren Zusatzfinanzierung von 4,5 Milliarden Franken zwischen den Räten weiterhin umstritten ist. Im Nationalrat hatte eine bürgerliche Mehrheit vergangene Woche denkbar knapp (99:97 Stimmen) eine befristete Mehrwertsteuererhöhung um 0,5 Prozentpunkte bis 2033 durchgesetzt.

Parallel dazu meldet die NZZ Bewegung in der Migrationspolitik: Nach dem Nein zur SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» am 14. Juni bleibt der Druck hoch, während Bauvorhaben an Einsprachen und bürokratischen Hürden krankem. Die «Mitte» unter Philipp Matthias Bregy sucht derweil nach einem Weg aus den jüngsten kantonalen Wahlniederlagen und muss zugleich Position zu den EU-Verträgen beziehen. Personelle Bewegung gibt es zudem im VBS: Die stellvertretende Chefin des Staatssekretariats für Sicherheit, Pälvi Pulli, verlässt ihren Posten per Ende Oktober im gegenseitigen Einvernehmen – im Zusammenhang mit Verteidigungsminister Martin Pfisters Bestrebungen, Doppelspurigkeiten in der Armeeführung abzubauen.

Wirtschaft

Aus dem Finanzplatz Zürich meldet Inside Paradeplatz mehrere Personalverschiebungen bei einer Schweizer Grossbank: Zentrale Positionen im Asset Management wandern zunehmend nach Polen, während ein Private-Banking-Chef Deutschland mit sofortiger Wirkung das Haus verlässt. Zudem sorgt die frisch erteilte US-Volllizenz für die Grossbank für Diskussionen – Kritiker sehen darin eine zusätzliche Abhängigkeit vom amerikanischen Aufsichtsregime. Im Übernahmegeschäft bahnt sich derweil ein prominenter Eigentümerwechsel für die traditionsreiche Zürcher Maschinenfabrik Everllence an.

Auf europäischer Ebene sorgen neue EU-Stahlzölle und tiefere Importquoten für Unruhe: Die NZZ ordnet ein, dass zwar Schweizer Hersteller betroffen sind, das Land dank seiner Aussenhandelsposition aber wohl glimpflich davonkommt. Insgesamt bleibt die geopolitische Gemengelage laut Einschätzung der deutschen Finanzaufsicht Bafin ein zentraler Risikofaktor für Banken und Versicherer: Steigende Anleiherenditen infolge wachsender Verteidigungsausgaben und anhaltender Zollunsicherheit belasten die Bewertung von Anlageportfolios, besonders bei Immobilien und Schwellenländeranleihen.

Geopolitik

Der Ukraine-Krieg dominiert die europäische Agenda: Präsident Emmanuel Macron empfängt heute in Paris Vertreter der «Koalition der Willigen» – laut Élysée-Angaben mindestens 25 Staats- und Regierungschefs. Im Zentrum stehen die Umsetzung der in Ankara zugesagten 70-Milliarden-Euro-Militärhilfe sowie der Aufbau einer Flugabwehr für die Ukraine. Allerdings bröckelt die Einheit: Die Slowakei lehnt laut Präsident Peter Pellegrini jede Beteiligung ab, Ungarn und Tschechien positionieren sich ähnlich zurückhaltend.

In Asien verschärft China seinen wirtschaftlichen Druck auf Japan mit neuen Exportbeschränkungen für Seltene Erden und Dual-Use-Güter – ein Konflikt mit Signalwirkung für die gesamte Halbleiter- und Technologiebranche. Der Economist-Chefredaktorin Zanny Minton Beddoes zufolge wird sich 2026 zeigen, ob populistische, MAGA-nahe Bewegungen in Grossbritannien und Frankreich reale Machtchancen erhalten – während sich in den USA die Frage stellt, ob die November-Zwischenwahlen eine wirksame Kontrolle der Trump-Administration ermöglichen.

Techvox: KI und Technologie zwischen Schweiz und Asien

Der Swiss Telecommunication Summit brachte es unlängst auf den Punkt: Die Schweiz ist im Global AI Index von Tortoise Media hinter den USA und China auf Platz drei gerankt, bei der Pro-Kopf-Bewertung sogar an der Spitze neben Israel und Singapur. Praktisch alle grossen KI-Konzerne – von OpenAI über Anthropic bis Nvidia – unterhalten inzwischen Forschungszentren im Land. Gleichzeitig warnte EPFL-KI-Forscher Marcel Salathé am selben Summit vor wachsender Abhängigkeit: Die Schweiz müsse Rechenleistung zunehmend im Ausland einkaufen, «wird Intelligenz zu teuer für die Schweiz?», fragte er pointiert. Ein Zwischenfall bei Phoenix Technologies illustriert das Spannungsfeld zusätzlich: Eine Lieferung US-amerikanischer KI-Hardware wurde vorübergehend gestoppt, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen damit auch chinesische Modelle betreiben wollte – mittlerweile bezieht Phoenix Hardware bewusst diversifiziert aus den USA, China und Japan.

Auf der anderen Seite Eurasiens richtet sich der Blick nach Kyoto: An der IVS2026-Konferenz zeigte sich Investor Clarey Zhu optimistisch, dass KI-Infrastruktur, Deep Tech und Robotik Asiens Investitionsdynamik über Jahre tragen werden – mit Fokus auf Integrationsfähigkeit statt blosser Demo-Technologie.

