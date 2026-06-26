INLAND

Die Schweiz rüstet auf – aber günstiger als geplant

Der Bundesrat hält an seinem Plan fest, die Mehrwertsteuer für die Landesverteidigung zu erhöhen – hat die ursprüngliche Vorlage aber merklich abgespeckt. Statt der im Januar angekündigten Erhöhung um 0,8 Prozentpunkte soll der Normalsatz nun nur noch um 0,5 Prozentpunkte steigen, befristet auf zwölf statt zehn Jahre. Das so eingenommene Geld – insgesamt geschätzte 24 Milliarden Franken – fliesst vollständig in Rüstungsausgaben: Systeme zur Drohnenabwehr, Luftverteidigung, Cyberschutz und Munitionsbevorratung.

Verteidigungsminister Martin Pfister begründete den Schritt an einer Medienkonferenz vom Mittwoch damit, dass sich die Bundesfinanzen – vor allem dank unerwartet hoher Unternehmenssteuereinnahmen – besser entwickelt haben als erwartet. Deshalb müssen Armee-Budget und zivile Sicherheitsbehörden nicht mehr aus der Mehrwertsteuer finanziert werden. Pfister möchte ausserdem ein zweites Luftabwehrsystem beschaffen; Verhandlungen laufen mit Herstellern aus Frankreich, Südkorea und Israel. Am Patriot-System, dessen Lieferung durch US-Priorisierungen für die Ukraine verzögert wurde, hält die Schweiz fest – und nimmt ihre Zahlungen wieder auf.

Der politische Widerstand ist breit: SVP lehnt jede Mehrwertsteuererhöhung für die Armee ab, SP zeigt sich «skeptisch», FDP warnt vor fiskalischer Fahrlässigkeit. Einzig die Mitte begrüsst den «demokratischen Weg». Das letzte Wort haben Volk und Stände – eine Volksabstimmung ist für 2027 vorgesehen.

NDB-Lagebericht: «Keine Entwarnung»

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) hat am Donnerstag seinen Jahresbericht «Sicherheit Schweiz 2026» publiziert – und die Botschaft ist unmissverständlich: Die Sicherheitslage hat sich «erheblich verschlechtert», eine Entspannung ist nicht absehbar. NDB-Direktor Serge Bavaud fasste es in einem Satz zusammen: «Das schützende Umfeld der Schweiz erodiert – von Osten, Westen und Süden.»

Als grösste und akuteste Bedrohung für Europa stuft der NDB Russland ein. Moskau nutze die Schweiz als Operationsraum für Sabotagevorbereitungen in anderen europäischen Ländern, betreibe hier einige der grössten Agentennetzwerke Europas – meist getarnt in diplomatischen Vertretungen – und habe seine Desinformationsmassnahmen verstärkt: Das Staatsmedium RT habe 2025 rund einen Viertel mehr Schweiz-Beiträge veröffentlicht als im Vorjahr. Narrativ: «Die Schweiz sei im Niedergang.»

Neu hebt der Bericht eine Ferngefahr hervor: Irans Lenkwaffen könnten in wenigen Jahren Teile Zentraleuropas erreichen. Der NDB warnt zudem vor chinesischen Fahrzeugen als möglichen Datenquellen für Pekings Nachrichtendienste und empfiehlt staatlichen Behörden und sicherheitsrelevanten Organisationen, bei der Beschaffung chinesischer Autos besondere Vorsicht walten zu lassen.

Ein Rekord illustriert den Ernst der Lage: Der NDB genehmigte im vergangenen Jahr 209 besonders heikle Beschaffungsmassnahmen – 45 mehr als im Vorjahr und 130 mehr als 2023. Der Dienst soll in den kommenden Jahren mit zusätzlichen Stellen ausgebaut werden, finanziert durch VBS-interne Priorisierungen.

