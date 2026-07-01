Inland

AHV-Finanzierung: Einigung in Griffweite. Der Ständerat hat sich für eine Mischfinanzierung der 13. AHV-Rente ausgesprochen: Die Lohnbeiträge sollen um 0,2 Prozentpunkte, die Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte steigen. Damit nähert sich die Einigungskonferenz dem Ständerat an, während der Nationalrat bislang nur auf eine reine Mehrwertsteuererhöhung gesetzt hatte. Beide Kammern müssen dem Kompromiss nun noch zustimmen – bei einer Ablehnung wäre die Finanzierungsvorlage gescheitert. Fix ist bereits: Im Dezember 2026 wird die 13. AHV-Rente erstmals ausbezahlt, wofür 4,2 Milliarden Franken nötig sind.

Kriegsmaterial-Exporte werden ausgeweitet. Der Bundesrat hat beschlossen, dass Exporterleichterungen künftig für alle EU- und Efta-Staaten gelten – ab 1. Juli 2026 profitieren auch Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien, die Slowakei, Slowenien sowie Island von der Regelung, die bisher der Mehrheit der EU-Staaten und Norwegen vorbehalten war.

Rundstreckenrennen wieder erlaubt. Seit dem 1. Juli dürfen in der Schweiz nach Jahrzehnten wieder Rundstreckenrennen stattfinden. Ein Formel-1-Rennen bleibt laut SRF trotz aufgehobenem Verbot vorerst unrealistisch.

Tessin-Italien: Steuerstreit um Grenzgänger. Der Kanton Tessin hält 50 Millionen Franken Steuerrückvergütungen an die Lombardei zurück und provoziert damit eine diplomatische Krise mit Rom.

Schweizer Neutralität – verlorene Debattenkultur? Zeitpunkt.ch erinnert an ein 1992 verfasstes Gutachten des Historikers Prof. Wolfgang von Wartburg zur «Neutralität der Schweiz und ihrer Zukunft». Der Beitrag zeichnet ein kritisches Bild: Die geistige Offenheit, mit der die Schweiz damals über ihre aussenpolitische Rolle debattierte, sei der heutigen aussenpolitischen Debatte – etwa rund um die EU-Bilateralen – weitgehend abhandengekommen.

Wirtschaft

EU verschärft Stahlzölle – Schweiz dürfte glimpflich davonkommen. Ab Juli gelten in der EU höhere Zölle und tiefere zollfreie Quoten für Stahlimporte. Die EU reduziert zudem die zollfreie Einfuhrmenge für Schweizer Stahl um rund 33 Prozent. Nach aktuellem Stand dürfte die Schweiz das Schlimmste jedoch abwenden können.

Grossbatterien-Zeitalter beginnt. In der Schweiz werden in den kommenden Monaten und Jahren grosse Mengen an Netzbatterien installiert – ein Schritt zur Stabilisierung des Stromnetzes.

Börsenhalbjahr mit Turbulenzen, aber Plus. Das erste Halbjahr 2026 war geprägt von politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen – dennoch legte die Schweizer Börse zu.

Zolldeal mit den USA: Verhandlungen laufen weiter. Seco-Direktorin Helene Budliger Artieda führt gemeinsam mit Wirtschaftsminister Guy Parmelin die Gespräche mit Washington über ein Zollabkommen.

Geopolitik

Iran-USA: Fragiler Waffenstillstand nach neuem Beschuss. Nach einem Wochenende gegenseitiger Angriffe haben sich Iran und die USA laut Medienberichten auf einen vorläufigen Stopp der Attacken verständigt – erst zwei Wochen zuvor war ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet worden.

Ukraine: Neue Regeln für Rüstungsexporte in Kriegszeiten. Kiew erlaubt ukrainischen Rüstungsherstellern künftig Waffenexporte auch während des Kriegs; 20 bis 30 Prozent der Erlöse fliessen in einen staatlichen Verteidigungsfonds.

Deutschland: Wehrpflicht-Comeback zeichnet sich ab. Seit Januar 2026 müssen alle 18-jährigen Männer in Deutschland einen Fragebogen ausfüllen, ab Juli 2027 soll die Musterung folgen. Angesichts ernüchternder Freiwilligenzahlen gilt eine Rückkehr zur Wehrpflicht als wahrscheinlich.

Frankreich/Deutschland: Kampfjet-Projekt FCAS vor dem Aus. Kanzler Merz und Präsident Macron haben das Ende des milliardenschweren gemeinsamen Kampfjetprojekts verkündet – weitergeführt werden soll immerhin die vernetzte «Combat Cloud».

Kolumbien: Das Paradoxon progressiver Erfolge. Zeitpunkt.ch-Autor David Andersson analysiert die jüngsten Präsidentschaftswahlen in Kolumbien und sieht ein politisches Muster, das sich in mehreren lateinamerikanischen Ländern zeige: Progressive Wahlsiege gehen demnach häufig mit einer parallelen Stärkung rechter bis rechtskonservativer Gegenbewegungen einher.

