INLAND

NDB schlägt Alarm: Sicherheitslage der Schweiz weiter verschlechtert

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) hat seinen Jahresbericht «Sicherheit Schweiz 2026» veröffentlicht und zeichnet ein düsteres Bild. Die Sicherheitslage habe sich weiter verschlechtert, die internationale Ordnung stehe im Umbruch. Russlands hybride Kriegsführung und neue Fernbedrohungen setzten Europa und die Schweiz unter wachsenden Druck. Der Bericht erscheint in einem Moment, in dem die Schweiz gleichzeitig mit der Frage ringt, wie sie ihre Luftwaffe und Landesverteidigung mittelfristig finanzieren soll.

Besonders brisant: Die Schweizer Luftwaffe hat laut SRF für die Beschaffung der F-35-Kampfjets fast 500 Millionen Franken vorzeitig an die USA überwiesen. Rüstungschef Urs Loher begründet den ungewöhnlichen Schritt mit dem geopolitischen Risiko. Man habe alle für 2026 fälligen Zahlungen vorgezogen, «damit dieses Konto bis Mitte Jahr sicher genügend Geld hat». Im Klartext: Bern befürchtet, dass die USA unter Trump auch Rüstungslieferungen als politisches Druckmittel einsetzen könnten. Beim ebenfalls bestellten Patriot-Luftabwehrsystem drohen massive Lieferverzögerungen und eine Kostenverdopplung. Ein teures Sicherheitsgefühl.

«Blackout-Initiative» bedingt zurückgezogen – Volksabstimmung wahrscheinlich

Der Energie Club Schweiz, Träger der Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)», hat die Initiative bedingt zurückgezogen. Das Parlament hat einen indirekten Gegenvorschlag verabschiedet, der das seit 2017 geltende Neubauverbot für Atomkraftwerke aufhebt. Grüne, GLP und Greenpeace haben das Referendum angekündigt – womit ein Urnengang voraussichtlich am 28. Februar 2027 stattfinden wird. Der Nationalrat hatte die Vorlage Mitte Juni mit hauchdünner Mehrheit (100:98) angenommen.

Die energiepolitische Debatte ist damit noch lange nicht beendet. Während Bundesrat Albert Rösti betont, heute werde noch kein AKW gebaut, zeigen ETH und Paul Scherrer Institut in einer aktuellen Studie: Neue Kernkraftwerke lohnen sich nur mit massiver staatlicher Förderung. Die Frage, wer die Milliarden aufbringt, bleibt offen – und dürfte im Abstimmungskampf zum zentralen Streitpunkt werden.

WIRTSCHAFT

Schweizer Wirtschaft unter Druck – SECO senkt Wachstumsprognose

Die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes hat ihre Prognose für das Schweizer Wirtschaftswachstum nach unten korrigiert. Für 2026 wird neu ein Wachstum von lediglich 0,9 Prozent erwartet – deutlich unter dem historischen Schnitt von knapp 1,8 Prozent. Als Hauptursachen nennt das SECO die gestiegenen Energiepreise infolge der Nahost-Krise sowie die anhaltende Unsicherheit durch die US-Handelszölle. Rund ein Viertel der befragten Unternehmen spürt die Trump-Zölle direkt, fast jedes zehnte berichtet von deutlich negativen Effekten auf die Gewinnmargen.

Im ersten Quartal 2026 war die Volkswirtschaft noch um 0,5 Prozent gewachsen – sowohl Industrie als auch Dienstleistungssektor hatten beigetragen. Doch das Bild trübt sich: Die exportorientierte Industrie leidet unter dem starken Franken und schwacher Nachfrage aus Deutschland und China, den zwei wichtigsten Handelspartnern.

NZZ im wirtschaftlichen Tief – Verluste auf APG-Beteiligung

Der wirtschaftliche Niedergang der Neuen Zürcher Zeitung lässt sich in Zahlen fassen: CEO Felix Graf hat die Beteiligung an der Plakatgesellschaft APG von 25 auf 45 Prozent aufgestockt und dafür 165 Millionen Franken bezahlt – zu einem Kurs von 220 Franken pro Aktie. Aktuell notiert der APG-Titel bei 180 Franken. Auf einen Schlag wurden damit rund 30 Millionen Franken vernichtet. Gleichzeitig haben die liquiden Mittel der NZZ in den vergangenen zehn Jahren um knapp 70 Prozent abgenommen. Einer der renommiertesten Verlagstitel der Schweiz kämpft ums finanzielle Überleben – und investiert dabei in Plakate statt in Journalismus.