WIRTSCHAFT

Hitzerekord und trockene Bundeskasse? Das Gegenteil ist der Fall

Während die Schweiz in dieser Woche historische Junitemperaturen von über 38 Grad erlebte und der Bundesrat auf weitere Sparpakete verzichten konnte, präsentiert sich das Wirtschaftsbild des Landes erstaunlich robust. Die SNB beliess den Leitzins – wie erwartet – bei null Prozent. Gold notiert weiterhin auf Rekordhöhe (4’030 USD/Unze), der EUR/CHF-Kurs liegt bei 0.9212.

Die verbesserte Einnahmensituation des Bundes gibt dem Bundesrat Spielraum: Die geplante AHV-Mehrwertsteuererhöhung und die Armeeerhöhung können gewissermassen nebeneinander an die Urne, ohne dass das Gesamtpaket fiskalisch aus dem Ruder läuft. Eine Volksabstimmung über die AHV-Erhöhung könnte bereits im November 2026 stattfinden.

Patrizia Laeri und die Ellexx: Ein Fintech am Rande des Abgrunds

Weniger gut läuft es für das Frauen-Finanzstartup Ellexx von Ex-SRF-Moderatorin Patrizia Laeri. Laut einem Bericht von Inside Paradeplatz türmt sich nach fünf Betriebsjahren ein Bilanzverlust von 4,3 Millionen Franken auf – im Schnitt 850’000 Franken Minus pro Jahr. Revisorin PwC attestiert dem Unternehmen faktische Zahlungsunfähigkeit, hält aber das Mandat aufrecht, weil der Verwaltungsrat Zusagen von Investoren vorweisen kann. Laeri und Mitgründerin Nadine Jürgensen haben dem eigenen Unternehmen bereits je 150’000 Franken geliehen. Ob der Turnaround gelingt, bleibt offen – und demonstriert exemplarisch die Schwierigkeiten von Purpose-Startups im aktuellen Finanzierungsumfeld.

GEOPOLITIK

Ukraine: Selenskyj autorisiert 40-tägige Offensive

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine 40-tägige Drohnenoffensive gegen russische Ziele genehmigt. Das Ziel: Druck auf Moskau erhöhen, um einen Waffenstillstand zu erzwingen. Parallel dazu hat die Ukraine die russische Ölinfrastruktur in den vergangenen Monaten so massiv unter Beschuss genommen, dass bis Juni 2026 rund 25 Prozent der russischen Benzinproduktion eingebrochen sind. Acht der zehn grössten Raffinerien wurden getroffen, ein Drittel aller russischen Raffinerien steht zeitweise still.

Auf diplomatischer Ebene verliefen Genfer Gespräche über mögliche Waffenstillstandswege ohne Durchbruch. Der NDB hält einen stabilen Waffenstillstand bis Ende 2026 für «sehr unwahrscheinlich» und rechnet mit weiterer Intensivierung russischer hybrider Aktivitäten in Europa – auch in der Schweiz.

Iran-Abkommen und geopolitisches Risiko für Europa

Das am 17. Juni 2026 zwischen den USA und dem Iran geschlossene Abkommen könnte die Spannungslage im Nahen Osten etwas dämpfen – doch der NDB ist vorsichtig: «Ob es die Lage entspannt, hängt davon ab, ob es eingehalten wird.» Der Krieg im Nahen Osten erhöhe die Wahrscheinlichkeit dschihadistisch motivierter Gewalttaten gegen amerikanische, jüdische und israelische Ziele in Europa – und damit auch in der Schweiz. Ausserdem sind die iranischen Raketenarsenale trotz des Konflikts nicht ausgelöscht; der NDB warnt, dass Irans Lenkwaffen in wenigen Jahren grössere Teile Europas erreichen könnten.

PERSON IM FOKUS

Serge Bavaud – Der neue Schweizer Geheimdienstchef ohne Blatt vor dem Mund

Serge Bavaud, 52, hat als neuer Direktor des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) seinen ersten grossen öffentlichen Auftritt mit dem Lagebericht «Sicherheit Schweiz 2026» genutzt – und dabei wenig beschönigt. Wo sein Vorgänger Christian Dussey sich oft in diplomatischem Nebel bewegte, spricht Bavaud Klartext: Russland sei eine direkte Bedrohung, China fahre mit seinen Fahrzeugen in der Schweiz als Geheimdienstplattform, und auch die USA unter Trump seien ein «Unsicherheitsfaktor». Der Nachrichtendienst ist «die erste Verteidigungslinie der Schweiz», sagte Bavaud – und diese Linie müsse gestärkt werden.

