INLAND

EMS-Chemie und der Qualitätsverfall im Schweizer Medienbetrieb

SVP-Nationalrätin und EMS-Chemie-Chefin Magdalena Martullo-Blocher hat diese Woche zu einer ungewöhnlichen Massnahme gegriffen: Das Ostschweizer Unternehmen verschickte ein formelles Dementi an hunderte Medienschaffende, nachdem der Staatssender RTS und das Online-Portal Watson.ch falsche Behauptungen im Zusammenhang mit der Volksabstimmung «Keine 10-Millionen-Schweiz» vom 14. Juni verbreitet hatten. In Wahrheit werden Schweizer Stellenausschreibungen von ausländischen Plattformen zunehmend automatisiert und ohne Wissen der Unternehmen übernommen — von aktiver Rekrutierung im Ausland kann keine Rede sein. Auch die angebliche Verletzung der Stellenmeldepflicht stellte sich als haltlos heraus.

Der Fall ist symptomatisch für einen breiteren Verfall journalistischer Sorgfalt: Falschmeldungen über Economiesuisse verbreiteten sich über AWP, «Finanz und Wirtschaft», cash.ch und Watson gleichermassen, obwohl der Wirtschaftsverband seine BIP-Prognose von 1,0 Prozent für 2026 seit November 2025 nicht verändert hatte. Selbst die NZZ hob den Stellenabbau bei Nestlé frontseitig zum Skandal hoch — bei einem Konzern mit knapp 300’000 Mitarbeitenden. Medienkritik war selten so dringlich wie heute.

(Quelle: muula.ch, 7. Juni 2026 — https://muula.ch/aktuell/martullo-blocher-dementiert-medienberichte-srg-rts-watson-ems-chemie-stellen-mitarbeiter-schweiz-awp-fuw-cash-nzz-nestle-economiesuisse-bip-fake/)

SBB-Verwaltungsrat im Thurgauer Wirtschaftskrimi

Thomas Ahlburg, seit drei Jahren Mitglied des SBB-Verwaltungsrats und ehemaliger CEO von Stadler Rail, gerät in einen juristischen Strudel. Die NZZ am Sonntag berichtete über die Übernahme des Thurgauer Schoko-Maschinen-Herstellers Knobel durch Ahlburgs Trikno AG: Die Firma war 2021 unter dubiosen Umständen zunächst «gerettet» worden, 2022 dann dennoch in Konkurs gegangen — woraufhin Ahlburg die Konkursmasse günstig erwarb. Firmengründer Guido Knobel erhebt schwere Vorwürfe und sieht sich als Opfer eines Masterplans. Die Thurgauer Staatsanwaltschaft prüft seit mehreren Monaten eingegangene Strafanzeigen. Ob ein Verfahren eröffnet wird, ist noch offen. Ahlburg selbst bestreitet jedes Fehlverhalten. Es gilt Unschuldsvermutung.

(Quelle: Inside Paradeplatz, Lukas Hässig, 7. Juni 2026 — https://insideparadeplatz.ch/2026/06/07/sbb-verwaltungsrat-in-thurgauer-wirtschaftskrimi/)

Proteste gegen KI-Rechenzentrum in Beringen SH

Die Aktivisten-Gruppe «Aufstände der Allmende» plant für Juli ein mehrtägiges Protestcamp gegen das geplante Rechenzentrum des US-Konzerns Stack Infrastructure in Beringen SH. Die Anlage, deren Inbetriebnahme für 2028 vorgesehen ist, wird jährlich rund 315 Gigawattstunden Strom und 55’000 Kubikmeter Wasser für die Kühlung benötigen — mehr als 70 Prozent des gesamten Jahresstromverbrauchs des Kantons Schaffhausen. Die Gemeinde verweigerte die Bewilligung für das Camp; mehrere Kantonspolizeien und das Fedpol beobachten die Gruppe. Vergleichbarer Widerstand in den USA hat bereits mehrfach zu Projektstopps geführt. Die Schweiz ist nun Teil dieser wachsenden globalen Gegenbewegung.

