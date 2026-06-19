von Nico Stino

Inland

Die Nachwehen der gescheiterten 10-Millionen-Initiative bestimmen weiterhin den politischen Diskurs. Bei Inside Paradeplatz warnt der ehemalige Bankenprofessor Hans Geiger im Interview, die eigentliche Gefahr liege nicht im knappen Nein vom 14. Juni, sondern in der Logik dahinter: Die Schweizer Stimmbevölkerung habe primär aus Angst vor einem Ende der Bilateralen abgelehnt – nicht aus Überzeugung für die heutige Migrationspolitik. Geiger befürchtet, dieselbe Furcht-Dynamik werde dereinst auch ein EU-Rahmenabkommen durchwinken, selbst wenn dessen Inhalt der Souveränität schade. Er fordert eine parteiunabhängige Gegenbewegung, die ausserhalb der etablierten Polit-Logik operiert.

Die Kommentarspalten zu diesem Thema – ebenso wie zu einem zweiten Artikel über die steigende Arbeitslosigkeit – sind ein Fieberthermometer der Stimmungslage: Hunderte Wortmeldungen, viele davon mit unverhohlener Häme gegenüber jenen, die am 14. Juni Nein gestimmt haben. Die Polarisierung zwischen jenen, die Personenfreizügigkeit und Bilaterale verteidigen, und jenen, die darin die Wurzel der heutigen Probleme sehen, hat sich seit der Abstimmung eher verschärft als beruhigt.

Parallel dazu zeigt sich auf der institutionellen Ebene ein Muster, das in der Schweiz traditionsreich, aber selten so offen besprochen wird: die Verflechtung von Justiz, Wirtschaft und Medizin in informellen Netzwerken. Die Zürcher Leitende Staatsanwältin Susanne Leu hält morgen einen Vortrag im Rotary 1, jenem Stadt-Zürcher Club, in dem just jene Chefärzte und Spitalmanager des Universitätsspitals verkehren, die im Zusammenhang mit dem Herz-Skandal stehen – an dessen Aufklärung Leu selbst mit einer Vierer-Sonderkommission arbeitet. 75 Patientinnen und Patienten sind im Rahmen dieses Skandals gestorben. Die Optik – höchste Strafverfolgerin referiert vor potenziell Betroffenen statt sie zu verhören – wirft Fragen zur Unabhängigkeit auf, die in den Kommentarspalten von Inside Paradeplatz unverblümt mit Begriffen wie «Filz» und «Kartellbildung» belegt werden.

Im Bildungsbereich macht Infosperber mit einer Cartoon-Glosse auf ein strukturelles Ungleichgewicht aufmerksam: 63 Prozent der Studierenden an der Universität Genf sind heute Frauen. Die süffisante Pointe («Und wie viele Prozent sind Männer?») verweist auf eine seit Jahren bekannte, aber wenig diskutierte Verschiebung in der Geschlechterverteilung an Schweizer Hochschulen – mit teils gravierenden Unterschieden zwischen Fächern und Standorten.

Wirtschaft

Der Arbeitsmarkt liefert das beunruhigendste Inland-Thema des Tages. Die auf LinkedIn aktive Executive Coach Joanne Venouil zeichnet ein Bild, das so manchem Mythos der «Vollbeschäftigungsinsel Schweiz» widerspricht: Im ersten Quartal 2026 waren gemäss ILO-Definition 266’000 Personen erwerbslos, 26’000 mehr als im Vorjahr. Die Erwerbslosenquote stieg von 4,7 auf 5,2 Prozent – während sie im EU-Raum nur von 5,7 auf 5,8 Prozent zulegte. Venouil sieht die Ursache im exportabhängigen, gleichzeitig sehr flexiblen Schweizer Arbeitsmarkt: US-Zölle, der starke Franken, die Pharma-Restrukturierung sowie die Spätfolgen des UBS-Credit-Suisse-Zusammenschlusses träfen hierzulande schneller auf die Beschäftigungszahlen durch als anderswo. Die offenen Stellen sind seit 2022 von 130’000 auf 48’000 eingebrochen – ein Rückgang um fast zwei Drittel.

Konkret sichtbar wird dies bei der Genfer Traditionsboutique Beyer, die im März an Patek Philippe verkauft wurde: Sämtlichen rund 60 Angestellten wurde per Jahresende gekündigt, ohne Abgangsentschädigungen oder Zusatzmonate. Die Betroffenen müssen bis Ende September weiterarbeiten, als wäre nichts geschehen – ein Vorgehen, das in den Kommentarspalten als «skandalös» bezeichnet wird.

