Das werktägliche Lagebild von Swissvox – Schweiz, Wirtschaft und Welt in nüchterner Einordnung.

INLAND

Der Ständerat verschiebt die AHV-Rechnung in die Zukunft

Die kleine Kammer hat in der zu Ende gegangenen Sommersession ein Finanzierungsmodell für die 13. AHV-Rente gutgeheissen – doch der Beschluss kaschiert mehr, als er löst. Wie schon bei den Dossiers AKW, Freihandel und Ständemehr fielen die Entscheide knapp, teils zufällig und unter erheblichem innerparteilichem Druck. Die Tendenz ist unübersehbar: Bei den grössten Vorlagen ist der Konsens am kleinsten. Die strukturelle Lücke der ersten Säule bleibt, die politische Verantwortung wird gestreckt statt getragen.

Migration: Nach dem Nein bleibt der Druck

Zwei Wochen nach dem deutlichen Nein zur SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» vom 14. Juni liefert der Bund neue Zuwanderungszahlen – und befeuert damit die nächste Runde. Das Verdikt hat die Frage nicht beantwortet, sondern verlagert: Wer baut, wer pflegt, wer kommt? Beobachter sprechen bereits von der eigentlichen Auseinandersetzung, die noch bevorstehe. Die Gräben zwischen Kernstädten und Landgemeinden, die sich am Abstimmungssonntag offenbarten, sind nicht zugeschüttet.

Bundesverwaltung: Schluss mit goldenen Fallschirmen

Der Ständerat hat einer Gesetzesänderung zugestimmt, wonach Topkader der Bundesverwaltung und bundesnaher Betriebe künftig keine Abgangsentschädigungen mehr erhalten sollen. Ein symbolträchtiger Schritt in einer Zeit, in der Vertrauen in Institutionen knapp ist – und ein später Nachhall der Debatten um Boni und Verantwortung im halbstaatlichen Sektor.

WIRTSCHAFT

UBS: Abbau im grossen Stil – und Lobbying gegen Bern

Die Grossbank baut weiter ab: Berichten zufolge fallen allein in der Schweiz rund 2’300 Stellen weg, der Standort St. Gallen soll geschlossen werden. Gleichzeitig formieren sich einflussreiche Parlamentarier, um die Bank in ihrem Konflikt mit Finanzministerin Karin Keller-Sutter über schärfere Eigenmittel-Vorgaben zu stützen. Der Vorgang zeigt das alte Muster: Eine Institution, die nach der CS-Übernahme staatliche Implizit-Garantien geniesst, kämpft gegen jene Regeln, die genau dieses Risiko begrenzen sollen.

Wettbewerbsfähigkeit: Vom Thron gestürzt

Die Schweiz ist laut der jüngsten IMD-Rangliste nicht mehr das wettbewerbsfähigste Land der Welt. Nach dem Spitzenplatz im Vorjahr rutscht die Eidgenossenschaft hinter Singapur und Hongkong auf Rang drei zurück. Ein Warnsignal, das sich in die wirtschaftliche Gemengelage einfügt: starker Franken, US-Strafzölle und schwache Nachfrage aus Deutschland und China gelten als die drei Hauptsorgen der hiesigen Unternehmen.

Preise: Zwischen Teuerung und Deflationsangst

Der Landesindex für Konsumentenpreise stieg im Mai gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent, getrieben von höheren Mieten und Hotelpreisen. Im Jahresvergleich verharrt die Teuerung jedoch nahe null. Die Energiepreise bleiben der entscheidende Hebel – ein Befund, der angesichts der Lage am Persischen Golf alles andere als beruhigend ist.

Zoll-Deal mit Washington: Abgeschrieben?

Lange hatte Bern auf ein Handelsabkommen zur Beilegung des Zollstreits mit den USA hingearbeitet. Nun mehren sich die Hinweise, dass dieser Plan fallengelassen wird. Für eine Exportnation mit hoher US-Abhängigkeit wäre das ein herber Rückschlag.