(Quelle: blue News / Bluewin, 8. Juni 2026 — https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/proteste-gegen-rechenzentren-erreichen-die-schweiz-3268056.html)

WIRTSCHAFT

Schweiz übernimmt EU-Protektionismus gegen China

Der Bundesrat hat zwei Vernehmlassungen auf den Weg gebracht, die de facto den EU-Abwehrreflexen gegen chinesische Online-Plattformen wie Temu und Shein folgen. Eine Teilrevision des Produktesicherheitsgesetzes verpflichtet Anbieter im Onlinehandel zur Benennung einer Schweizer Kontaktstelle, zur Zusammenarbeit mit Vollzugsorganen und zur Erfüllung von Warn- und Sicherheitspflichten; der Aufbau des Überwachungssystems soll jährlich 3,5 Millionen Franken kosten, gedeckt durch eine Aufsichtsabgabe — faktisch eine Importsteuer. Eine zweite Vorlage betrifft ein Schweizer Lieferkettengesetz nach EU-Vorbild, das von Spielzeug über Aufzüge bis zu Medizinprodukten nahezu alle Sektoren erfasst und einen digitalen Produktepass einführen will. Abweichungen zum EU-Recht seien kaum vorhanden, räumt der Bundesrat selbst ein. Die Vernehmlassungen laufen bis Ende September.

(Quelle: muula.ch, 5. Juni 2026 — https://muula.ch/aktuell/schweiz-schliesst-sich-eu-protektionismus-gegen-china-an-temu-shein-online-handel-produktsicherheit-bruessel-lieferkettengesetz-nachhaltigkeit/)

Ruag MRO zahlte Lösegeld — Bund wusste nichts

Ein erneutes Compliance-Debakel erschüttert den Staatsbetrieb Ruag MRO. Im Herbst 2025 ging der Rüstungskonzern auf eine Lösegeldforderung der Hackergruppe Akira ein, nachdem diese eine Cyberattacke auf die US-Tochtergesellschaft Ruag LLC in Virginia durchgeführt und mit der Veröffentlichung gestohlener Daten gedroht hatte. Das Verteidigungsdepartement VBS wurde laut Verwaltungsratspräsident Jürg Rötheli nicht informiert — obwohl sich Ruag MRO vollständig in Bundesbesitz befindet. Alle Experten und der Bund selbst empfehlen, Lösegeld nicht zu zahlen: Es finanziert kriminelle Strukturen und signalisiert künftigen Angreifern Zahlungsbereitschaft. Die Eidgenössische Finanzkontrolle hatte bereits zuvor gerügt, die Berichterstattung der Ruag an die Eignerstellen sei zu positiv ausgefallen. Besserung scheint nicht in Sicht.

(Quelle: muula.ch, 6. Juni 2026 — https://muula.ch/aktuell/neues-compliance-problem-beim-rustungskonzern-ruag-cyberangriff-mro-efk-panzer-usa-bund-roetheli/)

GEOPOLITIK

Xi in Pjöngjang: China reassertiert seine Rolle gegenüber Nordkorea

Chinas Staatspräsident Xi Jinping ist heute zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Nordkorea eingetroffen — seiner ersten Reise nach Pjöngjang seit 2019 und seinem ersten Auslandsbesuch des Jahres 2026 überhaupt. Der Besuch fällt auf den 65. Jahrestag des chinesisch-nordkoreanischen Freundschafts- und Beistandsvertrags von 1961 — dem einzigen formellen Verteidigungsbündnis Chinas mit einem anderen Staat. Im Hintergrund steht Pekings wachsendes Unbehagen über die immer engere Bindung Kim Jong-uns an Wladimir Putin. China will seinen strategischen Einfluss über den traditionellen Verbündeten zurückgewinnen, den es durch Nordkoreas massive Annäherung an Russland zu verlieren droht. Kim seinerseits erhofft sich wirtschaftliche Kooperationszusagen. Ein Signal, das weit über die koreanische Halbinsel hinausreicht.

