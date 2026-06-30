INLAND

Bei der Zürcher Kantonalbank sorgt die Nachfolgeregelung in der Geschäftsleitung für Wirbel: Die grösste Staatsbank des Landes entwickelt sich unter ihrem CEO zu einem “Women-First”-Geldhaus, wobei die zunächst gehandelte ehemalige Basler-Kantonalbank-Managerin nicht zum Zug kommt. Inside Paradeplatz Im Kanton Zürich gerät zudem eine Gemeindepräsidentin aus Embrach unter Druck: Unter ihrer Führung erhielt eine Firma ihres Ehemanns über Jahre öffentliche Aufträge ohne Ausschreibung – die Politikerin präsidiert gleichzeitig die Flughafen-Raiffeisenbank. Inside Paradeplatz Bei der Krankenkasse Helsana wirft der überraschende Abgang eines Spitzenverkäufers Fragen auf: Der Berater im Aargau verdiente mehr als sein Vorgesetzter, der als hart geltende Regionenchef musste seinerseits gehen. Inside Paradeplatz

Auf Bundesebene bleibt die EU-Verfassungsfrage ein Streitpunkt: Die Staatspolitische Kommission des Ständerats hält daran fest, dass für den Abschluss der EU-Verträge eine Verfassungsänderung nötig ist. NZZ Derweil bestätigt sich, dass die jüngste Zuwanderungsabstimmung tiefe Gräben offengelegt hat – die Schweiz erweist sich bei der Zuwanderungsfrage als gespalten, und Beobachter mahnen die Gewinner der Abstimmung zu einem ehrlichen Umgang mit den Verlierern. NZZ

Die Hitzewelle bleibt landesweit Thema: Allein in der vergangenen Woche meldete die WHO über 1300 Hitzetote in Europa, wobei vor allem ältere und vulnerable Menschen gefährdet sind. SRF Gleichzeitig erreicht die Sahara mit ihren Auswirkungen zunehmend Südeuropa, was auch für die Schweizer Landwirtschaft Folgen hat. SRF Aus der Gerichtsbarkeit: Ein heute 22-jähriger Schweizer wurde vom Amtsgericht Solothurn-Lebern wegen Mordes an einer zufällig ausgewählten jungen Frau in Bellach zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, vollzogen als stationäre therapeutische Massnahme. SRF

WIRTSCHAFT

Bei der UBS verdichten sich die Anzeichen für eine neue Stellenabbau-Welle: Insidern zufolge fällt der weltweite Personalbestand in diesen Tagen erstmals unter 100’000, während die Gewerkschaft einen dauerhaften Sozialplan fordert. Inside Paradeplatz Gleichzeitig sorgt das Verhalten von CEO Sergio Ermotti für Kritik – sein Mandat ende dort, wo die Grösse seines Hauses alles sprenge; hier beginne die Verantwortung des Machthabers, doch der UBS-Chef blende dies aus. Inside Paradeplatz Parallel dazu verkaufen Ermotti und weitere Topmanager UBS-Aktien im Wert von über 20 Millionen Franken, just als das Papier wie eine Rakete steigt. Inside Paradeplatz

Bei KPMG Zürich sorgt eine Personalie für Diskussionen: Ein Chilene mit Vergangenheit in einem grossen Anlagebetrug-Fall wird im Expresstempo von Deloitte London zum neuen Boss befördert. Inside Paradeplatz Auch der Sportartikelhersteller On steht in der Kritik: Zwei Mal 500 Franken versickerten im Zahlungssystem des Unternehmens, ein Reklamationsschreiben vom April blieb unbeantwortet. Inside Paradeplatz Beim Discounter Denner zeichnet sich derweil ein handfester Imageschaden ab: Bilder zeigen, dass die Migros-Bosse den Discounter verlottern lassen, was der frühere Besitzer öffentlich anprangert. Inside Paradeplatz In London erwischte es derweil die Privatbank Berenberg: Nach Partys auf dem Höhepunkt der Finanzkrise droht nun auch dem Zürcher Berenberg-Ableger Ungemach. Inside Paradeplatz

Erfreulicher die Lage im Startup-Sektor: Schweizer Startups generierten 2025 ein Finanzierungsvolumen von 3,3 Milliarden Franken, 44 Prozent mehr als im Vorjahr, mit besonders starker Dynamik bei KI und Gesundheit. Moneycab

GEOPOLITIK

Im Ukraine-Krieg fliesst nun Geld aus dem EU-Hilfspaket: Die EU-Kommission hat mit der Auszahlung von 3,9 Milliarden Euro aus dem 90-Milliarden-Euro-Darlehen begonnen, eine erste Tranche von insgesamt 6 Milliarden Euro soll Kiew für Drohnenbeschaffung erreichen. NZZ Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte, die Investitionen würden der Ukraine helfen, ihre Bürger zu schützen und ihre Souveränität zu verteidigen. NZZ Aus Polen kommt eine Warnung: Der Chef des polnischen Auslandsgeheimdienstes sieht ein wachsendes Risiko russischer Provokationen an der Nato-Ostflanke, etwa durch unmarkierte Soldaten in den baltischen Staaten. NZZ

