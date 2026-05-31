INLAND

Plagiat erschüttert NZZ – und trifft Chefredaktor Gujer

Ein Plagiatsskandal aus dem rechtsbürgerlichen Medienmilieu schlägt Wellen bis in die Chefetage der NZZ. Dominik Feusi, die Nummer zwei des Nebelspalters unter Markus Somm, hatte vor rund anderthalb Jahren einen Artikel aus dem englischen Telegraph nahezu wortgleich übernommen. Als der SonntagsBlick dies publik machte, zog die NZZ umgehend die Reissleine: Der bereits unterzeichnete Vertrag für eine Stelle im Wirtschaftsressort, die Feusi in einem Monat hätte antreten sollen, wurde aufgehoben.

Besonders brisant: Die NZZ hatte laut SonntagsBlick bereits damals von der Plagiatsaffäre gewusst, stellte Feusi gleichwohl ein – und verzichtete seinerzeit auf eine eigene Berichterstattung. Die Frage steht im Raum, ob Chefredaktor Eric Gujer ein Machtwort gesprochen hatte.

Damit rückt Gujer selbst ins Scheinwerferlicht. Der seit über zehn Jahren amtierende Chefredaktor hatte einem Wirtschaftsredaktor faktisch untersagt, auf Herausgabe von Informationen rund um eine Rolex-Zoll-Reise von Schweizer Firmenkapitänen zu pochen – nachdem Bern bei Gujer interveniert hatte. Seither brodelt es im Haus. Gujer soll versucht haben, länger an der Macht zu bleiben, der Verwaltungsrat habe dies jedoch abgelehnt. Dass er nun auch noch den plagiierenden Wunschkandidaten durchsetzen wollte, macht seine Position weiter prekärer. Für Somm indes gilt der Fall nach eigener Darstellung als erledigt.

UZH: Nepotismus-Debatte um Wissenschaftspaare

Die Universität Zürich gerät wegen der Stellenvergabe an Akademikerpaare unter Druck. Seit 2006 arbeiten die deutschen Eheleute Katharina und Axel Michaelowa am selben Institut für Politikwissenschaften: Sie als Professorin für Politische Ökonomie und Entwicklungspolitik, er als Leiter der Gruppe «Internationale Klimapolitik». Katharina Michaelowa war zudem jahrelang im Spitzengremium des Schweizerischen Nationalfonds tätig, das über die Vergabe von Forschungsgeldern entscheidet.

Auch Rektor Michael Schaepman ist betroffen: Seine Frau Gabriela wurde 2019 zur Professorin an der UZH ernannt – ein knappes Jahr bevor ihr Mann 2020 das Rektorat übernahm. Die Universität betont, die Berufungsverfahren seien regelkonform verlaufen und mit den nötigen Ausstandsregelungen abgesichert gewesen.

Formal mag alles stimmen. Der Eindruck einer akademischen Selbstbedienungsmentalität – zulasten von Schweizer Nachwuchskräften – lässt sich damit schwerlich ausräumen. Die Debatte um die Deutschenlastigkeit der Schweizer Hochschullandschaft erhält neue Nahrung.

WIRTSCHAFT

Assura unter Druck: Derivatverluste, Führungswechsel, Strukturkrise

Die Krankenkasse Assura hat 2025 einen Gewinneinbruch von rund 20 Prozent auf 58 Millionen Franken erlitten. Ausschlaggebend waren Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten: Devisentermingeschäfte in Dollar hatten 2024 unrealisierte Verluste von 55 Millionen Franken produziert, die sich 2025 im zweistelligen Millionenbereich realisierten.

Dahinter steckt ein tieferliegendes Strukturproblem. Assura war einst als Billigkasse bekannt, die chronisch Kranke mit schlechtem Service systematisch hinausdrängte. Der verschärfte Risikoausgleich machte dieses Geschäftsmodell zunichte – und kostete das Unternehmen Hunderttausende von Versicherten. Vom Höchststand von über einer Million Grundversicherter 2019 ist Assura auf rund 722’000 geschrumpft.

Gleichzeitig stiegen Personalbestand und Niederlassungszahl markant: 1621 Vollzeitstellen und 26 Filialen gegenüber 1200 Stellen und 16 Filialen im Jahr 2019 – ein teures Zeichen der erzwungenen Neuausrichtung hin zu mehr Service. Auf Führungsebene gab es gleich doppeltes Stühlerücken: CFO Patrick Grandfils wurde im April 2025 durch Charles Staubli ersetzt, und VRP Bruno Pfister gab nach nur zwei Jahren überraschend den Vorsitz des Verwaltungsrats an Christophe Guillemot ab.

Vincenz-Affäre: Neue Dokumente erschüttern Anklagebild

Neue Unterlagen stellen einen zentralen Anklagepunkt im Fall des ehemaligen Raiffeisen-Chefs Pierin Vincenz infrage. Chats, E-Mails und Entwürfe für Darlehensverträge deuten laut der NZZ am Sonntag darauf hin, dass eine Zahlung von 2,9 Millionen Franken des früheren Aduno-Chefs Beat Stocker an Vincenz tatsächlich als Darlehen konzipiert war – und nicht, wie das Bezirksgericht Zürich 2022 urteilte, als verdeckter Erlös aus einer Firmenbeteiligung.