Person im Fokus

Marcel Salathé, Ko-Direktor des EPFL AI Center, meldet sich derzeit prominent zu Wort in der Debatte um die digitale Souveränität der Schweiz. Der Immunologe und KI-Forscher warnt davor, dass das Land seinen einst auf Wissen gebauten Wohlstand bei der «kognitiven Revolution» bloss beobachte, statt entschlossen zu investieren – eine Mahnung, die angesichts der wachsenden Abhängigkeit von ausländischer Rechenleistung an Gewicht gewinnt.

Zahlen

800 Mio. Fr. – geschätztes jährliches IV-Defizit bis 2030 ohne Gegenmassnahmen

3,3 Mrd. Fr. – Finanzierungsvolumen Schweizer Startups 2025 (+44 % ggü. 2024)

32 % – Anteil KI-Startups an allen Schweizer Finanzierungsrunden 2025 (2023: 10 %)

110’000 – erwartete Ferienpassagiere ab Zürich am kommenden Wochenende

70 Mrd. Euro – in Ankara zugesagte Militärhilfe für die Ukraine

Drei Schweizer Startups im Fokus

CCRAFT – Der Photonik-Chiphersteller hat seine Finanzierungsrunde erfolgreich mit 7,8 Millionen US-Dollar (6,3 Mio. Fr.) abgeschlossen, mit Investoren aus der Schweiz und Deutschland. Das Kapital soll den Weg zu einer industrialisierten Produktionslinie ebnen und zusätzliche Fertigungskapazität für wichtige Tier-1-Kunden erschliessen.

Carewell – Das Lausanner Startup hat eine Seed-Runde über 1,5 Millionen Franken unter Führung von Lucian Wagner für das StartAngels Network Zürich abgeschlossen, mit Beteiligung von SICTIC und Kickfund. Die Plattform zur Personaleinsatzplanung wird bereits von über 50 Spitälern, Pflegeheimen und Spitex-Organisationen genutzt.

CellX Biosolutions – Das ETH-Zürich-Spinoff hat acht Pilotprojekte gesichert, um zu testen, ob seine speziell entwickelten Mikroben «Forever Chemicals» (PFAS) in Industrieabwasser und kontaminierten Böden abbauen können – ein vielversprechender Ansatz gegen eines der hartnäckigsten Umweltprobleme.

Drei offene Stellen bei Startups

CCRAFT (Zürich) – Prozessingenieur:in Photonik-Fertigung, Aufbau der industriellen Produktionslinie

Carewell (Lausanne) – Customer Success Manager:in Gesundheitswesen, Betreuung von Spital- und Pflegeheimkunden

CellX Biosolutions (Zürich) – Mikrobiologie-Forscher:in, Weiterentwicklung der PFAS-abbauenden Bakterienstämme

Kurzmeldungen

Der Bundesrat OSZE-Vorsitzende Ignazio Cassis eröffnete in Den Haag die 33. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE.

Die Störung der Sirenenfernsteuerung ist bei über 90 % der rund 5000 stationären Sirenen behoben; Ursache war ein fehlerhaftes Software-Update.

Der Solothurner Regierungsrat hat Kurt Fluri als Verwaltungsratspräsident der Solothurner Spitäler abberufen – die Nachfolgelösung sorgt für politische Kontroversen.

Am Matterhorn wächst die Steinschlaggefahr, eine der bekanntesten Eiswände der Alpen schmilzt in dramatischem Tempo.

Rüstungschef Urs Loher traf sich Anfang Juli mit den Rüstungsdirektoren Deutschlands und Österreichs zu einem trilateralen Gespräch über gemeinsame Beschaffungen.

Zwei Naturheilmethoden gegen die Sommerhitze

Pfefferminz-Hydrolat: Der Inhaltsstoff Menthol aktiviert Kälterezeptoren in Haut und Schleimhäuten – das Gehirn interpretiert den Reiz als Kälte, obwohl sich die tatsächliche Temperatur nicht verändert. Als kühlendes Gesichtsspray oder kalter Aufguss beliebt; ätherisches Öl sollte jedoch nie unverdünnt angewendet werden und ist für Säuglinge ungeeignet.

Rosskastanie und Weinlaub bei Beinschwellungen: Bei Hitze sammelt sich Blut in den Beinen und erzeugt unangenehmen Druck. Neben Hochlagern und kalten Wickeln bieten sich pflanzliche Präparate mit Weinlaubextrakt an, bei Neigung zu Krampfadern und Venenschwäche ergänzend Rosskastanien-Präparate.

Zahl des Tages

44 % – Wachstum des Schweizer Startup-Finanzierungsvolumens 2025 gegenüber dem Vorjahr, der stärkste Anstieg im europäischen Ländervergleich.

Person des Tages

Marcel Salathé – EPFL-KI-Forscher und Mahner in der Debatte um Schweizer Technologiesouveränität.

Heute vor 50 Jahren

Am 13. Juli 1976, einem Dienstag, reiste Bundeskanzler Helmut Schmidt anlässlich der 200-Jahr-Feier der Vereinigten Staaten zu einem mehrtägigen Besuch in die USA – ein Termin, der in die heisse Phase des amerikanischen Bicentennial-Sommers und zugleich in die Wochen nach Mao Zedongs Tod und dem darauffolgenden Machtkampf in China fiel.

Quellen nach Rubrik: Inland: admin.ch, NZZ, Tages-Anzeiger, schweizheute.ch | Wirtschaft: insideparadeplatz.ch, Bafin | Geopolitik: RT DE (Ukraine-Liveticker), Berliner Zeitung, The Economist/Markt und Mittelstand | Techvox: netzwoche.ch, Bilanz, IT Boltwise | Startups: startupticker.ch, EY Startup Barometer Schweiz 2026 | Naturheilmethoden: krautgeschwister.de, naturundmedizin.de | Heute vor 50 Jahren: chroniknet.de