Schweiz umgeht eigene Handelssouveränität – EU-Konformität per Vernehmlassung

Der Bundesrat hat zwei Vernehmlassungen verschickt, die in weiten Teilen schlicht das EU-Recht in Schweizer Recht umschreiben: die Teilrevision des Produktesicherheitsgesetzes sowie ein Lieferkettengesetz nach Brüsseler Muster. Onlinehändler sollen künftig Kontaktstellen in der Schweiz unterhalten, Produkte unter verdeckter Identität können von Behörden gekauft werden, und ein digitaler Produktepass soll eingeführt werden. Die Massnahmen sind als Harmonisierung verkleidet – de facto handelt es sich um protektionistische Regulierung, die den Marktzugang für Drittstaaten, insbesondere China, erschwert.

GEOPOLITIK

Venezuela: Schweres Doppelbeben erschüttert das Land – Regime blockiert Hilfe

Am 24. Juni 2026 erschütterten zwei schwere Erdbeben der Stärken 7,2 und 7,5 den Norden Venezuelas. Das Epizentrum lag nahe der Region Yaracuy, die Beben breiten sich entlang der rund 500 Kilometer langen Boconó-Verwerfung aus. Caracas wurde schwer getroffen. Die Regierung Maduro hat den Notstand ausgerufen, spricht von 69’000 Vermissten – und blockiert gleichzeitig den Zugang zur besonders betroffenen Küstenregion La Guaira, offiziell um die Bergungsarbeiten zu erleichtern, tatsächlich um Bausünden und behördliches Versagen zu verschleiern.

Die Schweiz hat rund 80 Rettungskräfte mit acht Spürhunden nach Maracay entsandt. Die Anreise gestaltete sich schwierig, da das Regime Zugänge verzögerte. Glückskette und Caritas Schweiz haben Spendensammlungen gestartet. Das Erdbeben trifft ein Land, das bereits vor der Katastrophe unter extremer Armut litt – und offenbart einmal mehr, dass Maduro der Bevölkerung Informationskontrolle vorzieht.

US-Supreme Court: Sieg und Niederlage für Trump an einem Tag

Der Oberste Gerichtshof der USA hat gestern zwei historische Entscheide gefällt, die das Gleichgewicht zwischen Präsidentschaft und unabhängigen Bundesbehörden neu definieren. Einerseits blockierte das Gericht mit 5:4-Stimmen Trumps Versuch, Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu feuern. Chefrichter John Roberts begründete das Urteil damit, Trump habe Cook die rechtlich vorgesehenen Verfahrensschutzrechte vorenthalten. Fed-Gouverneure geniessen einen gesetzlich verankerten Kündigungsschutz und können nur «aus triftigen Gründen» abgesetzt werden.

Andererseits kippte das Gericht mit 6:3-Stimmen ein Grundsatzurteil aus dem Jahr 1935 (Humphrey’s Executor) und ermöglichte es Trump, FTC-Kommissarin Rebecca Slaughter zu entlassen. Das Urteil gibt dem Präsidenten nun freie Hand bei der Entlassung von Mitgliedern nahezu aller anderen unabhängigen Regulierungsbehörden. Die Konsequenzen für Verbraucherschutz, Wettbewerbsaufsicht und Finanzmarktregulierung sind erheblich. Die Fed bleibt vorläufig geschützt – aber Trump hat bereits angekündigt, «sofort entsprechende Massnahmen» zu ergreifen.

PERSON IM FOKUS

Lisa Cook – erste schwarze Frau im Fed-Rat kämpft um ihren Posten

Lisa Cook ist seit 2022 Mitglied des US-amerikanischen Federal Reserve Board of Governors, als erste afroamerikanische Frau in dieser Funktion. Trump versuchte im August 2025, sie mit dem Vorwurf zu entlassen, sie habe in Hypothekenanträgen falsche Angaben zu ihrem Hauptwohnsitz gemacht – eine Beschuldigung, die Cook bestreitet. Seither führt sie einen teuren juristischen Kampf, um ihr Amt zu behalten – Kosten von rund 1,2 Millionen Dollar bis heute. Das Urteil des Supreme Courts vom Montag gibt ihr recht: Trump hat das vorgeschriebene Verfahren nicht eingehalten. Cooks Amtszeit läuft bis 2038 – ein Schutzwall gegen die Politisierung der Geldpolitik, zumindest vorläufig.