(Quellen: The Guardian / People Daily, 8. Juni 2026 — https://peopledaily.digital/news/xi-jinping-set-to-meet-kim-jong-un-in-north-korea-as-china-seeks-to-revitalise-relationship | Washington Times, 7. Juni 2026 — https://www.washingtontimes.com/news/2026/jun/7/look-rare-visit-chinas-xi-north-korea-talks-kim-jong-un/)

Israel–Libanon: Brüchige Waffenruhe, humanitäre Notlage

Am 1. Juni einigten sich Israel und die Hisbollah auf einen weiteren Teilwaffenstillstand: Israel verpflichtet sich, die südlichen Vororte Beiruts nicht anzugreifen; die Hisbollah verzichtet auf Angriffe gegen Israel — als Rahmen einer US-Vermittlung, die den Waffenstillstand auf das gesamte libanesische Staatsgebiet ausweiten soll. Die Lage bleibt jedoch prekär. Israelische Bodentruppen sind in fünf Divisionen tief ins libanesische Landesinnere vorgedrungen. Teile von Tyre und Beiruter Vororten wurden erneut bombardiert. Extremistische Minister der israelischen Regierung fordern offen die Annexion des Südlibanons. Das International Rescue Committee mahnt: Nur ein dauerhafter Waffenstillstand kann die humanitäre Stabilisierung ermöglichen.

(Quellen: Wikipedia / 2026 Israel–Lebanon ceasefire — https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Israel%E2%80%93Lebanon_ceasefire | International Rescue Committee, 3. Juni 2026 — https://www.rescue.org/de/pressemitteilung/humanitaere-krise-libanon-erfordert-dauerhaften-waffenstillstand)

PERSON IM FOKUS

Klaus J. Stöhlker: Der Skeptiker des SpaceX-Hypes

Der Zolliker Kommunikationsberater und Inside-Paradeplatz-Kolumnist Klaus J. Stöhlker liefert diese Woche einen nüchternen Kontrapunkt zum SpaceX-Börsenfieber. Elon Musk will in den nächsten Tagen weltweit SpaceX-Aktien zu je 135 Dollar anbieten und damit 85 Milliarden Dollar einsammeln — mit dem Versprechen einer Mondsiedlung bis 2028, zwei Jahre vor den Chinesen. Stöhlker warnt, dass SNB, Pensionskassen und Spekulanten in eine Halluzination investieren, bei der im besten Fall in hundert Jahren eine Dividende fliessen könnte. Sein Kernargument: Die verarmenden USA können ein derartiges Projekt kaum auf Kosten ihres Mittelstands finanzieren. Tesla fährt längst chinesischen Konkurrenten hinterher. «Die Steigerung einer Vision ist die Halluzination» — ein Satz, der weit über SpaceX hinausweist.

(Quelle: Inside Paradeplatz, Klaus J. Stöhlker, 8. Juni 2026 — https://insideparadeplatz.ch/2026/06/08/musk-und-spacex-the-great-hallucination/)

ZAHLEN

220’000 — Zahl der potenziellen PFAS-Opfer im Grossraum Lyon. Mehrere UN-Sonderberichterstatter rügen Frankreich und die Chemiekonzerne Arkema und Daikin wegen systematischer Menschenrechtsverletzungen. Die PFAS-Konzentration im Blut von Einwohnern des Ortes Pierre-Bénite war 2023 siebenmal höher als beim Bevölkerungsdurchschnitt. 192 Anwohnende fordern vor Gericht über 36 Millionen Euro Schadenersatz — die Sanierungskosten des kontaminierten Gebiets werden auf fast zwei Milliarden Euro geschätzt.

(Quelle: Infosperber, Daniela Gschweng, 7. Juni 2026 — https://www.infosperber.ch/umwelt/schadstoffe/un-berichterstatter-frankreich-verletzt-bei-pfas-menschenrecht/)

7,8 — Magnitude des Erdbebens, das heute Morgen um 7:37 Uhr Ortszeit die südlichen Philippinen erschütterte. Das Epizentrum lag vor der Küste der Provinz Sarangani auf Mindanao. Behörden riefen Küstenbewohner in den Philippinen, Indonesien und Japan zur sofortigen Evakuierung auf. Berichte über Todesopfer und schwere Schäden an Schulen, Spitälern und Kirchen werden noch überprüft. Präsident Ferdinand Marcos Jr. sicherte den Betroffenen staatliche Unterstützung zu.

