Inland / Schweiz

Die neue Theologie der Macht

Der Zürcher Philosoph und Psychoanalytiker Daniel Strassberg hat in der Republik einen bemerkenswerten Essay veröffentlicht, der den ideologischen Wandel unserer Zeit in historische Perspektive rückt. Der Neoliberalismus habe als politische Theorie des Kapitalismus ausgedient, so Strassberg – er schleppe noch immer den Ballast der Menschenrechte, des Universalismus und der Demokratie mit sich, und das Dogma, dass eine liberale Wirtschaftsordnung automatisch Demokratisierung nach sich ziehe, habe die Volksrepublik China gründlich zermalmt.

Strassberg diagnostiziert den Übergang in eine Wirtschaftsform, die er «Episkokratie» nennt – von episkopos, «Aufseher», später «Bischof»: die Herrschaft der Aufseher mithilfe von KI. In dieser neuen Ordnung sei die Anhäufung von Geld nicht mehr der universale Zweck der Wirtschaft, sondern das Mittel zum Zweck der Machtgewinnung. Die Machtgier von Oligarchen wie Musk und Thiel beschränke sich dabei nicht auf Macht über Menschen, sondern wolle Macht über Natur, Leben, Tod und letztlich das Universum – ganz im Sinne der Gnosis.

Bemerkenswert sei die Einladung des Neu-Faschisten Curtis Yarvin an die Hochschule St. Gallen: Es spiele keine Rolle, ob seine Thesen der Kritik standhielten – was zähle, sei die Tatsache, dass er überhaupt an die Eliteschmiede der Wirtschaft eingeladen werde. Die Wirtschaftselite sei auf der Suche nach einer neuen theoretischen Basis. Ein unbequemer, aber zwingend zu lesender Text – gerade für die Schweiz, die sich gerne als Stabilitätsinsel versteht.

Quelle: Daniel Strassberg, Republik, 2. Juni 2026

Geopolitik

300 Milliarden Euro für die Ukraine – eine Bilanz nach vier Jahren

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist Europa zum grössten Geldgeber des Konflikts geworden. Insgesamt beläuft sich die EU-Hilfe für die Ukraine, einschliesslich militärischer Unterstützung, Erlösen aus immobilisierten russischen Vermögenswerten und der Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge, auf 200,6 Milliarden Euro. Zählt man breitere europäische Beiträge hinzu – bilateral und institutionell –, sprechen Medien bereits von annähernd 300 Milliarden.

Am 23. April 2026 vereinbarte der Rat, der Ukraine ein zusätzliches Darlehen von 90 Milliarden Euro bereitzustellen, um den dringendsten Haushalts- und Verteidigungsbedarf in den Jahren 2026 und 2027 zu decken. Allein an militärischer Hilfe flossen rund 17 Milliarden Euro über die Europäische Friedensfazilität, finanziert wurden damit unter anderem gepanzerte Fahrzeuge, Panzer, schwere Artillerie und Munition.

Die Zahlen wirken abstrakt, sind es aber nicht: Europa finanziert einen Krieg auf dem eigenen Kontinent in einem Umfang, den es in der Nachkriegsgeschichte nicht gab. Eine demokratische Debatte über Grenzen und Bedingungen dieser Unterstützung findet kaum statt.

Quellen: EU-Rat, Bundesregierung.de, Consilium.europa.eu

Grossbritannien: Rechtsextremismus instrumentalisiert Mord

Premierminister Keir Starmer hat nach dem Mord an Henry Nowak zu Ruhe aufgerufen und davor gewarnt, dass rechtsextreme Kräfte den Vorfall gezielt ausnutzten, um Spannungen zu schüren. Parallel dazu gerät die Regierung innenpolitisch zunehmend unter Druck: Labour verliert laut aktuellen Umfragen in der Arbeiterklasse massiv an Boden und liegt in dieser Gruppe Kopf an Kopf mit Nigel Farages Reform UK. Die soziale Basis, auf der Labour historisch aufgebaut hatte, bröckelt – und Farage füllt das Vakuum.

