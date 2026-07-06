INLAND

Sozialwerke unter Druck: IV am Rand des Abgrunds, AHV im Strukturdefizit

Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) hat neue Finanzperspektiven präsentiert, die das Ausmass der Schieflage bei den Schweizer Sozialwerken schonungslos offenlegen. Die IV droht im mittleren Szenario bereits im Jahr 2031 das Geld auszugehen. Selbst im besten Fall würde die Invalidenversicherung bis 2034 ihr gesamtes Kapital von heute rund 3,5 Milliarden Franken verlieren. NZZ

Ausschlaggebend für die verschlechterte Lage ist der starke Anstieg der Neurenten. Allein 2025 sprach die IV 25’200 neue Renten zu – deutlich mehr als die Prognose des Vorjahres von 23’000. Das jährliche Defizit der IV dürfte ohne Gegenmassnahmen bis 2030 auf rund 800 Millionen Franken anwachsen. SRF

Besonders besorgniserregend: Auffällig ist die zunehmende Zahl von unter 30-jährigen IV-Rentnerinnen und -Rentnern. Nau.ch Eine ganze Generation droht aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, bevor sie überhaupt richtig angekommen ist.

Auch die AHV steht vor einer strukturellen Weichenstellung. Die 13. AHV-Rente wird im Dezember 2026 erstmals ausbezahlt. Die Schweizer Bevölkerung wird voraussichtlich im November 2026 über die vom Parlament beschlossene Teilfinanzierungslösung abstimmen. Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung Das Umlagedefizit der AHV dürfte deshalb von rund 1,3 Milliarden Franken im Jahr 2026 auf rund 4,9 Milliarden Franken im Jahr 2035 steigen. SRF

Das Departement des Innern zieht die Vernehmlassung zur IV-Reform auf den Herbst vor. Geplant sind eine neue Integrationsleistung für junge Versicherte und erleichterter Zugang zu Aus- und Weiterbildungen. Politisch brisant bleibt die Frage der Finanzierung: Höhere Lohnbeiträge, Mehrwertsteuererhöhung oder beides.

Basel: Demonstration nach Räumung eines Chemie-Areals eskaliert

Mehrere hundert Demonstrierende zogen vom Kleinbasel in die Innenstadt, nachdem ein Chemie-Areal geräumt worden war. Die Polizei setzte Reizgas und Wasserwerfer ein. SRF Der Vorfall wirft einmal mehr Fragen nach dem Umgang mit hausbesetzer- und aktivistischen Bewegungen in Schweizer Städten auf.

WIRTSCHAFT

Walliser Raiffeisen im Skandalsumpf: Abschreiber und Razzia

Bei der Raiffeisen Mischabel-Matterhorn gehen die Hypotheken durch die Decke: 2’400 Millionen Franken waren per Ende 2025 offen – jedes Jahr steigend. Bei der Avalua, einer Treuhand-Tochter der Bank, marschierte kürzlich die Polizei ein – Razzia wegen Verdachts auf Bestechung höchster Politiker. Inside Paradeplatz

Bei der Mischabel-Matterhorn dominiert der Fux-Clan, angeführt von Karlheinz, dem Chef der lokalen Raiffeisen, dessen Bruder eine eigene Vermögensverwaltung betrieb. Inside Paradeplatz Klare Interessenkonflikte, dynastisches Denken und eine Genossenschaftsstruktur, die Transparenz strukturell erschwert – das Wallis liefert erneut ein Lehrstück helvetischer Vetternwirtschaft.

Das Volk hat derweil genug von einem «schwarzen Loch mit Erlebnisarena» im Saastal: Per Urne wurde weitere Hilfe versenkt – die Raiffeisen Mischabel-Matterhorn mittendrin. Inside Paradeplatz

Schweizer Startup-Ökosystem mit Rekordvolumen – doch KI dominiert alles

Schweizer Startups generierten im Jahr 2025 ein Finanzierungsvolumen von 3,3 Milliarden Franken – ein Anstieg von 44 Prozent gegenüber 2024. Die Investitionen in KI-Startups stiegen um 206 Prozent, von 345 Millionen auf rund 1,1 Milliarden Franken. EY

Mit 147 Finanzierungsrunden und einem Investitionsvolumen von rund 1,5 Milliarden Franken ist der Gesundheitssektor die stärkste Branche, gefolgt von Software & Analytics mit 924 Millionen Franken. Der Energiesektor hingegen verzeichnete einen deutlichen Rückgang des Investitionsvolumens um 55 Prozent. EY

Die Zahlen sind beeindruckend – aber auch trügerisch. Experten warnen: Die guten Resultate sind auf einzelne grosse Runden zurückzuführen, nicht auf eine breite Trendwende. Für die Masse der Jungunternehmen bleibt Risikokapital schwer zu beschaffen.