Auf der makroökonomischen Ebene reagiert nun auch der Bund. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) senkt seine Wachstumsprognose für 2026 von 1,0 auf 0,9 Prozent BIP-Wachstum, für 2027 von 1,7 auf 1,6 Prozent. Grund ist der kriegsbedingte Ölpreisschub im Zuge des Iran-Konflikts: Die Prognosen basieren auf einem Erdölpreis von 93,50 Dollar im laufenden und 80,50 Dollar im kommenden Jahr. Gleichzeitig steigt die Inflationsprognose leicht auf 0,6 Prozent für beide Jahre. Immerhin: Aktuell notiert der Ölpreis – dank Aussicht auf eine Iran-Beruhigung – bereits wieder unter der 80-Dollar-Marke.

Eine Lichtquelle im wirtschaftlichen Bild liefert die Innovationsszene: Gemäss dem «Swiss Deep Tech Report 2026» flossen zwischen 2020 und 2026 satte 63 Prozent aller Risikokapital-Investitionen in der Schweiz in Deep-Tech-Unternehmen – mehr als in China (56 Prozent) und den USA (54 Prozent). 2025 war mit 2,6 Milliarden Dollar das bislang stärkste Finanzierungsjahr für Schweizer Deep-Tech-Start-ups, fünfmal so viel wie noch vor zehn Jahren. Die Schattenseite: Bei den grossen Spätfinanzierungsrunden dominieren ausländische Investoren weiterhin fast vollständig, einheimisches Kapital von Pensionskassen und Versicherungen fehlt strukturell.

Auf der Wirtschaftselite-Ebene zeichnen 18 Schweizer Konzernchefs – darunter UBS-Chef Sergio Ermotti, Suzanne Thoma, Severin Schwan und Martin Haefner – in der Handelszeitung eine 68-Punkte-Agenda für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Hintergrund ist der jüngste IMD World Competitiveness Report, in dem die Schweiz erstmals Singapur den ersten Platz überlassen muss und nur noch Rang drei belegt. Ermotti plädiert insbesondere für eine Klärung des EU-Verhältnisses, einen pragmatischen Umgang mit den USA und China sowie neue Freihandelsabkommen.

Geopolitik

Die Schweiz hatte sich Hoffnungen gemacht, beim Iran-Deal eine diplomatische Hauptrolle zu spielen – diese Hoffnung erwies sich als verfrüht, wie muula.ch analysiert. Das Memorandum of Understanding zwischen den USA und Iran zur vorläufigen Beendigung des amerikanisch-israelischen Angriffskriegs wurde am Mittwoch nicht auf dem Bürgenstock, sondern auf Schloss Versailles unterzeichnet – nach einem Abendessen zwischen Donald Trump und Emmanuel Macron. Die Schweiz hatte ihre Botschaft in Teheran zu früh geschlossen und so ihre Vermittlerrolle an Pakistan und Katar verloren. Hinzu kommt: Eine offizielle Unterzeichnungszeremonie hätte für die USA einer Kapitulationserklärung geglichen, da Washington sein Hauptkriegsziel – ein Regimewechsel in Teheran – nicht erreicht hat. Immerhin: 4000 Schweizer Armeeangehörige sowie zivile Sicherheitskräfte aus Genf, Waadt und Wallis hatten die Sicherheitsvorkehrungen für ein mögliches Treffen bereits gestemmt – die Rechnung dafür dürfte die Schweiz nun ohnehin tragen, ohne den diplomatischen Prestigegewinn einzustreichen. Am Freitag soll auf dem Bürgenstock immerhin ein technisches Umsetzungstreffen zwischen den USA, Iran sowie den Garanten Pakistan und Katar stattfinden.

Auf der ideologischen Front sorgt ein Interview im alternativmedialen «Zeitpunkt» für Diskussionsstoff: Die Wiener Zeithistorikerin Corinna Oesch spricht von einem angeblich «verdeckten Omniwar» der «Macht- und Besitzeliten» gegen die Bevölkerung, mit Corona als Auftakt eines kognitiv-manipulativen Krieges. Die These – getragen von Verweisen auf «biodigitalen Totalitarismus» und eine angebliche Mensch-Maschine-Verschmelzungsagenda – bewegt sich am äusseren Rand des Diskurses und dürfte in der Leserschaft kontrovers aufgenommen werden. Bemerkenswert ist weniger der Inhalt als der Befund, dass solche Erzählungen drei Jahre nach dem Ende der Pandemie-Massnahmen weiterhin ein Publikum finden – ein Symptom des fortbestehenden Vertrauensverlusts in offizielle Krisennarrative.