GEOPOLITIK

Strasse von Hormuz: Der brüchige Frieden bröckelt

Das am 17. Juni unterzeichnete Memorandum zwischen Washington und Teheran sollte den seit Ende Februar tobenden Krieg binnen sechzig Tagen formell beenden. Stattdessen verschärft sich der Ton. In der Nacht auf Samstag und erneut am Wochenende griffen US-Streitkräfte iranische Küsten- und Überwachungsanlagen an – nach eigener Darstellung eine Reaktion auf iranische Aktionen gegen die Handelsschifffahrt. Teheran wertet die Schläge als «klaren Bruch» des Abkommens.

Am Sonntag meldete Iran Drohnen- und Raketenangriffe auf US-Stützpunkte in Bahrain und Kuwait. Aussenminister Abbas Araghchi warnte, jeder Versuch, die mit den USA vereinbarten Passage-Regeln für die Meerenge zu umgehen, werde die Spannungen weiter erhöhen. Durch die Strasse von Hormuz fliessen in Friedenszeiten rund ein Fünftel des weltweiten Öls und Flüssiggases; der Verkehr liegt noch immer weit unter Vorkriegsniveau.

Pikant für Bern: Die ursprünglich in der Schweiz geplanten technischen Gespräche wurden nach Doha verlegt und auf den Hormuz-Streit verengt. Die helvetische Vermittlerrolle, einst stolz inszeniert, schrumpft zur Randnotiz.

G7 in Évian – die Schweiz in der Nebenrolle

Während die Schweiz sich auf eine Zeremonie auf dem Bürgenstock vorbereitet hatte, fand der entscheidende diplomatische Akt andernorts statt. Die G7 begrüssten das US-iranische Rahmenabkommen als «historische Chance». Für die Eidgenossenschaft blieb die Statistenrolle – ein wiederkehrendes Muster ihrer Aussenpolitik im Jahr 2026.

PERSON IM FOKUS

Karin Keller-Sutter

Die St. Galler FDP-Finanzministerin steht im Zentrum des bedeutsamsten wirtschaftspolitischen Konflikts des Landes. Nach dem Untergang der Credit Suisse will Keller-Sutter die UBS zu deutlich höheren Eigenmitteln verpflichten, um eine Wiederholung des Debakels zu verhindern. Die Bank wehrt sich – und findet im Parlament Verbündete, die ihr massive Unterstützung zusagen. Keller-Sutter verkörpert damit eine seltene Konstellation: eine bürgerliche Magistratin, die gegen die geballte Lobbymacht des grössten Finanzinstituts antritt. Ob sie sich durchsetzt, wird zur Nagelprobe dafür, ob die Schweiz aus dem CS-Kollaps wirklich gelernt hat.

ZAHLEN

2’300 – So viele Stellen will die UBS Berichten zufolge allein in der Schweiz abbauen.

3 – Rang der Schweiz in der IMD-Wettbewerbsrangliste, nach Platz eins im Vorjahr.

20 % – Anteil des weltweiten Öltransports, der durch die Strasse von Hormuz verläuft.

rund 1’300 – Hitzetote in Europa, die die WHO in den vergangenen Tagen meldete.

16’000 – Fische, die im Kanton Bern diesen Sommer aus austrocknenden Gewässern gerettet wurden.

Zahl des Tages: 2’300 – Der UBS-Abbau in der Schweiz zeigt, dass die «Rettung» der CS einen langen, stillen Preis hat.

Person des Tages: Guy Parmelin – Der Bundespräsident steht sinnbildlich für eine Schweiz, die diplomatisch viel vorbereitet und am Ende doch am Katzentisch sitzt.

KURZMELDUNGEN

– Hitze: Fast ganz Europa ächzt unter einer anhaltenden Hitzewelle. In mehreren Westschweizer Regionen galt die höchste Warnstufe; vielerorts wurden Juni-Rekorde gebrochen.