Der frühere Diplomat und Geheimdienstfachmann übernahm den NDB zu einem Zeitpunkt, als der Dienst nach internem Umbau und zahllosen Personalabgängen geschwächt war. Seine Botschaft an Bern: Der NDB braucht Ressourcen, Befugnisse und politische Rückendeckung – andernfalls drohen «Druckversuche oder gar ein direktes, sanktionierendes Eingreifen westlicher Staaten», falls die Schweiz zu passiv bleibt.

ZAHLEN

209 – Besonders heikle Beschaffungsmassnahmen, die der NDB 2025 genehmigte (plus 45 gegenüber Vorjahr, plus 130 gegenüber 2023).

0,5 % – Die geplante Mehrwertsteuererhöhung zugunsten der Armee, reduziert von ursprünglich 0,8 %.

38,0 °C – Der neue Schweizer Juni-Temperaturrekord, gemessen an mehreren Stationen am Donnerstag.

4’030 USD/Unze – Goldpreis, weiterhin auf historischem Höchststand.

25 % – Einbruch der russischen Benzinproduktion seit Beginn der ukrainischen Drohnenangriffe auf Raffinerien.

KURZMELDUNGEN

Baselbieter Regierungszimmer-Decke eingestürzt. Im erst vor zwei Jahren totalsanierten Regierungsgebäude Basel-Landschaft ist die Decke des Regierungszimmers heruntergestürzt. Verletzte gab es keine. Ein teures Sinnbild für den Zustand öffentlicher Infrastruktur.

Bundesrat auf Reise durch den Waadt. Bundespräsident Guy Parmelin führte seine Regierungskollegen auf der traditionellen zweitägigen Bundesratsreise durch seinen Heimatkanton – von der Broye über La Côte bis ins Chablais.

RUAG und Ransomware. Die NZZ enthüllte diese Woche, wie schlecht der Rüstungskonzern RUAG auf einen Ransomware-Angriff vorbereitet war – und wie unüberlegt das Unternehmen danach kommunizierte. Eine Chronik des institutionellen Versagens.

Alpiq stoppt Wasserstoffprojekt Gerlafingen. Der Energiekonzern Alpiq hat das Projekt für die grösste Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff in der Schweiz in Gerlafingen (SO) gestoppt – ein Rückschlag für die Schweizer Energiewende.

Basel muss rassistischen Polizisten behalten. Das Basler Appellationsgericht erklärte die Kündigung eines Polizisten trotz früherer rassistischer und sexistischer Pflichtverstösse für ungültig. Das Urteil sorgt für Kritik.

On Running schlägt Schweizer Markenschutz. Die Berner Behörden müssten sich im Fall des Schweizer Kreuzes auf On-Running-Schuhen «zu Kreuze kriechen», so Inside Paradeplatz – was in Deutschland oder Italien undenkbar wäre.

SCHWEIZER KOMPONIST DER WOCHE

Arthur Honegger (1892–1955): Zwischen Paris und dem Schweizer Herzblut

Arthur Honegger gehört zu den bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts – und zu jenen, die am schwierigsten zu verorten sind. 1892 in Le Havre als Sohn einer Zürcher Familie geboren, besass er sein Leben lang die Schweizer Staatsangehörigkeit, verbrachte aber den Grossteil seiner Zeit in Paris. Diese Doppelidentität prägte sein Werk: ein strenger, fast germanischer Konstruktionswille auf der einen Seite, eine zutiefst französische lyrische Sensibilität auf der anderen.