Person im Fokus

Hans Geiger. Der frühere Bankenprofessor und langjährige Kritiker der Schweizer EU-Annäherungspolitik liefert mit seiner Analyse zur 10-Millionen-Abstimmung den intellektuellen Markstein des Tages: Nicht Überzeugung, sondern German­istisch präzise benannte Angst – die Furcht vor dem Ende der Bilateralen – habe die Mehrheit ins Nein-Lager getrieben. Seine Warnung, dieselbe Logik werde dereinst auch ein EU-Rahmenabkommen durchwinken, positioniert ihn als einen der profiliertesten Mahner gegen eine schleichende institutionelle Anbindung der Schweiz an Brüssel.

Zahlen

266’000 Erwerbslose in der Schweiz im 1. Quartal 2026 (ILO-Definition), 26’000 mehr als vor Jahresfrist.

5,2 Prozent Erwerbslosenquote per Ende März, gegenüber 4,7 Prozent vor einem Jahr.

48’000 offene Stellen aktuell – gegenüber 130’000 im Jahr 2022.

75 Patientinnen und Patienten starben im Rahmen des Herzskandals am Zürcher Unispital.

0,9 / 1,6 Prozent neue Bund-Wachstumsprognosen für 2026/2027 (zuvor 1,0/1,7 Prozent).

63 Prozent des gesamten Schweizer Risikokapitals fliessen in Deep-Tech-Start-ups – Weltspitze vor China (56 %) und den USA (54 %).

2,6 Milliarden Dollar Finanzierungsvolumen für Schweizer Deep-Tech-Start-ups 2025 – Rekordjahr.

Kurzmeldungen

Magic Mushrooms gegen Alzheimer: Eine im Fachjournal «Frontiers in Neuroscience» publizierte Fallstudie beschreibt eine über 80-jährige Patientin im Spätstadium der Alzheimer-Krankheit, die nach einer hohen Psilocybin-Dosis vorübergehend Sprachfähigkeit, Mobilität und Kontinenz zurückerlangte. Forscher warnen jedoch ausdrücklich vor Verallgemeinerung: Es handle sich um eine Einzelfallbeobachtung.

Art Basel mit politischer Schlagseite: Die diesjährige Ausgabe der Kunstmesse zeigt in der Sektion «Unlimited» auffallend düstere, politisch aufgeladene Grosswerke – darunter eine Installation, die an die «Black Lives Matter»-Bewegung erinnert. Messe-CEO Noah Horowitz äusserte sich gegenüber muula.ch nicht zu sinkenden Ticketverkäufen oder zur weltweiten Abschaffung der Medienkonferenzen.

Ständerat will goldene Fallschirme für Bundeskader verbieten: Mit 21 zu 13 Stimmen bei 9 Enthaltungen spricht sich die kleine Kammer für ein Verbot von Abgangsentschädigungen für hochrangige Bundesangestellte aus – ausgelöst durch den Fall der früheren Fedpol-Chefin Nicoletta della Valle (340’000 Franken Abgangszahlung). Der Bundesrat lehnt das Verbot ab und droht bereits mit der Suche nach Schlupflöchern.

3 Schweizer Startups im Fokus

GR3N (Tessin/Cleantech) – Das auf PET- und Polyester-Recycling spezialisierte Unternehmen hat in einer Serie-B-Runde 15,5 Millionen Euro eingesammelt, angeführt vom französisch-italienischen VC 360 Capital. AMP IT (Genf/Energy-Mobility) – Der Anbieter privater EV-Ladeinfrastruktur und Energiemanagement-Plattformen hat eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen; die Gesamtfinanzierung des Start-ups liegt nun bei 7 Millionen Euro. Coachbetter (Thurgau/Sporttech) – Mit einer erfolgreich abgeschlossenen Pre-Series-A-Runde startet das Thurgauer Start-up in die nächste Wachstumsphase; der Deutsche Fussball-Bund steigt als strategischer Investor ein.

3 offene Stellen bei Startups in der Schweiz

Engineering bei Bota Systems AG, Zürich – Robotik/Sensorik-Start-up, Stelle ausgeschrieben auf startup.ch. Product Manager bei Resmonics AG, Zürich – Medtech-Start-up im Bereich respiratorisches Monitoring. Business Development bei deskbird AG, St. Gallen – Workplace-Management-Software-Scale-up.

