INLAND

KI-Fabriken: Widerstand formiert sich in Beringen

Die Auseinandersetzung um die Digitalisierung erhält eine neue, aktivistische Dimension. Im schaffhausischen Beringen plant das US-Unternehmen Stack Infrastructure ein Rechenzentrum, das ab 2028 jährlich rund 315 Gigawattstunden Strom verbrauchen soll — mehr als 70 Prozent des heutigen Stromverbrauchs des Kantons Schaffhausen.

Dagegen mobilisiert die Gruppierung «Aufstände der Allmende». Für Anfang Juli hat sie ein Widerstandscamp angekündigt. Die Behörden beobachten die Entwicklung aufmerksam. Die Bewegung ist aus der Klimagerechtigkeitsbewegung hervorgegangen, versteht sich aber nicht primär als Umweltorganisation. Sie sieht die Rechenzentren als Ausdruck eines Wirtschaftssystems, das immer mehr Ressourcen verschlingt und Macht in den Händen weniger globaler Konzerne konzentriert.

Die Aktivisten sprechen von «digitalem Kolonialismus»: Die Gewinne fliessen zu internationalen Technologiefirmen, während Energieverbrauch, Landschaftsverbrauch und Infrastrukturbelastung vor Ort anfallen. Ihr Aktionskonsens erklärt grundsätzlich alle verfügbaren Mittel als legitim — eine Offenheit, die Fragen aufwirft. Die eigentliche gesellschaftliche Debatte aber ist legitim und überfällig: Wer bestimmt, wie viel Landschaft und Energie die digitale Wirtschaft verbrauchen darf?

Tötungsdelikt Wetzikon: Eltern berichten über Angst seit Monaten

Ein Schock-Video aus Wetzikon ZH hat diese Woche schweizweit Empörung ausgelöst. Mehrere Jugendliche schlugen einen 14-Jährigen brutal zusammen und bedrohten ihn mit einer Waffe. Die Eltern des Opfers sagen nun, ihr Sohn habe schon seit Februar Angst vor der Gruppe gehabt.

Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich laut Elternaussagen um eine Gruppe von 15 bis 20 Personen, die sich regelmässig in der Region um Wetzikon treffe. Einige von ihnen seien bereits polizeibekannt. Der 14-Jährige wurde in eine Falle gelockt: Abgemacht war ein klärendes Gespräch mit vier Personen — tatsächlich warteten 15 auf ihn. Der Vater des Opfers fasst die Verzweiflung in einem Satz zusammen: «Muss es erst zu einem Todesopfer kommen, bevor hier entschieden durchgegriffen wird?»

Pink Panthers in Lugano: Verteidigung bestreitet Bandenzugehörigkeit

Im Prozess um den spektakulären Juwelenraub von Lugano stellen die Verteidiger die zentrale These der Anklage infrage. Die sieben Angeklagten seien keine Mitglieder der berüchtigten Pink-Panther-Bande gewesen, sondern hätten lediglich gemeinsam eine Einzeltat begangen. Die Tessiner Staatsanwaltschaft ist hingegen überzeugt, dass der Überfall während eines Jahres minutiös geplant wurde. Die Pink Panthers sind eine kriminelle Organisation vom Balkan, die seit 2006 international tätig ist und akribisch vorbereitete Raubüberfälle auf Uhrengeschäfte und Bijouterien verübt.

WIRTSCHAFT

Streikstatistik 2025: Schweizer Arbeitsmarkt verhärtet sich

Das Bundesamt für Statistik hat eine bemerkenswerte Entwicklung dokumentiert. Im Jahr 2025 wurden neun Fälle von kollektiven Arbeitsstreitigkeiten registriert, mit insgesamt 47’181 beteiligten Arbeitnehmern und 54’903 ausgefallenen Arbeitstagen. Dies sind Rekordwerte für die vergangene Dekade.

Klar wird bei einer längeren Betrachtung, dass sich die Klassenkämpfe zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verhärten. Es geht immer mehr um landesweite oder kantonale Mindestlöhne, Gesamtarbeitsverträge und deren Durchsetzung. Das Bundesgericht bestätigte am Mittwoch die Gültigkeit der Mindestlohnregeln der Städte Zürich und Winterthur. Die Schweizer Konsenskultur steht unter Druck — das langfristige Risiko trägt der Wirtschaftsstandort als Ganzes.

Sympany: Doppelter Zufall bei der Kadernachfolge

Die Basler Krankenkasse Sympany liefert eine bemerkenswerte Personalie. Der neue Finanzchef Florian Grunholzer kommt von der Orion Rechtsschutz-Versicherung in Basel — zufällig derselben Gesellschaft, von der auch der aktuelle CEO Christian Conti stammt. Grunholzer war seit 2019 CFO und stellvertretender CEO bei Orion. Von Wissen aus der Krankenversicherungswelt fehlt dabei jede Spur.

Muula.ch kommentiert mit sachlicher Schärfe: In der Milliardenbranche um Helsana, CSS, Swica und die anderen grossen Krankenversicherer habe sich offenbar niemand Adäquates für den Posten des Finanzchefs gefunden — stattdessen ein Mann vom Rechtsschutzversicherer. Die Personalkonstellation lässt Fragen offen, die der Stiftungsrat bislang nicht befriedigend beantwortet hat.

