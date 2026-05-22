INLAND

Die grosse Begrenzungsschlacht – Jans zündet die «Brexit»-Granate

Wenige Wochen vor der Abstimmung vom 14. Juni über die SVP-Nachhaltigkeitsinitiative zur Begrenzung der Schweizer Bevölkerung auf 10 Millionen hat Justizminister Beat Jans die Eskalationsstufe hochgefahren. Im Tages-Anzeiger bezeichnete er die Abstimmung als «Brexit-Moment der Schweiz» und warnte, die Schweiz brauche bis 2031 rund ein Viertel mehr Pflegepersonal – genau diesen Zustrom würde ein Ja versiegen lassen.

Die Gegner der Initiative operieren mit dem Pflege- und Fachkräfteargument: Ohne Bauarbeiter könnten Strassen nicht repariert werden, ohne EU/EFTA-Personal könnten Spitäler und Pflegeheime nicht besetzt werden, liess Jans ausrichten. Die Abstimmungsbüchlein seien jedoch mager geblieben – keine neuen, harten Fakten, nur Wiedergekäutes.

Der Reaktionssturm in den Kommentarspalten ist symptomatisch für die gesellschaftliche Stimmung: Vielen Bürgerinnen und Bürgern gilt Jans’ Gegenoffensive als Panikzeichen. Die entscheidende Frage – warum die Schweiz in 25 Jahren nicht genug eigene Pflege- und Fachkräfte ausgebildet hat – lässt der SP-Bundesrat offen.

Quelle: Inside Paradeplatz / Tages-Anzeiger

Crans-Montana: Staatsanwaltschaft weitet Ermittlungen aus – Anwalt fordert Millionen

Die juristische Aufarbeitung der Silvestertragödie von Crans-Montana (41 Tote, 115 Verletzte) nimmt neue Dimensionen an.

Die Walliser Staatsanwaltschaft untersucht jetzt auch einen früheren Brand im «Vieux Chalet», einem weiteren Lokal der Morettis. Hintergrund ist ein Bericht der Geldwäscherei-Meldestelle des Bundesamts für Polizei, der Verdacht auf Misswirtschaft, Urkundenfälschung, Versicherungsbetrug und Geldwäsche gegen das Betreiberpaar enthält.

Gleichzeitig hat der Walliser Anwalt Sébastien Fanti für eine schwer verletzte Französin eine Entschädigungsforderung von 8,2 Millionen Euro bei einem Pariser Gericht eingereicht – 2 Millionen davon als Anzahlung für dringende Kosten. Er vertritt insgesamt 26 Opfer und Angehörige und warnt: «Entweder werden die Opfer rasch in der Schweiz entschädigt – oder es gibt bald noch mehr Verfahren in anderen Ländern.»

Inzwischen haben erste Brandopfer den Bundessolidaritätsbeitrag von je 50’000 Franken erhalten. Der Walliser Staatsrat hat 39 Auszahlungsbeschlüsse genehmigt. Insgesamt sind maximal 156 Opfer anspruchsberechtigt.

Das Verfahren zählt inzwischen 14 Beschuldigte, darunter das Ehepaar Moretti, gewählte Gemeindevertreter und kommunale Angestellte. Jacques Moretti verstrickt sich weiterhin in Widersprüche bezüglich des verwendeten Schaumstoffs.

Quelle: Bluewin / Blue News

60-Jähriger Journalist: «Geschieht kein Wunder, verlasse ich die Schweiz»

Ein Erfahrungsbericht, der trifft. Adrian Strässle, Journalist mit Ostschweizer Wurzeln, betrieb zehn Jahre ein KMU-Onlineportal. Nach dem Corona-Einbruch brach das Inserategeschäft weg. Trotz monatelanger Jobsuche – zuletzt auch als Küchenhilfe – hagelt es Absagen. Sein Fazit: Als Gesellschafter hatte er jahrelang in die ALV eingezahlt, darf das RAV aber nicht beanspruchen.

Die Zuschriften und Kommentare zeigen: Das Problem ist kein Einzelfall. Zahlreiche Leserinnen und Leser berichten von eigenen Entlassungen zugunsten jüngerer ausländischer Arbeitskräfte – ein direkter Bezug zur laufenden Abstimmung über die 10-Millionen-Initiative.

