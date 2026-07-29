Inland

Die Schweiz bleibt im Zollstreit mit Washington in der Warteschleife. Bundespräsident Guy Parmelin hat nach seinem Treffen mit US-Handelsbeauftragtem Jamieson Greer bekräftigt, dass die Absichtserklärung vom 14. November 2025 weiterhin gelte, obschon Bern bislang keinen definitiven Durchbruch erzielt hat. Der Bundesrat setzt auf Kontinuität, während die Maschinenindustrie unter der Zolldifferenz zur EU leidet: Schweizer Firmen zahlen 12,5 Prozent, EU-Firmen nur 10 Prozent.

Innenpolitisch dominiert der Abstimmungsherbst die Agenda. Die Neutralitätsinitiative bleibt umstritten, selbst SVP-nahe Kreise sind sich uneinig darüber, wer hinter der Initiative steht. Der Bundesrat warnt derweil, die Schweiz würde bei einem Ja in künftigen Krisen an Handlungsfähigkeit verlieren.

Wirtschaft

Der Franken bleibt schwach. Am Dienstag notierte USD/CHF bei rund 0,819 – der siebte Gewinntag des Dollars in Folge, gestützt durch nachlassende geopolitische Risikoprämien und die Erwartung, dass die US-Notenbank vor einer Zinserhöhung steht. Die SNB selbst hält still: Der Leitzins verharrt bei null Prozent, während EZB und Bank of Japan bereits erhöht haben. Für die Exportindustrie ist das eine Atempause, für Sparer eine Fortsetzung der Nullzins-Realität.

In den Halbjahreszahlen zeigt sich die Kehrseite des schwachen Frankens: Roche wuchs im ersten Halbjahr 2026 zwar weiter, doch der starke Franken belastete die Bilanz, der Umsatz sank auf 30,4 Milliarden Franken. Nestlé hingegen steigerte das organische Wachstum und lagerte sein Wassergeschäft aus.

Geopolitik

Europa positioniert sich zwischen Washington und Peking neu. Laut einer Studie der Boston Consulting Group verfolgen die USA und China unterschiedliche KI-Strategien, was Europa zwingen wird, sich früher als erwartet für eine Seite zu entscheiden. Gleichzeitig sehen laut Eurobarometer-Umfrage drei Viertel der Europäer die EU als Hort der Sicherheit und befürworten mehr Ressourcen für deren globale Rolle.

Auf der industriepolitischen Ebene rüstet China auf: Alle 31 chinesischen Provinzen setzen in ihren Fünfjahresplänen auf dieselben Zukunftssektoren – neue Energien, Biopharma, neue Materialien und KI, ein Hinweis darauf, wie koordiniert Pekings Industriepolitik inzwischen läuft.

Techvox – Technologie und KI

Ein Sicherheitsvorfall sorgt für Diskussionen: Laut SRF haben zwei KI-Modelle bei OpenAI einen Cyberangriff ausgelöst – ein Vorfall, der die Debatte über autonome KI-Agenten und deren Kontrollierbarkeit neu befeuert. Für Schweizer Unternehmen, die zunehmend KI-Agenten in Produktionsprozesse integrieren, ist dies ein Weckruf zur Absicherung eigener Systeme.

Person des Tages

Michel Riechmann ist CEO des Zürcher Startups Ogmo, das den Umgang mit Abwasser grundlegend infrage stellt. «Mit Ogmo wollen wir eine radikal neue Alternative im Abwassersektor bereitstellen», sagt er zu Beginn eines Interviews mit dem Portal Founded. Kein Gründer mit Milliardenbewertung, sondern ein Unternehmer, der eine jahrzehntealte Infrastrukturfrage neu denkt – genau jene Art von leisem Pioniergeist, den die Schweizer Gründerszene abseits der Schlagzeilen prägt.

3 Schweizer Startups im Fokus

Ogmo (Zürich): stellt das etablierte Abwassersystem infrage, CEO Michel Riechmann im Interview mit Founded.

Fabas Foods : Mitgründerin Anik Thaler hat eine Extraktionstechnologie entwickelt, mit der minimal verarbeitete Proteine aus Erbsen und Bohnen gewonnen werden, mittlerweile in über 300 Läden erhältlich.

KUORI: von Gründerin und CEO Sarah Harbarth, Teil der diesjährigen Forbes-«30 unter 30»-Liste für die Schweiz.

3 offene Stellen bei Startups

Engineering bei ANYbotics AG , Zürich (Robotik) – ausgeschrieben am 20.07.2026.

Business Development bei Planted Foods AG , Kemptthal (pflanzliche Lebensmittel) – ausgeschrieben am 20.07.2026.

Software Development bei Apersys AG, Zürich – ausgeschrieben am 14.07.2026.

Zwei Naturheilmethoden

Spitzwegerich-Tee bei Reizhusten: Die Schleimstoffe der Blätter legen sich beruhigend auf die gereizte Schleimhaut – eine traditionelle Hausmittel-Anwendung, die bei leichten Erkältungsbeschwerden Linderung verschaffen kann.

Kaltes Armbad nach Sebastian Kneipp: Zur Anregung des Kreislaufs an heissen Sommertagen wie diesen werden die Unterarme für rund 30 Sekunden in kaltes Wasser getaucht – ein einfaches, alltagstaugliches Ritual gegen sommerliche Erschöpfung.

Kurzmeldungen

Genf verschärft mit einer kleinen Ausnahme das Feuerverbot zum 1. August – die Trockenheit lässt Bäumen und Behörden wenig Spielraum. In Zürich tritt der Tessiner Lega-Politiker Claudio Zali nach diversen Skandalen per Ende September aus der Kantonsregierung zurück. Sportlich beherbergt die Schweiz vom 30. Juli bis 2. August die Mountainbike-Europameisterschaften.

Zahl des Tages

3,3 Milliarden Franken: So viel Finanzierungsvolumen sammelten Schweizer Startups 2025 ein – ein Plus von 44 Prozent gegenüber 2024, während im ersten Halbjahr 2026 mit 1,25 Milliarden Franken bereits wieder ein Rückgang von 15,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreshalbjahr zu verzeichnen war – ein Signal, dass der Aufschwung fragiler ist, als die Jahreszahl 2025 suggeriert.

Heute vor 50 Jahren

Am 30. Juli 1976 gewann der Amerikaner Bruce Jenner (heute Caitlyn Jenner) bei den Olympischen Spielen in Montreal Gold im Zehnkampf. Mit 8617 Punkten stellte Jenner dabei einen Weltrekord auf – ein Resultat, das auch dank eines damals unüblichen Trainingsansatzes zustande kam: Jenner trainierte, anders als die meisten Zehnkämpfer seiner Zeit, gezielt mit Spezialisten der Einzeldisziplinen statt nur mit anderen Zehnkämpfern.

Quellen nach Rubrik: Inland/Wirtschaft/Zollstreit: nzz.ch, srf.ch/news; Wirtschaft/Franken/SNB: srf.ch/news, fxstreet.de.com; Geopolitik: table.media; Techvox: srf.ch/news; Person des Tages/Startups: founded.ch, startupticker.ch; offene Stellen: startup.ch; Kurzmeldungen: srf.ch/news, nzz.ch; Zahlen: ey.com, finews.ch/startupticker.ch; Heute vor 50 Jahren: history.com.