ZAHLEN DES TAGES

500 Mio. CHF – Vorzeitig geleistete Zahlung der Schweiz an die USA für F-35-Kampfjets, um das Beschaffungsrisiko zu reduzieren.

69’000 – Vom venezolanischen Regime gemeldete Zahl der Vermissten nach dem Doppelbeben vom 24. Juni 2026.

0,9 % – Vom SECO für 2026 erwartetes BIP-Wachstum der Schweiz – deutlich unter dem historischen Schnitt.

KURZMELDUNGEN

Serbien: Nach anderthalb Jahren regierungskritischer Proteste sollen in Serbien vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattfinden – ein taktisches Manöver von Ministerpräsident Vučić. (NZZ)

Raiffeisen/Vincenz: Ab August geht der Berufungsprozess gegen den früheren Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz vor dem Zürcher Obergericht in die nächste Runde. Neue Recherchen von Inside Paradeplatz zeigen, wie ein einziger Anruf beim Chef die interne Compliance-Prüfung zu stoppen vermochte. (Inside Paradeplatz)

Hitzewelle: Die Schweiz erlebt einen Rekord-Juni: An zahlreichen Messstationen wurden historische Höchstwerte gemessen. Laut SRF Meteo könnte die aktuelle Hitzewelle die 2003er-Rekorde brechen. Die WHO zählt europaweit bisher über 1’300 hitzebedingte Todesfälle. (SRF / NZZ)

AKW Gösgen: Die Stadt Zürich ist per Volksabstimmung von 2016 verpflichtet, ihre Anteile an den AKW Gösgen und Leibstadt zu verkaufen – hat aber bis heute keine Käuferin gefunden. Laut «SonntagsZeitung» haben sich bereits vor zwei Jahren Schweizer Unternehmen gemeldet, was die Stadt verschwiegen hat. (NZZ)

Wachstum: Alle Schweizer Kantone verzeichnen positive Nettomigration aus dem Ausland, während die EU 2026 demografisch ihren Höchststand erreicht und danach schrumpfen wird. Die Schweiz zählt aktuell rund 9,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. (SRF)

PERSON DES TAGES

Urs Loher, Chef Rüstung und Technologie im Bundesamt für Rüstung armasuisse, erklärte in der «NZZ am Sonntag» öffentlich, warum die Schweiz fast 500 Millionen Franken vorzeitig an die USA überwiesen hat. Ein seltener Einblick in die geopolitische Risikoabwägung der Schweizer Sicherheitspolitik.

HEUTE VOR 50 JAHREN – 30. JUNI 1976

Am 30. Juni 1976 befand sich die Flugzeugentführung nach Entebbe auf ihrem dramatischen Höhepunkt. Am 27. Juni hatte eine Gruppe palästinensischer und deutscher Terroristen der «Revolutionären Zellen» einen Air-France-Airbus auf dem Weg von Athen nach Paris gekapert und nach Entebbe in Uganda umgeleitet. Idi Amins Regime bot den Entführern Schutz. Die Terroristen forderten die Freilassung von 53 politischen Gefangenen – unter anderem aus der Schweiz. Am 30. Juni wurden die nichtjüdischen Passagiere in einer Air-France-Sondermaschine nach Paris ausgeflogen, während 105 überwiegend israelische Geiseln zurückgehalten wurden. Nur wenige Tage später, in der Nacht zum 4. Juli, beendete eine israelische Spezialeinheit die Geiselnahme mit der legendären «Operation Entebbe» – bis heute eine der kühnsten Kommandoaktionen der Militärgeschichte.

3 SCHWEIZER STARTUPS IM FOKUS

AMP IT (Genf): Das Energie- und Mobilitäts-Startup hat eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen und damit sein Gesamtkapital auf 7 Millionen Euro erhöht. AMP IT betreibt private EV-Ladestationen und Energiemanagementsysteme, derzeit mit Fokus auf den Schweizer Markt und internationale Expansion.