GEOPOLITIK

NATO-Gipfel in Ankara: Russland setzt Ukraine unter massiven Beschuss

Bei russischen Angriffen auf Kiew wurden im Vorfeld des NATO-Gipfels mindestens elf Menschen getötet und 60 weitere verletzt. Der Mangel an Patriot-Luftabwehrsystemen aus US-Produktion verschärft sich, und die Friedensgespräche sind weiter festgefahren. Bloomberg

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gewarnt, dass Russland noch vor Beginn des NATO-Gipfels in Ankara eine weitere schwere Angriffswelle starten dürfte. Beim Gipfel soll die Ukraine ein neues Versprechen für milliardenschwere Militärhilfen bekommen. T-online Selenskyj wird in Ankara die Gelegenheit erhalten, seine Bitte um weitere Patriot-Systeme direkt an Trump zu richten.

In Ankara trifft sich ein Bündnis im Überlebensmodus: geprägt von einer tiefen Vertrauenskrise, dem Rückzug der USA unter Trump und Russlands ungebremster Aggression gegen die Ukraine. Trumps gesamte strategische Ausrichtung – seine Nähe zu Putin, seine Beleidigung des demokratisch gewählten Selenskyj – steht in eklatantem Widerspruch zu den Grundsätzen des Bündnisses. Internationale Politik

Iran: Staatstrauer für Chamenei – Nachfolger bleibt unsichtbar

Hunderttausende Menschen versammelten sich in Teheran zum Abschied vom getöteten Revolutionsführer Ali Chamenei. Sein Sohn und designierter Nachfolger Modschtaba Chamenei blieb den Trauerfeiern erneut fern – Staatsmedien veröffentlichten weder Bilder noch Aufnahmen des neuen Führers. Berliner Zeitung

Chamenei wurde am 28. Februar 2026 bei den ersten Stunden eines gemeinsamen US-israelischen Angriffs auf den Iran getötet. Zum Nachfolger wurde sein Sohn Mojtaba Chamenei ernannt. Im Juni 2026 unterzeichneten die USA und Iran eine Absichtserklärung für ein Konfliktende. Friedensbildung BW Wie tragfähig diese ist – und wie stabil das Regime unter einem unsichtbaren neuen Führer – bleibt offen.

PERSON IM FOKUS

Eveline Salzmann – Thuns erste Stadtpräsidentin

In der Stichwahl setzt sich Eveline Salzmann (SVP) gegen Andrea de Meuron (Grüne) durch und wird damit Thuns erste Stadtpräsidentin. SRF Der Wahlerfolg steht symbolisch für eine breitere Tendenz: Auch konservative Parteien setzen zunehmend auf Frauen in Führungsrollen – und brechen damit intern mit alten Mustern, während die inhaltliche Linie bestehen bleibt.

3 SCHWEIZER STARTUPS IM FOKUS

CCRAFT (Photonik/Hardware): Der Hersteller photonischer Chips hat seine Finanzierungsrunde mit 7,8 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen, mit Investoren aus der Schweiz und Deutschland. Die Mittel sollen eine industrialisierte Produktionslinie ermöglichen. StartupTicker

LOXO (Autonomes Fahren, Bern): Nach erfolgreichen Tests seiner autonomen Fahrlösung für Nutzfahrzeuge strebt LOXO eine industrielle Skalierung an – in Partnerschaft mit DXC Technology, einem US-amerikanischen IT-Dienstleister mit über 100’000 Mitarbeitenden. StartupTicker

HAIMAT (KI, Schwyz): Das Schwyzer Startup hat eine vollständig selbst entwickelte KI-gestützte Lösung für Kundenkommunikation auf Schweizerdeutsch lanciert. Die Plattform soll insbesondere KMU bei steigendem Anrufaufkommen entlasten. StartupTicker

3 OFFENE STELLEN BEI STARTUPS IN DER SCHWEIZ

Basierend auf aktuellen Ausschreibungen im Schweizer Startup-Ökosystem:

1. Distalmotion (Lausanne) – Regulatory Affairs Manager: Das MedTech-Unternehmen mit Fokus auf chirurgische Robotik sucht Fachkräfte für die Zulassungsstrategie in Europa und den USA.

2. Nexthink (Zürich/Lausanne) – Senior Product Manager AI: Der Anbieter von Enterprise-Analytics-Software baut sein KI-gestütztes Produktportfolio aus und sucht erfahrene Produktverantwortliche.

3. Venturelab / Venture Kick (St. Gallen) – Program Manager: Venture Kick erhöht im Jahr 2026 die Anzahl geförderter Projekte um 15 Prozent LEADER Digital und sucht Verstärkung in der Programmbegleitung wissenschaftsbasierter Gründungsteams.

