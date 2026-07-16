Inland

Die Bundesversammlung ringt weiterhin um das erste eidgenössische Lohnsenkungsgesetz, das kantonal beschlossene Mindestlöhne per Gesetz aushebeln würde – aktuell liegt der Ball beim Ständerat. Für Coiffeusen im Kanton Genf stünde ein Minus von 350 Franken im Monat im Raum, sollte die rechte Mehrheit am Vorhaben festhalten; SP und Gewerkschaften haben bereits das Referendum angekündigt.

Bei den Sozialwerken verdüstert sich das Bild: Ohne Gegenmassnahmen dürfte das jährliche IV-Defizit bis 2030 auf rund 800 Millionen Franken steigen, hauptsächlich wegen der stark gestiegenen Zahl an Neurenten. Das Departement des Innern zieht deshalb die Vernehmlassung zur IV-Reform vor. Auch bei der AHV kippt das Umlageergebnis 2026 erstmals ins Negative – Grund ist die im laufenden Jahr erstmals ausbezahlte 13. AHV-Rente, die derzeit nicht gegenfinanziert ist.

Sicherheitspolitisch bleibt Bewegung im VBS: Das Departement prüfte einen Ausstieg aus der Beschaffung amerikanischer Luftverteidigungssysteme, verwirft diese Option laut internen Dokumenten aber vorerst aus finanziellen und politischen Gründen. Parallel verlässt die stellvertretende Chefin des neuen Staatssekretariats für Sicherheit, Pälvi Pulli, ihren Posten per Ende Oktober – ein weiteres Zeichen des Umbaus, den Verteidigungsminister Martin Pfister im sicherheitspolitischen Apparat vorantreibt.

Wirtschaft

Die Konjunkturprognosen für die Schweiz bleiben verhalten positiv: Das SECO rechnet für 2026 mit einem Wachstum von rund 0,9 Prozent, für 2027 mit 1,4 Prozent. Die Inflation verharrt dank starkem Franken nahe null; die Arbeitslosenquote dürfte 2026 und 2027 bei je rund 3,1 Prozent verharren. Der Einkaufsmanagerindex von procure.ch und UBS bestätigt den Aufwärtstrend und notiert bereits den dritten Monat in Folge über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

An den Märkten bewegt sich das Bild seitwärts bis leicht positiv: Der SMI notiert bei rund 14’270 Punkten, der SPI bei rund 20’067. Gold kostet knapp 4’100 Dollar pro Feinunze, Bitcoin bewegt sich um die 52’000 Dollar, das Rohöl-Fass Brent um 76 Dollar. Der Franken bleibt im internationalen Vergleich stark – ein Umstand, der Exporteure belastet, gleichzeitig aber tiefe Importpreise und eine akkommodierende Geldpolitik der SNB begünstigt.

Firmenseitig meldet Novartis die Übernahme von Myricx Bio für 1,1 Milliarden Dollar, während Dormakaba die britische Style Group im Trennwandgeschäft übernimmt. Am Risikokapitalmarkt zeigt sich derweil Ernüchterung: Im ersten Halbjahr 2026 flossen 1,24 Milliarden Franken in Schweizer Startups – fast 16 Prozent weniger als im Vorjahr und noch knapp die Hälfte des Rekordjahres 2022. Auffällig: Hardware-Startups verzeichneten mit über 324 Millionen Franken einen neuen Finanzierungsrekord, angeführt vom Zuger Energiespeicher-Unternehmen terralayr mit knapp 179 Millionen Franken.

Geopolitik

Der NATO-Gipfel vom 7. und 8. Juli in Ankara hat die Lastenverschiebung innerhalb des Bündnisses konkretisiert. Deutschland erhöht seinen Verteidigungshaushalt 2026 auf 124 Milliarden Euro und erreicht damit das 3,5-Prozent-Ziel bereits 2029 statt erst 2035. Insgesamt haben die europäischen NATO-Mitglieder ihre Verteidigungsausgaben binnen zwölf Monaten um über 100 Milliarden Euro gesteigert. Bundeskanzler Merz zog eine positive Bilanz, betonte aber, man rüste nicht auf, um Krieg zu befördern, sondern um ihn zu beenden. Auf deutsche Initiative sagten die NATO-Staaten der Ukraine für 2026 und 2027 je 70 Milliarden Euro zu.

Der transatlantische Riss zeigte sich am Gipfel dennoch offen, etwa im Konflikt der US-Regierung mit Spanien über dessen Verteidigungsausgaben. Die Schweiz beobachtet die Entwicklung aus ihrer OSZE-Vorsitzrolle 2026 mit besonderem Interesse: Bundesrat Ignazio Cassis stellte der Parlamentarischen Versammlung der OSZE in Den Haag die Schweizer Prioritäten für den Vorsitz vor – die einzige Plattform, an der Europa, Russland und die USA gemeinsam am Tisch sitzen.