Die Unterlagen waren damals nicht Teil der Gerichtsakten. Der Anwalt von Stocker hat sie nun als Beweisanträge beim Zürcher Obergericht eingereicht, das den Fall ab August im Berufungsverfahren neu beurteilen wird. Ob dies zu einer Revision des Urteils führt, bleibt offen – die Causa jedoch bekommt eine neue, für die Anklagebehörden unangenehme Dynamik.

Tax Holidays und Zuwanderung: Kantone unter Verdacht

Die NZZ berichtet über verdeckte Steuergeschenke an Firmen, die sich in der Schweiz ansiedeln. Kantone sollen über sogenannte «Tax Holidays» – befristete Steuerbefreiungen oder -rabatte – gezielt Unternehmen und damit hochqualifizierte ausländische Arbeitskräfte anlocken. Die Praxis, die selten öffentlich kommuniziert wird, steht im Kontext der Debatte über die Entwicklung der Schweizer Bevölkerung Richtung zehn Millionen. Der politische Sprengstoff ist erheblich: Was als Wirtschaftsförderung gilt, entpuppt sich für Kritiker als staatlich subventionierte Zuwanderungspolitik durch die Hintertür.

CS-Risikochefin Warner: Erneut vor Gericht?

Lara Warner, ehemalige Risikochefin der Credit Suisse und einst eine der mächtigsten Managerinnen der Schweizer Finanzbranche, könnte im Zusammenhang mit der Moçambique-Affäre erneut vor Gericht stehen. Die NZZ berichtet über entsprechende Entwicklungen im laufenden Verfahren. Die Causa ist Teil der juristischen Aufarbeitung des milliardenschweren CS-Skandals um Staatskredite für Mozambique, bei dem Teile der Gelder zweckentfremdet wurden. Warner war als Risikoverantwortliche in der Hierarchie der Entscheidungsträgerin eng eingebunden.

VERKEHR & LOGISTIK

Ein Drittel aller Schwertransporte fährt leer

Neue Daten des Bundesamtes für Statistik zeigen: Rund 27 Prozent aller inländischen Schwerlasttransporte erfolgen ohne Ladung – und dieser Wert ist trotz einer Zunahme der Transportleistung um 23 Prozent in den vergangenen 25 Jahren weitgehend konstant geblieben.

Je nach Transportart schwanken die Leerfahrten zwischen 15 Prozent bei Kühlfahrzeugen und 40 Prozent bei Kippern, Viehtransportern und Silofahrzeugen. Der strukturelle Grund liegt auf der Hand: Ein Kipper, der Aushub abtransportiert, fährt auf dem Rückweg zwangsläufig leer. Die bedeutendsten Güter im Schwerverkehr sind Steine und Erden sowie Nahrungsmittel – beides Branchen mit starken Einweglogiken.

VERMISCHTES

Laos: Fünf gerettet – zwei noch vermisst

Das Höhlendrama in der laotischen Provinz Xaisomboun hat ein spektakuläres, aber noch unvollendetes Ende genommen. Fünf der sieben in einem Höhlensystem eingeschlossenen Goldsucher konnten gerettet werden – vier von ihnen befreiten sich nach dem Abpumpen des Wassers überraschend selbst. Zwei Männer werden weiterhin vermisst.

Die Suche nach den Vermissten wird in noch tiefere und engere Teile des Höhlensystems fortgesetzt. Der finnische Taucher Mikko Paasi, der bereits 2018 an der Rettung der eingeschlossenen Fussballmannschaft in Thailand beteiligt war, beschrieb die Bedingungen als noch extremer: Die Tunnel seien so eng, dass Retter ausatmen mussten, um sich hindurchzuschieben.

KURZMELDUNGEN

Eishockey WM: Die Schweizer Nationalmannschaft verlor den Final gegen Finnland und muss sich mit der Silbermedaille begnügen. Roman Josi wurde – wie bereits 2013 – als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet.

CS/UBS: Die juristische Aufarbeitung des Credit-Suisse-Kollapses nimmt weiter Fahrt auf. Mit Lara Warner könnte eine weitere prominente Figur des ehemaligen Instituts gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden.

Logistik: Der BFS-Bericht zum Schwerverkehr macht deutlich, dass regionale Wirtschaftskreisläufe das Leerfahrtenproblem strukturell entschärfen könnten – eine politisch kaum angepackte Massnahme.

HEUTE VOR 50 JAHREN

Am 1. Juni 1976 trat in der Bundesrepublik Deutschland das Mitbestimmungsgesetz in Kraft, das Arbeitnehmern in Grossunternehmen eine gleichberechtigte Vertretung im Aufsichtsrat garantierte. Das Gesetz war ein zentrales Projekt der sozial-liberalen Koalition unter Helmut Schmidt und gilt bis heute als Eckpfeiler des deutschen Modells der «Sozialen Marktwirtschaft» – in der Schweiz wäre ein vergleichbares Gesetz aufgrund des liberaleren Arbeitsrechts politisch kaum mehrheitsfähig gewesen.

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