Inland

Bauern und Linke verzocken sich – das Mercosur-Abkommen ist vorerst tot. Im Nationalrat eskalierte am Mittwoch ein Machtspiel, das am Ende alle Beteiligten verloren liessen. Der Bauernverband um Präsidenten Markus Ritter verlangte 880 Millionen Franken Entschädigung über acht Jahre für sinkende Erträge durch günstigere Importe aus Argentinien und Brasilien. FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher sprach von einem unverhältnismässigen «Machtspiel», der Industrieverband Swissmem gar von Erpressung, wie SRF berichtet. Gleichzeitig forderten SP und Grüne Regeln gegen Zwangsarbeit und die Übernahme der EU-Entwaldungsverordnung – SVP-Nationalrat Rino Büchel konterte, dies sei verdeckter Protektionismus zulasten Brasiliens. Beide Zusatzforderungen scheiterten. Die eigentliche Pointe: Weil weder Bauern noch Linke ihre Anliegen durchbrachten, taten sich SVP und Linke danach zusammen und brachten das gesamte Abkommen in der Schlussabstimmung zu Fall – mit nur drei Stimmen Differenz. Nun muss der Ständerat über Eintreten entscheiden; ein inhaltlicher Kompromiss bei der Bauernentschädigung ist dort nicht möglich. Die Verzögerung könnte teuer werden, weil die EU ihr eigenes Mercosur-Abkommen bereits abgeschlossen hat und Schweizer Exporteure nach Brasilien und Argentinien vorübergehend schlechter gestellt wären.

«Die Armen dürfen zahlen» – Ärger über die AHV-Finanzierung. Der Nationalrat lehnte am Mittwochmorgen eine Erhöhung der Lohnbeiträge um 0,2 Prozentpunkte mit 98 zu 96 Stimmen knapp ab und entschied sich stattdessen für eine Mehrwertsteuer-Erhöhung um 0,4 Punkte, wie Bluewin dokumentiert. Der reduzierte Satz für Güter des täglichen Bedarfs bleibt unangetastet, doch der Unterschied ist real: Bei einem Monatslohn von 20’000 Franken hätte der Lohnabzug 240 Franken pro Jahr ausgemacht, bei 4000 Franken nur 48 Franken – die Mehrwertsteuer trifft hingegen alle gleich, unabhängig vom Einkommen. In der Kommentarspalte von blue News brach sich entsprechend Unmut Bahn: Mehrfach ist von einer unsozialen Lösung die Rede, andere Lesende halten die Konsumsteuer für gerechter, weil auch Rentnerinnen und Rentner mitzahlen. Die Vorlage muss am Freitag noch die Schlussabstimmung passieren und braucht als Verfassungsänderung zwingend eine Volksabstimmung. Selbst wenn sie durchkommt, brächte sie der AHV ab 2030 nur 1,4 bis 1,6 Milliarden Franken jährlich zusätzlich – zu wenig, um die 13. Rente allein zu finanzieren. Die FDP kündigt bereits Widerstand an der Urne an, die SP unter Co-Präsidentin Mattea Meyer wirft SVP und FDP vor, den Volksentscheid zu missachten.

Wirtschaft

Apple kapituliert vor den Speicherchip-Preisen. Tim Cook sagte dem «Wall Street Journal», Preiserhöhungen seien wegen des KI-getriebenen Speicherchip-Engpasses «unvermeidlich», ohne Zeitpunkt, Ausmass oder betroffene Produkte zu nennen, wie Bluewin/Keystone-SDA meldet. Apple konnte die Endkundenpreise bislang dank langfristiger Lieferverträge stabil halten, doch die Kostensteigerungen seien inzwischen «riesig». Einige PC- und Konsolenhersteller haben bereits reagiert. Auf die Frage, ob Restriktionen für chinesische Speicherchip-Hersteller gelockert werden sollten, antwortete Cook ausweichend, man solle «das gesamte Angebot im Blick haben» – ein Satz, der die Zwickmühle der US-Techbranche zwischen Exportkontrollen und Lieferengpässen offenlegt.

