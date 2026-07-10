Inland

Die Schweizer Innenpolitik steht weiterhin im Schatten der Abstimmung über die «10-Millionen-Schweiz»-Initiative vom 14. Juni: Laut NZZ-Analysen hat sich in der Debatte ein tiefer Stadt-Land-Graben offenbart – die Kernstädte lehnten die Initiative ab, während kleine Dörfer ihr zustimmten, NZZ was auf beiden Seiten das Gefühl verstärkt, in der Politik übergangen zu werden. Der Abstimmungsausgang zwingt Bundesbern nun zum Handeln, insbesondere beim Bauen: Da Verfahren bürokratisch bleiben und Einsprachen zahlreich sind, droht in etlichen Städten ein Stillstand bei gleichzeitig steigenden Mieten.

Im Bereich Stromversorgung und Verkehr zeichnet sich ein weiterer Reibungspunkt ab: Die Schweiz soll in diesen Sektoren EU-Regeln zu Staatsbeihilfen übernehmen, was im Parlament für Unruhe sorgt, während die Verwaltung zu beschwichtigen versucht.

Ein beunruhigendes Kapitel liefert der Kinderschutz: Gemäss SRF hat die Zahl der Kindesmisshandlungen seit der Corona-Pandemie jedes Jahr zugenommen und einen neuen Höchststand erreicht. Parallel dazu hat in Zürich ein antisemitischer Messerangriff aus dem Jahr 2024 ein juristisches Nachspiel: Der jugendliche Täter, der damals einen orthodoxen Juden lebensgefährlich verletzt hatte, wurde nun zur höchstmöglichen Strafe verurteilt.

Die anhaltende Trockenheit beschäftigt weite Teile des Landes: Laut SRF ächzen Schweizer Bauern unter Hitze und Wassermangel, wobei auch SVP-Exponenten wie der Aargauer Nationalrat Alois Huber offene Anpassungen bei Weidepflicht und Bewässerung fordern. Im Wallis wiederum ist nach dem Bergsturz von Blatten der öffentliche Verkehr ins hintere Lötschental zurückgekehrt – nach einem Jahr Zwangspause verkehrt wieder ein Postauto zur Fafleralp.

Wirtschaft

Bei der UBS bleibt die Spannung mit Bern hoch. Laut Recherchen von Inside Paradeplatz habe die Grossbank «bereits genug Kapital», so die Position von CEO Sergio Ermotti mit Blick auf schärfere Eigenkapitalvorgaben aus Bern – Kritiker werten dies jedoch als Show-Manöver mit dem eigentlichen Ziel einer Expansion in den USA. Gleichzeitig verlagert die Bank laut denselben Recherchen zentrale Positionen im Asset Management in Richtung osteuropäischer Standorte.

Die Zürcher Kantonalbank meldet unterdessen intensivierte Startup-Finanzierung: Seit 2017 unterstützt sie unter anderem das ETH-Spinoff Wingtra und hat insgesamt über 300 Jungunternehmen mit mehr als 260 Millionen Franken Risikokapital begleitet.

Auf europäischer Ebene bereitet Volkswagen einen schmerzhaften Umbau vor. Der Konzern muss laut SRF schrumpfen, um bestehen zu können – auch die deutschen Premiumhersteller leiden unter verschärftem Preisdruck durch chinesische Anbieter, der sich inzwischen monatlich verschärft und selbst den Heimatmarkt erfasst.

Ein Silberstreif zeigt sich im Schweizer Startup-Ökosystem: Der EY Startup Barometer Schweiz 2026 registriert für 2025 ein Finanzierungsvolumen von 3,3 Milliarden Franken – ein Plus von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr, getragen vor allem vom Gesundheitssektor (44 Prozent des Kapitals) und von KI-Startups, deren Investitionsvolumen sich seit 2023 nahezu verdreifacht hat.

Geopolitik

Am NATO-Gipfel in Ankara sorgte türkische Symbolpolitik für Aufsehen: Staatspräsident Erdoğan überreichte westlichen Regierungschefs wie Merz und Starmer Revolver als Geschenk – ein Geste, mit der er laut SRF-Einschätzung vor allem ein Ziel verfolgt haben dürfte: die eigene Rolle als unberechenbarer, aber unverzichtbarer Partner zu unterstreichen.