– Skyguide: Erneute Informatikprobleme bei der Flugsicherung sorgten jüngst für Verzögerungen und zeitweisen Stillstand – ein Dauerthema mit Systemcharakter.

– Stadler Rail: Der Zughersteller von Peter Spuhler hat einem bekannten Fachjournalisten Hausverbot erteilt – ein heikler Fall für die Pressefreiheit im Werksjournalismus.

– Gesundheitswesen: Das elektronische Patientendossier wird neu aufgesetzt; Apotheken und weitere Anbieter steigen auf das künftige E-Gesundheitsdossier um.

– Nachruf: Die ehemalige SP-Fraktionspräsidentin Hildegard Fässler ist am 17. Juni im Alter von 74 Jahren verstorben.

– Fussball-WM: Die Nati gewann ihre Gruppe nach einem 2:1 gegen Kanada; der Jungstar Manzambi traf erneut. Der Sechzehntelfinal steigt in Vancouver.

– Venezuela: Nach einem schweren Erdbeben laufen die Rettungsarbeiten auf Hochtouren; Angehörige in der Schweiz bangen um Verwandte.

HEUTE VOR 50 JAHREN

Am 29. Juni 1976 erlangten die Seychellen ihre Unabhängigkeit von Grossbritannien. Aus der Kronkolonie im Indischen Ozean wurde eine Republik im Commonwealth – ein später Akt der Entkolonialisierung, dem schon ein Jahr darauf ein Putsch folgte. Die Episode erinnert daran, wie fragil junge Souveränität sein kann, wenn institutionelle Strukturen der formellen Freiheit hinterherhinken.

3 SCHWEIZER STARTUPS IM FOKUS

– Climeworks (Zürich): Pionierin der direkten CO₂-Abscheidung aus der Luft, mit Grossanlagen in Island. Gilt als Aushängeschild der Schweizer Klimatechnologie – und kämpft zugleich mit den hohen Kosten der Skalierung.

– ANYbotics (Zürich): ETH-Spin-off, das vierbeinige Inspektionsroboter für Industrieanlagen entwickelt. Die Laufroboter prüfen Kraftwerke und Offshore-Plattformen dort, wo der Mensch ungern hingeht.

– DePoly (Sitten): Walliser Cleantech-Firma, die PET-Abfälle chemisch in Rohstoffe zerlegt – ohne Sortierung, ohne Vorwäsche. Ein Ansatz, der die Recyclingkette grundlegend umbauen könnte.

3 OFFENE STELLEN BEI STARTUPS IN DER SCHWEIZ

– Machine-Learning-Engineer, Climeworks, Zürich – Optimierung von Anlagedaten und Prozessmodellen.

– Robotics-Software-Entwickler/in, ANYbotics, Zürich – Wahrnehmung und Navigation für autonome Inspektionsroboter.

– Verfahrensingenieur/in Chemie, DePoly, Sitten – Hochskalierung des Depolymerisationsprozesses vom Labor zur Pilotanlage.

QUELLEN

Inland

NZZ, «Schweiz»: nzz.ch/schweiz

NZZ: «Ständerat und 13. AHV-Rente» – nzz.ch/schweiz

blue News, «Schweiz»: bluewin.ch/de/news/schweiz/ch.html

Wirtschaft

Inside Paradeplatz: insideparadeplatz.ch

blue News, «International/Wirtschaft»: bluewin.ch/de/news/international.html

muula.ch: muula.ch/aktuell

Geopolitik

SRF News, «Echo der Zeit» vom 28.6.: srf.ch/news

blue News, «International»: bluewin.ch/de/news/international.html

Weltwoche, Ausgabe 26/2026: weltwoche.ch

Person / Zahlen / Kurzmeldungen

Inside Paradeplatz: insideparadeplatz.ch

NZZ, «Schweiz – neueste Meldungen»: nzz.ch/schweiz

SRF News: srf.ch/news