Im Nahen Osten bleibt die Lage nach der jüngsten Eskalation an der Strasse von Hormuz fragil: Jared Kushner und US-Sondergesandter Steve Witkoff reisen nach Katar, wo laut einem Sprecher des Aussenministeriums aber kein Treffen mit hochrangigen iranischen Vertretern geplant ist. NZZ Offen bleibe die Frage eingefrorener iranischer Vermögenswerte, deren Freigabe Teheran als Voraussetzung für weitere Fortschritte fordert. NZZ

In Venezuela bleibt die Lage nach den schwersten Erdbeben seit einem Jahrhundert angespannt – eine Analyse von Satellitenbildern zeigt, welche Regionen besonders schwer getroffen wurden, NZZ Schweizer Rettungshunde sind vor Ort im Einsatz. In Russland macht sich die Treibstoffkrise weiter bemerkbar: Brennende Raffinerien und stundenlanges Anstehen für wenige Liter Benzin prägen das Bild, selbst Präsident Putin spricht inzwischen beiläufig von einem “Treibstoff”-Problem. NZZ

PERSON IM FOKUS: Sergio Ermotti

Der UBS-Chef steht doppelt in der Kritik: Ein Kommentator bezeichnet ihn als “den gefährlichsten Schweizer”, weil sein Mandat genau dort ende, wo die schiere Grösse seines Hauses alles sprengen könnte – und Ermotti blende diese Verantwortung aus. Inside Paradeplatz Parallel dazu fällt auf, dass er und weitere Topmanager UBS-Aktien im Wert von über 20 Millionen Franken verkauften, ausgerechnet als der Titel stark anstieg Inside Paradeplatz – ein Timing, das Beobachter aufhorchen lässt.

ZAHLEN

Zahl des Tages: über 1300 – so viele Hitzetote registrierte die WHO allein in der vergangenen Woche europaweit. SRF

Weitere Zahlen: 3,3 Milliarden Franken Finanzierungsvolumen für Schweizer Startups 2025 (+44%); unter 100’000 Beschäftigte weltweit bei der UBS, erstmals seit langem; über 20 Millionen Franken UBS-Aktienverkäufe durch das Management; 700’000 Franken Jahresverdienst des abgegangenen Helsana-Beraters.

Person des Tages: Sergio Ermotti, UBS-CEO (siehe oben).

KURZMELDUNGEN

• Solothurner Gericht verurteilt 22-Jährigen wegen Mordes an einer Velofahrerin in Bellach zu lebenslanger Freiheitsstrafe, SRF vollzogen als stationäre Massnahme. • WHO meldet über 1300 Hitzetote in Europa innerhalb einer Woche. SRF • Sahara-Hitze erreicht Südeuropa, sizilianische Bauern müssen Tiere notschlachten. SRF • Im Wallis: Razzia bei einer Raiffeisen-Tochter im Oberwallis, die Treuhandfirma Avalua steht im Visier der Behörden. Inside Paradeplatz • Stadler Rail erteilt einem bekannten Bahnjournalisten Hausverbot wegen angeblicher Verletzung von Geschäftsgeheimnissen. Inside Paradeplatz

HEUTE VOR 50 JAHREN

Am 1. Juli 1976 entliess der spanische König Juan Carlos in Madrid Ministerpräsident Carlos Arias Navarro, Chroniknet dem vorgeworfen worden war, die Demokratisierung Spaniens nach dem Ende der Franco-Diktatur nicht entschieden genug voranzutreiben. Sein Nachfolger wurde wenige Tage später, am 8. Juli, Adolfo Suárez González Chroniknet – ein Schritt, der den spanischen Übergang zur Demokratie entscheidend beschleunigte.

3 SCHWEIZER STARTUPS IM FOKUS

Minysa – das Startup erhielt 150’000 Franken von Venture Kick, um die Leistungselektronik neu zu definieren. Moneycab RY3T – mit dem RY3T NOVA wird überschüssiger Schweizer Solarstrom automatisch vor Ort in marktfähige Rechenprozesse umgewandelt und so zu zusätzlichem Ertrag für Anlagenbesitzer. Moneycab RTDT Laboratories – das Zürcher Startup gewann den mit 100’000 Franken dotierten ZKB Pionierpreis Technopark für sein Sensorsystem zur Optimierung von Windturbinen. StartupTicker

3 OFFENE STELLEN BEI STARTUPS

Engineering – Bota Systems AG, Zürich (Robotik/Sensorik) Software Development – LatticeFlow AG, Zürich (KI/MLOps) Business Development – deskbird AG, St. Gallen (Workplace-Tech)

Quellenliste

Inside Paradeplatz, insideparadeplatz.ch (29.6.–27.6.2026)

NZZ, nzz.ch (Schweiz, International, Ukraine-/Iran-Live-Ticker, 1.7.2026)

SRF News, srf.ch/news (29.6.2026)

Bilanz / Moneycab, bilanz.ch, moneycab.com (EY Startup Barometer 2026)

Startupticker.ch (Juni 2026)

startup.ch/jobs (Juni 2026)

chroniknet.de (Chronik 1. Juli 1976)