Quelle: Inside Paradeplatz

WIRTSCHAFT

VVardis-Desaster: Die Abivardi-Schwestern und die 100-Millionen-Schulden

Die als «Schweizer MedTech-Unicorn» gehandelte Firma VVardis der Schwestern Haley und Goly Abivardi – bekannt durch ihre Zahnarztkette Swiss Smile – steht vor einem Scherbenhaufen.

Namhafte Schweizer Investoren, darunter Startup-Financier Daniel Gutenberg und Milliardär Rainer Marc Frey, gewährten den Schwestern über 100 Millionen Franken in Form von Wandeldarlehen. Als klar wurde, dass die versprochenen Resultate der «Löcher-stopfenden Wunderpaste» ausblieben, verlangten die Geldgeber die Rückzahlung. Das Resultat: Richter blockierten UBS-Konten der Abivardis, die Schwestern sassen auf dem Trockenen.

Haley Abivardi bestätigte den «Engpass» und versichert, inzwischen seien alle Gläubiger bedient worden. Sie gibt sich optimistisch: VVardis sei «bereits mehrere Milliarden wert», ein Börsengang in New York stehe bevor. Das Unternehmen schreibt allerdings Verluste.

Die US-Investmentfirma Apollo hat 25 Millionen Dollar investiert – mit dem Recht, das Geld dreifach zurückzufordern oder die Wandlung in Aktien zu verlangen. Im schlechtesten Szenario müssten die Abivardis 75 Millionen Dollar überweisen oder das Patent abtreten.

Quelle: Inside Paradeplatz

Swiss-SMI: Börse schliesst im Plus – Öl weiter hoch

Der Schweizer Aktienmarkt schloss am Donnerstag mit Gewinnen. 15 von 20 SMI-Titeln beendeten die Sitzung im Plus, Sika führte die Gewinner an, Swiss Re bildete das Schlusslicht. Die Ölpreise bleiben auf erhöhtem Niveau.

Quelle: Cash.ch

GEOPOLITIK

Kuba unter dem Druck Washingtons – Infosperber über US-Sanktionspolitik

Der Infosperber beleuchtet die anhaltenden US-Wirtschaftssanktionen gegen Kuba und zeichnet ein düsteres Bild der humanitären Lage auf der Insel. Die Blockade trifft vor allem die Zivilbevölkerung – Medikamente, Treibstoff und Lebensmittel bleiben knapp. Der Artikel wirft die Frage auf, welche Schweizer Rolle in der Vermittlung zwischen Washington und Havanna angesichts der traditionellen Schutzmachtfunktion sinnvoll wäre.

Quelle: Infosperber

Bataclan-Terrorist erhält Hafturlaub in Brüssel

Ein belgisches Gericht hat einem der Täter der Bataclan-Terroranschläge von 2015 Hafturlaub gewährt. Begründung: Er habe sich im Gefängnis «ruhig und respektvoll» verhalten. Die Entscheidung provoziert Empörung – besonders bei den Angehörigen der 130 Todesopfer von Paris. Die Weltwoche kommentiert die Entscheidung scharf als Symptom einer europäischen Justiz, die das Sicherheitsinteresse der Gesellschaft dem Resozialisierungsgebot unterordne.

Quelle: Weltwoche

Gianni Infantino auf ukrainischer Todesliste – Totenstille im Europarat

Laut Weltwoche soll FIFA-Präsident Gianni Infantino auf einer ukrainischen Feindesliste aufgetaucht sein. Ein SVP-Parlamentarier soll im Europarat darauf hingewiesen haben – mit geringer Resonanz. Der Vorwurf: Westliche Institutionen schweigen systematisch zu ukrainischen Einschüchterungsversuchen gegen unbequeme Persönlichkeiten.

Quelle: Weltwoche

MEDIEN & TECH

Google und die Hoheit über das Smartphone

Infosperber analysiert, wie Google durch die Verknüpfung von Android, Play Store und Werbeinfrastruktur schrittweise die vollständige Kontrolle über Mobilgeräte anstrebt. Neue Vertragsklauseln mit Geräteherstellern schränken die Möglichkeiten von Drittanbietern weiter ein – mit gravierenden Folgen für Datenschutz und Marktvielfalt.

