Inland

Die Schweizer Armeepolitik gerät unter Druck: Interne Dokumente zeigen, dass SP-Verteidigungsminister Beat Jans die Panzerflotte zugunsten von Cyberabwehr und Luftverteidigung deutlich zurückfahren will — in Armeekreisen löst das Entsetzen aus, da man dort die Sicherheit der Schweiz gefährdet sieht. Derweil sinkt die Zahl der Asylgesuche im ersten Halbjahr erstmals seit 2022 unter 10’000, wobei der Rückgang in den Kantonen erst langsam spürbar wird. Auf der Klimaseite deutet sich ein neuer Hitzerekord an: Der wärmste Juli seit Messbeginn zeichnet sich ab, mit lokal bis zu 38 Grad. Mehrere Gemeinden haben wegen der Trockenheit die Feuerverbote verschärft, während der 1.-August-Feuerwerksstreit die Gemüter erhitzt — einzelne Orte erhalten trotz Verbot Ausnahmebewilligungen.

Wirtschaft

Der Bauzulieferer Sulzer verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 klar weniger Auftragseingang als im Vorjahr, bei leicht rückläufigem Umsatz, aber steigendem operativem Gewinn — die Jahresprognose bleibt bestätigt. Für Schweizer Exporteure in die USA bringt das neue Zollregime einen Satz von 12,5 Prozent, weniger als zuvor befürchtet. Gleichzeitig verschärft die EU ab Juli ihre Stahlzölle und Importquoten, was laut NZZ nicht nur Schweizer Hersteller, sondern auch europäische Konsumenten treffen dürfte. In der Finanzbranche bleibt die Grossbank UBS unter Beobachtung: Berichten von Inside Paradeplatz zufolge rollt eine neue Stellenabbau-Welle durchs Institut, während Vorsorge-Anbieter wie Viac und Finpension im Rendite-Vergleich traditionelle Banken zunehmend hinter sich lassen.

Geopolitik

Der Krieg am Persischen Golf bleibt das dominierende internationale Thema. Nach wochenlangen US-Angriffen auf iranische Ziele und iranischen Vergeltungsschlägen gegen Kuwait, Bahrain, Jordanien und Saudi-Arabien ist Ende Juli keine diplomatische Entspannung in Sicht — die USA haben ihre Angriffe auf iranische Stellungen der Revolutionsgarden am 30. Juli erneut aufgenommen. Der Konflikt hinterlässt tiefe Spuren im globalen Energiemarkt: Der weltweite Ölverbrauch sank bis Ende Juli um knapp 9 Prozent, während ausserhalb der Golfregion — vor allem in den USA, Brasilien und Kasachstan — die Förderung leicht zulegte. Besonders angespannt bleibt die Lage bei Ölprodukten wie Diesel, da Raffineriekapazitäten in der Kriegsregion beschädigt sind. Auch die Schweiz spürt die Folgen: Ihre Rolle als neutrale Vermittlerin steht laut NZZ-Analysen zunehmend infrage, während gleichzeitig alte Bunkeranlagen als sichere Rechenzentren-Standorte an Interesse gewinnen.

Person im Fokus

Im Schatten der grossen Politik sorgt diese Woche ein junger Zürcher Sozialunternehmer für Gesprächsstoff: Er hat ein Reparatur-Café-Netzwerk aufgebaut, das mittlerweile in über zwanzig Deutschschweizer Gemeinden aktiv ist und pro Monat mehrere hundert Elektrogeräte vor der Entsorgung bewahrt. Ohne Risikokapital, nur mit Freiwilligen und kantonalen Kleinstförderungen gestartet, zeigt sein Projekt, wie zirkuläre Wirtschaft im Kleinen funktionieren kann — ein Gegenentwurf zu den grossen, kapitalhungrigen Startup-Schlagzeilen dieser Tage.

Zahlen

12,5 % — neuer US-Importzoll auf Schweizer Exportprodukte

9 % — Rückgang des globalen Ölverbrauchs infolge des Golfkriegs (Stand Ende Juli 2026)

3,3 Mrd. CHF — Finanzierungsvolumen Schweizer Startups 2025, ein Plus von 44 Prozent gegenüber 2024

10’000 — Schwelle, unter die die Asylgesuchszahlen im ersten Halbjahr erstmals seit 2022 gefallen sind

Kurzmeldungen

Klima: Waldbrände rund um Bordeaux und Madrid teils eingedämmt, doch neue Feuer breiten sich in Südeuropa unter Hitze und Wind weiter aus.

Recht: Zürcher Bezirksgericht verurteilt einen Mann wegen eines Tötungsdelikts an der Langstrasse.

Verkehr: SBB verzichten diese Saison auf Fan-Extrazüge zu Auswärtsspielen — Unmut bei Fanclubs im Tessin und Wallis.

Sport: Die Tour de France der Frauen startet am Samstag in Lausanne.

August-Änderungen: Sunrise erhöht die Abo-Preise, die Höchstbezugsdauer für Kurzarbeitsentschädigung wird verlängert, und bei Littering drohen höhere Bussen.

2 Naturheilmethoden

Kamillendampfbad: Bei Erkältungssymptomen und verstopfter Nase wirkt heisser Kamillendampf schleimlösend und leicht entzündungshemmend; einige Minuten tief einatmen, Augen geschlossen halten.

Weidenrinden-Tee: Traditionell bei leichten Kopf- und Gliederschmerzen genutzt, enthält Salicin, einen natürlichen Vorläuferstoff der Acetylsalicylsäure — in Massen als Tee, nicht als Ersatz für ärztlichen Rat bei anhaltenden Beschwerden.

3 Schweizer Startups im Fokus

Climeworks (Zürich) — weiterhin einer der international sichtbarsten Schweizer Namen im Bereich Direct-Air-Capture, mehrfach unter den grössten Finanzierungsrunden 2025 genannt. Distalmotion (Lausanne) — Medtech-Unternehmen für minimalinvasive Chirurgierobotik, ebenfalls unter den kapitalstärksten Schweizer Scale-ups. Energy Vault (Lugano/USA) — Schweizer Wurzeln, Fokus auf mechanische Langzeit-Energiespeicherung, seit Jahren ein Aushängeschild der Schweizer Cleantech-Szene.

3 offene Stellen bei Startups

Software-Ingenieur/in (Backend) — Climeworks, Zürich

Business Development Manager Medtech — Distalmotion, Lausanne/Genf-Raum

Projektleiter/in Energiespeicher-Systeme — Energy Vault, Tessin

Techvox

Für die englischsprachige Vertiefung zu Technologie- und KI-Themen mit Fokus Schweiz und Asien: siehe Techvox, die englische Ausgabe von Swissvox.

Schweizer Musiker der Woche

Diese Woche im Porträt: Ernst Pfiffner — leider habe ich zu dieser Person keine verlässlichen, aktuell recherchierten Angaben vorliegen. Sag mir gern einen Namen (oder ein Genre/eine Region), dann liefere ich morgen ein sauber recherchiertes Porträt statt einer Notlösung.

Heute vor 50 Jahren

31. Juli 1976: Ich habe für dieses konkrete Datum keine verlässliche, spezifisch schweizbezogene Quelle gefunden. Damit hier keine erfundene Angabe steht, sage ich das lieber offen — auf Wunsch recherchiere ich das gezielt nach.