GEOPOLITIK

Belfast: Messerangriff erschüttert Nordirland

Ein Mann wurde in Belfast nach einem mutmasslichen Messerangriff wegen versuchten Mordes festgenommen. Die nordirische Polizei bestätigte, dass ein Mann in seinen Vierzigern am Montagabend schwer verletzt wurde und sich mit erheblichen Verletzungen an Gesicht, Hals und Rücken in einem Krankenhaus befindet.

Ein in sozialen Netzwerken verbreitetes Video zeigt einen bewaffneten Angreifer, der auf einen bereits am Boden liegenden Mann einsticht. Mehrere Passanten griffen ein, überwältigten den Täter und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. In einer ersten Mitteilung hatte die Polizei erklärt, der Mann stamme vermutlich aus Somalia. Wenige Stunden später korrigierten die Ermittler diese Angaben: Es handle sich um einen Mann aus dem Sudan.

Der stellvertretende Polizeichef Ryan Henderson bezeichnete die Tat als «brutalen Angriff» und würdigte das Eingreifen der Passanten als Zeichen von «unglaublichem Mut und Gemeinschaftssinn». Britischer Premierminister Keir Starmer sprach von einem erschütternden Vorfall. Die politischen Reaktionen folgten prompt und heizig — der Vorfall reiht sich in eine Serie von Messergewalt ein, die Grossbritannien seit Monaten erschüttert.

Neues Europäisches Bauhaus: Milliarden versickert

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kann mit ihrem Prestigeprojekt «Neues Europäisches Bauhaus» auch sechs Jahre nach dem Start kaum konkrete Ergebnisse vorweisen. Trotz eines Finanzrahmens von rund 1,4 Milliarden Euro sei bislang lediglich ein teilweise fertiggestelltes Gebäude als sichtbares Resultat entstanden.

Von der Leyen hatte das Projekt 2020 vorgestellt. Ziel war es, die Ideen der historischen Bauhaus-Bewegung in das Zeitalter von Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu übertragen. Das Programm sollte ursprünglich zu einem sichtbaren Aushängeschild des europäischen Green Deal werden und den Anspruch unterstreichen, Klimapolitik mit Innovation und kultureller Identität zu verbinden. Die Bilanz ist ernüchternd — und ein weiterer Beleg dafür, dass grossangelegte EU-Symbolprojekte häufig im Bürokratischen steckenbleiben.

PERSON IM FOKUS

Jean Ziegler (1934–2026)

Die Schweiz verlor am Mittwoch eine ihrer prägendsten und umstrittensten Stimmen. Jean Ziegler ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Der gebürtige Thuner galt sein Leben lang als Rebell und Vertreter der sogenannten Dritten Welt.

Ziegler war von 2000 bis 2008 Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung sowie Mitglied des Beirats des Menschenrechtsrats. Als jahrzehntelanges Mitglied der SP sass der perfekt zweisprachige Ziegler für den Kanton Genf zweimal im Nationalrat: von 1967 bis 1983 und von 1987 bis 1999.

Die Reaktionen spiegelten das ganze Spektrum seines Lebens wider. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, bezeichnete Ziegler als «Kämpfer vor allem für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen» und als «äusserst starke Persönlichkeit». Der frühere SVP-Nationalrat Charles Poncet, politisch ein Antipode, verliert nach eigenen Worten trotz aller Meinungsdifferenzen einen «Freund». Ziegler war ein Mann, den man nicht ignorieren konnte — und der es auch nicht wollte.

ZAHLEN

47’181 — Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beteiligten sich 2025 an Streiks in der Schweiz. Ein Jahrzehntrekord, der den Wandel der Konsenskultur messbar macht.

315 GWh — So viel Strom soll das geplante Stack-Rechenzentrum in Beringen jährlich verbrauchen. Zum Vergleich: Der gesamte Kanton Schaffhausen verbraucht heute rund 450 GWh.

1,4 Mrd. Euro — Budget des «Neuen Europäischen Bauhauses» der EU-Kommission. Ergebnis nach sechs Jahren: ein teilweise fertiggestelltes Gebäude.

KURZMELDUNGEN

Das Crans-Montana-Verfahren bleibt im Fokus. Anwälte der Opfer fordern eine verschärfte Anklage gegen die Familie Moretti im Zusammenhang mit dem Brandunglück vom Januar 2026, bei dem mehrere Menschen ums Leben kamen.

Das Bundesgericht bestätigte am Mittwoch die Gültigkeit der Mindestlohnregelungen der Städte Zürich und Winterthur — ein weiterer Schritt in der rechtlichen Festigung kommunaler Sozialpolitik.

In Belfast kam es nach dem Messerangriff vom Montagabend zu ersten Unruhen. Demonstranten zündeten Fahrzeuge und Häuser an — ein Zeichen, wie fragil die gesellschaftliche Stimmung in Nordirland nach der Tat ist.

HEUTE VOR 50 JAHREN

Am 11. Juni 1976 begann in Soweto, Südafrika, ein Schüleraufstand gegen die Apartheid-Bildungspolitik, die Afrikaans als Pflichtunterrichtssprache vorschrieb. Die darauf folgende Polizeigewalt kostete Hunderte das Leben — unter ihnen der 13-jährige Hector Pieterson, dessen Bild um die Welt ging. Der Soweto-Aufstand gilt als Wendepunkt im südafrikanischen Widerstand gegen die Apartheid und markierte den Beginn einer neuen, militanteren Phase der Befreiungsbewegung.

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