Quelle: Infosperber

Muula: Musk öffnet Raumfahrt-Schatulle

Elon Musk hat laut Muula in einem seltenen Einblick in die Finanzstruktur seiner Unternehmen enthüllt, dass SpaceX, Starlink und xAI mittelfristig für einen Börsengang vorbereitet werden könnten. Für die Schweizer Raumfahrtszulieferer – Beyond Gravity (ex-RUAG Space) etwa – könnten sich neue Kapitalmarktdynamiken ergeben.

Quelle: Muula

PERSON IM FOKUS

Beat Jans – der unüberzeugte Überzeugungstäter

Der SP-Bundesrat aus Basel ist das Gesicht des Nein-Lagers zur 10-Millionen-Initiative. Er kennt das Dossier, er spricht fliessend über Pflegepersonal und Kehrichtabfuhr – und doch verweigert er die unbequeme Antwort: Warum hat eine Bundesrats-Mehrheit, der er angehört, jahrzehntelang zugesehen, wie jedes Jahr eine Winterthur-grosse Einwanderungswelle über das Land rollte, ohne strukturelle Inländerförderung zu betreiben? Das Abstimmungsbüchlein liefert keine neuen Argumente – nur Wiedergekäutes. Jans’ «Brexit-Panik» signalisiert, dass er selbst spürt: Es könnte eng werden.

ZAHLEN DES TAGES

41 – Todesopfer des Constellation-Brands in Crans-Montana, Silvesternacht 2026.

14 – Beschuldigte im Strafverfahren zur Brandkatastrophe.

8,2 Mio. € – Entschädigungsforderung von Anwalt Fanti für eine französische Brandopfer vor einem Pariser Gericht.

100 Mio. CHF – Ungefähres Kreditvolumen, das die Abivardi-Schwestern bei Schweizer Investoren aufgenommen hatten.

5,3 % – Aktuelle Erwerbslosenquote in der Schweiz gemäss Bundesamt für Statistik.

KURZMELDUNGEN

Türkei: Ein Gericht hat die Absetzung des türkischen Oppositionsführers Ekrem Imamoglu angeordnet. Die Entscheidung gilt als weiterer Schritt der Regierung Erdogan, politische Rivalen juristisch zu eliminieren. (Bluewin)

Corona-Aufarbeitung: Ein neuer Schweizer Dokumentarfilm («Der Hype») von Berner Filmemacher Mike Wyniger beleuchtet die falschen Prognosen zu Beginn der Pandemie. Der Berner Epidemiologe Christian Althaus hatte im Februar 2020 rund 30’000 Corona-Tote für die Schweiz prognostiziert, falls keine Massnahmen getroffen werden – ein Worst-Case-Szenario, das nicht eintrat. Der Film will Anstoss für eine sachliche Aufarbeitung geben und richtet sich gegen die geplante Reform des Epidemiengesetzes. (Inside Paradeplatz / Infosperber)

Smile-Mission: Die Schweizer Weltraumsonde «Smile» ist erfolgreich von Brugg AG aus gestartet. (Bluewin)

EFK-Bericht: Die Eidgenössische Finanzkontrolle hat ihren Jahresbericht vorgelegt. Muula kritisiert: Der Bericht bleibe trotz struktureller Mängel in der Bundesverwaltung unverbindlich. (Muula)

Schweizer Firmen unter Druck: Das Bundesamt für Statistik dokumentiert steigende Konkurs- und Betreibungszahlen. Besonders betroffen: Graubünden, Appenzell, Tessin. Muula sieht den Schweizer Staat als Mitverursacher durch Steuerlast und Sozialabgaben. (Muula)

Weltwoche / SVP: SVP-Nationalrat Thomas Matter wirft Bundesrat Jans in einem Weltwoche-Interview vor, mit Unwahrheiten gegen die 10-Millionen-Initiative zu kämpfen. (Weltwoche)

Google / 740 Millionen: Infosperber berichtet über einen multinationalen Konzern, der in der Schweiz 740 Millionen Franken Gewinn macht – ohne einen einzigen Laden zu betreiben und kaum Steuern zu zahlen. (Infosperber)

HEUTE VOR 50 JAHREN

Am 22. Mai 1976 begann in Genf die erste UN-Sonderkonferenz über wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern (ECDC). Sie markierte den Aufstieg der «Süd-Süd-Kooperation» als eigenständiges Konzept in der internationalen Entwicklungspolitik – als Gegenbewegung zur Dominanz westlicher Geberländer und Bretton-Woods-Institutionen. Für die Schweiz, traditionell stark in der Entwicklungshilfe engagiert, war dies der Beginn einer neuen Ära multilateraler Verhandlungen, in der Bern seine Vermittlerrolle neu justieren musste.

