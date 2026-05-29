INLAND

MESSERANGRIFF IN WINTERTHUR: SYSTEM VERSAGT, TAETER WAR BEKANNT

Am Donnerstagmorgen stach ein 31-jaehriger Schweizer mit tuerkischem Doppelpass am Bahnhof Winterthur auf wartende Reisende ein. Drei Maenner wurden verletzt, einer davon schwer und musste notoperiert werden. Der Tatverdaechtige wurde fuenf Minuten nach dem ersten Notruf festgenommen.

Der Mann war einschlaegig polizeibekannt. 2015 wurde er wegen Verstoessen gegen das IS-Verbot angezeigt und hatte damals IS-Propaganda verbreitet. Er stammte aus dem Umfeld der mittlerweile geschlossenen AnNur-Moschee in Winterthur. Augenzeugen berichteten, der Angreifer habe waehrend der Tat Allahu Akbar gerufen.

Was den Fall zur Systemkritik macht, ist die Chronologie der Stunden zuvor. Am 25. Mai hatte sich der Mann mit wirren Aussagen bei der Polizei gemeldet. Diese verfuegte eine fuersorgerische Unterbringung in der psychiatrischen Klinik Winterthur IPW. Am 26. Mai fluechtete er aus der Klinik. Am 27. Mai, einen Tag vor der Tat, stufte ihn ein Arzt als nicht mehr selbst oder fremdgefaehrdend ein, woraufhin er die Klinik auf eigenen Wunsch verliess.

Zuercher Sicherheitsdirektor Mario Fehr sprach unmissverstaendlich von einem Terrorakt und beantragte den Entzug der Staatsbuergerschaft sowie die Ausweisung in die Türkei. Er kritisierte das Staatssekretariat fuer Migration unter Bundesrat Beat Jans SP scharf. Das Zoegern beim Entzug der Staatsbuergerschaft in solchen Faellen sei nicht nachvollziehbar. Der Vater des Tatverdaechtigen hingegen betonte gegenueber dem Blick, sein Sohn sei kein Terrorist, sondern psychisch krank.

Der Fall legt bloss, was bei terroristischen Radikalisierungen chronisch versagt. Koordination zwischen Psychiatrie, Polizei und Bundesbehoerden, fehlende Konsequenz bei bekannten Gefaehrdern und ein Migrationsrecht, das im Ernstfall zu langsam reagiert.

JOSITSCH ABSERVIERT: SP ZUERICH WAEHLT DEN FLUEGELKAMPF VOR DEM WAHLERFOLG

An einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung in Schwamendingen hat die Zuercher SP ihren langjaehrigen Staenderat Daniel Jositsch mit 109 zu 94 Stimmen nicht mehr fuer die Wahlen 2027 nominiert. Ein denkbar knappes Resultat, aber ein politisch klares Signal.

Jositsch, seit 2015 im Staenderat und Strafrechtsprofessor, deutete das Ergebnis als politische Abrechnung mit dem sozialliberalen Fluegel der Partei. Er raeumte ein, dass einzelne seiner Positionen auf Ablehnung stossen, zeigte sich aber ueberzeugt, dass die SP eine gewisse Breite benoetige.

Die Gegner kritisierten ihn fuer seine Haltung zu Detailregelungen im Asylgesetz, seine Reaktion auf das EGMR-Urteil zu den Klimaseniorinnen sowie seinen frueheren Versuch einer Bundesratskandidatur. Geografisch zeigte sich ein Graben. Pro-Jositsch-Stimmen kamen mehrheitlich aus laendlichen Gebieten und der Agglomeration, die Opposition aus den Staedten Zuerich und Winterthur.

Unterstuetzer warnten vor einem drohenden Sitzverlust im Staenderat. Als wahrscheinliche Nachfolgekandidatin gilt Nationalraetin Jacqueline Badran. Ob sie den Sitz halten kann, ist allerdings offen. Die Partei riskiert mit diesem Entscheid den pragmatischen Waehler der buergerlichen Mitte zugunsten einer ideologischen Selbstbereinigung.