Accessify (Zürich): Das Tech-Startup, das barrierefreie Live-Events durch Hörunterstützung, Echtzeit-Transkription und Gebärdensprach-Integration ermöglicht, ist in Zusammenarbeit mit iRewind aktiv. Es schliesst eine Lücke für hör- und sehbeeinträchtigte Personen bei Veranstaltungen aller Art.

Oncobit (Basel): Das Präzisionsonkologie-Unternehmen hat seinen Bluttest «Oncular» zur Überwachung von Aderhautmelanom in den USA lanciert – in Partnerschaft mit dem amerikanischen Diagnostikunternehmen TrilliumBiO. Ein Beispiel für den erfolgreichen Markteintritt eines Schweizer Biotech-Startups ohne IPO.

3 OFFENE STELLEN BEI STARTUPS IN DER SCHWEIZ

Management Assistant / Tethys Robotics AG (Zürich): Das Unterwasserrobotik-Startup sucht eine Assistenz für das Führungsteam – mit Interesse an Deep-Tech, Robotik und maritimen Technologien. Eines der ambitioniertesten europäischen Projekte in diesem Segment. (jobs.ch)

Internship Biotechnology – Treeless AG (Schlieren ZH): Das Biotech-Startup sucht eine Praktikantin oder einen Praktikanten für Prozesskontrolle und Technologieentwicklung (6–12 Monate). Ideal für Absolventinnen mit Fokus auf nachhaltige Materialwissenschaften. (Indeed.ch)

Customer Success Manager – aspaara AG (Zürich): Das SaaS-Startup für datengetriebene Prozessoptimierung im Automotive-Bereich sucht eine CSM-Person (m/w/d). Aktienoptionen inklusive. (Indeed.ch)

QUELLENVERZEICHNIS

Inland

SRF Schweiz: NDB-Bericht «Sicherheit Schweiz 2026» → https://www.srf.ch/news/schweiz

20 Minuten: F-35-Vorauszahlung → https://www.20min.ch/story/ruestungschef-urs-loher-schweiz-zahlt-usa-fuer-f-35-jets-halbe-milliarde-im-voraus-103592083

SRF: «Blackout-Initiative» zurückgezogen → https://www.srf.ch/news/schweiz/diskurs-um-akw-neubauten-initiative-blackout-stoppen-ist-vorerst-vom-tisch

Wirtschaft

SECO: Konjunkturprognosen → https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/Wirtschaftslage/konjunkturprognosen.html

Inside Paradeplatz: NZZ im wirtschaftlichen Tief → https://insideparadeplatz.ch/2026/05/28/nzz-wirtschaftsblatt-im-allzeittief/

Muula.ch: Produktesicherheitsgesetz / EU-Harmonisierung → https://muula.ch/aktuell/schweiz-schliesst-sich-eu-protektionismus-gegen-china-an-temu-shein-online-handel-produktsicherheit-bruessel-lieferkettengesetz-nachhaltigkeit/

Muula.ch: Schweizer Wirtschaft wächst → https://muula.ch/aktuell/schweizer-wirtschaft-wachst-robust-bip-seco-industrie-dienstleistungen-iran-boom/

Geopolitik

NZZ: Schweizer Retter in Venezuela → https://www.nzz.ch/international/schweizer-retter-kaempfen-in-venezuela-gegen-die-zeit-die-regierung-spricht-von-69-000-vermissten-ld.10013262

Wikipedia: Erdbeben Venezuela 2026 → https://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeben_in_Venezuela_2026

NBC News / CBC: Supreme Court – Cook / Slaughter → https://www.nbcnews.com/politics/supreme-court/supreme-court-rules-trump-cannot-fire-fed-member-lisa-cook-grants-powe-rcna234931

Kurzmeldungen

Startups & Stellen

Startupticker.ch: AMP IT, Accessify, Oncobit → https://www.startupticker.ch/en/news

Indeed.ch / Jobs.ch: Offene Stellen

Heute vor 50 Jahren

Jüdische Allgemeine / Wikipedia: Operation Entebbe → https://www.juedische-allgemeine.de/israel/entebbe-entfuehrung-1976-debatten-um-linksterror-und-antisemitismus/