Am Konservatorium Zürich (1909–1911) bildete er sein handwerkliches Fundament, bevor er am Pariser Conservatoire bei Charles-Marie Widor und Vincent d’Indy studierte. Dort begegnete er Darius Milhaud, Francis Poulenc und anderen – gemeinsam wurden sie ab 1920 als «Les Six» bekannt, eine Gruppe, die mit dem Impressionismus Debussys und der Schwerfälligkeit Wagners brechten. Honegger selbst blieb dem ästhetischen Manifest der Gruppe immer etwas distanziert; er schätzte Wagner zu sehr.

Seinen ersten grossen Ruhm erlangte er mit dem Oratorium «Le Roi David» (1921), das ihn schlagartig als führende Stimme der musikalischen Moderne etablierte. 1923 folgte «Pacific 231» – ein Orchesterwerk, das den Klang einer Dampflokomotive imitiert und bis heute sein meistgespieltes Stück ist. Honegger, der bekennende Lokomotiv-Enthusiast, sagte einmal: «Ich habe Dampflokomotiven immer leidenschaftlich geliebt. Für mich sind sie lebendige Wesen.»

Während der deutschen Besatzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg blieb Honegger in Paris. Sein Schweizer Pass hätte ihm die Ausreise ermöglicht – er lehnte ab. Die Grauzone seiner Kriegstätigkeit, zwischen Resistenz und opportunistischem Mitmachen, blieb zeitlebens Gegenstand von Kontroversen. Seine 2. Sinfonie aus jener Zeit wird bis heute unterschiedlich interpretiert: als Trauermusik, als Zeichen der Hoffnung, als Rückbesinnung auf die deutsch-schweizerischen Wurzeln.

Arthur Honegger starb am 27. November 1955 in Paris. Sein Konterfei zierte einst den Schweizer Zwanzigfrankenschein. Er hinterliess fünf Sinfonien, drei Streichquartette, Opern, Ballette, Oratorien und Filmmusik – ein Werk, das Epochen und Stilrichtungen verbindet und sich bis heute jeder Schublade entzieht.

HEUTE VOR 50 JAHREN – 26. JUNI 1976

Am 26. Juni 1976 wurde in Toronto der CN Tower eröffnet – mit 553 Metern damals das höchste freistehende Bauwerk der Welt. Gleichzeitig eskalierten in Südafrika die Soweto-Unruhen: Die Polizei schlug Massenproteste schwarzer Jugendlicher gegen den erzwungenen Afrikaans-Unterricht nieder; bis Ende Juni sollten über 170 Menschen ums Leben kommen. Die Schweiz blieb in jenem Sommer weitgehend Zuschauerland – doch die globalen Erschütterungen des Jahres 1976, von Argentiniens Militärputsch bis zum Olympia-Boykott in Montreal, machten auch hierzulande deutlich, dass die vermeintlich stabile Nachkriegsordnung brüchiger war als erhofft.

3 SCHWEIZER STARTUPS IM FOKUS

ANYbotics AG (Zürich): Das ETH-Spinoff für autonome Industrie-Laufroboter setzt seinen Expansionskurs fort. Der vierläufige Roboter «ANYmal» übernimmt Inspektionsaufgaben in Öl-, Gas- und Versorgungsanlagen. Zuletzt meldete ANYbotics eine Zusammenarbeit mit dem finnischen Metallkonzern Outokumpu im Bereich Arbeitssicherheit. Das Unternehmen beschäftigt über 200 Mitarbeitende und sucht aktiv nach Manufacturing Engineers, Reliability Engineers und Software-Test-Spezialistinnen.

DuraMon (Zürich): Das Zürcher Deeptech-Startup hat seine Sensortechnologie zur Echtzeit-Überwachung von Stahlbetoninfrastruktur im DACH-Raum weiter ausgebaut. Zuletzt wurden 160 Sensoren in einer Tiefgarage in Innsbruck verbaut. DuraMon positioniert sich in einem wachsenden Markt – angesichts der alternden Infrastruktur Europas und des zunehmenden politischen Drucks auf Baumängel, wie der eingestürzte Decke im Baselbieter Regierungsgebäude illustriert.