WASSER PREDIGEN, GENOSSENSCHAFT BEWOHNEN

Einen kleinen, aber bezeichnenden Einblick in die Zuercher SP-Welt liefert Inside Paradeplatz. Gabriela Rothenfluh, Praesidentin der Kreisschulbehoerde Waidberg und ehemalige SP-Co-Praesidentin der Stadt Zuerich, bezog jahrelang zusammen mit ihrem Anwalt-Ehemann ein genossenschaftliches Reiheneinfamilienhaus zu subventionierten Mietkonditionen. Ihr Jahresverdienst betrug bis zu 190000 Franken. Heute lebt das Paar in einer Eigentumswohnung in Oerlikon.

Rothenfluh hatte sich stets gegen Einkommenslimiten bei Genossenschaftswohnungen ausgesprochen. Das Prinzip der sozialen Durchmischung, das sie oeffentlich verteidigte, galt offenbar auch fuer Spitzenverdiener, solange man selbst dazugehoerte.

WIRTSCHAFT

SRG VERKAUFT FLAGGSCHIFF AN ROLEX-STIFTUNG

Der klamme Staatssender versilbert sein Tafelsilber. Die SRG hat das bekannte RTS-Gebaeude in Genf La Tour RTS fuer 150 Millionen Franken an die Hans-Wilsdorf-Stiftung, Traegergesellschaft des Uhrenkonzerns Rolex, verkauft. RTS bleibt als Hauptmieterin im Haus.

Fuer die SRG faellt im laufenden Geschaeftsjahr ein Buchgewinn von rund 100 Millionen Franken an. Das Geld soll fuer Restrukturierungskosten, kuenftige Investitionen oder die Tilgung von Fremdkapital verwendet werden.

Das Modell Sale-and-Lease-Back ist betriebswirtschaftlich nicht ungewoehnlich, aber fuer einen oeffentlich finanzierten Sender bemerkenswert. Kritisch ist, ob ein offenes Bieterverfahren stattfand oder der Deal direkt arrangiert wurde.

ARBEITSMARKT HAELT KURS

Trotz globalem Gegenwind zeigt der Schweizer Arbeitsmarkt Staerke. Im ersten Quartal 2026 stieg die Beschaeftigung um 0,5 Prozent auf 5,5 Millionen Personen. Das sind 26100 Stellen mehr als im Vorjahr.

Besonders der Dienstleistungssektor legte mit einem Plus von 25000 Stellen zu. Gleichzeitig meldeten die Unternehmen 98200 offene Stellen, 5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Dennoch berichten 34,3 Prozent der Betriebe von Schwierigkeiten bei der Rekrutierung qualifizierter Arbeitskraefte.

Das strukturelle Mismatch zwischen Angebot und Nachfrage bleibt das eigentliche Problem.

PARKPLATZ-MASSAKER UNTER DER HARDBRUECKE

Weniger erbaulich ist die Lage unter der Zuercher Hardbruecke. Inside Paradeplatz berichtet ueber das systematische Verschwinden von Hunderten Parkplaetzen in diesem Bereich. Ein weiteres Kapitel im rot-gruenen Zuercher Autofahrer-Feldzug.

GEOPOLITIK

NETANJAHU PLANT AUSDEHNUNG DER MILITAERKONTROLLE IM GAZASTREIFEN

Waehrend die Waffenstillstandsverhandlungen stocken, verdichtet sich das Bild einer langfristigen israelischen Militaerpraesenz in Gaza. Premierminister Netanjahu signalisiert, die direkte Kontrollzone erheblich auszuweiten.

WIEN: 15 JAHRE HAFT FUER GEPLANTE TAYLOR-SWIFT-ANSCHLAEGE

Ein oesterreichisches Gericht verurteilte einen Islamisten zu 15 Jahren Haft wegen geplanter Terroranschlaege auf Taylor-Swift-Konzerte in Wien im vergangenen Jahr.

PERSON IM FOKUS

MARIO FEHR - DER PARTEILOSE SICHERHEITSDIREKTOR, DER KLARTEXT REDET

Der Zuercher Regierungsrat und Sicherheitsdirektor Mario Fehr ist nicht unumstritten. Im Fall Winterthur bewies er jedoch Klarheit. Er nannte das Kind beim Namen, forderte den Staatsbuergerschaftsentzug und griff Bundesrat Beat Jans oeffentlich an.

