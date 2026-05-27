INLAND

Rickli und das Verantwortungsvakuum im Zürcher Gesundheitswesen

Der Skandal um die Herzklinik am Universitätsspital Zürich weitet sich zur institutionellen Systemkritik aus. In einem Kommentar auf Inside Paradeplatz analysiert Dr. med. Stephan Rietiker, Präsident von Pro Schweiz, wie Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) sich bis heute weitgehend als machtlose Beobachterin darstellt. Juristisch mag das teilweise zutreffen. Politisch bleibt es dennoch problematisch: Wer die Aufsicht über eines der wichtigsten Spitäler des Landes trägt, kann sich nicht hinter Zuständigkeiten verstecken, wenn erhöhte Sterblichkeit, Whistleblower-Warnungen und massive interne Vorwürfe bekannt werden.

Bereits 2021 und 2022 gab es Hinweise auf erhöhte Sterblichkeit unter Herzchirurg Francesco Maisano. Dennoch hielt Rickli am «institutionellen Weg» fest. Erst öffentlicher und medialer Druck brachte Bewegung. Das eigentliche Problem ist laut Rietiker ein Zürcher Gesundheits-Establishment, das erst handelt, wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht.

Das Muster ist vertraut: Verantwortung wird so lange verteilt, bis sie verschwunden ist. Der Cardioband-Skandal am USZ ist damit weit mehr als ein Einzelfall — er ist ein Spiegel des schweizerischen Konkordanzproblems: keine echte Opposition, keine echte Konsequenz.

(Quelle: Inside Paradeplatz, 26.05.2026)

Jans auf Fehlinformationstour — Parmelin steht hinter der Initiative

Im Abstimmungskampf zur 10-Millionen-Initiative spitzt sich der Konflikt innerhalb des Bundesrats zu. Justizminister Beat Jans befindet sich derzeit auf einer regelrechten «Fake-News-Tour» durch die Schweiz, bei der er fälschlicherweise behauptet, Bundespräsident Guy Parmelin stelle sich gegen die Volksinitiative zur Begrenzung der Zuwanderung. Die Wahrheit sieht anders aus: Persönlich befürwortet der SVP-Bundesrat das Volksbegehren klar. Zwar vertritt Parmelin nach aussen aus Gründen der Kollegialität die offizielle Nein-Parole des Bundesrates, doch sein persönliches Ja ist ein offenes Geheimnis, das auch von SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi am Wochenende erneut bestätigt wurde.

Interessanterweise stösst die aggressive Rhetorik des Justizministers mittlerweile sogar im eigenen Lager auf Widerstand. Selbst treue Leser des «Tages-Anzeigers» zeigen sich zunehmend beunruhigt über die Art und Weise, wie Jans gegen die Initiative zu Felde zieht.

Das Kollegialitätsprinzip schützt hier nicht die Demokratie — es dient als Mantel für politische Irreführung. Wer als Bundesrat aktiv falsche Behauptungen über Amtskollegen verbreitet, hat die Grenze des Amtsmissbrauchs erreicht.

(Quelle: Weltwoche Daily, 26.05.2026)

WIRTSCHAFT

AHV-Kapital überschreitet 60-Milliarden-Grenze — Anlageperformance bleibt mager

Die Schweizer Altersvorsorge häuft Kapital an, verwaltet es aber mit bescheidener Effizienz. Die Schweizer haben in der ersten Säule der Altersvorsorge mittlerweile 60,4 Milliarden Franken an Kapital angesammelt. Diese Rücklagen erhöhten sich 2025 zum Vorjahr um 8,9 Prozent. Im Jahr 2025 wurden Beiträge von 39,3 Milliarden Franken gezahlt, davon 20,7 Milliarden von den Versicherten und rund 18,6 Milliarden von den Arbeitgebern. Der Bund steuerte weitere 10,8 Milliarden Franken bei. Unter dem Strich verblieben 1,8 Milliarden Franken Überschuss, und zusammen mit Kapitalerträgen von 2,4 Milliarden Franken ergibt sich ein Betriebsergebnis von über 4 Milliarden Franken.

Problematisch bleibt die Kapitalanlage: In den vergangenen zehn Jahren kam Compenswiss, die Verwalterin der AHV-Gelder in Genf, bloss auf eine jährliche Rendite von 3,12 Prozent. Aktienmärkte erzielten teils problemlos 60 bis 70 Prozent in einem einzigen Jahr. Das Geld der AHV wird zudem oft ökologisch und ethisch «sauber» angelegt — eine ESG-Ausrichtung, die weder die Bürger noch der Bundesrat je beschlossen haben, die Erträge aber nachweislich schmälert. Die Verwaltungskosten liegen bereits bei fast 200 Millionen Franken pro Jahr.

Das Sozialwerk floriert auf dem Papier — und suboptimiert im Verborgenen. Milliarden fliessen am Volk vorbei.

(Quelle: muula.ch, 26.05.2026)

Nasdaq 100 erstmals über 30’000 Punkte

An der Wall Street ist der technologielastige Index Nasdaq 100 erstmals über die Marke von 30’000 Punkte gestiegen — mit einem Plus von 1,76 Prozent auf 30’001,32 Punkte. Neben der KI-Fantasie trieben auch Hoffnungen auf ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg die Kurse. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 0,61 Prozent zu, während der Dow Jones um 0,23 Prozent nachgab. Im Technologiebereich waren Chipwerte der Taktgeber; stark gefragt waren auch Aktien von Weltraumunternehmen, angetrieben durch die bevorstehende Börsennotierung von SpaceX.