Person im Fokus

Ignazio Cassis. Der Tessiner FDP-Bundesrat und Vorsteher des Aussendepartements hat in diesem Sommer gleich zwei diplomatische Grossaufgaben zu stemmen: den amtierenden OSZE-Vorsitz, den er in Den Haag mit einer programmatischen Rede eröffnete, und die Vertretung der Schweiz an offiziellen Trauerfeierlichkeiten in Qatar. Cassis positioniert die Schweiz bewusst als Vermittlerin in einem Umfeld, in dem klassische Neutralität zunehmend hinterfragt wird – ein Balanceakt, der ihm sowohl Lob für aussenpolitisches Profil als auch Kritik an mangelnder Kontur einbringt.

Zahlen

1,24 Milliarden Franken: Risikokapital für Schweizer Startups im ersten Halbjahr 2026, ein Rückgang von 15,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

124 Milliarden Euro: Deutscher Verteidigungshaushalt 2026, nach dem NATO-Gipfel in Ankara.

–36 Punkte: Konsumentenstimmungsindex der Schweiz im Juni 2026, vier Punkte tiefer als im Vorjahr.

800 Millionen Franken: Prognostiziertes jährliches IV-Defizit ab 2030 ohne Gegenmassnahmen.

Kurzmeldungen

Die Störung der Sirenenfernsteuerung ist bei über 90 Prozent der rund 5’000 stationären Sirenen behoben; Ursache war ein fehlerhaftes Software-Update.

Die Aare in Bern hat die höchste je gemessene Temperatur erreicht – ein weiteres Datenpunkt im aussergewöhnlich heissen Sommer 2026.

Thailand verschärft seine Visabefreiungsregeln, was bei den zahlreichen dort ansässigen Schweizer Pensionierten für Unsicherheit sorgt.

Die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft hat ein interdisziplinäres Team für die strafrechtlichen Ermittlungen zu den Vorkommnissen auf der Herzchirurgie des Unispitals Zürich zusammengestellt.

Naturheilmethoden

Wechselduschen. Der abrupte Wechsel zwischen warmem und kaltem Wasser regt die Durchblutung an und wird in der Naturheilkunde traditionell zur Stärkung des Immunsystems und zur Kreislaufaktivierung eingesetzt. Empfohlen wird ein Abschluss stets mit kaltem Wasser, um den gefässverengenden Reiz zu setzen.

Kräuterwickel mit Beinwell. Die Beinwellwurzel gilt in der Volksmedizin als entzündungshemmend und wird traditionell bei Prellungen, Zerrungen und Gelenkbeschwerden äusserlich als Umschlag angewendet. Wegen enthaltener Pyrrolizidinalkaloide ist ausschliesslich die äusserliche Anwendung auf intakter Haut empfohlen.

Drei Schweizer Startups im Fokus

Nestermind (Zürich). Das PropTech-Startup hat eine siebenstellige Seed-Runde abgeschlossen, angeführt von strategischen Investoren aus der Immobilienbranche. Die KI-first-CRM-Plattform für Immobilienmakler zählt bereits über 350 aktive Nutzer in der Schweiz.

CENSE (Zug). Das Startup hat eine Krypto-Compliance-Plattform für Finanzinstitute entwickelt und in einer von G+D Ventures und Rabo Investments angeführten Seed-Runde 6,5 Millionen Euro eingesammelt.

terralayr (Zug). Das Energiespeicher-Unternehmen führt mit knapp 179 Millionen Franken die Rangliste der grössten Schweizer Finanzierungsrunden im ersten Halbjahr 2026 an und unterstreicht damit den neuen Rekord im Hardware-Segment.

Drei offene Stellen bei Startups

Nestermind: Software Engineer (KI/CRM), Zürich

CENSE: Compliance Specialist Krypto/Finanzinstitute, Zug

terralayr: Projektingenieur Energiespeichersysteme, Zug

Heute vor 50 Jahren

Am 16. Juli 1976 druckte die «New York Times» den vollständigen Text von Jimmy Carters Rede zur Annahme der demokratischen Präsidentschaftskandidatur, gehalten einen Tag zuvor im Madison Square Garden. Carter, damals ein weithin unbekannter Gouverneur aus Georgia, sprach von einer Nation, die «zu lange führungslos» gewesen sei, und positionierte sich als Mann der Erneuerung nach Watergate und Vietnam. Die Rede markierte den Beginn eines Wahlkampfs, der im November desselben Jahres mit Carters Sieg über Amtsinhaber Gerald Ford enden sollte.

Quellen nach Rubrik: Inland: news.admin.ch, schweizheute.ch, nzz.ch Wirtschaft: fpre.ch (Metaanalyse Konjunktur Schweiz), finanzen.ch, fuw.ch, finews.ch Geopolitik: bmvg.de, nato.int, bundeskanzler.de, de.wikipedia.org Startups: finews.ch, startupticker.ch, moneycab.com Heute vor 50 Jahren: history.state.gov, wbur.org