Westjordanland: Appell ehemaliger Sicherheitsvertreter. Laut Zeitpunkt.ch fordern über 40 frühere Regierungs-, Justiz- und Sicherheitsvertreter ein Ende der Gewalt im Westjordanland – ein Appell, der in der Westschweiz Gehör findet, in den Deutschschweizer Leitmedien laut Zeitpunkt.ch hingegen kaum Beachtung erhält.

Person im Fokus

Helene Budliger Artieda, Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), steht derzeit im Zentrum der heiklen Zollverhandlungen mit der US-Regierung. Gemeinsam mit Bundesrat Guy Parmelin verhandelt sie über die Bedingungen eines möglichen Zolldeals – eine Aufgabe, die angesichts der unberechenbaren US-Handelspolitik unter Donald Trump höchste diplomatische Präzision erfordert.

Zahlen

3,3 Milliarden Franken : Finanzierungsvolumen Schweizer Startups 2025 (+44 % gegenüber 2024)

515 : Anzahl Finanzierungsrunden für Schweizer Startups 2025

14’666 : Firmenneugründungen im 1. Quartal 2026 (+4,9 % gegenüber Vorjahr)

58’800 : beschädigte oder zerstörte Gebäude nach dem jüngsten Grosserdbeben in Venezuela

40+: ehemalige Regierungs-, Justiz- und Sicherheitsvertreter, die laut Zeitpunkt.ch ein Ende der Gewalt im Westjordanland fordern

Kurzmeldungen

Appenzell Ausserrhoden könnte bald über ein Handyverbot an Schulen abstimmen.

Der Bundesrat erleichtert Personen mit Schutzstatus S den Zugang zum Arbeitsmarkt.

Unwetter haben Teile der Schweiz überflutet: A2 in Uri gesperrt, Flüge in Zürich umgeleitet.

Die Schweizer Nati bereitet sich auf den WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien vor.

Botschafter Félix Baumann tritt nach drei Jahren in der Ukraine Mitte Juli zurück.

Deutschlands Kommunen schlagen laut Zeitpunkt.ch Alarm: Am «Aktionstag Kommunen am Limit» warnten erstmals alle drei kommunalen Spitzenverbände gemeinsam vor struktureller Unterfinanzierung.

2 Naturheilmethoden des Tages

Was hilft bei Müdigkeit? Ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft kurbelt den Kreislauf schneller an als Koffein. Ausreichendes Trinken hilft ebenfalls, da schon leichte Dehydrierung Müdigkeit auslösen kann. Rosmarintee gilt traditionell als anregend.

Was hilft bei beginnender Erkältung? Ingwertee wirkt entzündungshemmend und wärmend. Inhalationen mit Kamillendampf befeuchten die Schleimhäute. Ausreichend Schlaf unterstützt das Immunsystem in der kritischen Anfangsphase am wirksamsten.

Hinweis: Diese Hinweise ersetzen keine ärztliche Abklärung bei anhaltenden oder schweren Beschwerden.

3 Schweizer Startups im Fokus

Neustark (Bern) – Carbon-Capture-Pionier; Jahreswachstum von 271 Prozent laut Sifted-Ranking. Minysa – erhielt 150’000 Franken von Venture Kick zur Neudefinition der Leistungselektronik. RY3T AG – macht überschüssigen Schweizer Solarstrom über Rechenprozesse monetarisierbar.

3 offene Stellen bei Startups in der Schweiz

Neustark, Bern – Ingenieurwesen/Operations für die Skalierung der CO₂-Speichertechnologie. Yokoy, Zürich – Software-Engineering im Spesenmanagement-Scale-up. RY3T AG – technische und kaufmännische Stellen im Bereich Energie-/Rechenzentrums-Infrastruktur.

(Genaue Ausschreibungen bitte auf den jeweiligen Firmen-Websites oder auf startupticker.ch prüfen.)

Heute vor 50 Jahren

Am 2. Juli 1976 wurde die Wiedervereinigung Vietnams offiziell vollzogen: Die Kommunistische Partei rief in Hanoi die Sozialistische Republik Vietnam aus, Saigon wurde in Ho-Chi-Minh-Stadt umbenannt. Am selben Tag bestätigte der US Supreme Court in Gregg v. Georgia die Wiedereinführung der Todesstrafe in den USA.

Quellen

Inland: nzz.ch/schweiz, srf.ch/news, zeitpunkt.ch Wirtschaft: nzz.ch, srf.ch, bilanz.ch, ey.com, zhk.ch Geopolitik: nzz.ch/international, nzz.ch/deutschland, insideparadeplatz.ch, zeitpunkt.ch Person im Fokus: srf.ch/medien Zahlen/Startups: bilanz.ch, ey.com, startups.ch Historisches: was-war-wann.de, wikipedia.org