Frank Martin – Der stille Meister der Schweizer Klassik

Wenn über große Komponisten des 20. Jahrhunderts gesprochen wird, fallen meist Namen wie Stravinsky, Schönberg oder Schostakowitsch. Weniger bekannt, aber musikalisch von außergewöhnlicher Tiefe, ist der Schweizer Komponist Frank Martin. Seine Werke verbinden Spiritualität, moderne Harmonik und emotionale Klarheit auf einzigartige Weise. In der Schweiz gilt er bis heute als einer der bedeutendsten klassischen Komponisten des vergangenen Jahrhunderts.

Frank Martin wurde 1890 in Genf geboren. Er wuchs in einem protestantisch geprägten Elternhaus auf, was seine spätere Musik stark beeinflusste. Schon früh zeigte sich sein außergewöhnliches musikalisches Talent. Obwohl er zunächst weitgehend autodidaktisch arbeitete, entwickelte er eine sehr eigene Tonsprache, die weder streng traditionell noch radikal avantgardistisch war.

Während viele Komponisten seiner Zeit zwischen Romantik und atonaler Moderne zerrissen waren, fand Martin einen Mittelweg. Er kombinierte klassische Formen mit moderner Harmonik und schuf Werke, die intellektuell anspruchsvoll und gleichzeitig emotional zugänglich blieben. Besonders charakteristisch ist seine Verbindung von Klarheit, Melancholie und spiritueller Tiefe.

International bekannt wurde Martin vor allem mit seiner „Petite Symphonie Concertante“ aus dem Jahr 1945. Das Werk gilt heute als Meilenstein der Schweizer Orchestermusik. Die ungewöhnliche Besetzung mit Harfe, Cembalo und Klavier als Soloinstrumente verleiht dem Stück eine schwebende, fast mystische Klangfarbe. Das Werk verbindet barocke Eleganz mit moderner Spannung und gehört bis heute zu seinen meistgespielten Kompositionen.

Neben Orchesterwerken schrieb Frank Martin auch bedeutende geistliche Musik. Besonders hervorzuheben ist sein monumentales Oratorium „Golgotha“, das die Passionsgeschichte Christi musikalisch verarbeitet. Die Musik wirkt nicht pompös, sondern innerlich, meditativ und zutiefst menschlich. Viele Musikwissenschaftler sehen darin eines der bedeutendsten religiösen Werke des 20. Jahrhunderts.

Auch seine Opern und Kammermusik zeigen Martins außergewöhnliche Fähigkeit, psychologische und emotionale Zustände musikalisch auszudrücken. Anders als viele avantgardistische Komponisten wollte er das Publikum nicht schockieren oder provozieren. Seine Musik sucht vielmehr den Dialog zwischen Geist und Gefühl.

Trotz seines internationalen Erfolgs blieb Frank Martin stets eng mit der Schweiz verbunden. Gleichzeitig lebte und arbeitete er lange Zeit in den Niederlanden, wo er 1974 starb. Sein Werk steht exemplarisch für eine Schweizer Kulturtradition, die weniger auf Lautstärke und Selbstinszenierung setzt als auf Präzision, Tiefe und Qualität.

Heute erlebt Martins Musik wieder zunehmende Aufmerksamkeit. Dirigenten und Orchester entdecken seine Werke neu, und viele Hörer empfinden gerade in der heutigen hektischen Zeit die spirituelle Ruhe und emotionale Ehrlichkeit seiner Musik als besonders wertvoll.

Frank Martin war kein revolutionärer Provokateur wie manche seiner Zeitgenossen. Er war etwas Seltenes: ein Komponist der inneren Wahrheit. Seine Musik spricht leise – aber mit außergewöhnlicher Kraft.

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Swissvox Daily Briefing – Redaktion Swissvox, swissvox.news