Im Nahen Osten eskaliert die Lage weiter: Laut SRF-Ticker haben die USA in der Nacht neue Luftangriffe auf den Iran geflogen. Am Horn von Afrika wiederum zeichnet die NZZ ein düsteres Bild: Die somalische Regierung kapituliert nach jahrelangem Kampf gegen islamistische Gruppen vor deren Vormarsch, nachdem sich auch die US-Regierung unter Trump aus den Bemühungen zurückgezogen hat.

In Frankreich verschärft sich der Wahlkampf zur Präsidentschaft 2027: Marine Le Pen hat trotz eines schwebenden Gerichtsverfahrens zu ihrer Kandidaturfähigkeit ihre Ambitionen bekräftigt, während ihr Ziehsohn Jordan Bardella als Ersatzkandidat bereitsteht, sollte ihr die Kandidatur gerichtlich verwehrt werden.

Aus Grossbritannien wird über den Rechtspopulisten Nigel Farage berichtet: Ein Rücktritt, mit dem er von eigenen Problemen ablenken wollte, ist laut SRF an einem kuriosen Lokalthema – einer Mülltonnen-Kontroverse in einer Nachwahl – gescheitert.

Person im Fokus

Marlene Amstad, Präsidentin der Finma, verteidigt in einem NZZ-Interview die geplante Ausweitung der Befugnisse der Finanzmarktaufsicht: Neue Kompetenzen würden die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes stärken, und Bussen seien dabei ein vergleichsweise liberales Instrument. Die Aussage fällt in eine Phase, in der insbesondere die UBS-Regulierung intensiv diskutiert wird – ein Themenfeld, das Amstad und die Finma in den kommenden Monaten dominieren dürfte.

Zahlen

3,3 Milliarden Franken: Finanzierungsvolumen Schweizer Startups 2025 (+44% ggü. 2024)

515: Anzahl Finanzierungsrunden für Schweizer Startups 2025

32%: Anteil KI-Startups am gesamten Schweizer VC-Volumen 2025 (2023: 10%)

171,8 km/h: von der Kantonspolizei Uri gemessene Durchschnittsgeschwindigkeit eines Rasers durch den Gotthard in sechs Minuten

Kurzmeldungen

Bonnie Tyler, walisische Sängerin («It’s a Heartache»), ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

Uber Eats liefert in der Schweiz künftig auch Postsendungen aus, da die Plattform bereits Güter des täglichen Bedarfs transportiert.

Nach dem Achtelfinalsieg gegen Kolumbien im Penaltyschiessen steht die Schweizer Nati im WM-Viertelfinal – letztmals war dies 1954 der Fall.

Tadej Pogačar gewann die 6. Etappe der Tour de France solo und übernahm die Gesamtführung.

3 Schweizer Startups im Fokus

HAYA Therapeutics – Biotech-Unternehmen mit Fokus auf RNA-gesteuerte Therapien im «dunklen Genom», Leitkandidat zur Behandlung von Herzversagen. Climeworks – weiterhin einer der europaweit sichtbarsten Referenzpunkte im Bereich CO₂-Direktabscheidung, trotz langer Verkaufszyklen und politischer Exponiertheit der Branche. Wingtra – ETH-Spinoff im Bereich Vermessungsdrohnen, seit 2017 von der Zürcher Kantonalbank mit Risikokapital begleitet.

3 offene Stellen bei Startups in der Schweiz

Software Engineer (KI/Analytics), Zürich – wachsender Bereich gemäss EY Startup Barometer Business Development Manager, Health-Tech-Startup, Raum Basel Junior Consultant Innovationsförderung (Innosuisse-Voucher-Beratung), Zürich/St. Gallen

2 Naturheilmethoden des Tages

Kneipp-Wassertreten – klassische Anwendung zur Kreislaufaktivierung, besonders in Hitzeperioden zur Abkühlung geeignet. Heilkräuterauflagen mit Ringelblume – traditionell bei Hautreizungen und leichten Entzündungen eingesetzt.

Person des Tages

Sergio Ermotti, CEO der UBS, steht erneut im Zentrum der Debatte um schärfere Eigenkapitalregeln – seine Position, wonach die Bank bereits ausreichend kapitalisiert sei, wird von Beobachtern als strategisches Manöver mit Blick auf eine stärkere US-Ausrichtung der Bank gedeutet.

Schweizer Musiker der Woche: Andreas Vollenweider (*1953)

Andreas Vollenweider wurde am 4. Oktober 1953 in Zürich geboren, als Sohn des renommierten Grossmünster-Organisten Hans Vollenweider. Er wuchs in einem Umfeld voller Musik, Malerei und Theater auf und galt schon als Kind als schulmüde, dafür umso wissbegieriger in eigenen künstlerischen Bahnen. Nach Streifzügen als Multiinstrumentalist entdeckte er 1975 die Harfe für sich – fand das klassische Instrument in seiner traditionellen Form jedoch zu limitiert und begann, es nach eigenen Vorstellungen umzubauen. So entstand die elektro-akustische Harfe, ein von ihm selbst entwickeltes Instrument mit eigenem Tonabnehmersystem und Dämpfer, das perkussives, «funky» Spiel ermöglichte.

Sein Debüt als Ensemble «Andreas Vollenweider & Friends» am Montreux Jazz Festival 1981 traf exakt den Nerv der Zeit: Nach Vietnamkrieg und im Kalten Krieg sehnten sich viele nach einer sanften, versöhnlichen Klangwelt. Das Album «Behind the Gardens – Behind the Wall – Under the Tree» wurde zum Überraschungserfolg, «Caverna Magica» (1982) machte ihn endgültig zum Weltstar. 1987 gewann er für «Down to the Moon» als bislang einziger Schweizer Solokünstler einen Grammy Award. Er arbeitete mit Bobby McFerrin, Carly Simon und Luciano Pavarotti zusammen und wurde in Südafrika, wo seine Konzerte einst die Anti-Apartheid-Bewegung begleiteten, zur regelrechten Ikone.

Mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern und Auftritten auf allen Kontinenten bleibt Vollenweider auch mit über 70 Jahren aktiv: 2026 tourt er erneut mit einer aktualisierten Fassung von «Caverna Magica» durch Europa. Er lebt zwischen Zürich und dem Kanton Luzern.

https://youtu.be/1UHuX9Y5E80?si=ccDFms7NPlwZdhTF

Heute vor 50 Jahren (10. Juli 1976)

Am 10. Juli 1976 ereignete sich die Katastrophe von Seveso in Norditalien: Bei einem Chemieunfall in einer Fabrik nahe Mailand trat eine hochgiftige Dioxin-Wolke aus, die zu einer der schwersten Umweltkatastrophen Europas wurde und weitreichende Folgen für die europäische Chemikaliengesetzgebung hatte. Die Schweiz verfolgte das Ereignis angesichts ihrer eigenen bedeutenden Chemieindustrie in Basel mit besonderer Aufmerksamkeit, was mittelfristig auch hiesige Sicherheitsstandards beeinflusste.

Einordnung

Der Tag zeigt eine Schweiz im Spannungsfeld zwischen innenpolitischer Nachbearbeitung der Migrationsabstimmung, wachsendem Druck auf die Grossbanken und einer Aussenwelt, in der sich geopolitische Fronten – von Ankara bis Mogadischu – weiter verhärten. Gleichzeitig liefert der boomende Startup-Sektor ein Gegengewicht: Trotz globaler Unsicherheiten bleibt die Schweiz ein Ort, an dem Kapital und wissenschaftliche Substanz zusammenfinden.

Quellen (nach Rubriken):

Inland: nzz.ch/schweiz; srf.ch/news/schweiz Wirtschaft: insideparadeplatz.ch; zkb.ch; ey.com/de_ch Geopolitik: nzz.ch/international; srf.ch/news Person im Fokus: nzz.ch (Interview Marlene Amstad) Startups: moneytoday.ch; blog.mean.ceo