ZAHLEN

150 Millionen - Kaufpreis der RTS-Liegenschaft in Genf

109 zu 94 - Stimmenverhaeltnis gegen Daniel Jositsch

5,5 Millionen - Beschaeftigte in der Schweiz im ersten Quartal 2026

15 Jahre - Haftstrafe fuer den Islamisten in Wien

31 Jahre - Alter des Winterthurer Messertaeters

KURZMELDUNGEN

Seehof Davos schliesst

Hypothekarzinsen steigen

Uebernahmeziele am SMI

Oeko-Piraten greifen Gantner an

Polizeigewalt-Vorwurf in Haft

HEUTE VOR 50 JAHREN

Am 29. Mai 1976 verunglueckte Niki Lauda beim Grossen Preis von Deutschland am Nuernburgring. Sein Ferrari fing Feuer und der Oesterreicher erlitt lebensgefaehrliche Verbrennungen. Dass er nur sechs Wochen spaeter wieder im Cockpit sass, gehoert zu den aussergewoehnlichsten Comebacks des Motorsports.

KULTUR

Ernest Ansermet

Der präzise Revolutionär am Dirigentenpult

Es gibt Figuren der Schweizer Kulturgeschichte, die im internationalen Gedächtnis verblassen, obwohl ihr Einfluss bis heute nachhallt. Ernest Ansermet gehört zu ihnen. Kein charismatischer Selbstdarsteller, kein exzentrischer Virtuose, kein Dirigent der großen Gesten – sondern ein Mann von analytischer Schärfe, mathematischer Disziplin und fast protestantischer Präzision. Gerade darin lag seine Größe.

Geboren 1883 in Vevey, trat Ansermet zunächst nicht als Musiker in Erscheinung, sondern als Mathematiker. Er studierte an der Universität Lausanne, lehrte Algebra und schien auf eine akademische Laufbahn zuzusteuern. Doch wie so oft in der Kulturgeschichte erwies sich die Logik als nur die Vorstufe einer tieferen Ordnung: jener der Musik.

Diese mathematische Herkunft sollte sein ganzes späteres Dirigieren prägen. Wo andere den Überschwang suchten, suchte Ansermet Struktur. Wo Kollegen das Pathos kultivierten, legte er Schichten frei. Er dirigierte nicht, um zu beeindrucken, sondern um hörbar zu machen.

Sein eigentlicher Durchbruch erfolgte 1915, als ihn Sergei Diaghilev zu den legendären Ballets Russes holte. Dort begegnete er den radikalen Umbrüchen der musikalischen Moderne unmittelbar. Er arbeitete mit Igor Stravinsky, Maurice Ravel, Claude Debussy und Sergei Prokofiev zusammen – nicht als bloßer Interpret, sondern als intellektueller Partner.

Während viele Dirigenten der Zeit die Moderne mit Skepsis betrachteten, verstand Ansermet sie als Konsequenz musikalischer Entwicklung. Er war kein Provokateur. Er war ein Übersetzer des Neuen.

1918 gründete er das Orchestre de la Suisse Romande – ein Akt kultureller Selbstbehauptung in einem Europa, das noch unter den Nachwirkungen des Krieges stand. Fast fünfzig Jahre lang formte er dieses Orchester zu einem Klangkörper von internationalem Rang.

Dass ausgerechnet Genf unter seiner Leitung zu einem Zentrum moderner Interpretationskunst wurde, ist kulturhistorisch bemerkenswert. Die Schweiz, oft als neutraler Beobachter europäischer Entwicklungen wahrgenommen, wurde durch Ansermet zu einem aktiven Ort musikalischer Avantgarde.

Seine Aufnahmen – insbesondere für Decca Records – besitzen bis heute Referenzcharakter. Nicht wegen orchestraler Opulenz, sondern wegen ihrer unerbittlichen Klarheit. Wer Ansermets Stravinsky hört, hört keinen romantischen Schleier, sondern musikalische Architektur.

Vielleicht ist genau das sein Vermächtnis:

Ansermet zeigte, dass Schweizer Präzision nicht technokratische Nüchternheit bedeuten muss, sondern zur Voraussetzung großer Kunst werden kann.

Er war der seltene Fall eines Dirigenten, der die Moderne nicht emotional überwältigte, sondern intellektuell durchdrang – und gerade dadurch ihre ganze Kraft freilegte.

In einer Zeit, die das Spektakel liebt, erinnert Ernest Ansermet daran, dass wahre Größe oft leise auftritt.

SWISSVOX DAILY BRIEFING

redaktionell zusammengestellt auf Basis der angegebenen Quellen

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