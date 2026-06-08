INLAND

Abstimmung 10-Millionen-Schweiz: Wirtschaft mobilisiert Belegschaft

Zwei Tage vor dem Urnengang vom 14. Juni haben die Kampflinien in der Abstimmung zur 10-Millionen-Begrenzung eine neue Qualität erreicht. Implenia und Lombard Odier wandten sich per Mail und Intranet direkt an ihre Mitarbeitenden, um sie zur Stimmabgabe zu bewegen – ohne offiziell ein Nein zu fordern, aber mit eindeutig in diese Richtung formulierten Botschaften.

Implenia verwies auf «ambitionierte Wachstumsziele» und erklärte, ohne ausländische Fachkräfte auf Baustellen und in Büros werde es «herausfordernd», diese zu erreichen. Die Genfer Traditionsbank Lombard Odier wiederum stellte ihren Mitarbeitenden im Intranet dar, dass eine Annahme der Vorlage die Personenfreizügigkeit mit der EU und damit auch weitere bilaterale Abkommen gefährden würde. Ein Insider bezeichnete einen derartigen Mitarbeiteraufruf rund um eine Volksabstimmung als etwas, was er «wirklich noch nie gesehen» habe.

Economiesuisse wie auch das Geneva Financial Center haben die Nein-Parole ausgegeben. Gemäss Umfragen stehen 47 Prozent auf Ja-Seite, 52 Prozent dagegen. Der Urnengang am nächsten Sonntag wird zeigen, ob der Wirtschaftsdruck die Bevölkerung zu überzeugen vermag – oder ob er als Einmischung wahrgenommen und mit einem trotzigen Ja quittiert wird.

WIRTSCHAFT

J. Safra Sarasin: Milliarden an Verlustvorträgen – Herkunft ungeklärt

Das Basler Bankhaus J. Safra Sarasin sorgt für Rätselraten in der Finanzwelt. Obwohl das Institut für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinnanstieg von rund 4 Prozent auf 522 Millionen Franken ausweist, tauchen in der Luxemburger Tochtergesellschaft plötzlich Verlustvorträge von über 1,8 Milliarden Franken auf – wo zuvor null stand.

Die Bank verweigert jede Erklärung über die Angaben im Geschäftsbericht hinaus. Bilanzexperten sehen zwei mögliche Ursachen: entweder tatsächlich erlittene Verluste – etwa aus dem gescheiterten Private-Equity-Investment mit dem US-Onlinehändler Thrasio, der Gläubigerschutz beantragte – oder die Übernahme von Verlustvorträgen im Rahmen einer Akquisition. J. Safra Sarasin übernahm 2025 die dänische Saxo-Bank mehrheitlich; denkbar wäre, dass Altverluste daraus in die Luxemburger Struktur eingebracht wurden, um künftige Gewinne steuerlich zu reduzieren. Das Sparpotenzial beläuft sich laut Firmenangaben auf über 436 Millionen Franken.

Clarus Capital: Russen-Wette geht im Konkurs unter

Die Zürcher Vermögensverwalterin Clarus Capital, die seit 2017 konsequent auf russische Kundenteams gesetzt hatte, ist Konkurs. Das Bezirksgericht Zürich eröffnete das Verfahren am 21. Mai 2026. Gründer Giancarlo Guetg hatte noch kurz nach Kriegsausbruch im März 2022 beteuert, das Unternehmen sei «breit diversifiziert» und kein Kunde stehe auf einer Sanktionsliste. Wenige Jahre später verschwand er zusammen mit dem operativen Leiter über Nacht. Das Ende von Clarus steht exemplarisch für eine ganze Welle unabhängiger Vermögensverwalter, die auf das Russland-Geschäft gesetzt hatten und nun die politischen Konsequenzen tragen.

SMI im Halbjahrescheck: KI treibt, Zinsen entscheiden

Der Swiss Market Index notiert nach einem volatilen ersten Halbjahr netto rund 0,8 Prozent höher als zu Jahresbeginn – ein bescheidenes Resultat im internationalen Vergleich: Der S&P 500 legte rund 7 Prozent zu, der Nikkei 225 sogar über 23 Prozent.

Herausragende Schweizer Titel waren ABB und Swisscom mit Kursgewinnen von rund 34 beziehungsweise 13 Prozent. Für das zweite Halbjahr bleiben laut Analysten drei zentrale Treiber: Künstliche Intelligenz, Zinsen und Inflation. Hinzu kommen neue Unsicherheitsfaktoren wie die Frage, wie der neue Fed-Chef Kevin Warsh die Unabhängigkeit der US-Notenbank verteidigen wird, sowie mögliche Personalveränderungen an der EZB-Spitze. Die SMI-Kursziele der UBS liegen je nach Szenario zwischen 10’500 und 15’000 Punkten – eine Bandbreite von 50 Prozent, die weniger Überzeugung als Unsicherheit widerspiegelt.

GEOPOLITIK

Die Waffen der Heuchelei: Schweiz in globaler Rüstungslieferkette nach Israel

Ein unbequemes Dossier belastet auch die Schweiz. Eine Untersuchung von Al Jazeera auf Grundlage israelischer Zollunterlagen belegt, dass mindestens 51 Länder und Gebiete während der Zerstörung Gazas weiterhin militärisches Material nach Israel lieferten – darunter auch die Schweiz.