Happy Pot (Schweiz): Die Schweizer Geldsammel-Plattform verzeichnete im ersten Quartal 2026 bereits mehr Umsatz als im gesamten Vorjahr. Die Zahl der eröffneten Sammel-«Pots» hat sich in neun Monaten verfünffacht. Das Startup expandiert in weitere europäische Länder und zeigt, dass einfache, emotional aufgeladene Fintech-Konzepte auch in einem schwierigen Marktumfeld wachsen können.

3 OFFENE STELLEN BEI SCHWEIZER STARTUPS

ANYbotics AG (Zürich): Design for Reliability Engineer (DfR) – Robotics. Gesucht wird eine Spezialistin/ein Spezialist für Zuverlässigkeitsanalysen (FMEA, Weibull, MTBF/MTTR) im Bereich Hardware-Robotik. Englischkenntnisse und Erfahrung in Qualitätssystemen erforderlich.

ANYbotics AG (Zürich): Manufacturing Engineer. Verantwortlich für die Rückverfolgbarkeit in der Produktion, Abstimmung zwischen MES- und ERP-Systemen. Profil: Maschinenbau-Hintergrund, Erfahrung in Robotik oder Präzisionsfertigung.

40Factory / FruitfulAI AG (Zürich): KI/Machine-Vision-Ingenieur. 40Factory hat eine strategische Investition in FruitfulAI getätigt, das sich auf KI-gestützte Machine Vision in Industrieumgebungen spezialisiert. Gesucht werden Entwicklerinnen und Entwickler für die Integration von Echtzeit-Video-KI-Analysen in industrielle IoT-Plattformen.

QUELLEN

Inland:

SRF News, Bundesrat reduziert MWST-Erhöhung für Armee: https://www.srf.ch/news/schweiz/zusaetzliche-ruestungsausgaben-bundesrat-will-mehrwertsteuer-nur-um-0-5-prozentpunkte-erhoehen

NZZ, Liveticker Bundesrats-PK MWST/Patriot: https://www.nzz.ch/schweiz/der-bund-hat-wieder-mehr-geld-was-das-fuer-die-steuererhoehung-fuer-die-armee-bedeutet-die-pressekonferenz-mit-dem-bundesrat-jetzt-live-ld.10012726

NZZ, NDB-Bericht Russland Agentennetzwerke: https://www.nzz.ch/schweiz/sicherheitspolitik/ndb-bericht-russland-betreibt-agentennetzwerke-in-der-schweiz-ld.10012413

SRF, NDB-Bericht 2026: https://www.srf.ch/news/schweiz/ndb-bericht-2026-ndb-sicherheitslage-der-schweiz-weiter-verschlechtert

Admin.ch, NDB-Medienmitteilung «Sicherheit Schweiz 2026»: https://www.admin.ch/de/newnsb/jyRmuld1hBVy

Der Bote, Chinesische Autos als Spionagerisiko: https://www.bote.ch/nachrichten/schweizundwelt/geheimdienst-warnt-vor-chinesischen-autos-in-der-schweiz-art-1709929

Swissinfo, Alpiq stoppt Wasserstoffprojekt Gerlafingen: https://www.srf.ch/news (via Regionaljournal Aargau)

Wirtschaft:

Inside Paradeplatz, Laeri/Ellexx-Bericht: https://insideparadeplatz.ch/2026/06/16/laeri-vor-aus-43-mio-bilanzverlust-pwc-warnt/

Finanz und Wirtschaft, SNB Leitzins/Marktdaten: https://wp.fuw.ch/boerse

Inside Paradeplatz, Finma bei Bieler: https://insideparadeplatz.ch/

Geopolitik:

Startups:

Schweizer Komponist der Woche:

Wikipedia, Arthur Honegger: https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Honegger

Munzinger Biographie, Arthur Honegger: https://www.munzinger.de/register/portrait/biographien/Arthur%20Honegger/00/887

Holocaust Music ORT, Honegger Kriegszeit: https://holocaustmusic.ort.org/de/politics-and-propaganda/arthur-honegger/

Heute vor 50 Jahren: