Politik

Die Schweizer Aussenpolitik steht an einem Wendepunkt: Der von Washington auf 10 Prozent gesenkte Übergangszoll auf Schweizer Exporte läuft spätestens am 23. Juli aus, nachdem der Supreme Court im Frühjahr interveniert hatte. Der Handelsstreit zwischen Bern und Washington ist damit längst nicht beendet. Innenpolitisch wirkt zudem die Abstimmung vom 14. Juni nach: die Kernstädte lehnten die SVP-Initiative gegen die 10-Millionen-Schweiz ab, kleine Dörfer stimmten ihr zu — ein Stadt-Land-Graben, der nun die Wohnbaupolitik unter Zugzwang setzt.

Gesellschaft

Ein Vorfall aus dem Frühsommer beschäftigt weiterhin: Bei einem Swiss-Flug nach Ibiza kollabierte ein Baby und musste wiederbelebt werden; ein Mitreisender leistete Erste Hilfe. Parallel dazu ruft der Kanton Zug erneut zur Nomination für den “Zuger Preis für Zivilcourage” auf. Gesellschaftlich beobachten Fahnder aus mehreren Kantonen zudem eine spürbare Zunahme des Kokainkonsums.

Wirtschaft

Bei der UBS verdichten sich Berichte über eine neue Stellenabbauwelle sowie Unruhe in der Compliance-Abteilung. Gleichzeitig warnt die Bank das Parlament vor den geplanten Eigenkapitalvorschriften des Bundesrates. Im Rüstungssektor sorgt Rheinmetall für Schlagzeilen: Eine mögliche Verlegung des Europa-Sitzes nach Katar droht zu eskalieren — ein Thema, das auch Schweizer Zulieferbetriebe in Zug und Zürich verfolgen.

Technologie und Finanz

Die Grossbanken digitalisieren ihre Compliance-Prozesse zunehmend mit KI-Systemen, um Kosten zu senken. In der Rohstoff- und Devisenwelt sorgt die Eskalation am Golf für Nervosität: steigende Ölpreise treiben Absicherungsgeschäfte an Schweizer Handelsplätzen in die Höhe.

Robotik und AI

Die Schweiz gehört gemäss dem “Swiss Deep Tech Report” zur Weltspitze bei Künstlicher Intelligenz und Robotik: Pro Kopf entstehen seit 2020 3,5-mal mehr risikokapitalfinanzierte Robotik-Startups als in den USA und fünfmal mehr als in Grossbritannien, begünstigt durch die starke Mikroelektronik- und Präzisionssensorik-Industrie im Land. Ein konkretes Beispiel dieser Dynamik liefert fluidbot aus Gossau SG, dessen Robotik-Lösung Lecks in Trinkwasserleitungen aufspüren soll, bevor sie zum Problem werden — vorgestellt kürzlich am Zurich Robotics & AI Founders Summit im Technopark Zürich, wo Gründerinnen und Gründer auf Investorinnen und Investoren trafen.

Startup & Unternehmertum

Ein Zürcher MedTech-Startup entwickelt KI-gestützte Diagnosetools zur Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sucht Anschlussfinanzierung.

Ein Basler Biotech-Unternehmen arbeitet an nachhaltigen Pharma-Verpackungen auf Pilzmyzel-Basis.

Ein Lausanner Robotik-Startup, eine EPFL-Ausgründung, bringt autonome Inspektionsdrohnen zur Marktreife.

Offene Stellen: Senior Machine-Learning-Engineer (MedTech Zürich) · Head of Business Development (Biotech Basel) · Embedded-Software-Entwickler (Robotik Lausanne/EPFL)

Geopolitik

Die USA haben ihre Luftangriffe im Iran ausgeweitet und greifen verstärkt Infrastrukturziele wie Brücken an, um den Einfluss Teherans zu brechen. Teheran hat den Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus, zentral für rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels, weitgehend eingeschränkt.

Sport

Im Radsport schafft Nexetis-Fahrerin Liechti den Sprung in die World Tour. Die Super League startet am 25. Juli in die neue Saison.

Wissenschaft

Die ETH-Statistikprofessoren Dominik Rothenhäusler, Nicolai Meinshausen, Peter Bühlmann und Jonas Peters wurden gemeinsam mit dem Frontiers of Science Award 2026 ausgezeichnet. Zudem hat der ETH-Rat Mitte Juli zehn neue Professuren an ETH Zürich und EPFL bestätigt.

Bundesgerichtsentscheid

Das Bundesgericht hat entschieden, dass eine Nacktleibesvisitation und Inhaftierung über Nacht nach einer Festnahme bei einer Kundgebung in Luzern unzulässig waren.

Kriminalfall aus der Schweiz

Im Mordprozess von Bellach (SO) hat das Gericht das Urteil gegen einen Mann gefällt, der eine 17-jährige Frau getötet haben soll. Die Gerichtspräsidentin hielt dem Angeklagten direkt entgegen, dass ein solches Verhalten in einer freien Gesellschaft keinen Platz habe.

Zwei Naturheilmethoden

Kneipp-Güsse: Kalte und warme Wechselgüsse regen die Durchblutung an und stärken Kreislauf und Immunsystem. Spitzwegerich-Tee: Ein Hausmittel bei Reizhusten, das reizlindernd auf die Schleimhäute wirkt.

Schweizer Erfindung der Woche: die Quarzuhr

In den 1960er-Jahren entwickelte das Centre Electronique Horloger (CEH) in Neuenburg die weltweit erste Armbanduhr mit Quarzwerk — ein Präzisionssprung, der später die “Quarzkrise” auslöste, als asiatische Hersteller die Technologie rascher vermarkteten als die Schweizer Uhrenindustrie selbst.

Gemeinde im Fokus: Stein am Rhein

Die kleine Schaffhauser Gemeinde Stein am Rhein, am Ausfluss des Rheins aus dem Bodensee gelegen, geht auf eine mittelalterliche Klostergründung zurück und entwickelte sich dank ihrer Lage am Rheinübergang zu einem bedeutenden Handelsort. Ihr historischer Stadtkern mit den reich bemalten Fassaden zählt zu den am besten erhaltenen der Schweiz.

Kochrezept in 10 Minuten: Bircher-Art Schnellversion

Haferflocken mit Milch oder Pflanzendrink übergiessen, geriebenen Apfel, einen Schuss Zitronensaft und etwas Honig untermischen, kurz ziehen lassen, mit Nüssen bestreuen.

Zahl des Tages

16 Prozent — so stark ist der Ölpreis (Brent) seit Anfang Juli auf rund 85 Dollar pro Fass gestiegen, eine Folge der Blockade der Strasse von Hormus.

Person des Tages

Giovanni, ein Passagier auf einem Swiss-Flug nach Ibiza, reanimierte im Juni ein kollabiertes Baby an Bord und half damit vermutlich, ein Leben zu retten.

Heute vor 50 Jahren

Am 23. Juli 1976 wurde der 9,3 Kilometer lange Seelisberg-Strassentunnel der Autobahn A2 zwischen Nidwalden und Uri durchstochen — heute von rund 20’000 Fahrzeugen täglich befahren.

Quellen nach Rubrik: nzz.ch, insideparadeplatz.ch, weltwoche.ch, 20min.ch, zg.ch, journal21.ch, srf.ch/sport, ethrat.ch, ethz.ch, bger.ch, blick.ch, inside-it.ch, punkt4.info