(Quelle: blue News / dpa, 8. Juni 2026 — https://www.bluewin.ch/de/news/vermischtes/schweres-erdbeben-auf-den-philippinen-tsunami-warnung-3267921.html)

24% — Anteil Chinas an neu registrierten klinischen Studien weltweit zwischen Januar 2024 und Juni 2025. Indien kommt auf 23 Prozent; beide Länder haben damit die USA überholt, die über 25 Jahre Weltmeister in der klinischen Forschung waren. Washington betrachtet Chinas staatliche Investitionen in die Biotechnologie laut dem British Medical Journal als Bedrohung der nationalen Sicherheit. Die Verlagerung der biomedizinischen Forschung Richtung Osten ist längst ein geopolitischer Machtfaktor.

(Quelle: Infosperber, Martina Frei, 7. Juni 2026 — https://www.infosperber.ch/gesundheit/medikamentenforschung-china-und-indien-haben-die-usa-ueberholt/)

KURZMELDUNGEN

Ringier-Chefin Ladina Heimgartner war Anfang Woche am WAN-IFRA-Medienkongress in Marseille. Ein Foto mit Austern und Schaumwein auf LinkedIn sorgte intern für Verstimmung — zu einem Zeitpunkt, an dem ein rund 10-prozentiger Stellenabbau am Ringier-Hauptsitz in Zürich geprüft wird und der SonntagsBlick möglicherweise auf den Samstag verlegt werden soll. Ringier dementierte, Heimgartner sei Teil der Tafelrunde gewesen; das Essen sei privat und auf eigene Kosten erfolgt. (Quelle: Inside Paradeplatz, Lukas Hässig, 6. Juni 2026 — https://insideparadeplatz.ch/2026/06/06/austern-schlemmern-mit-blick-chefs-in-marseille/)

Bundespräsident Cassis spricht von «Wachstumsmüdigkeit» — ohne zu benennen, dass viele Schweizer nicht mehr Wachstum wollen, weil sie die sozialen und demografischen Kosten tragen. Die Volksabstimmung «Keine 10-Millionen-Schweiz» vom 14. Juni wird zur Nagelprobe. (Quelle: Infosperber — https://www.infosperber.ch/wirtschaft/cassis-wachstumsmuedigkeit-ohne-wachstum/)

HEUTE VOR 50 JAHREN

Am 8. Juni 1976 schloss die Sowjetunion mit Angola ein Abkommen über wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit — wenige Monate nach der Unabhängigkeit des Landes und mitten im eskalierenden Bürgerkrieg, in dem kubanische Truppen das MPLA-Regime stützten. Der Schritt markierte eine Phase massiver sowjetischer Einflussausdehnung in Subsahara-Afrika, die den Kalten Krieg bis auf den afrikanischen Kontinent trug und Jahrzehnte politischer Instabilität hinterliess.

Joachim Raff – Der fast vergessene Schweizer Meister der Romantik

Joachim Raff: Ein Schweizer auf dem Höhepunkt der europäischen Musik

Wenn heute von den grossen Komponisten der Romantik gesprochen wird, fallen Namen wie Johannes Brahms, Franz Liszt oder Richard Wagner. Kaum bekannt ist hingegen, dass ein Schweizer Komponist im 19. Jahrhundert zeitweise ebenso erfolgreich war: Joachim Raff.

Zu Lebzeiten gehörte Raff zu den meistgespielten Komponisten Europas. Seine Sinfonien wurden in den grossen Konzertsälen Deutschlands, Österreichs, Englands und der Vereinigten Staaten aufgeführt. Nach seinem Tod verschwand sein Name jedoch weitgehend aus dem Repertoire – ein Schicksal, das viele Komponisten der Romantik teilten.

Kindheit und Herkunft

Joachim Raff wurde am 27. Mai 1822 in Lachen im Kanton Schwyz geboren. Sein Vater war ein aus Württemberg stammender Lehrer, seine Mutter Schweizerin. Die Familie lebte bescheiden, und Raff erhielt zunächst keine umfassende musikalische Ausbildung.

Schon früh zeigte sich sein aussergewöhnliches Talent. Als weitgehend Autodidakt studierte er Musiktheorie und Komposition neben seiner Tätigkeit als Lehrer. Seine ersten Klavierstücke entstanden in den frühen 1840er-Jahren.