Kontrollwahn ohne Ertrag: die Schweizer Schwarzarbeitsbekämpfung. Das Seco meldete für 2025 rund 14’450 Betriebskontrollen – trotz 1,5 Prozent mehr eingesetzten Ressourcen 0,5 Prozent weniger als im Vorjahr, wie muula.ch vorrechnet. Die Zahl der Inspektorenstellen stieg auf 82,2 Vollzeitäquivalente; ausgerechnet die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft mit vergleichsweise wenigen Betrieben kontrollieren am eifrigsten, während der wirtschaftsstärkste Kanton Zürich mit 6,8 Stellen deutlich zurückhaltender vorgeht. Die direkten Kontrollkosten liegen bei rund 10 Millionen Franken – die Kantone nahmen dafür nur 1,17 Millionen Franken an Bussen und Gebühren ein, drei Prozent weniger als im Vorjahr. Von den rund 3500 weiterbearbeiteten Verdachtsfällen betrafen 74 Prozent das Ausländerrecht, lediglich je 13 Prozent das Sozialversicherungs- und das Quellensteuerrecht. Dort, wo tatsächlich Geld im Spiel ist, arbeiten Schweizer Betriebe also weitgehend korrekt – die teure Kontrollmaschinerie zielt damit grösstenteils ins Leere.

Geopolitik

Brüssel öffnet die Tür zu Abschiebezentren ausserhalb der EU. Das Europäische Parlament billigte in Strassburg mit 418 zu 218 Stimmen bei 30 Enthaltungen eine Reform des Rückführungsrechts, die «Return Hubs» für ausreisepflichtige Migranten in Drittstaaten vorsieht, wie die Weltwoche berichtet. Unbegleitete Minderjährige sind ausgenommen, Familien mit Kindern könnten dort dennoch untergebracht werden. Die maximale Ausschaffungshaft steigt auf bis zu zwei Jahre, in Sonderfällen um weitere sechs Monate verlängerbar. Welche Drittstaaten solche Zentren überhaupt einrichten wollen, ist offen; Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt rechnet noch dieses Jahr mit konkreten Abkommen. Für die Schweiz ist die Reform keine Fussnote: Als Schengen-Weiterentwicklung müsste Bern die Regeln grundsätzlich übernehmen, das Staatssekretariat für Migration rechnet mit einer Übernahmefrist von rund zwei Jahren nach Inkrafttreten.

Washington kappt den KI-Export – und legt die Abhängigkeit Europas offen. Die USA haben ein Exportverbot für die leistungsstärksten KI-Modelle des Unternehmens Anthropic verhängt; betroffen sind sowohl das umstrittene Modell «Mythos» als auch die abgespeckte Version «Fable 5», wie SRF berichtet. Anthropic schaltete die Modelle daraufhin weltweit ab – auch in den USA selbst. Offiziell verweist Washington auf nationale Sicherheitsrisiken, doch OpenAI und Google, deren Modelle als vergleichbar leistungsfähig gelten, bleiben unbehelligt; möglich, dass der Schritt mit Anthropics Weigerung zusammenhängt, mit dem US-Militär bei der KI-gestützten Zielerfassung zu kooperieren. Myriam Dunn Cavelty vom Center for Security Studies der ETH Zürich ordnet ein: Europa und die Schweiz hätten «keine wirklichen Alternativen zur KI aus den USA» – das Schweizer Modell Apertus und das französische Mistral lägen nicht auf demselben Niveau. Von der Verunsicherung profitieren chinesische Anbieter wie Deepseek, Alibaba und Tencent. Am G7-Gipfel in Frankreich diskutieren die Tech-Chefs derzeit ein «Trusted-Partnership»-Modell, das besonders vertrauenswürdigen Staaten weiterhin Zugang zu US-KI-Technologie sichern soll.

Person im Fokus

Kevin Warsh – der neue Fed-Chef kopiert die Schweiz. An seiner ersten Pressekonferenz als Nachfolger von Jerome Powell liess Warsh die Leitzinsen im Band von 3,5 bis 3,75 Prozent unverändert, kündigte aber an, die Erhebungsmethoden für die Inflationsstatistik grundlegend zu überarbeiten – neue Datenquellen, neue Definitionen, eine eigene Arbeitsgruppe, wie muula.ch dokumentiert. Das Vorgehen erinnert auffällig an die Schweiz, wo das Bundesamt für Statistik den Mietanteil im Warenkorb je nach politischer Opportunität schon nach oben und unten korrigiert hat. Pikant: Just als Warsh sein Amt antrat, liessen die israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran die Energiepreise hochschnellen und sorgten so überraschend für höhere Teuerung. Wer die Statistik definiert, hat damit erheblichen Spielraum bei der Zinspolitik – und Warsh signalisierte unmissverständlich, ganz im Sinne von US-Präsident Trump agieren zu wollen, der niedrigere Zinsen wünscht.