Quellen: The Guardian, Il Fatto Quotidiano, 1.–2. Juni 2026

Wirtschaft & Technologie

Insider Trading 2.0: Google-Mitarbeiter wettet mit Firmenwissen auf Polymarket

Ein Fall, der die Grenzen zwischen Silicon-Valley-Kultur und klassischer Wirtschaftskriminalität verwischt: Ein Google-Software-Ingenieur wurde von US-Behörden wegen Betrugs angeklagt, nachdem er angeblich mittels Insider-Wissen über 1,2 Millionen Dollar auf der Prognose-Plattform Polymarket gewonnen hatte. Michele Spagnuolo, ein italienischer Staatsbürger mit Wohnsitz in der Schweiz, soll mit vertraulichen Informationen auf die Ergebnisse von Googles jährlicher Meistgesuchten-Liste gewettet haben.

Spagnuolo verwendete das Konto «AlphaRaccoon» und platzierte Wetten im Gesamtumfang von rund 2,75 Millionen Dollar. Er sagte unter anderem korrekt voraus, dass der Indie-Pop-Musiker d4vd den ersten Platz der meistgesuchten Personen 2025 belegen würde – Stunden nach dem Zugriff auf interne Daten. Er steht nun vor Anklage wegen Warenbetrugs, Leitungsbetrugs und Geldwäsche.

«Heutige Anklagen senden eine jahrzehntealte Botschaft: Unternehmensinsider dürfen vertrauliche Geschäftsinformationen nicht nutzen, um auf unseren Märkten Profit zu machen», erklärte der US-Staatsanwalt für den Southern District of New York, Jay Clayton.

Bemerkenswert: Dies ist bereits der zweite derartige Polymarket-Fall innert Wochen. Im April war ein US-Soldat angeklagt worden, klassifizierte Militärinformationen genutzt zu haben, um auf die Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zu wetten – und dabei über 400’000 Dollar einzustreichen. Prognose-Märkte galten lange als Wundermittel für kollektive Intelligenz. Sie erweisen sich zunehmend als neue Spielwiese für Missbrauch.

Quelle: Al Jazeera, 28. Mai 2026

Wissenschaft & Gesundheit

GLP-1-Medikamente könnten Tausende Knieoperationen verhindern

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Abnehm-Medikamente der GLP-1-Klasse – darunter Wegovy und Zepbound – einen bedeutsamen orthopädischen Nebeneffekt haben könnten. Eine Studie, publiziert im JAMA Network Open, analysierte Krankenakten von rund 3700 Patienten in Grossbritannien, die ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk erhalten hatten und denen ein GLP-1-Medikament verschrieben worden war.

Das Ergebnis: Knieprothesen-Patienten hatten ein 45 bis 51 Prozent geringeres Risiko, eine Revisionsoperation zu benötigen, abhängig vom Ausmass des Gewichtsverlustes. Bei Hüftprothesen lag die Risikoreduktion zwischen 18 und 47 Prozent. Diese Vorteile blieben auch über zehn Jahre stabil erhalten.

Die Implikationen sind erheblich – sowohl medizinisch als auch gesundheitsökonomisch. Jährlich werden allein in den USA rund 900’000 Knieprothesen eingesetzt. Wenn Gewichtsverlust durch Medikamente einen substanziellen Teil der teuren Revisionsoperationen verhindert, verschiebt das die Kosten-Nutzen-Rechnung für GLP-1-Präparate erheblich.

Quellen: The Guardian, JAMA Network Open, März 2025 / aktualisiert 2026

Person im Fokus

Vincent Munster – NIH-Virologe unter FBI-Ermittlung

Ein Name, der bisher vor allem Fachkreisen bekannt war, steht nun im Zentrum eines handfesten Skandals: Vincent Munster vom Rocky Mountain Lab (RML), einem NIH-Institut in Montana, wurde im Januar 2026 bei seiner Rückkehr aus Afrika am Grenzübergang Detroit gestoppt. In seinem Gepäck befanden sich Dutzende Fläschchen mit Krankheitserregern – darunter offenbar Affenpockenviren. Seine Zollerklärung war nach bisherigen Erkenntnissen falsch.

Laut einem anonymen Hinweisgeberschreiben, das von der Organisation White Coat Waste veröffentlicht wurde, reagierten die NIH-Oberbehörden nicht mit Transparenz, sondern mit Vertuschung: Munster und sein Postdoktorand wurden still vom Campus verbannt, ohne öffentliche Mitteilung. Munster verschwand danach aus dem NIH-Mitarbeiterverzeichnis.