Die Begegnung mit Franz Liszt

Ein entscheidender Wendepunkt in Raffs Leben war die Bekanntschaft mit Felix Mendelssohn, der einige seiner Werke positiv beurteilte. Noch wichtiger wurde später die Unterstützung durch Franz Liszt.

1849 zog Raff nach Deutschland und arbeitete mehrere Jahre eng mit Liszt in Weimar zusammen. In dieser Zeit war er an der Ausarbeitung zahlreicher Werke beteiligt und lernte die führenden Musiker seiner Epoche kennen.

Die Zusammenarbeit war produktiv, aber nicht immer konfliktfrei. Raff strebte zunehmend nach künstlerischer Eigenständigkeit und wollte nicht dauerhaft im Schatten des berühmten Virtuosen stehen.

Der Durchbruch

Ab den 1860er-Jahren begann Raffs eigentliche Erfolgszeit. Seine Werke fanden grosse Resonanz beim Publikum, weil sie die Ausdruckskraft der Romantik mit klaren Formen verbanden.

Besonders bekannt wurde seine:

Symphonie Nr. 3 Im Walde

Symphonie Nr. 5 Lenore

Symphonie Nr. 7 In den Alpen

Diese Werke verbanden programmatische Elemente – also musikalische Erzählungen – mit sinfonischer Architektur. Das Publikum liebte die bildhaften Klanglandschaften, die Wälder, Berge und Legenden musikalisch darstellten.

Direktor des Hoch’schen Konservatoriums

1877 wurde Raff zum ersten Direktor des Dr. Hoch’s Konservatorium in Frankfurt am Main berufen.

Unter seiner Leitung entwickelte sich die Institution rasch zu einer der angesehensten Musikschulen Europas. Zu den späteren Lehrenden und Studierenden gehörten Persönlichkeiten, die die Musikgeschichte nachhaltig prägen sollten.

Ein gewaltiges Werk

Raff hinterliess ein ausserordentlich umfangreiches Œuvre:

11 Sinfonien

mehrere Opern

zahlreiche Kammermusikwerke

über 100 Klavierwerke

Lieder und Chormusik

Sein Stil bewegte sich zwischen klassischer Formstrenge und romantischer Klangfülle. Während Wagner die Oper revolutionierte und Liszt neue Wege der Programmmusik beschritt, entwickelte Raff eine eigene Synthese aus Tradition und Innovation.

Warum geriet Raff in Vergessenheit?

Nach seinem Tod am 24. Juni 1882 in Frankfurt änderte sich der Musikgeschmack Europas grundlegend.

Die Aufmerksamkeit richtete sich zunehmend auf Komponisten wie Gustav Mahler, Anton Bruckner und später die musikalische Moderne. Raffs Musik galt vielen Kritikern als zu sehr im romantischen Ideal des 19. Jahrhunderts verwurzelt.

Zudem fehlten einflussreiche Dirigenten und Institutionen, die sein Werk dauerhaft pflegten.

Wiederentdeckung

Seit den 1980er-Jahren erlebt Joachim Raff eine vorsichtige Renaissance. Zahlreiche Sinfonien wurden neu eingespielt, Musikwissenschaftler veröffentlichten Studien über sein Leben und seine Werke, und Konzertveranstalter begannen, seine Musik erneut ins Programm aufzunehmen.

Heute gilt Raff nicht mehr als Randfigur, sondern als bedeutendes Bindeglied zwischen Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Franz Liszt und den spätromantischen Komponisten des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

Ein Schweizer von europäischem Rang

Joachim Raff war einer der erfolgreichsten Schweizer Komponisten aller Zeiten. Seine Musik verband technische Meisterschaft mit melodischem Reichtum und sprach ein breites Publikum an. Dass sein Name heute weniger bekannt ist als jener vieler Zeitgenossen, sagt weniger über die Qualität seiner Werke aus als über die wechselhaften Mechanismen des kulturellen Gedächtnisses.

Die Wiederentdeckung seines Schaffens erinnert daran, dass die Musikgeschichte nicht nur von wenigen Genies geprägt wurde, sondern auch von Künstlern wie Joachim Raff, die zu ihrer Zeit die Konzertsäle Europas füllten und deren Werk noch immer darauf wartet, neu entdeckt zu werden.

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