Zahlen

166’000 Quadratkilometer Korallenriffe weltweit gelten einer neuen Studie zufolge als klimaresistent – rund ein Drittel der globalen Riff-Fläche und dreimal mehr als bisher angenommen (Bluewin/Keystone-SDA). 9 Prozent der Schweizer Bevölkerung nehmen laut einer Studie des Gottlieb-Duttweiler-Instituts bereits ein GLP-1-Medikament zum Abnehmen (SRF). 880 Millionen Franken über acht Jahre forderte der Bauernverband als Mercosur-Kompensation (SRF). 1,4 bis 1,6 Milliarden Franken jährlich soll die höhere Mehrwertsteuer der AHV ab 2030 zusätzlich bringen (Bluewin). Und: Nur 1,17 Millionen Franken an Bussen standen 2025 rund 10 Millionen Franken Kontrollkosten gegen Schwarzarbeit gegenüber (muula.ch/Seco).

Kurzmeldungen

Komplementärmedizin unter Druck. In Deutschland droht laut Zeitpunkt.ch Ende Juni ein Verbot der Krankenkassen-Finanzierung von Homöopathie und anthroposophischer Medizin – Streitwert rund 50 Millionen Euro. Über 100’000 Unterschriften gegen das Vorhaben sind bereits gesammelt. Zum Vergleich: Die Schweiz verankerte die Komplementärmedizin 2009 mit 67 Prozent Zustimmung in der Bundesverfassung; die jährlichen Kosten von rund 18 Millionen Franken entsprechen lediglich 0,04 Prozent der Gesamtausgaben der obligatorischen Krankenversicherung.

Britische Warnung für Berlin. Ein in der Berliner Zeitung erschienener und von Infosperber übernommener Essay beschreibt das britische «House in Multiple Occupation» als Menetekel für Berlin: Die Durchschnittsmiete lag im März 2026 landesweit bei 1377 Pfund, in London bei 2280 Pfund; für 2023/24 wurden in England fast eine halbe Million solcher Mehrfachbelegungs-Immobilien geschätzt.

Abnehmpille rückt näher. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA empfahl Ende Mai erstmals eine hochdosierte Semaglutid-Tablette zur Gewichtsreduktion zur Zulassung, wie SRF schreibt. Swissmedic prüft unabhängig davon bereits zwei Zulassungsgesuche für GLP-1-Präparate.

Hoffnung für Korallen. Auf der Konferenz «Unsere Ozeane» in Mombasa präsentierten Wildlife Conservation Society und Macquarie-Universität ihre neue Riff-Kartierung; lokale Patrouillen vor der kenianischen Küste verhindern Überfischung und zerstörerische Fangmethoden.

Schweizer Hirnschrittmacher hilft Parkinson-Betroffenen. Forschende der EPFL und des Lausanner Unispitals Chuv stellten im Fachblatt «Nature Medicine» ein KI-System vor, das die Tiefe Hirnstimulation in Echtzeit an Sitz-, Steh- oder Gehbewegungen anpasst. In einer Studie mit 35 Patientinnen und Patienten verbesserte sich die Mobilität deutlich, wie Bluewin/Keystone-SDA berichtet.

Heute vor 50 Jahren

Am 18. Juni 1976 gewann der Berliner Boxprofi Eckhard Dagge in seiner Heimatstadt den Weltmeistertitel im Junior-Mittelgewicht des Verbands WBC, als er Titelverteidiger Elisha Obed von den Bahamas durch Aufgabe in der zehnten Runde bezwang. Dagge wurde damit nach Max Schmeling erst der zweite deutsche Boxweltmeister der Geschichte – ein Triumph, der weit über den Sport hinaus als Symbol westdeutscher Selbstbehauptung im geteilten Berlin des Kalten Krieges wahrgenommen wurde. Zwei Tage später sollte mit der «Nacht von Belgrad» ein weiteres legendäres Sportereignis jenes Sommers folgen.

3 Schweizer Startups im Fokus

RTDT Laboratories (Zürich) gewann im Mai den ZKB Pionierpreis Technopark 2026 mit Preisgeld von 100’000 Franken. Das ETH-Spin-off misst mit seinem Sensorpatch «Aerosense» in Echtzeit die Aerodynamik an Rotorblättern von Windturbinen und soll so Energieertrag und Lebensdauer der Anlagen erhöhen.

DuraMon (Zürich), ebenfalls eine ETH-Ausgründung, baut seine Präsenz im DACH-Raum aus: Die drahtlosen Sensoren zur Korrosionsüberwachung von Brücken, Tunneln und Parkhäusern wurden zuletzt in einer Tiefgarage in Innsbruck mit 160 Einheiten installiert, vier neue Ausschreibungen kamen hinzu.

NIRLAB (Lausanne), ein Spin-off der Universität Lausanne, wurde im Mai vom US-Unternehmen 908 Devices übernommen. Die handlichen, KI-gestützten Nahinfrarot-Spektrometer zur Drogenanalyse vor Ort brachten dem 15-köpfigen Team 15 Millionen Dollar Sofortzahlung plus bis zu 8 Millionen Dollar an Meilenstein-Boni ein.