Heute vor 50 Jahren

Am 19. Juni 1976 heiratete der damals 30-jährige schwedische König Carl XVI. Gustaf in Stockholm die 32-jährige Deutsche Silvia Sommerlath. Mehr als 200’000 Menschen säumten die Strassen der Stadt, die Flitterwochen führten das Paar nach Hawaii. Die Vermählung markierte einen seltenen monarchischen Modernisierungsschritt in Skandinavien – ein bürgerlich-internationaler Bruch mit der Tradition rein dynastischer Eheschliessungen, der in den folgenden Jahrzehnten europaweit Schule machen sollte.

Quellen

Inland

Inside Paradeplatz: «Angst vor Bilateralen-Ende war 10-Millionen-Killer» – https://insideparadeplatz.ch/videos/angst-vor-bilateralen-ende-war-der-10-millionen-killer/

Inside Paradeplatz: «Höchste Staatsanwältin geht zu Rotary, wo Uni-Spitalchefs herrschen» – https://insideparadeplatz.ch/2026/06/18/leitende-staatsanwaeltin-geht-zu-rotary-wo-uni-chefs-dominieren/

Infosperber: «63 Prozent der Studenten an der Uni Genf sind Frauen» – https://www.infosperber.ch/bildung/63-prozent-der-studenten-an-der-uni-genf-sind-frauen/

Wirtschaft

Inside Paradeplatz: «Arbeitslosigkeit dramatisch: Executive Coach warnt» – https://insideparadeplatz.ch/2026/06/18/arbeitslosigkeit-dramatisch-executive-coach-warnt/

Bluewin: «Bund senkt Wachstumsprognose für die Schweiz» – https://www.bluewin.ch/de/news/wirtschaft-boerse/bundesoekonomen-erwarten-wegen-oelpreisschub-leicht-tieferes-wachstum-3286325.html

Bilanz/Handelszeitung: «Ermotti, Thoma und Haefner stellen ihren Plan für die Schweiz vor» – https://www.bilanz.ch/unternehmen/ermotti-thoma-voser-18-konzernchefs-stellen-68-forderungen/0yy2d8q

Bilanz/Handelszeitung: «Schweizer Investoren lieben Deep-Tech-Start-ups» – https://www.bilanz.ch/unternehmen/neue-studie-schweizer-investoren-lieben-deep-tech-start-ups/sb9zt8k

investrends.ch: «Schweizer Deep Tech ist Weltspitze» – https://investrends.ch/aktuell/news/schweizer-deep-tech-weltspitze-bei-der-grundung-nachzugler-bei-der-finanzierung/

Geopolitik

muula.ch: «Falsche Schweizer Hoffnung auf Iran-Deal-Zeremonie» – https://muula.ch/aktuell/falsche-schweizer-hoffnung-auf-iran-deal-zeremonie-usa-trump-iran-pakistan-katar-angriffskrieg-hormus-inflation/

Zeitpunkt.ch: «Über die systematische Barbarisierung der Menschen» – https://zeitpunkt.ch/ueber-die-systematische-barbarisierung-der-menschen

Kurzmeldungen

Bluewin: «Patientin im Spätstadium erlangt durch Magic Mushrooms Erinnerung zurück» – https://www.bluewin.ch/de/news/wissen-technik/patientin-im-spaetstadium-erlangt-durch-magic-mushrooms-erinnerung-zurueck-3283965.html

muula.ch: «Schwierigere Schatzsuche an der Art Basel» – https://muula.ch/aktuell/schwierigere-schatzsuche-an-der-art-basel-kunst-unlimited-miro-picasso-landau-paris-hongkong-miami-digital-horowitz-ceo/

NZZ: «Der Ständerat will goldene Fallschirme für hochrangige Behördenmitarbeiter verbieten» – https://www.nzz.ch/schweiz/der-staenderat-will-goldene-fallschirme-fuer-hochrangige-behoerdenmitarbeiter-verbieten-der-bundesrat-droht-bereits-damit-schlupfloecher-zu-suchen-ld.10011909

Sicherheitspolitik

NZZ: «Pfister treibt neues Notfallnetz voran und mahnt: ‹Es wird nicht billig›» – https://www.nzz.ch/schweiz/sicherheitspolitik/pfister-will-neues-notfallmobilfunknetz-endlich-auf-kurs-bringen-und-warnt-es-wird-nicht-billig-ld.10011457

Startups