HHS-Sprecher Andrew Nixon erklärte auf Anfrage lediglich: «Wir können keinen Kommentar abgeben, da dies unter Ermittlung steht. Wir verweisen Sie ans FBI.» Das FBI wiederum lehnte jeden Kommentar ab.

Der Skandal umfasst einen zweiten Vorfall: Ein RML-Techniker wurde durch den Biss eines mit dem Krim-Kongo-Hämorrhagischen-Fieber-Virus infizierten Makaken verletzt – ohne Schmerzbehandlung des Tieres. Laut Hinweisgeber wurde der Verletzte diskret ausgeflogen, und der Grossteil des RML-Personals wurde nie über den Unfall informiert. Die Entscheidung zur Geheimhaltung soll direkt vom NIH-Hauptcampus in Bethesda gekommen sein.

Munster ist kein Unbekannter in der Debatte über den Ursprung von SARS-CoV-2. Sein Name taucht in diversen Untersuchungen zur Gain-of-Function-Forschung auf. Ob und welche Anklagen folgen, bleibt abzuwarten.

Quelle: Jim Haslam, Substack, Mai 2026

Zahlen des Tages

200,6 Mrd. € – Gesamte EU-Hilfe für die Ukraine seit Kriegsbeginn (militärisch, finanziell, humanitär)

90 Mrd. € – Neues EU-Darlehen für die Ukraine, beschlossen April 2026

1,2 Mio. USD – Gewinn eines Google-Ingenieurs durch Insider-Trading auf Polymarket

45–51 % – Risikoreduktion für Knie-Revisionsoperationen bei GLP-1-vermitteltem Gewichtsverlust

Kurzmeldungen

Belgien – Spontanstreik lähmt Luftverkehr. Ein ungekündigter Streik des Bodenpersonals hat den belgischen Luftverkehr am 2. Juni 2026 weitgehend zum Erliegen gebracht. Zahlreiche Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet. (Quelle: L’Indipendente)

Deutschland – Tausende gegen neue Gaskraftwerke. In mehreren deutschen Städten demonstrierten tausende Menschen gegen den Bau neuer Gaskraftwerke. Die Bundesregierung sieht diese als Brückentechnologie; Klimaschützer sehen darin einen Rückschritt. (Quelle: L’Indipendente)

Italien – Rückbesinnung auf Neutralität. Kommentatoren registrieren in Rom eine zunehmende Skepsis gegenüber der NATO-Linie im Ukraine-Konflikt. Italiens historische Tradition neutraler Aussenpolitik wird wieder stärker diskutiert. (Quelle: Zeitpunkt.ch)

«Danke Fischi» – Schweizer Reaktion auf Infantino. Die Schweizer Reaktion auf FIFA-Chef Gianni Infantino und die bevorstehende WM-Ausgabe 2026 fällt gespalten aus. Während der New Yorker ein ausführliches Porträt des Tessiner Funktionärs veröffentlicht hat, ist die Stimmung in Teilen der Schweizer Zivilgesellschaft kritischer. (Quellen: Zeitpunkt.ch, The New Yorker)

USA – Nixons geheimer Plan für neue Hauptstadt. Neu deklassifizierte Dokumente zeigen, dass Präsident Nixon 1972 ernsthaft erwogen hatte, die US-Hauptstadt von Washington nach San Clemente in Kalifornien zu verlegen. (Quelle: The Gray News)

Heute vor 50 Jahren – 3. Juni 1976

Am 3. Juni 1976 verabschiedete die UN-Generalversammlung in New York die Resolution 31/3 zur Aufnahme der Seychellen als Mitgliedstaat – knapp zwei Wochen nach der Unabhängigkeit des Inselstaats im Indischen Ozean vom Vereinigten Königreich. Die Seychellen wurden damit der 145. Mitgliedstaat der Vereinten Nationen. Die Dekolonisierung des Indischen Ozeans war in vollem Gange; für die westlichen Grossmächte eine strategisch heikle Phase, für die kleinen Inselstaaten ein historischer Moment der Selbstbestimmung.

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