3 offene Stellen bei Startups in der Schweiz

Bota Systems AG (Zürich) sucht einen Robotics Engineer for Sales. Das Unternehmen entwickelt hochpräzise Kraft-Drehmoment-Sensoren, die Robotern einen Tastsinn verleihen, und ist Partner von Universal Robots.

GlycoEra AG (Wädenswil) sucht einen Senior Scientist Upstream Process Development (MSAT). Das Biotech-Unternehmen, jüngst Mitfinalist beim ZKB Pionierpreis, entwickelt glyko-optimierte Antikörpertherapien gegen Autoimmunerkrankungen.

LatticeFlow AG (Zürich) sucht einen Full-Stack Engineer. Das ETH-Spin-off prüft mit seiner Plattform «AI GO!», ob KI-Systeme von Unternehmen den Anforderungen des europäischen KI-Gesetzes entsprechen.

QUELLEN

Inland

Mercosur-Abstimmung: SRF — https://www.srf.ch/news/schweiz/showdown-im-parlament-nationalrat-bringt-mercosur-freihandelsabkommen-zu-fall-vorerst

AHV-Finanzierung/Leserreaktionen: Bluewin — https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/die-armen-duerfen-zahlen-leser-aergern-sich-ueber-ahv-entscheid-3285124.html

Wirtschaft

Apple-Preiserhöhungen: Bluewin — https://www.bluewin.ch/de/news/wissen-technik/apple-chef-preiserhoehungen-sind-unvermeidlich-3285825.html

Schwarzarbeitskontrollen: muula.ch — https://muula.ch/aktuell/sinnlose-kontrollen-der-schweizer-schwarzarbeit/

Geopolitik

EU-Abschieberegeln: Weltwoche — https://weltwoche.ch/daily/eu-parlament-beschliesst-neue-abschieberegeln-abgelehnte-asylbewerber-sollen-in-rueckkehrzentren-ausserhalb-der-eu-staaten-gebracht-werden/

KI-Exportverbot (Anthropic): SRF — https://www.srf.ch/news/wirtschaft/exportverbot-von-ki-modellen-usa-schalten-anthropic-fuer-europa-und-die-schweiz-ab

Person im Fokus

Kevin Warsh / Fed: muula.ch — https://muula.ch/aktuell/neuer-fed-chef-warsh-kopiert-die-schweiz-powell-teuerung-inflation-statistik-us-leitzinsen-trump-arbeitslosigkeit-iran/

Zahlen

Korallenriffe-Daten: Bluewin/Keystone-SDA — https://www.bluewin.ch/de/news/wissen-technik/studie-klimaresistente-korallenriffe-hoffnung-klimawandel-3282998.html

GLP-1-Nutzung Schweiz: SRF — https://www.srf.ch/wissen/gesundheit/abnehmpille-was-passiert-wenn-abnehmen-per-medikament-noch-leichter-wird

Mercosur/AHV/Schwarzarbeit-Zahlen: siehe oben (SRF, Bluewin, muula.ch)

Kurzmeldungen

Komplementärmedizin: Zeitpunkt.ch — https://zeitpunkt.ch/religionskrieg-gegen-komplementaermedizin

Britische «Kommunalka»: Infosperber — https://www.infosperber.ch/gesellschaft/geteiltes-wohnen-die-britische-kommunalka/

Abnehmpille/EMA: SRF — https://www.srf.ch/wissen/gesundheit/abnehmpille-was-passiert-wenn-abnehmen-per-medikament-noch-leichter-wird

Korallenriffe: Bluewin — https://www.bluewin.ch/de/news/wissen-technik/studie-klimaresistente-korallenriffe-hoffnung-klimawandel-3282998.html

Hirnschrittmacher Parkinson: Bluewin — https://www.bluewin.ch/de/news/wissen-technik/ki-hirnschrittmacher-hilft-parkinson-patienten-beim-gehen-3279805.html

Heute vor 50 Jahren

Eckhard Dagge / Boxweltmeisterschaft 18.6.1976: was-war-wann.de — https://www.was-war-wann.de/1900/1970/juni-1976.html

3 Schweizer Startups im Fokus

RTDT Laboratories: startupticker.ch — https://www.startupticker.ch/en/news/pushing-the-limits-of-wind-energy-rtdt-wins-zkb-pionierpreis-technopark

DuraMon: startupticker.ch — https://www.startupticker.ch/en/news/duramon-baut-infrastrukturmonitoring-in-europa-weiter-aus

NIRLAB/908 Devices: 908devices.com — https://908devices.com/news/908-devices-acquires-nirlab-ag-expanding-its-narcotics-detection-portfolio/

3 offene Stellen bei Startups in der Schweiz