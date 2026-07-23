Inland

Das Bundesgericht hat sich um eine unangenehme Entscheidung gedrückt: Es schiebt das Urteil über das gesetzwidrige Verhalten zweier Bundesrichter ans Parlament weiter – ein Manöver, das Christoph Mörgeli in der Weltwoche als Zumutung geisselt, der sich das Parlament nicht gefallen lassen dürfe. Parallel dazu spitzt sich der Streit ums Ständemehr zu: Gerhard Pfister wirft den EU-Turbos vor, der Glaubwürdigkeit des Parlaments zu schaden, während die Mitte in der EU-Frage ins Wanken gerät (Weltwoche, David Biner).

Wirtschaft

Die Denkfabrik Avenir Suisse hat unbequeme Zahlen zur Prämienverbilligung vorgelegt: Im Kanton Waadt sind die ausbezahlten Prämienverbilligungen zwischen 2014 und 2024 um 82 Prozent gestiegen, während die Krankenkassenprämien im selben Zeitraum nur um 47 Prozent zunahmen; bereits 37 Prozent der Waadtländer Bevölkerung beziehen heute Verbilligungen, schweizweit rund 30 Prozent – für Marcel Odermatt (Weltwoche) das Symptom eines Gesundheitssystems, das seine Kosten nicht mehr im Griff hat. Ergänzend warnt Beat Gygi in derselben Ausgabe vor der schleichenden Einführung des digitalen Euro als Instrument staatlicher Kontrolle über das Bargeld (Weltwoche).

Geopolitik

Aus dem Ausland mehren sich Alarmsignale: Serbiens Präsident Vučić hält einen Krieg in Westeuropa für nicht mehr aufzuhalten, während die CDU die AfD offiziell zu ihrem Hauptgegner erklärt (Weltwoche Daily International). In einem Interview mit der Weltwoche bekräftigt Kremlsprecher Lawrow, Moskau halte an der Ukraine-Verständigung von Anchorage mit den USA fest, warnt aber vor einer Eskalation durch Europa.

Techvox-Ecke (Technologie/KI)

Urs Gehriger beschreibt in der Weltwoche ein zunehmendes Muster: moderne «Zauberlehrlinge» werden von der eigenen künstlichen Intelligenz überlistet – ein Menetekel für Unternehmen, die KI-Systeme ohne ausreichende Kontrolle einsetzen.

Person im Fokus

Stefan Paul, CEO von Kühne+Nagel, forderte an einer Zürcher Veranstaltung des Efficiency Club Klartext: Europa müsse sich wirtschaftlich neu erfinden, so sein Befund zur Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents (Weltwoche, Marcel Odermatt). Kein Bundesrat, kein Parteichef – sondern ein Logistikmanager, der der Standortdebatte einen nüchternen Praxisblick entgegensetzt.

Zahlen

1,2 Millionen Menschen wollen eine bestimmte Swatch-Uhr – doch nur 1969 Exemplare sind verfügbar (Weltwoche) – ein Beleg für die ungebrochene Strahlkraft der Schweizer Uhrenindustrie trotz globaler Konjunktursorgen.

Kurzmeldungen

Genfer Gericht stoppt das Burkini-Verbot vorläufig (Weltwoche).

Grünen-Chefin Mazzone fordert, Bundesrat Rösti das Umweltdepartement zu entziehen (Weltwoche).

Ringier plant laut Kurt W. Zimmermann (Weltwoche) einen «Befreiungsschlag» für den gedruckten Sonntagsblick.

Selenskyj berät mit US-Gesandten Witkoff und Kushner über mögliche Friedensgespräche (Weltwoche Daily).

2 Naturheilmethoden

Ingwerwasser bei Übelkeit: frisch geriebener Ingwer in heissem Wasser ziehen lassen, wirkt leicht entzündungshemmend und beruhigt den Magen. Lavendelöl zur Schlafförderung: ein Tropfen auf dem Kopfkissen oder im Diffusor unterstützt nachweislich die Einschlafzeit bei leichten Schlafstörungen.

3 Schweizer Startups im Fokus

Climeworks (Zürich) – Direct-Air-Capture-Technologie zur CO₂-Entnahme aus der Luft. Scandit (Zürich) – Smartphone-basierte Barcode- und Objekterkennung für Logistik und Handel. Beekeeper (Zürich) – Mobile Kommunikationsplattform für Frontline-Mitarbeitende ohne Bürojob.

3 offene Stellen bei Startups

Climeworks – Process Engineer, Zürich. Scandit – Sales Development Representative, Zürich. Beekeeper – Product Marketing Manager, Zürich.

Heute vor 50 Jahren

Am 24. Juli 1976 wehte über der Schweiz die Erinnerung an die olympischen Sommerspiele von Montreal, die tags zuvor eröffnet worden waren – die erste Olympiade, an der ein Boykott mehrerer afrikanischer Staaten wegen Neuseelands Rugby-Kontakten zu Südafrika die Stimmung prägte.

Schweizer Musiker der Woche: Boris Blank (Yello)

Boris Blank, geboren 1952 in Zürich, ist der musikalische Kopf des Elektro-Duos Yello, das er 1979 zusammen mit Dieter Meier und Carlos Perón gründete. Blank, gelernter Coiffeur ohne klassische Musikausbildung, brachte sich das Produzieren autodidaktisch bei – mit selbstgebauten Klangcollagen aus Alltagsgeräuschen, die er auf Tonbandgeräten schichtete. Diese Herangehensweise machte Yello zu Pionieren der elektronischen Musik lange bevor Sampling zum Standardwerkzeug wurde.

Der internationale Durchbruch gelang 1985 mit dem Song «Oh Yeah», der durch Filme wie «Ferris Bueller’s Day Off» und «The Secret of My Success» weltbekannt wurde und bis heute in Werbespots und Popkultur präsent ist. Yello blieb dem Standort Zürich stets treu, auch als das Duo international zu einer festen Grösse der elektronischen Musik avancierte – mit Auszeichnungen wie dem Swiss Music Award für ihr Lebenswerk.

Blanks Klangästhetik gilt als Bindeglied zwischen Kunst und Popmusik: verspielt, surreal, oft mit ironischem Unterton, geprägt von Dieter Meiers exzentrischen Texten und Auftritten. Auch nach über vierzig Jahren Bandgeschichte veröffentlicht Yello weiterhin neue Alben und tritt gelegentlich live auf, zuletzt mit aufwendigen audiovisuellen Bühnenshows.

Was Blank auszeichnet, ist die Konsequenz, mit der er seinen unverwechselbaren Sound seit Jahrzehnten weiterentwickelt, ohne sich an kurzlebige Trends anzupassen – ein Zürcher Klangtüftler, der zeigt, dass Innovation und Beständigkeit sich nicht ausschliessen.

Person des Tages: Stefan Paul, CEO Kühne+Nagel Zahl des Tages: 1,2 Mio. Nachfrager, 1969 verfügbare Swatch-Uhren

Quellen nach Rubrik: Inland: weltwoche.ch (Mörgeli, Biner) — Wirtschaft: weltwoche.ch (Odermatt, Gygi) — Geopolitik: weltwoche.ch (Daily International, Lawrow-Interview) — Techvox: weltwoche.ch (Gehriger) — Person im Fokus: weltwoche.ch (Odermatt) — Zahlen: weltwoche.ch — Kurzmeldungen: weltwoche.ch