(Quelle: blue News/SDA, 26.05.2026)

GEOPOLITIK

NATO-Gipfel: Ukraine fordert weitere Finanzhilfen

Die Ukraine erhöht im Vorfeld des bevorstehenden NATO-Gipfels den Druck auf die Allianz. Laut Weltwoche erwartet Kiew Gespräche über substanzielle weitere finanzielle Unterstützung. Der Gipfel steht unter dem Vorzeichen einer zunehmend müden westlichen Öffentlichkeit und eines US-amerikanischen Kurswechsels unter Trump, der die europäischen NATO-Mitglieder zu mehr Eigenleistung zwingt. Für die Schweiz, die sich nicht an militärischen Allianzen beteiligt, bleibt die Frage, wie weit die humanitäre Flanke im Ukraine-Konflikt ohne neutralitätsrechtliche Komplikationen ausgedehnt werden kann.

(Quelle: Weltwoche Daily, 26.05.2026)

Indien: Virale «Kakerlaken-Partei» — Zorn der Gen Z gegen das Establishment

Ein ungewöhnliches politisches Phänomen hat Indiens Netz erfasst. Laut SRF-Bericht ist in Indien eine als «Kakerlaken-Partei» bekannte Bewegung viral gegangen — Ausdruck des Zorns einer jungen Generation, die das politische Establishment als resistent, unzerstörbar und unnütz betrachtet. Das Phänomen ist mehr Symptom als Programm: In einer Demokratie mit 1,4 Milliarden Menschen sucht die Gen Z nach Formen des Protests jenseits des Wahlzettels. Ein Signal, das weit über Indien hinaus zu verstehen ist.

(Quelle: SRF News Plus, 26.05.2026)

PERSON IM FOKUS

Rudi Bindella — Der Gastro-König und die 10-Millionen-Initiative

Rudi Bindella, einer der bekanntesten Gastronomen der Schweiz, hat sich gegen die 10-Millionen-Initiative ausgesprochen und dabei eine Forderung geäussert, die aufhorchen lässt: Die Leute sollten früher aufstehen und mehr arbeiten. Bindellas Votum ist insofern relevant, als er wie wenige andere den Spagat zwischen Wirtschaftsinteresse und gesellschaftlichem Diskurs verkörpert: Das Gastgewerbe ist stark auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Gleichzeitig offenbart seine Aussage die Klassenfrage, die hinter der Immigrationsdebatte steckt — wer soll eigentlich die Arbeit machen, die Schweizer nicht mehr machen wollen?

(Quelle: Blick, 26.05.2026)

ZAHLEN

728.50 — Franken, die ein Pflegeheim im Oberaargau einem 99-jährigen Bewohner monatlich zusätzlich in Rechnung stellt. Der Grund: täglich zwei Glas Wasser und eine Erinnerung, genug zu trinken. Das Heim argumentiert, die Massnahme ziehe eine Höherstufung in die Pflegestufe 2 nach sich, was höhere Kosten verursache. Hans Kölliker, der gelernte Landwirt, der noch immer selbst Auto fährt, findet die Abrechnung schlicht «schwer nachvollziehbar». Der Verwaltungsratspräsident des Heims verweist auf die gesetzlichen Vorgaben: «Die Spielregeln machen nicht wir.» Ein Fall, der exemplarisch zeigt, was passiert, wenn Bürokratie auf Menschlichkeit trifft.

(Quelle: blue News / Beobachter, 26.05.2026)

60.4 Mrd. Franken — angesammeltes AHV-Kapital per Ende 2025, davon rund 50 Milliarden bei Compenswiss in Genf.

30’001 — Punkte, auf denen der Nasdaq 100 erstmals in seiner Geschichte schloss.

KURZMELDUNGEN

Ein international gesuchter Schweizer (31) wurde am Flughafen München verhaftet — ein Fall, der Fragen zur Zusammenarbeit der Schweizer Behörden mit Interpol aufwirft. (Quelle: Blick)

In Rennes wurde die Leiche eines 11-jährigen Knaben entdeckt, ein 16-Jähriger wurde festgenommen. Der mysteriöse Fall erschüttert Frankreich. (Quelle: Blick)

Das EU-Parlament hat beschlossen, dass Abgeordnete in Babypause künftig ihre Stimme auf Kollegen übertragen dürfen — ein symbolischer Schritt für familienfreundlichere Politik in Brüssel. (Quelle: blue News)

Infosperber berichtet: Neue Studien bestätigen den Zusammenhang zwischen Pestizidexposition und sinkender männlicher Zeugungsfähigkeit — ein Thema, das in der Schweiz angesichts intensiver Landwirtschaft politische Konsequenzen haben sollte.

HEUTE VOR 50 JAHREN — 27. Mai 1976

Am 27. Mai 1976 unterzeichneten die USA und die Sowjetunion in Moskau den SALT-II-Vertrag zur Begrenzung strategischer Angriffswaffen — allerdings erst nach langen Verhandlungen, und er trat formal nie in Kraft, da der US-Senat ihn infolge des Sowjeteinmarschs in Afghanistan 1979 nie ratifizierte. Das Datum steht symbolisch für die Ambivalenz der Détente: Verhandlung und Aufrüstung verliefen parallel, Vertrauen blieb ein knappes Gut. Eine Parallele zur heutigen Sicherheitslage in Europa, die zur Reflexion einlädt.

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