NATURHEILMETHODE DES TAGES

1. Ingwer-Zitronen-Aufguss bei Hitzebedingten Erschöpfungszuständen Frischen Ingwer mit heissem (nicht kochendem) Wasser übergiessen, etwas abkühlen lassen, den Saft einer halben Zitrone und einen Teelöffel Honig hinzufügen. Das Getränk kühlt den Körper von innen, regt die Verdauung an und liefert Elektrolyte – bewährt in der ayurvedischen wie chinesischen Medizin.

2. Rosmarin-Fussbadbad bei Kreislaufbeschwerden Ein Rosmarin-Fussholzbad (15 Minuten, 38°C) fördert die periphere Durchblutung und beugt hitzebedingten Kreislaufproblemen vor. Rosmarin enthält Rosmarinsäure und ätherische Öle mit gefässerweiternder Wirkung – in der europäischen Naturheilkunde seit dem Mittelalter angewendet.

KURZMELDUNGEN

— Der Bund rechnet für 2026 mit einem Minus von 300 Millionen Franken. Als erster Kanton führt Zug einen Steuerrabatt für die Bevölkerung in finanzstarken Jahren ein. SRF

— Charles Leclerc feiert in Silverstone seinen ersten Saisonsieg vor George Russell und Lewis Hamilton. WM-Leader Kimi Antonelli wird nach einem Defekt nur 16. – sein Vorsprung schmilzt. Tages-Anzeiger

— Trotz erster Durchfahrten bleibt die Lage am Persischen Golf chaotisch. Ein Manager berichtet von Drohnen, gekündigten Versicherungen und zwei Routen unter rivalisierender Kontrolle. Tages-Anzeiger

— Der Gesetzentwurf zum digitalen Euro wurde am 23. Juni 2026 im Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments angenommen. Eine entscheidende Abstimmung im Plenum steht bevor. Zeitpunkt

— UBS-Chef Ermotti entlarvt: Die Rhetorik über «bereits genug Kapital» mit Blick auf Berner Regulierungsverschärfungen sei laut Beobachtern nur Show mit dem Ziel «Bigger in USA». Inside Paradeplatz

— Die Schweiz spielt heute Nacht (22:00 Uhr MESZ) den WM-Achtelfinal gegen Kolumbien im BC Place, Vancouver. Im kolumbianischen Lager kursiert eine Krankheitswelle.

HEUTE VOR 50 JAHREN – 7. Juli 1976

Am 7. Juli 1976 trat in den USA der National Forest Management Act in Kraft, der den Bundesbehörden erstmals verbindliche ökologische Leitplanken für die Nutzung öffentlicher Wälder vorgab. In der Schweiz stand dieser Sommer im Zeichen der Debatte um das Raumplanungsgesetz, das 1979 in Volksabstimmung angenommen werden sollte – ein Meilenstein der Schweizer Umwelt- und Bodenpolitik. International war die Aufmerksamkeit auf die Entführung von Air-France-Flug 139 gerichtet: Das israelische Kommandounternehmen in Entebbe/Uganda hatte nur wenige Tage zuvor weltweit Schlagzeilen gemacht und die Frage nach staatlicher Terrorismusbekämpfung neu gestellt.

ZAHLEN DES TAGES

800 Mio. CHF – Jährliches IV-Defizit ohne Gegenmassnahmen bis 2030.

3,3 Mrd. CHF – Schweizer Startup-Finanzierungsvolumen 2025, ein Plus von 44% gegenüber dem Vorjahr.

11 – Todesopfer der russischen Nachtangriffe auf Kiew in den Stunden vor dem NATO-Gipfel in Ankara.

PERSON DES TAGES

Modschtaba Chamenei – Der neue Revolutionsführer des Iran ist die wohl rätselhafteste Figur auf der aktuellen Weltbühne. Seit dem Tod seines Vaters Ali Chamenei – getötet am 28. Februar 2026 beim ersten US-israelischen Angriff auf den Iran – hat er sich der Öffentlichkeit vollständig entzogen: kein Auftritt, kein Bild, keine Tonaufnahme. Während Millionen Iranerinnen und Iraner seinem Vater in Teheran die letzte Ehre erweisen, bleibt der neue oberste Führer unsichtbar. Ob aus Sicherheitsgründen, politischem Kalkül oder innerer Schwäche des Regimes – seine Abwesenheit spricht lauter als jede Rede. Ein Regime, das seinen neuen Anführer versteckt, zeigt, wie fragil die Machtübergabe trotz aller Staatsrhetorik ist.

ÜBER SWISSVOX

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Swissvox – Damit die Schweiz eine Stimme hat.

Quellen: SRF News, Blick, NZZ, Tages-Anzeiger, Inside Paradeplatz, Zeitpunkt.ch, Startupticker.ch, EY Startup Barometer 2026, BSV/Bundesrat, Berliner Zeitung, Euronews, Bloomberg, Wiener Wirtschaftsblatt, admin.ch