Laut den ausgewerteten Daten gelangten 91 Prozent des Werts dieser Lieferungen nach der Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs vom Januar 2024 nach Israel – also nach jenem Zeitpunkt, ab dem keine Regierung mehr Unwissenheit geltend machen konnte. Die fünf grössten Lieferländer waren die USA, Indien, Rumänien, Taiwan und die Tschechische Republik. Daneben tauchen weitere Namen auf, darunter auch Schweiz, Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich – Staaten, die gleichzeitig öffentlich humanitäre Besorgnis geäussert hatten.

Der Artikel der chilenischen Journalistin Claudia Aranda fasst die Lage scharf zusammen: Tagsüber Menschenrechtsreden, nachts Ausfuhrgenehmigungen. Für die neutrale Schweiz ist die Mitverantwortung an dieser Doppelmoral eine offene Flanke, die in Bern noch kaum ehrlich diskutiert wird.

PERSON IM FOKUS

Yves Rossier: Von Cassis abserviert – in der Wirtschaft angekommen

Yves Rossier, ehemaliger Staatssekretär und Schweizer Botschafter in Russland, ist nach seinem erzwungenen Abgang aus dem diplomatischen Dienst inzwischen in mehreren Privatwirtschaftsmandaten aktiv. Er sitzt im Verwaltungsrat der Zürcher Immobiliengesellschaft Züblin, der Genfer Privatbank Cramer – bei der laut Berichten ein FINMA-Enforcementverfahren wegen Russland-Geldern läuft –, sowie beim Zughersteller Stadler Rail. Zudem gründete er im Tessin gemeinsam mit einem Geschäftspartner die Beratungsfirma Tazio Consulting.

Rossier war unter Aussenminister Ignazio Cassis aus dem EDA ausgestiegen, nachdem ihm statt einer Botschaft in London oder Brüssel nur eine Stelle im Baltikum angeboten worden war. Sein Profil als Ex-Russland-Botschafter mit besten Netzwerken ist offensichtlich gefragt – auch in einem Umfeld, das Russland-Kontakte eigentlich meiden sollte. Die Drehtür zwischen Staatsdienst und Privatwirtschaft dreht sich in der Schweiz komfortabel und leise.

ZAHLEN

1 von 5 – Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren, die laut aktuellen Studien einen riskanten Konsum von Social Media und Video-Streaming zeigen. Rund 5 Prozent erfüllen die Kriterien einer echten Verhaltenssucht mit deutlichen Einschränkungen im Alltagsleben. Fast 11 Prozent der Befragten fühlten sich von einem KI-Chatbot besser verstanden als von echten Menschen.

1’800 Franken – Um diesen Betrag soll der Amtsvorsteher des Konkursamtes Oberwallis seit Dezember 2024 zu hohe Spesen bezogen haben. Er verrechnete Fahrten mit 2 Franken pro Kilometer statt der für Kantonsangestellte vorgesehenen 70 Rappen und umging dabei die üblichen Kontrollprozesse. Gegen ihn läuft ein Verwaltungsverfahren.

KURZMELDUNGEN

AKB-Nachfolge mit Schatten: Bei der Aargauischen Kantonalbank wird ein GL-Mitglied als möglicher Nachfolger von CEO Dieter Widmer gehandelt. Fünf Jahre zuvor hatte sich eine ihm unterstellte Mitarbeiterin nach dem Ende einer Affäre mit ihm das Leben genommen. Die Bank schweigt zu «privaten Angelegenheiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter». Der Bankrat trägt Verantwortung – wie er sie wahrnimmt, bleibt abzuwarten.

Diplomat Rossier: Die Schweizer Drehtür zwischen Staatsdienst und Privatwirtschaft zeigt sich auch daran, dass selbst ein Ex-Botschafter, der im Streit das EDA verliess, innert weniger Jahre in mehreren Verwaltungsräten sitzt – darunter bei einer Bank im FINMA-Fokus.

Mediensucht und KI: Mehr als 90 Prozent der 10- bis 17-Jährigen in Deutschland nutzen regelmässig digitale Medien, rund vier Stunden täglich. Experten warnen vor einem Teufelskreis: Mediennutzung dient dem Stressabbau, erzeugt aber durch Elternkonflikte neuen Stress, der erneut durch Medienkonsum kompensiert wird. Verbote allein greifen zu kurz – gefordert sind Medienkompetenz und schärfere Regulierung der Tech-Plattformen.

HEUTE VOR 50 JAHREN

Am 9. Juni 1976 starb der chinesische Feldmarschall und Revolutionsveteran Zhu De im Alter von 89 Jahren in Peking. Als Mitgründer der Roten Armee und enger Weggefährte Mao Zedongs war er eine der prägenden Figuren der kommunistischen Revolution. Sein Tod, wenige Monate vor dem Ende der Kulturrevolution, markierte das Ende einer ganzen Epoche der chinesischen Geschichte.

Swissvox Daily Briefing wird täglich von Nico Stino herausgegeben. Quellen: insideparadeplatz.ch, muula.ch, infosperber.ch, bluewin.ch, cash.ch, zeitpunkt.ch