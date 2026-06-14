Wissenschaft/Medizin: Eine Auswertung von 124 Studien zeigt, dass bei knapp der Hälfte der Beobachtungsstudien Forscher von ihrem ursprünglichen Studienplan abwichen — meist ohne Offenlegung, mit der Folge, dass in rund drei Vierteln dieser Fälle anschliessend «statistisch signifikante Resultate» präsentiert werden konnten.

Basel-Stadt: Das Stimmvolk hat mit rund 53,35 Prozent einem direkten Steuerabzug vom Lohn zugestimmt; Firmen mit über 50 Mitarbeitenden werden zum Abzug verpflichtet (10% Stadt, 5% Riehen/Bettingen), andere KMU können freiwillig mitmachen — Basel-Stadt wird damit zum ersten Kanton mit dieser Konstruktion.

Novartis-Boni: Der Business Performance Faktor sank 2025 von 135 auf 112 Prozent, was die Boni der Belegschaft drückt, während CEO Narasimhans Gesamtvergütung um 30 Prozent auf 24,9 Mio. Franken stieg — laut Novartis wegen einer hohen LTPP-Auszahlung für 2023–2025.

Oxfam/G7: Oxfam wirft den G7 vor, die Entwicklungshilfe zwischen 2024 und 2025 um 48 Mrd. US-Dollar gekürzt zu haben — die laut Oxfam grössten Kürzungen in der Geschichte der Gruppe.

Zivildienst: Das Stimmvolk hat die Verschärfung des Zivildienstgesetzes angenommen; künftig sind mindestens 150 Diensttage beim Wechsel von der Armee nötig, und wer alle Ausbildungsdienste abgeschlossen hat, kann gar nicht mehr wechseln.

Holzbau Schweiz: Dem Verband sollen über die Jahre 2022–2025 rund 1,6 Mio. Franken durch eine Ex-Mitarbeiterin entzogen worden sein; die Zürcher Staatsanwaltschaft führt ein Verfahren wegen Veruntreuungsverdachts.

«Nasib»: Die erste islamische Dating-/Matchmaking-Plattform der Schweiz startet am 1. August, mit Fokus auf Heirat statt Swipen und bereits über 500 Wartelisten-Einträgen.

Swissmedic: Das gescheiterte IT-Projekt «TSP» hat massgeblich zu einem Defizit beigetragen, das von 24 Mio. (2024) auf 32 Mio. Franken (2025) gestiegen ist, die Reserven sanken von 91 auf 59,5 Mio. Franken.

Jans/EU: SP-Bundesrat Jans deutet das Nein zur 10-Millionen-Initiative als Signal für die Fortsetzung des bilateralen Wegs mit der EU und macht damit Werbung für neue EU-Verträge.

Benzinpreis (Avenergy-Sponsoring): Rund die Hälfte des Benzinpreises entfällt auf Mineralölsteuer und Mehrwertsteuer, der Rest auf Einkauf/Transport sowie Vertrieb, wobei internationale Handelsplätze wie ARA preisbestimmend sind.

Freysinger: Freysinger warnt vor einem schleichenden «Soft-Totalitarismus», sieht die Schweiz aber noch durch direkte Demokratie, Föderalismus und Subsidiarität geschützt.

Zeitpunkt-Kommentar (10-Mio-Initiative): Nicolas Lindt verarbeitet das Nein als schmerzhaft, sieht aber wachsenden Widerstand gegen ungebremstes Wachstum.

Gaza/Al-Ahli Hospital: Das einzige christliche Spital im Gazastreifen behandelt monatlich 4600 Notfälle und führt 200–250 Operationen durch, getragen vom CNEWA-Nothilfeprogramm mit Unterstützung des Schweizer Heiligland-Vereins; die christliche Gemeinschaft Gazas ist von rund 1017 vor Oktober 2023 auf noch 550–600 Personen geschrumpft.

Oxfam/CEO-Löhne: Europas Top-CEOs verdienen im Schnitt 78-mal so viel wie ihre Angestellten — bereits nach fünf Tagen übertrifft ihr Lohn den Jahreslohn der Belegschaft; Spitzenreiter ist Carrefour-CEO Bompard mit dem 361-Fachen, Novartis-Chef Narasimhan lag 2024 mit 19,2 Mio. Franken auf Platz zwei der bestbezahlten CEOs Europas.

Person im Fokus: Vas Narasimhan

Der indisch-amerikanische Mediziner Vas Narasimhan (49) steht seit Februar 2018 an der Spitze von Novartis und sieht sich erneut Kritik ausgesetzt. Seine Gesamtvergütung stieg innerhalb eines Jahres um 30 Prozent auf 24,9 Millionen Franken, während der Business Performance Faktor, der die Boni der Belegschaft bestimmt, von 135 auf 112 Prozent sank – im Vorjahr war er bereits von 145 auf 135 Prozent zurückgegangen. Novartis begründet die Erhöhung mit einer hohen Auszahlung im Long-Term Performance Plan, die eine deutliche Übererfüllung der Ziele 2023–2025 widerspiegle, sowie mit einer Gesamtrendite für Aktionäre von 84 Prozent. Im europäischen Vergleich liegt Narasimhan damit unter den bestbezahlten CEOs Europas, mit 19,2 Millionen Franken im Jahr 2024 auf Platz zwei hinter dem damaligen Stellantis-Chef Carlos Tavares. Zu den anhaltenden Bonuskürzungen bei den eigenen Angestellten äussert sich der Konzern hingegen nicht. muula + 4

Zahlen des Tages

48 Mrd. US-Dollar: Kürzung der G7-Entwicklungshilfegelder zwischen 2024 und 2025 laut Oxfam bluewin

78x: Durchschnittlicher Faktor, um den Europas Top-CEOs mehr verdienen als ihre Angestellten – bei Carrefour-CEO Bompard sind es sogar 361x cashcash

24,9 Mio. CHF: Gesamtvergütung von Novartis-CEO Narasimhan für 2025, +30% gegenüber Vorjahr muula

1,6 Mio. CHF: Mutmasslich veruntreuter Betrag beim Branchenverband Holzbau Schweiz (2022–2025) bluewin

32 Mio. CHF: Defizit von Swissmedic für 2025, nach 24 Mio. im Vorjahr; Reserven sanken von 91 auf 59,5 Mio. blick

53,35 %: Zustimmung im Kanton Basel-Stadt zum direkten Lohnsteuerabzug muula

7211: Im Jahr 2025 zum Zivildienst zugelassene Personen – Höchststand bluewin

Heute vor 50 Jahren (15. Juni 1976)

Hier konnte ich kein eindeutig belegtes, spezifisch schweizbezogenes Ereignis für das exakte Datum 15. Juni 1976 verifizieren – die Suche lieferte vor allem Ereignisse vom 16. Juni 1976 (z.B. Soweto-Aufstand in Südafrika, Kunstmesse «Art 7’76» in Basel). Wenn du möchtest, kann ich gezielter nachrecherchieren (z.B. in Schweizer Zeitungsarchiven) oder du gibst mir ein Ereignis vor, das ich ausarbeite.